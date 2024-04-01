KIRKLARELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|200
|Toplam Seçmen
|:
|65.871
|Açılan Sandık
|:
|198
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99
|Kullanılan Oy
|:
|52.327
|Geçerli Oy
|:
|50.679
|Katılım Oranı
|:
|% 80,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DERYA BULUT
|% 41,52
|21.040
|CHP
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 40,68
|20.617
|İYİ PARTİ
|ALİ DERMENCİ
|% 5,64
|2.858
|DİĞER
|% 4,33
|2.196
|BAĞIMSIZ
|SERDAR TÜRKER
|% 4,33
|2.193
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZER AKYOL
|% 0,68
|344
|DEM PARTİ
|MİZGİN ÖZKURT AKSU
|% 0,39
|197
|YENİDEN REFAH
|ZEKAİ NARİN
|% 0,3
|151
|BAĞIMSIZ
|EROL ÜSTÜNDAĞ
|% 0,27
|138
|BTP
|HALİT ELİFBAŞ
|% 0,23
|118
|TİP
|OZAN AŞKIN
|% 0,21
|106
|DEVA PARTİSİ
|RIFAT RAFAEL HALEVA
|% 0,19
|96
|SAADET
|MEHMET METİN DURSUN
|% 0,16
|80
|MİLLET
|MEHMET YETİMOVA
|% 0,15
|78
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜLFERE HASTÜRK
|% 0,15
|75
|BAĞIMSIZ
|BUŞRA TAŞKIN
|% 0,14
|71
|DSP
|METİN KAYALI
|% 0,1
|49
|HAK-PAR
|TAYLAN TİMUR
|% 0,09
|48
|AB PARTİ
|EMRE CAN YAVUZ
|% 0,09
|47
|HÜDA PAR
|MUHAMMED SALİH KARAYNİR
|% 0,08
|38
|HKP
|SACİT ERKAN
|% 0,07
|34
|MEMLEKET
|ASLI ELİGÜZEL
|% 0,06
|32
|TKP
|SELÇUK BAĞIŞ
|% 0,06
|30
|BAĞIMSIZ
|FATİH ŞENEKER
|% 0,04
|22
|BAĞIMSIZ
|UFUK ÖZEN
|% 0,02
|11
|TKH
|METEHAN ARSLAN
|% 0,02
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT YAYLA
|% 50,3
|9.357
|CHP
|NURAY ÖNER POLAT
|% 45,74
|8.508
|İYİ PARTİ
|İRFAN GÖKLER
|% 1,29
|240
|ZAFER PARTİSİ
|ALPASLAN AKIN
|% 0,61
|113
|BAĞIMSIZ
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|% 0,59
|110
|TİP
|ALİ BALABAN
|% 0,29
|55
|BTP
|RESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN
|% 0,21
|39
|BAĞIMSIZ
|FERDİ GEZER
|% 0,21
|39
|YENİDEN REFAH
|GÖRKEM KÖKSAL
|% 0,19
|35
|HKP
|DÖNDÜ KAYGUSUZ
|% 0,17
|31
|DSP
|CİHAN KAYA
|% 0,09
|16
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET GÜVEYİN
|% 0,08
|16
|BÜYÜK BİRLİK
|REMZİ ODABAŞI
|% 0,08
|15
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞERİF DEMİR
|% 0,07
|13
|SAADET
|MUSTAFA SARIKAYA
|% 0,06
|11
|MİLLET
|İBRAHİM ABDULLAHOĞLU
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70
|Katılım Oranı
|:
|% 87,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECEP GÜN
|% 51,52
|831
|MHP
|MUHLİS YAVUZ
|% 32,86
|530
|CHP
|MEHMET ŞENAY
|% 14,01
|226
|YENİDEN REFAH
|MURAT DOĞAN
|% 0,37
|6
|SAADET
|BUSE KIVILCIM
|% 0,37
|6
|MİLLET
|MERYEM KOÇOĞLU
|% 0,25
|4
|DSP
|BİRKAN DURAN
|% 0,19
|3
|ZAFER PARTİSİ
|KUBİLAY YARBAŞ
|% 0,19
|3
|BTP
|FATİH ELMAS
|% 0,12
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH KAYA
|% 0,06
|1
|HÜDA PAR
|FAHRETTİN ÖZDEMİR
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 93,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|LEVENT ŞENOL
|% 39,02
|222
|AK PARTİ
|ZİYA KARATAŞ
|% 34,8
|198
|CHP
|MEHMET BALCI
|% 25,13
|143
|İYİ PARTİ
|ERDOĞAN ÇUKURYUT
|% 0,35
|2
|BTP
|MURAT AÇAR
|% 0,35
|2
|DSP
|MÜJDAT DİKBIYIK
|% 0,18
|1
|MİLLET
|MUSTAFA KOÇAK
|% 0,17
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,33
|Katılım Oranı
|:
|% 79,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MURAT GERENLİ
|% 47,98
|32.432
|AK PARTİ
|MURAT MAHİR ALTAN
|% 21,06
|14.235
|BAĞIMSIZ
|EMİN HALEBAK
|% 19,12
|12.921
|MHP
|İBRAHİM YILMAZER
|% 2,42
|1.639
|İYİ PARTİ
|AHMET ETEM ORUÇ
|% 2,3
|1.554
|DİĞER
|% 1,51
|1.019
|BTP
|ÖZGÜR TERZİOĞLU
|% 1,36
|918
|ZAFER PARTİSİ
|NEŞE DİLAVER
|% 1,24
|835
|YENİDEN REFAH
|HAMİT HAMİTOĞLU
|% 0,6
|405
|BAĞIMSIZ
|SERAP ÜRÜN
|% 0,57
|388
|MEMLEKET
|İDİL ÖZKAN
|% 0,37
|248
|SAADET
|AHMET BİLGİN
|% 0,33
|222
|BAĞIMSIZ
|ÖZGÜR KAHYA
|% 0,32
|215
|DEVA PARTİSİ
|SERHAT ÖZER PAKSOY
|% 0,27
|182
|DSP
|ASİYE CEREN DURAN
|% 0,16
|107
|BÜYÜK BİRLİK
|SEYFİ GÜLER
|% 0,12
|84
|HÜDA PAR
|SELAMİ AKKILIÇ
|% 0,12
|81
|HKP
|ZELİHA KIRAN ERDEM
|% 0,08
|53
|MİLLET
|HACER ÇEVİK
|% 0,07
|50
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÜNDÜZ HOŞGÖR
|% 40,16
|494
|BAĞIMSIZ
|ABDURRAHMAN ALTUĞ
|% 29,6
|364
|CHP
|COŞKUN ÜRKMEZ
|% 25,61
|315
|BTP
|SONGÜL ORUÇ
|% 2,6
|32
|BÜYÜK BİRLİK
|NURAN ODABAŞI
|% 0,73
|9
|SAADET
|SEVDA ÇOKTAN
|% 0,57
|7
|MHP
|PINAR AKYÜZ ŞAHİN
|% 0,33
|4
|YENİDEN REFAH
|EMİNE OMAY
|% 0,16
|2
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR ELÇİOĞLU
|% 0,08
|1
|HÜDA PAR
|MEHMET NURİ CENGİZ
|% 0,08
|1
|MİLLET
|ŞEVKET KARA
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN TALAY
|% 52,49
|3.739
|CHP
|ALPER ÖZER
|% 44,66
|3.181
|İYİ PARTİ
|ÜMİT ÇALIK
|% 1,97
|140
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ CENAP YARBAŞ
|% 0,24
|17
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜNEŞ SİLAHTAROĞLU
|% 0,21
|15
|YENİDEN REFAH
|KEMAL KARAKAŞ
|% 0,11
|8
|BTP
|CİHAN AKBULUT
|% 0,11
|8
|HÜDA PAR
|MÜRVET CENGİZ
|% 0,09
|6
|DSP
|BAHATTİN DURGUT
|% 0,04
|3
|SAADET
|EREN KİVLİ
|% 0,04
|3
|DİĞER
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,19
|Katılım Oranı
|:
|% 83,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ÖZALP
|% 40,38
|3.452
|AK PARTİ
|ARİF KAYIK
|% 30,9
|2.642
|DP
|SELÇUK YILMAZ
|% 26,32
|2.250
|DSP
|İLKER HİÇYORULMAZ
|% 0,67
|57
|MHP
|SENCER KARAMAN
|% 0,61
|52
|ZAFER PARTİSİ
|İPEK AYÇA ÜNSAL
|% 0,29
|25
|BÜYÜK BİRLİK
|ADİL DANIŞMAN
|% 0,22
|19
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ATAŞ
|% 0,2
|17
|SAADET
|ONUR KOÇAK
|% 0,13
|11
|HÜDA PAR
|SEHER TOPRAK
|% 0,09
|8
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 0,08
|7
|MİLLET
|MEVLÜT KOÇOĞLU
|% 0,07
|6
|DİĞER
|% 0,04
|3
Son Dakika › Güncel › KIRKLARELİ SON - Son Dakika
Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, seçim zaferini kutlamak için toplanan vatandaşlara hitap etti. Yalçınkaya, Bartın'ı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan ve ortak akılla yöneteceklerini vurgulayarak destekçilerinden kendisini yalnız bırakmamalarını istedi.
CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanlığı seçimini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, seçimin kazananının bütün kent olduğunu vurguladı. Ercengiz, seçimi kaybedenlere de destek mesajı vererek, hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlarımızın tamamı İBB başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukuk çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hissedar olduklarını hissedecekler.
AK Parti'nin adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Alemdar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, şehri daha ileriye götürmek ve insanların daha iyi şartlarda yaşaması için hizmetkarlığa devam edeceklerini belirtti. AK Parti Sakarya Milletvekilleri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, elde edilen kazanımlarla yola devam edeceklerini ifade etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleriyle ilgili konuşmasında, ikinci dönemde Mersin'in gelişeceğini ve huzurun devam edeceğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, seçimin bittiğini ve demokrasinin tecelli ettiğini, halkın tercihini yaptığını söyledi. Aktaş, Bursa olarak oy kaybı yaşadıklarını ancak geride tertemiz bir belediye bıraktığını ifade etti. Ayrıca, Bursa'ya yaptıkları katkılardan bahseden Aktaş, eksiklerinin olduğunu ancak bilerek ve isteyerek yanlış yapmadıklarını belirtti. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise seçim sonuçlarının açıklanmadan yapılan yalan ve iftira siyasetinin kimseye yakışmadığını dile getirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, seçim zaferini kutlayarak, çocukları güldürmek ve Bursa'nın sorunlarını çözmek için hemen işe koyulacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık. Başararak geldik. Bundan sonra da yola revan olacağız. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık... Biz de son 2 aylık dönemde, şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Seçimler oldukça çekişmeli geçti ve yaklaşık 500 bin oy kullanıldı. Güler, oyların yüzde 40'ını alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
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