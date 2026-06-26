Kazada Beyin Ölümü: 4 Hastaya Organ Nakli - Son Dakika
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Kazada Beyin Ölümü: 4 Hastaya Organ Nakli

Kazada Beyin Ölümü: 4 Hastaya Organ Nakli
26.06.2026 09:55
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Konya'da beyin ölümü gerçekleşen donörden alınan organlar, Antalya'da 4 hastaya umut oldu.

KONYA'da geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki donörün bağışlanan organları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde (AÜ) nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu. Hava şartları nedeniyle helikopterin kullanılamadığı operasyonda, bir iş insanının tahsis ettiği özel uçakla Konya'ya giden ekip zamanla yarışarak kalp, karaciğer ve 2 böbreği Antalya'ya getirdi ve aynı gün 4 farklı hastaya nakletti.

Konya'da trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen donörün ailesi, organ bağışında bulundu. Donörün kalbi, karaciğeri ve iki böbreğinin uygun olduğunun belirlenmesi sonrasında AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi ekipleri harekete geçti. Organların Antalya'ya ulaştırılması için Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda çalışma başlatıldı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopterin kalkışına izin verilmedi. Bunun üzerine Antalya'da faaliyet gösteren bir iş insanı, özel uçağını organ nakli ekibinin kullanımına tahsis etti. Kısa sürede organize olan ekip Konya'ya giderek organları aldı ve vakit kaybetmeden Antalya'ya döndü.

4 HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Özellikle kalp naklinde organın çıkarılmasının ardından yaklaşık 4 saat içerisinde alıcıya nakledilmesi gerektiği için ekip zamanla yarıştı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde eş zamanlı hazırlanan ameliyathanelerde karaciğer Hasan Uçakoğlu'na (52), böbreklerden biri Esin Avcı'ya (48) diğeri Emine Zorbaz'a (50), kalp ise E.E.'ye (46) nakledildi. Operasyonun Sağlık Bakanlığı koordinasyonu, sağlık ekiplerinin özverili çalışması ve sağlanan ulaşım desteği sayesinde başarıyla tamamlandığı belirtildi. Başarılı geçen nakillerin ardından hastaların durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

KONYA'DAN ANTALYA'YA ZAMANLA YARIŞ

Organ nakli ekibinin kısa sürede donöre ulaştığını belirten Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, "Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında bizim de sürece dahil olmamız gerekti. Şehrimizin yardımsever iş insanlarından birinin desteğini aldık. Helikopterin ulaşamadığı bir durumda, çok kısa süre içerisinde özel uçağını organize ederek Konya'dan organların Antalya'ya taşınmasını sağladı. Böylece oldukça kalabalık bir ekip, Konya'ya giderek organları aldı ve başarılı bir şekilde merkezimize ulaştırdı. Hastalarımızın sağlık durumlarının iyi olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu nedenle bağışlanan organların heba edilmemesi büyük önem taşıyor" dedi.

'24 SAAT BOYUNCA KESİNTİSİZ DEVAM EDEN BİR ORGANİZASYONDU'

Organların hastaneye ulaştırılmasıyla aynı anda ameliyatların başladığını kaydeden AÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz, "Genç donörlerde organların kullanılabilirlik oranı daha yüksek oluyor. Karaciğer de kalp gibi uzun süre bekleyebilen bir organ değil, en geç 10-12 saat içerisinde nakledilmesi gerekir. Hızlı hareket edebildiğimiz için bir karaciğer ve iki böbrek nakli gerçekleştirdik. Hastalarımızın sağlık durumları iyi ve taburculuklarını planlıyoruz. Yolculuklar, organların alınması, nakillerin gerçekleştirilmesi ve ameliyat sonrası süreçlerle birlikte yaklaşık 24 saat boyunca kesintisiz devam eden bir organizasyondu. Organ bağışına izin veren ailesine teşekkür ederiz. Çok büyük bir fedakarlık ve insanlık örneği gösterdiler" diye konuştu.

KALP NAKLİNDE KRİTİK 4 SAAT

AÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ise "Konya'dan aldığımız organ 46 yaşında kalp nakli bekleyen bir hastamız için uygundu. Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da büyük gayretleriyle özel bir organizasyon gerçekleştirildi. Kalp naklinde zaman çok kritik. Kara yolu yalnızca kısa mesafelerde kullanılabilir. Çünkü kalbi çıkardıktan sonra nakledip çalıştırdığımız süre toplamda 4 saat. Daha uzun sürelerde başarı oranları düşüyor ve hem organ hem de hasta açısından ciddi riskler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle hızlı hareket etmek zorundayız. Operasyonumuz başarıyla tamamlandı. Organ bağışı zaten yetersiz seviyede. Buna rağmen sonuçlarımız oldukça başarılı" dedi.

'KALP NAKLİ YALNIZCA KADAVRADAN YAPILABİLİYOR'

Özellikle kadavradan organ bağışı sayılarının artması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Bayezid, "Sağlık Bakanlığı'nın kalp nakli bekleme listesinde yaklaşık 1500'ün üzerinde hasta bulunuyor. Bunların 376'sı, Akdeniz Üniversitesi'nde takip edilen hastalar. Kalp nakli bekleyen hastalar diğer organ bekleyen hastalara göre daha dezavantajlı durumda. Çünkü kalp nakli yalnızca kadavradan yapılabiliyor. Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin ailelerinin yalnızca yaklaşık yüzde 20'si, organ bağışına izin veriyor. Sadece bu da yetmiyor, kalbin alıcıya fiziksel olarak uygun büyüklükte olması, vücut yüzey alanlarının da uyum göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

'HER BAĞIŞ, YENİ BİR HAYAT DEMEK'

Karaciğer naklinin ardından yeniden sağlığına kavuştuğunu belirten Hasan Uçakoğlu da "Karaciğer yetmezliği nedeniyle organ bekliyordum. Organ bağışçılarının sayısı yeterli olmadığı için uygun organ bulmakta oldukça zorlandık. Sonunda naklim yapıldı. Ancak benim gibi nakil bekleyen binlerce insan var. Bu nedenle vatandaşlarımızın organ bağışına duyarlı olmalarını istiyorum. Burada her bağış, yeni bir hayat demek" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kazada Beyin Ölümü: 4 Hastaya Organ Nakli - Son Dakika

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