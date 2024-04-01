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KIRKLARELİ SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:01
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MERKEZ

Toplam Sandık : 200
Toplam Seçmen : 65.871
Açılan Sandık : 198
Açılan Sandık Oranı : % 99
Kullanılan Oy : 52.327
Geçerli Oy : 50.679
Katılım Oranı : % 80,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDERYA BULUT% 41,5221.040
CHPMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 40,6820.617
İYİ PARTİALİ DERMENCİ% 5,642.858
DİĞER% 4,332.196
BAĞIMSIZSERDAR TÜRKER% 4,332.193
ZAFER PARTİSİÖZER AKYOL% 0,68344
DEM PARTİMİZGİN ÖZKURT AKSU% 0,39197
YENİDEN REFAHZEKAİ NARİN% 0,3151
BAĞIMSIZEROL ÜSTÜNDAĞ% 0,27138
BTPHALİT ELİFBAŞ% 0,23118
TİPOZAN AŞKIN% 0,21106
DEVA PARTİSİRIFAT RAFAEL HALEVA% 0,1996
SAADETMEHMET METİN DURSUN% 0,1680
MİLLETMEHMET YETİMOVA% 0,1578
BÜYÜK BİRLİKGÜLFERE HASTÜRK% 0,1575
BAĞIMSIZBUŞRA TAŞKIN% 0,1471
DSPMETİN KAYALI% 0,149
HAK-PARTAYLAN TİMUR% 0,0948
AB PARTİEMRE CAN YAVUZ% 0,0947
HÜDA PARMUHAMMED SALİH KARAYNİR% 0,0838
HKPSACİT ERKAN% 0,0734
MEMLEKETASLI ELİGÜZEL% 0,0632
TKPSELÇUK BAĞIŞ% 0,0630
BAĞIMSIZFATİH ŞENEKER% 0,0422
BAĞIMSIZUFUK ÖZEN% 0,0211
TKHMETEHAN ARSLAN% 0,0210
BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT YAYLA% 50,39.357
CHPNURAY ÖNER POLAT% 45,748.508
İYİ PARTİİRFAN GÖKLER% 1,29240
ZAFER PARTİSİALPASLAN AKIN% 0,61113
BAĞIMSIZAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 0,59110
TİPALİ BALABAN% 0,2955
BTPRESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN% 0,2139
BAĞIMSIZFERDİ GEZER% 0,2139
YENİDEN REFAHGÖRKEM KÖKSAL% 0,1935
HKPDÖNDÜ KAYGUSUZ% 0,1731
DSPCİHAN KAYA% 0,0916
DEVA PARTİSİMEHMET GÜVEYİN% 0,0816
BÜYÜK BİRLİKREMZİ ODABAŞI% 0,0815
HÜDA PARMEHMET ŞERİF DEMİR% 0,0713
SAADETMUSTAFA SARIKAYA% 0,0611
MİLLETİBRAHİM ABDULLAHOĞLU% 0,023
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 70
Katılım Oranı : % 87,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECEP GÜN% 51,52831
MHPMUHLİS YAVUZ% 32,86530
CHPMEHMET ŞENAY% 14,01226
YENİDEN REFAHMURAT DOĞAN% 0,376
SAADETBUSE KIVILCIM% 0,376
MİLLETMERYEM KOÇOĞLU% 0,254
DSPBİRKAN DURAN% 0,193
ZAFER PARTİSİKUBİLAY YARBAŞ% 0,193
BTPFATİH ELMAS% 0,122
BÜYÜK BİRLİKFATİH KAYA% 0,061
HÜDA PARFAHRETTİN ÖZDEMİR% 0,061
KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPLEVENT ŞENOL% 39,02222
AK PARTİZİYA KARATAŞ% 34,8198
CHPMEHMET BALCI% 25,13143
İYİ PARTİERDOĞAN ÇUKURYUT% 0,352
BTPMURAT AÇAR% 0,352
DSPMÜJDAT DİKBIYIK% 0,181
MİLLETMUSTAFA KOÇAK% 0,171
LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 89,33
Katılım Oranı : % 79,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 47,9832.432
AK PARTİMURAT MAHİR ALTAN% 21,0614.235
BAĞIMSIZEMİN HALEBAK% 19,1212.921
MHPİBRAHİM YILMAZER% 2,421.639
İYİ PARTİAHMET ETEM ORUÇ% 2,31.554
DİĞER% 1,511.019
BTPÖZGÜR TERZİOĞLU% 1,36918
ZAFER PARTİSİNEŞE DİLAVER% 1,24835
YENİDEN REFAHHAMİT HAMİTOĞLU% 0,6405
BAĞIMSIZSERAP ÜRÜN% 0,57388
MEMLEKETİDİL ÖZKAN% 0,37248
SAADETAHMET BİLGİN% 0,33222
BAĞIMSIZÖZGÜR KAHYA% 0,32215
DEVA PARTİSİSERHAT ÖZER PAKSOY% 0,27182
DSPASİYE CEREN DURAN% 0,16107
BÜYÜK BİRLİKSEYFİ GÜLER% 0,1284
HÜDA PARSELAMİ AKKILIÇ% 0,1281
HKPZELİHA KIRAN ERDEM% 0,0853
MİLLETHACER ÇEVİK% 0,0750
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÜNDÜZ HOŞGÖR% 40,16494
BAĞIMSIZABDURRAHMAN ALTUĞ% 29,6364
CHPCOŞKUN ÜRKMEZ% 25,61315
BTPSONGÜL ORUÇ% 2,632
BÜYÜK BİRLİKNURAN ODABAŞI% 0,739
SAADETSEVDA ÇOKTAN% 0,577
MHPPINAR AKYÜZ ŞAHİN% 0,334
YENİDEN REFAHEMİNE OMAY% 0,162
ZAFER PARTİSİUĞUR ELÇİOĞLU% 0,081
HÜDA PARMEHMET NURİ CENGİZ% 0,081
MİLLETŞEVKET KARA% 0,081
PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 52,493.739
CHPALPER ÖZER% 44,663.181
İYİ PARTİÜMİT ÇALIK% 1,97140
ZAFER PARTİSİALİ CENAP YARBAŞ% 0,2417
BÜYÜK BİRLİKGÜNEŞ SİLAHTAROĞLU% 0,2115
YENİDEN REFAHKEMAL KARAKAŞ% 0,118
BTPCİHAN AKBULUT% 0,118
HÜDA PARMÜRVET CENGİZ% 0,096
DSPBAHATTİN DURGUT% 0,043
SAADETEREN KİVLİ% 0,043
DİĞER% 0,043
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 89,19
Katılım Oranı : % 83,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 40,383.452
AK PARTİARİF KAYIK% 30,92.642
DPSELÇUK YILMAZ% 26,322.250
DSPİLKER HİÇYORULMAZ% 0,6757
MHPSENCER KARAMAN% 0,6152
ZAFER PARTİSİİPEK AYÇA ÜNSAL% 0,2925
BÜYÜK BİRLİKADİL DANIŞMAN% 0,2219
YENİDEN REFAHÖMER ATAŞ% 0,217
SAADETONUR KOÇAK% 0,1311
HÜDA PARSEHER TOPRAK% 0,098
BTPYUSUF AYDIN% 0,087
MİLLETMEVLÜT KOÇOĞLU% 0,076
DİĞER% 0,043

Kaynak: AA

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