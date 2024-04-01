KAYSERİ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 04:49
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.414
Toplam Seçmen : 1.039.684
Açılan Sandık : 3.380
Açılan Sandık Oranı : % 99,00
Kullanılan Oy : 801.067
Geçerli Oy : 763.024
Katılım Oranı : % 77,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 38,64294.838
YENİDEN REFAHABDULLAH ÖZKIRIŞ% 19,79151.012
İYİ PARTİKAZIM YÜCEL% 14,39109.820
CHPMURAT MOLU% 14,26108.821
SAADETMAHMUT ARIKAN% 5,6843.345
ZAFER PARTİSİİSMAİL TANRIÖVEN% 3,7428.494
DEM PARTİİHSAN SARIYAR% 0,594.468
DEVA PARTİSİİBRAHİM GÖZ% 0,463.517
BTPBATTAL ÇETİNE% 0,332.482
MEMLEKETDENİZ COŞKUN% 0,322.473
BAĞIMSIZALİ AYTEKİN% 0,191.467
HÜDA PARMEHMET ÇALHAN% 0,191.410
TİPSAMİ KİRİK% 0,161.249
DPAYGÖKÇE KARAKAYA% 0,151.152
YTPFERDİ KARABACAK% 0,131.014
VATAN PARTİSİERDOĞAN DEMİR% 0,13990
MİLLETMEHMET SÜMER% 0,12930
TKPMUSTAFA ARSLAN% 0,11847
EMEPCAN DENİZ KALKAN% 0,11827
MİLLİ YOLCANER BOYRAZ% 0,1784
DSPDAVUT OCAK% 0,1770
GELECEK PARTİSİMUHAMMED TOSUN% 0,07536
HKPNUH YAVUZ% 0,06433
BAĞIMSIZAHMET ÜLGEN% 0,04317
TKHBENGİSU İÇTEN% 0,04306
BAĞIMSIZENVER SUNGUR% 0,04305
HAK-PARNAZENİN GÜNEŞ% 0,04292
DİĞER% 0,02125
AKKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA DURSUN% 46,212.007
AK PARTİAYHAN ARSLAN% 44,051.913
İYİ PARTİOSMAN TÜRK% 6,19269
YENİDEN REFAHCİHANGİR ŞAHİN% 2,35102
SAADETNECMETTİN EMRE ŞAHİN% 0,5323
ZAFER PARTİSİERKAN ÇELİK% 0,5122
BTPNACİ DEMİR% 0,167
BÜNYAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSELAHATTİN METİN% 45,087.565
İYİ PARTİERHAN ÖZHAN% 28,894.847
YENİDEN REFAHŞİNASİ GÜLCÜOĞLU% 13,252.224
CHPİBRAHİM MARZIOĞLU% 7,861.319
SAADETMUHAMMED EMİR TAŞÇI% 2,32389
BÜYÜK BİRLİKFATMA ŞENYÜZ GÜNER% 1,52255
ZAFER PARTİSİMAVUŞ YALÇIN% 0,75125
BTPTURGAY KAYA% 0,3356
DEVELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ŞENGÜL% 36,1314.523
BÜYÜK BİRLİKİMDAT GÜVEN% 30,2912.177
İYİ PARTİSONGÜL ÖZDEMİR% 12,785.139
YENİDEN REFAHBAYRAM SABAH% 10,134.070
CHPFARUK KÜRKCÜ% 5,032.023
ZAFER PARTİSİDOĞAN BALAK% 3,061.231
SAADETMUSTAFA ÜLKER% 1,96786
BTPÖZAY SUSAM% 0,38152
HKPCEREN YAĞMUR TÖRÜN% 0,1248
HÜDA PARFATİH GÜLTEKİN% 0,1247
FELAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞEREF GÜLESER% 52,731.909
AK PARTİVURAL COŞKUN% 42,571.541
YENİDEN REFAHAYCAN KARADAVUT% 2,1377
İYİ PARTİALİ DİNÇER KUZUGÜDEN% 1,2244
SAADETEMİN GÖNEN% 0,518
ZAFER PARTİSİİHSAN LALE% 0,3312
BTPAHMET ÇAKIBEY% 0,3312
MİLLİ YOLZELİHA İNAL% 0,197
HACILAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL ÖZDOĞAN% 39,043.226
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN GEÇGİL% 33,932.804
BAĞIMSIZSERDAR GÜNEK% 8,83730
SAADETOSMAN PALAZ% 6,37526
CHPKADİR ADANIR% 4,22349
ZAFER PARTİSİİBRAHİM BOYA% 2,57212
İYİ PARTİALPER CEYHAN% 1,99164
BTPMEHMET SARIALP% 1,1192
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT BAĞLAMIŞ% 1,0385
VATAN PARTİSİEVREN TALAY% 0,3831
DEVA PARTİSİİSMAİL BAYAM% 0,325
HÜDA PARSİNAN YORULMAZ% 0,2117
MİLLİ YOLESMA BİLGİ% 0,022
İNCESU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İLMEK% 44,868.291
YENİDEN REFAHZEKERİYA KARAYOL% 35,816.618
İYİ PARTİRECEP GÜNGÖR% 12,162.247
CHPAYŞE KENDİR% 3,79700
SAADETKERİM ÇÜRÜTTÜ% 2,11391
ZAFER PARTİSİALİ GÜLTEKİN% 0,81149
HÜDA PARİBRAHİM KAYA% 0,237
BTPHACI BEKİR TOPÇU% 0,1527
MİLLİ YOLFERUDUN ÖZCAN% 0,1121
KOCASİNAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÇOLAKBAYRAKDAR% 35,4574.231
YENİDEN REFAHÖNDER NARİN% 23,0248.209
CHPMUSTAFA YILDIZ% 15,4332.313
İYİ PARTİYURDER ŞAHİN% 11,3923.855
ZAFER PARTİSİAYŞE COŞKUN% 4,278.931
SAADETRECEP GÜNGÖR% 3,978.302
BÜYÜK BİRLİKYAHYA VAROL% 3,286.872
DEM PARTİYAKUP KAYA% 0,962.018
DEVA PARTİSİKADİR TÜRKMEN% 0,641.337
BTPBAKİ ERDEMCİ% 0,36761
HÜDA PARHÜSEYİN YAZĞAN% 0,21429
TİPEREN GÜRPINAR% 0,19394
MİLLETMESUT TAŞPINAR% 0,17362
TKPZEHRA BETÜL ATMACA% 0,15315
BAĞIMSIZHAYRETTİN DAĞ% 0,14285
GELECEK PARTİSİYUNUS KIRBOĞA% 0,13277
VATAN PARTİSİASIM BULUR% 0,12251
MİLLİ YOLEBUBEKİR BİLGİ% 0,07138
HKPENES EROĞLU% 0,05108
MELİKGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA PALANCIOĞLU% 37,23111.292
YENİDEN REFAHAHMET TAYLAN% 20,0159.825
İYİ PARTİSEDAT KILINÇ% 14,5343.435
CHPÖZGÜR ALÇI% 14,5243.397
SAADETBAKİ COŞKUN% 4,3312.934
ZAFER PARTİSİAHMET EROL% 4,1912.532
BÜYÜK BİRLİKERCAN YOZGAT% 2,647.873
DEM PARTİHASAN EKİCİ% 0,531.582
DEVA PARTİSİMEHMET ANKARALIOĞLU% 0,411.233
BTPAYTAÇ TEKİN% 0,29877
HÜDA PARMUSTAFA YALÇINKAYA% 0,22664
TİPMÜBEYRA İLHAN% 0,17511
TKPMUHAMMED BAYRAM% 0,12370
BAĞIMSIZYUSUF ALİ YEŞİLYURT% 0,12360
VATAN PARTİSİİBRAHİM KANİ% 0,12357
MİLLETSÜLEYMAN ÖZHAN% 0,12347
DSPEFEKAN ULU% 0,11336
GELECEK PARTİSİHASAN HÜSEYİN AKKUŞ% 0,11326
HKPSAADET GÜRTAN% 0,11314
MİLLİ YOLYASİN BOZKAYA% 0,07202
DİĞER% 0,05157
ÖZVATAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİT DEMİR% 70,141.997
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM ÇAĞRI% 9,24263
CHPİRFANİYE ALMAZ% 9,17261
BÜYÜK BİRLİKERSİM BİNGÖL% 4,71134
YENİDEN REFAHALİ ÇOMUK% 4,64132
ZAFER PARTİSİMESUT KARAYURT% 0,8123
SAADETVEDAT ALİ TUR% 0,5616
DEVA PARTİSİSEVGİ KIZILAY% 0,3510
MİLLİ YOLHATİCE BAŞMUTAF KARA% 0,175
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLAN% 0,144
BTPHACI ELMA% 0,072
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 85,82
Katılım Oranı : % 84,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDENİZ YAĞAN% 34,084.241
MHPMENDUH UZUNLUOĞLU% 31,073.867
DEVA PARTİSİFAZIL DEMİRCİOĞLU% 11,471.427
MİLLİ YOLSERVET KANTEKİN% 10,581.316
BÜYÜK BİRLİKHAYRETTİN USLU% 3,81474
İYİ PARTİMETİN KILIÇASLAN% 3,78471
YENİDEN REFAHNİZAMETTİN AKÇA% 3,4423
ZAFER PARTİSİMUSTAFA CAN ÖZDEN% 0,85106
SAADETYASİN ŞAHAN% 0,6682
BTPEMREHAN METİN% 0,337
SARIOĞLAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR AYYILDIRIM% 36,483.523
CHPMURAT ÖZCAN% 32,723.160
YENİDEN REFAHMÜKREMİN SAYAN% 13,851.338
SAADETFATMA YILDIZ% 12,271.185
BÜYÜK BİRLİKERDİNÇ AYDOĞDU% 2,76267
BTPHASAN UĞUR% 1,08104
ZAFER PARTİSİERDEM GÖKDEMİR% 0,5957
DEVA PARTİSİHİDAYET SOYLU% 0,2524
SARIZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER FARUK EROĞLU% 45,933.602
MHPBAKİ BAYRAK% 38,523.021
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARIK% 13,071.025
BÜYÜK BİRLİKÖCAL ARSLANKAYA% 0,8970
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,5342
ZAFER PARTİSİTOLGA DAŞKIN% 0,539
DEM PARTİERDEM ÇELEBİ% 0,3628
BTPMUSTAFA KURT% 0,216
TALAS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA YALÇIN% 33,4727.746
İYİ PARTİGÖKER GÖZÜTOK% 25,4521.095
CHPHACI İBRAHİM YILDIRIM% 17,4414.459
YENİDEN REFAHSELVER BOZTAŞ% 12,1110.035
ZAFER PARTİSİABDULLAH DÖKMECİ% 4,914.072
BÜYÜK BİRLİKHAKAN TAŞPINAR% 2,482.058
SAADETHARUN HALİLULLAH TOPRAK% 2,311.913
DEVA PARTİSİMUSTAFA KAFA% 0,47392
BTPKADİR TORCU% 0,42349
TİPSERDAR ALTUNER% 0,37302
HÜDA PARMEHMET SIDDIK EĞDEMİR% 0,23191
TKPSEVDA ÇİÇEK% 0,22179
HKPÖNDER KARA% 0,1297
TOMARZA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİOSMAN KOÇ% 54,617.491
AK PARTİDAVUT ŞAHİN% 37,415.132
YENİDEN REFAHRAŞİT KARAGÖZ% 3,91536
SAADETSELÇUK ONAT% 3,23443
ZAFER PARTİSİAYSEL ÇİMEN% 0,6184
MİLLİ YOLİBRAHİM YALÇIN% 0,1216
BTPADEM KORKMAZ% 0,1115
YAHYALI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİESAT ÖZTÜRK% 44,19.778
YENİDEN REFAHVEYSEL EKİNCİ% 40,178.907
İYİ PARTİMUSTAFA BALCI% 9,532.113
CHPMEHMET ACARBAŞ% 2,4533
SAADETNUH TOSUN% 2,4531
ZAFER PARTİSİTAYFUR ÖZÇINAR% 0,83183
HÜDA PARMUSTAFA DEMİRALP% 0,3578
BTPHÜSEYİN SEMİH SİNER% 0,2249
YEŞİLHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT TAŞYAPAN% 41,914.323
İYİ PARTİSALİH KARAGÖZ% 41,774.309
CHPDENİZ ONAÇ% 11,611.198
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÇETİN% 2,76285
ZAFER PARTİSİBEKİR ELKATMIŞ% 0,7173
DİĞER% 0,4546
SAADETMEHMET SUAT DEMİRBAŞ% 0,4142
DEVA PARTİSİMUSTAFA TEPE% 0,2122
BTPHÜSEYİN GÜLMÜŞ% 0,1314
MİLLİ YOLBAYRAM ÖZKAN% 0,044

Kaynak: AA

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