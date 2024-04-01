KAYSERİ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.414
|Toplam Seçmen
|:
|1.039.684
|Açılan Sandık
|:
|3.380
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,00
|Kullanılan Oy
|:
|801.067
|Geçerli Oy
|:
|763.024
|Katılım Oranı
|:
|% 77,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
|% 38,64
|294.838
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH ÖZKIRIŞ
|% 19,79
|151.012
|İYİ PARTİ
|KAZIM YÜCEL
|% 14,39
|109.820
|CHP
|MURAT MOLU
|% 14,26
|108.821
|SAADET
|MAHMUT ARIKAN
|% 5,68
|43.345
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL TANRIÖVEN
|% 3,74
|28.494
|DEM PARTİ
|İHSAN SARIYAR
|% 0,59
|4.468
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM GÖZ
|% 0,46
|3.517
|BTP
|BATTAL ÇETİNE
|% 0,33
|2.482
|MEMLEKET
|DENİZ COŞKUN
|% 0,32
|2.473
|BAĞIMSIZ
|ALİ AYTEKİN
|% 0,19
|1.467
|HÜDA PAR
|MEHMET ÇALHAN
|% 0,19
|1.410
|TİP
|SAMİ KİRİK
|% 0,16
|1.249
|DP
|AYGÖKÇE KARAKAYA
|% 0,15
|1.152
|YTP
|FERDİ KARABACAK
|% 0,13
|1.014
|VATAN PARTİSİ
|ERDOĞAN DEMİR
|% 0,13
|990
|MİLLET
|MEHMET SÜMER
|% 0,12
|930
|TKP
|MUSTAFA ARSLAN
|% 0,11
|847
|EMEP
|CAN DENİZ KALKAN
|% 0,11
|827
|MİLLİ YOL
|CANER BOYRAZ
|% 0,1
|784
|DSP
|DAVUT OCAK
|% 0,1
|770
|GELECEK PARTİSİ
|MUHAMMED TOSUN
|% 0,07
|536
|HKP
|NUH YAVUZ
|% 0,06
|433
|BAĞIMSIZ
|AHMET ÜLGEN
|% 0,04
|317
|TKH
|BENGİSU İÇTEN
|% 0,04
|306
|BAĞIMSIZ
|ENVER SUNGUR
|% 0,04
|305
|HAK-PAR
|NAZENİN GÜNEŞ
|% 0,04
|292
|DİĞER
|% 0,02
|125
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA DURSUN
|% 46,21
|2.007
|AK PARTİ
|AYHAN ARSLAN
|% 44,05
|1.913
|İYİ PARTİ
|OSMAN TÜRK
|% 6,19
|269
|YENİDEN REFAH
|CİHANGİR ŞAHİN
|% 2,35
|102
|SAADET
|NECMETTİN EMRE ŞAHİN
|% 0,53
|23
|ZAFER PARTİSİ
|ERKAN ÇELİK
|% 0,51
|22
|BTP
|NACİ DEMİR
|% 0,16
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SELAHATTİN METİN
|% 45,08
|7.565
|İYİ PARTİ
|ERHAN ÖZHAN
|% 28,89
|4.847
|YENİDEN REFAH
|ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU
|% 13,25
|2.224
|CHP
|İBRAHİM MARZIOĞLU
|% 7,86
|1.319
|SAADET
|MUHAMMED EMİR TAŞÇI
|% 2,32
|389
|BÜYÜK BİRLİK
|FATMA ŞENYÜZ GÜNER
|% 1,52
|255
|ZAFER PARTİSİ
|MAVUŞ YALÇIN
|% 0,75
|125
|BTP
|TURGAY KAYA
|% 0,33
|56
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADEM ŞENGÜL
|% 36,13
|14.523
|BÜYÜK BİRLİK
|İMDAT GÜVEN
|% 30,29
|12.177
|İYİ PARTİ
|SONGÜL ÖZDEMİR
|% 12,78
|5.139
|YENİDEN REFAH
|BAYRAM SABAH
|% 10,13
|4.070
|CHP
|FARUK KÜRKCÜ
|% 5,03
|2.023
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞAN BALAK
|% 3,06
|1.231
|SAADET
|MUSTAFA ÜLKER
|% 1,96
|786
|BTP
|ÖZAY SUSAM
|% 0,38
|152
|HKP
|CEREN YAĞMUR TÖRÜN
|% 0,12
|48
|HÜDA PAR
|FATİH GÜLTEKİN
|% 0,12
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞEREF GÜLESER
|% 52,73
|1.909
|AK PARTİ
|VURAL COŞKUN
|% 42,57
|1.541
|YENİDEN REFAH
|AYCAN KARADAVUT
|% 2,13
|77
|İYİ PARTİ
|ALİ DİNÇER KUZUGÜDEN
|% 1,22
|44
|SAADET
|EMİN GÖNEN
|% 0,5
|18
|ZAFER PARTİSİ
|İHSAN LALE
|% 0,33
|12
|BTP
|AHMET ÇAKIBEY
|% 0,33
|12
|MİLLİ YOL
|ZELİHA İNAL
|% 0,19
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL ÖZDOĞAN
|% 39,04
|3.226
|YENİDEN REFAH
|BÜNYAMİN GEÇGİL
|% 33,93
|2.804
|BAĞIMSIZ
|SERDAR GÜNEK
|% 8,83
|730
|SAADET
|OSMAN PALAZ
|% 6,37
|526
|CHP
|KADİR ADANIR
|% 4,22
|349
|ZAFER PARTİSİ
|İBRAHİM BOYA
|% 2,57
|212
|İYİ PARTİ
|ALPER CEYHAN
|% 1,99
|164
|BTP
|MEHMET SARIALP
|% 1,11
|92
|BÜYÜK BİRLİK
|MAHMUT BAĞLAMIŞ
|% 1,03
|85
|VATAN PARTİSİ
|EVREN TALAY
|% 0,38
|31
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL BAYAM
|% 0,3
|25
|HÜDA PAR
|SİNAN YORULMAZ
|% 0,21
|17
|MİLLİ YOL
|ESMA BİLGİ
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İLMEK
|% 44,86
|8.291
|YENİDEN REFAH
|ZEKERİYA KARAYOL
|% 35,81
|6.618
|İYİ PARTİ
|RECEP GÜNGÖR
|% 12,16
|2.247
|CHP
|AYŞE KENDİR
|% 3,79
|700
|SAADET
|KERİM ÇÜRÜTTÜ
|% 2,11
|391
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ GÜLTEKİN
|% 0,81
|149
|HÜDA PAR
|İBRAHİM KAYA
|% 0,2
|37
|BTP
|HACI BEKİR TOPÇU
|% 0,15
|27
|MİLLİ YOL
|FERUDUN ÖZCAN
|% 0,11
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR
|% 35,45
|74.231
|YENİDEN REFAH
|ÖNDER NARİN
|% 23,02
|48.209
|CHP
|MUSTAFA YILDIZ
|% 15,43
|32.313
|İYİ PARTİ
|YURDER ŞAHİN
|% 11,39
|23.855
|ZAFER PARTİSİ
|AYŞE COŞKUN
|% 4,27
|8.931
|SAADET
|RECEP GÜNGÖR
|% 3,97
|8.302
|BÜYÜK BİRLİK
|YAHYA VAROL
|% 3,28
|6.872
|DEM PARTİ
|YAKUP KAYA
|% 0,96
|2.018
|DEVA PARTİSİ
|KADİR TÜRKMEN
|% 0,64
|1.337
|BTP
|BAKİ ERDEMCİ
|% 0,36
|761
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN YAZĞAN
|% 0,21
|429
|TİP
|EREN GÜRPINAR
|% 0,19
|394
|MİLLET
|MESUT TAŞPINAR
|% 0,17
|362
|TKP
|ZEHRA BETÜL ATMACA
|% 0,15
|315
|BAĞIMSIZ
|HAYRETTİN DAĞ
|% 0,14
|285
|GELECEK PARTİSİ
|YUNUS KIRBOĞA
|% 0,13
|277
|VATAN PARTİSİ
|ASIM BULUR
|% 0,12
|251
|MİLLİ YOL
|EBUBEKİR BİLGİ
|% 0,07
|138
|HKP
|ENES EROĞLU
|% 0,05
|108
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU
|% 37,23
|111.292
|YENİDEN REFAH
|AHMET TAYLAN
|% 20,01
|59.825
|İYİ PARTİ
|SEDAT KILINÇ
|% 14,53
|43.435
|CHP
|ÖZGÜR ALÇI
|% 14,52
|43.397
|SAADET
|BAKİ COŞKUN
|% 4,33
|12.934
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EROL
|% 4,19
|12.532
|BÜYÜK BİRLİK
|ERCAN YOZGAT
|% 2,64
|7.873
|DEM PARTİ
|HASAN EKİCİ
|% 0,53
|1.582
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ANKARALIOĞLU
|% 0,41
|1.233
|BTP
|AYTAÇ TEKİN
|% 0,29
|877
|HÜDA PAR
|MUSTAFA YALÇINKAYA
|% 0,22
|664
|TİP
|MÜBEYRA İLHAN
|% 0,17
|511
|TKP
|MUHAMMED BAYRAM
|% 0,12
|370
|BAĞIMSIZ
|YUSUF ALİ YEŞİLYURT
|% 0,12
|360
|VATAN PARTİSİ
|İBRAHİM KANİ
|% 0,12
|357
|MİLLET
|SÜLEYMAN ÖZHAN
|% 0,12
|347
|DSP
|EFEKAN ULU
|% 0,11
|336
|GELECEK PARTİSİ
|HASAN HÜSEYİN AKKUŞ
|% 0,11
|326
|HKP
|SAADET GÜRTAN
|% 0,11
|314
|MİLLİ YOL
|YASİN BOZKAYA
|% 0,07
|202
|DİĞER
|% 0,05
|157
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİT DEMİR
|% 70,14
|1.997
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM ÇAĞRI
|% 9,24
|263
|CHP
|İRFANİYE ALMAZ
|% 9,17
|261
|BÜYÜK BİRLİK
|ERSİM BİNGÖL
|% 4,71
|134
|YENİDEN REFAH
|ALİ ÇOMUK
|% 4,64
|132
|ZAFER PARTİSİ
|MESUT KARAYURT
|% 0,81
|23
|SAADET
|VEDAT ALİ TUR
|% 0,56
|16
|DEVA PARTİSİ
|SEVGİ KIZILAY
|% 0,35
|10
|MİLLİ YOL
|HATİCE BAŞMUTAF KARA
|% 0,17
|5
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN ARSLAN
|% 0,14
|4
|BTP
|HACI ELMA
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,82
|Katılım Oranı
|:
|% 84,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DENİZ YAĞAN
|% 34,08
|4.241
|MHP
|MENDUH UZUNLUOĞLU
|% 31,07
|3.867
|DEVA PARTİSİ
|FAZIL DEMİRCİOĞLU
|% 11,47
|1.427
|MİLLİ YOL
|SERVET KANTEKİN
|% 10,58
|1.316
|BÜYÜK BİRLİK
|HAYRETTİN USLU
|% 3,81
|474
|İYİ PARTİ
|METİN KILIÇASLAN
|% 3,78
|471
|YENİDEN REFAH
|NİZAMETTİN AKÇA
|% 3,4
|423
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA CAN ÖZDEN
|% 0,85
|106
|SAADET
|YASİN ŞAHAN
|% 0,66
|82
|BTP
|EMREHAN METİN
|% 0,3
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BEKİR AYYILDIRIM
|% 36,48
|3.523
|CHP
|MURAT ÖZCAN
|% 32,72
|3.160
|YENİDEN REFAH
|MÜKREMİN SAYAN
|% 13,85
|1.338
|SAADET
|FATMA YILDIZ
|% 12,27
|1.185
|BÜYÜK BİRLİK
|ERDİNÇ AYDOĞDU
|% 2,76
|267
|BTP
|HASAN UĞUR
|% 1,08
|104
|ZAFER PARTİSİ
|ERDEM GÖKDEMİR
|% 0,59
|57
|DEVA PARTİSİ
|HİDAYET SOYLU
|% 0,25
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖMER FARUK EROĞLU
|% 45,93
|3.602
|MHP
|BAKİ BAYRAK
|% 38,52
|3.021
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ARIK
|% 13,07
|1.025
|BÜYÜK BİRLİK
|ÖCAL ARSLANKAYA
|% 0,89
|70
|SAADET
|MEHMET YILDIZ
|% 0,53
|42
|ZAFER PARTİSİ
|TOLGA DAŞKIN
|% 0,5
|39
|DEM PARTİ
|ERDEM ÇELEBİ
|% 0,36
|28
|BTP
|MUSTAFA KURT
|% 0,2
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA YALÇIN
|% 33,47
|27.746
|İYİ PARTİ
|GÖKER GÖZÜTOK
|% 25,45
|21.095
|CHP
|HACI İBRAHİM YILDIRIM
|% 17,44
|14.459
|YENİDEN REFAH
|SELVER BOZTAŞ
|% 12,11
|10.035
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH DÖKMECİ
|% 4,91
|4.072
|BÜYÜK BİRLİK
|HAKAN TAŞPINAR
|% 2,48
|2.058
|SAADET
|HARUN HALİLULLAH TOPRAK
|% 2,31
|1.913
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA KAFA
|% 0,47
|392
|BTP
|KADİR TORCU
|% 0,42
|349
|TİP
|SERDAR ALTUNER
|% 0,37
|302
|HÜDA PAR
|MEHMET SIDDIK EĞDEMİR
|% 0,23
|191
|TKP
|SEVDA ÇİÇEK
|% 0,22
|179
|HKP
|ÖNDER KARA
|% 0,12
|97
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|OSMAN KOÇ
|% 54,61
|7.491
|AK PARTİ
|DAVUT ŞAHİN
|% 37,41
|5.132
|YENİDEN REFAH
|RAŞİT KARAGÖZ
|% 3,91
|536
|SAADET
|SELÇUK ONAT
|% 3,23
|443
|ZAFER PARTİSİ
|AYSEL ÇİMEN
|% 0,61
|84
|MİLLİ YOL
|İBRAHİM YALÇIN
|% 0,12
|16
|BTP
|ADEM KORKMAZ
|% 0,11
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ESAT ÖZTÜRK
|% 44,1
|9.778
|YENİDEN REFAH
|VEYSEL EKİNCİ
|% 40,17
|8.907
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BALCI
|% 9,53
|2.113
|CHP
|MEHMET ACARBAŞ
|% 2,4
|533
|SAADET
|NUH TOSUN
|% 2,4
|531
|ZAFER PARTİSİ
|TAYFUR ÖZÇINAR
|% 0,83
|183
|HÜDA PAR
|MUSTAFA DEMİRALP
|% 0,35
|78
|BTP
|HÜSEYİN SEMİH SİNER
|% 0,22
|49
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİT TAŞYAPAN
|% 41,91
|4.323
|İYİ PARTİ
|SALİH KARAGÖZ
|% 41,77
|4.309
|CHP
|DENİZ ONAÇ
|% 11,61
|1.198
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKİF ÇETİN
|% 2,76
|285
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR ELKATMIŞ
|% 0,71
|73
|DİĞER
|% 0,45
|46
|SAADET
|MEHMET SUAT DEMİRBAŞ
|% 0,41
|42
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA TEPE
|% 0,21
|22
|BTP
|HÜSEYİN GÜLMÜŞ
|% 0,13
|14
|MİLLİ YOL
|BAYRAM ÖZKAN
|% 0,04
|4
Son Dakika › Güncel › KAYSERİ SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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