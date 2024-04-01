KIRKLARELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|200
|Toplam Seçmen
|:
|65.871
|Açılan Sandık
|:
|200
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|52.945
|Geçerli Oy
|:
|51.032
|Katılım Oranı
|:
|% 80,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DERYA BULUT
|% 41,49
|21.175
|CHP
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 40,7
|20.770
|BAĞIMSIZ
|SERDAR TÜRKER
|% 5,9
|3.008
|İYİ PARTİ
|ALİ DERMENCİ
|% 5,74
|2.930
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZER AKYOL
|% 1,15
|584
|DEM PARTİ
|MİZGİN ÖZKURT AKSU
|% 0,66
|339
|YENİDEN REFAH
|ZEKAİ NARİN
|% 0,47
|241
|MİLLET
|MEHMET YETİMOVA
|% 0,47
|237
|BAĞIMSIZ
|EROL ÜSTÜNDAĞ
|% 0,44
|226
|BTP
|HALİT ELİFBAŞ
|% 0,38
|196
|TİP
|OZAN AŞKIN
|% 0,35
|177
|DEVA PARTİSİ
|RIFAT RAFAEL HALEVA
|% 0,3
|155
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜLFERE HASTÜRK
|% 0,27
|138
|SAADET
|MEHMET METİN DURSUN
|% 0,25
|129
|BAĞIMSIZ
|BUŞRA TAŞKIN
|% 0,23
|116
|DİĞER
|% 0,17
|85
|DSP
|METİN KAYALI
|% 0,15
|76
|AB PARTİ
|EMRE CAN YAVUZ
|% 0,15
|76
|HAK-PAR
|TAYLAN TİMUR
|% 0,14
|72
|HÜDA PAR
|MUHAMMED SALİH KARAYNİR
|% 0,13
|67
|MEMLEKET
|ASLI ELİGÜZEL
|% 0,12
|63
|TKP
|SELÇUK BAĞIŞ
|% 0,11
|55
|HKP
|SACİT ERKAN
|% 0,1
|50
|BAĞIMSIZ
|FATİH ŞENEKER
|% 0,07
|36
|BAĞIMSIZ
|UFUK ÖZEN
|% 0,03
|17
|TKH
|METEHAN ARSLAN
|% 0,03
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT YAYLA
|% 50,3
|9.357
|CHP
|NURAY ÖNER POLAT
|% 45,74
|8.508
|İYİ PARTİ
|İRFAN GÖKLER
|% 1,29
|240
|ZAFER PARTİSİ
|ALPASLAN AKIN
|% 0,61
|113
|BAĞIMSIZ
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|% 0,59
|110
|TİP
|ALİ BALABAN
|% 0,29
|55
|BTP
|RESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN
|% 0,21
|39
|BAĞIMSIZ
|FERDİ GEZER
|% 0,21
|39
|YENİDEN REFAH
|GÖRKEM KÖKSAL
|% 0,19
|35
|HKP
|DÖNDÜ KAYGUSUZ
|% 0,17
|31
|DSP
|CİHAN KAYA
|% 0,09
|16
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET GÜVEYİN
|% 0,08
|16
|BÜYÜK BİRLİK
|REMZİ ODABAŞI
|% 0,08
|15
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞERİF DEMİR
|% 0,07
|13
|SAADET
|MUSTAFA SARIKAYA
|% 0,06
|11
|MİLLET
|İBRAHİM ABDULLAHOĞLU
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80
|Katılım Oranı
|:
|% 87,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECEP GÜN
|% 51,79
|970
|MHP
|MUHLİS YAVUZ
|% 32,78
|614
|CHP
|MEHMET ŞENAY
|% 13,94
|261
|YENİDEN REFAH
|MURAT DOĞAN
|% 0,32
|6
|SAADET
|BUSE KIVILCIM
|% 0,32
|6
|ZAFER PARTİSİ
|KUBİLAY YARBAŞ
|% 0,21
|4
|MİLLET
|MERYEM KOÇOĞLU
|% 0,21
|4
|DSP
|BİRKAN DURAN
|% 0,16
|3
|BTP
|FATİH ELMAS
|% 0,11
|2
|HÜDA PAR
|FAHRETTİN ÖZDEMİR
|% 0,11
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH KAYA
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 93,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|LEVENT ŞENOL
|% 39,02
|222
|AK PARTİ
|ZİYA KARATAŞ
|% 34,8
|198
|CHP
|MEHMET BALCI
|% 25,13
|143
|İYİ PARTİ
|ERDOĞAN ÇUKURYUT
|% 0,35
|2
|BTP
|MURAT AÇAR
|% 0,35
|2
|DSP
|MÜJDAT DİKBIYIK
|% 0,18
|1
|MİLLET
|MUSTAFA KOÇAK
|% 0,17
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99
|Katılım Oranı
|:
|% 79,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MURAT GERENLİ
|% 47,16
|35.144
|AK PARTİ
|MURAT MAHİR ALTAN
|% 22,56
|16.809
|BAĞIMSIZ
|EMİN HALEBAK
|% 19,45
|14.494
|MHP
|İBRAHİM YILMAZER
|% 2,41
|1.793
|İYİ PARTİ
|AHMET ETEM ORUÇ
|% 2,3
|1.716
|BTP
|ÖZGÜR TERZİOĞLU
|% 1,41
|1.051
|ZAFER PARTİSİ
|NEŞE DİLAVER
|% 1,24
|924
|YENİDEN REFAH
|HAMİT HAMİTOĞLU
|% 0,63
|474
|BAĞIMSIZ
|SERAP ÜRÜN
|% 0,58
|431
|BAĞIMSIZ
|ÖZGÜR KAHYA
|% 0,39
|292
|MEMLEKET
|İDİL ÖZKAN
|% 0,36
|266
|DİĞER
|% 0,35
|262
|SAADET
|AHMET BİLGİN
|% 0,34
|254
|DEVA PARTİSİ
|SERHAT ÖZER PAKSOY
|% 0,28
|209
|DSP
|ASİYE CEREN DURAN
|% 0,16
|122
|BÜYÜK BİRLİK
|SEYFİ GÜLER
|% 0,13
|94
|HÜDA PAR
|SELAMİ AKKILIÇ
|% 0,12
|88
|HKP
|ZELİHA KIRAN ERDEM
|% 0,08
|60
|MİLLET
|HACER ÇEVİK
|% 0,05
|36
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÜNDÜZ HOŞGÖR
|% 40,16
|494
|BAĞIMSIZ
|ABDURRAHMAN ALTUĞ
|% 29,6
|364
|CHP
|COŞKUN ÜRKMEZ
|% 25,61
|315
|BTP
|SONGÜL ORUÇ
|% 2,6
|32
|BÜYÜK BİRLİK
|NURAN ODABAŞI
|% 0,73
|9
|SAADET
|SEVDA ÇOKTAN
|% 0,57
|7
|MHP
|PINAR AKYÜZ ŞAHİN
|% 0,33
|4
|YENİDEN REFAH
|EMİNE OMAY
|% 0,16
|2
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR ELÇİOĞLU
|% 0,08
|1
|HÜDA PAR
|MEHMET NURİ CENGİZ
|% 0,08
|1
|MİLLET
|ŞEVKET KARA
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN TALAY
|% 52,49
|3.739
|CHP
|ALPER ÖZER
|% 44,65
|3.181
|İYİ PARTİ
|ÜMİT ÇALIK
|% 1,97
|140
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ CENAP YARBAŞ
|% 0,27
|19
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜNEŞ SİLAHTAROĞLU
|% 0,21
|15
|YENİDEN REFAH
|KEMAL KARAKAŞ
|% 0,11
|8
|BTP
|CİHAN AKBULUT
|% 0,11
|8
|HÜDA PAR
|MÜRVET CENGİZ
|% 0,08
|6
|SAADET
|EREN KİVLİ
|% 0,07
|5
|DSP
|BAHATTİN DURGUT
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,59
|Katılım Oranı
|:
|% 83,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ÖZALP
|% 40,2
|3.614
|AK PARTİ
|ARİF KAYIK
|% 31,52
|2.834
|DP
|SELÇUK YILMAZ
|% 25,93
|2.331
|DSP
|İLKER HİÇYORULMAZ
|% 0,63
|57
|MHP
|SENCER KARAMAN
|% 0,62
|56
|ZAFER PARTİSİ
|İPEK AYÇA ÜNSAL
|% 0,33
|30
|BÜYÜK BİRLİK
|ADİL DANIŞMAN
|% 0,21
|19
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ATAŞ
|% 0,2
|18
|SAADET
|ONUR KOÇAK
|% 0,12
|11
|HÜDA PAR
|SEHER TOPRAK
|% 0,09
|8
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 0,08
|7
|MİLLET
|MEVLÜT KOÇOĞLU
|% 0,07
|6
Son Dakika › Güncel › KIRKLARELİ SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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