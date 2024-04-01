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KIRKLARELİ SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:49
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MERKEZ

Toplam Sandık : 200
Toplam Seçmen : 65.871
Açılan Sandık : 200
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 52.945
Geçerli Oy : 51.032
Katılım Oranı : % 80,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDERYA BULUT% 41,4921.175
CHPMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 40,720.770
BAĞIMSIZSERDAR TÜRKER% 5,93.008
İYİ PARTİALİ DERMENCİ% 5,742.930
ZAFER PARTİSİÖZER AKYOL% 1,15584
DEM PARTİMİZGİN ÖZKURT AKSU% 0,66339
YENİDEN REFAHZEKAİ NARİN% 0,47241
MİLLETMEHMET YETİMOVA% 0,47237
BAĞIMSIZEROL ÜSTÜNDAĞ% 0,44226
BTPHALİT ELİFBAŞ% 0,38196
TİPOZAN AŞKIN% 0,35177
DEVA PARTİSİRIFAT RAFAEL HALEVA% 0,3155
BÜYÜK BİRLİKGÜLFERE HASTÜRK% 0,27138
SAADETMEHMET METİN DURSUN% 0,25129
BAĞIMSIZBUŞRA TAŞKIN% 0,23116
DİĞER% 0,1785
DSPMETİN KAYALI% 0,1576
AB PARTİEMRE CAN YAVUZ% 0,1576
HAK-PARTAYLAN TİMUR% 0,1472
HÜDA PARMUHAMMED SALİH KARAYNİR% 0,1367
MEMLEKETASLI ELİGÜZEL% 0,1263
TKPSELÇUK BAĞIŞ% 0,1155
HKPSACİT ERKAN% 0,150
BAĞIMSIZFATİH ŞENEKER% 0,0736
BAĞIMSIZUFUK ÖZEN% 0,0317
TKHMETEHAN ARSLAN% 0,0314
BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT YAYLA% 50,39.357
CHPNURAY ÖNER POLAT% 45,748.508
İYİ PARTİİRFAN GÖKLER% 1,29240
ZAFER PARTİSİALPASLAN AKIN% 0,61113
BAĞIMSIZAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 0,59110
TİPALİ BALABAN% 0,2955
BTPRESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN% 0,2139
BAĞIMSIZFERDİ GEZER% 0,2139
YENİDEN REFAHGÖRKEM KÖKSAL% 0,1935
HKPDÖNDÜ KAYGUSUZ% 0,1731
DSPCİHAN KAYA% 0,0916
DEVA PARTİSİMEHMET GÜVEYİN% 0,0816
BÜYÜK BİRLİKREMZİ ODABAŞI% 0,0815
HÜDA PARMEHMET ŞERİF DEMİR% 0,0713
SAADETMUSTAFA SARIKAYA% 0,0611
MİLLETİBRAHİM ABDULLAHOĞLU% 0,023
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 87,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECEP GÜN% 51,79970
MHPMUHLİS YAVUZ% 32,78614
CHPMEHMET ŞENAY% 13,94261
YENİDEN REFAHMURAT DOĞAN% 0,326
SAADETBUSE KIVILCIM% 0,326
ZAFER PARTİSİKUBİLAY YARBAŞ% 0,214
MİLLETMERYEM KOÇOĞLU% 0,214
DSPBİRKAN DURAN% 0,163
BTPFATİH ELMAS% 0,112
HÜDA PARFAHRETTİN ÖZDEMİR% 0,112
BÜYÜK BİRLİKFATİH KAYA% 0,051
KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPLEVENT ŞENOL% 39,02222
AK PARTİZİYA KARATAŞ% 34,8198
CHPMEHMET BALCI% 25,13143
İYİ PARTİERDOĞAN ÇUKURYUT% 0,352
BTPMURAT AÇAR% 0,352
DSPMÜJDAT DİKBIYIK% 0,181
MİLLETMUSTAFA KOÇAK% 0,171
LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 99
Katılım Oranı : % 79,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 47,1635.144
AK PARTİMURAT MAHİR ALTAN% 22,5616.809
BAĞIMSIZEMİN HALEBAK% 19,4514.494
MHPİBRAHİM YILMAZER% 2,411.793
İYİ PARTİAHMET ETEM ORUÇ% 2,31.716
BTPÖZGÜR TERZİOĞLU% 1,411.051
ZAFER PARTİSİNEŞE DİLAVER% 1,24924
YENİDEN REFAHHAMİT HAMİTOĞLU% 0,63474
BAĞIMSIZSERAP ÜRÜN% 0,58431
BAĞIMSIZÖZGÜR KAHYA% 0,39292
MEMLEKETİDİL ÖZKAN% 0,36266
DİĞER% 0,35262
SAADETAHMET BİLGİN% 0,34254
DEVA PARTİSİSERHAT ÖZER PAKSOY% 0,28209
DSPASİYE CEREN DURAN% 0,16122
BÜYÜK BİRLİKSEYFİ GÜLER% 0,1394
HÜDA PARSELAMİ AKKILIÇ% 0,1288
HKPZELİHA KIRAN ERDEM% 0,0860
MİLLETHACER ÇEVİK% 0,0536
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÜNDÜZ HOŞGÖR% 40,16494
BAĞIMSIZABDURRAHMAN ALTUĞ% 29,6364
CHPCOŞKUN ÜRKMEZ% 25,61315
BTPSONGÜL ORUÇ% 2,632
BÜYÜK BİRLİKNURAN ODABAŞI% 0,739
SAADETSEVDA ÇOKTAN% 0,577
MHPPINAR AKYÜZ ŞAHİN% 0,334
YENİDEN REFAHEMİNE OMAY% 0,162
ZAFER PARTİSİUĞUR ELÇİOĞLU% 0,081
HÜDA PARMEHMET NURİ CENGİZ% 0,081
MİLLETŞEVKET KARA% 0,081
PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 52,493.739
CHPALPER ÖZER% 44,653.181
İYİ PARTİÜMİT ÇALIK% 1,97140
ZAFER PARTİSİALİ CENAP YARBAŞ% 0,2719
BÜYÜK BİRLİKGÜNEŞ SİLAHTAROĞLU% 0,2115
YENİDEN REFAHKEMAL KARAKAŞ% 0,118
BTPCİHAN AKBULUT% 0,118
HÜDA PARMÜRVET CENGİZ% 0,086
SAADETEREN KİVLİ% 0,075
DSPBAHATTİN DURGUT% 0,043
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 94,59
Katılım Oranı : % 83,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 40,23.614
AK PARTİARİF KAYIK% 31,522.834
DPSELÇUK YILMAZ% 25,932.331
DSPİLKER HİÇYORULMAZ% 0,6357
MHPSENCER KARAMAN% 0,6256
ZAFER PARTİSİİPEK AYÇA ÜNSAL% 0,3330
BÜYÜK BİRLİKADİL DANIŞMAN% 0,2119
YENİDEN REFAHÖMER ATAŞ% 0,218
SAADETONUR KOÇAK% 0,1211
HÜDA PARSEHER TOPRAK% 0,098
BTPYUSUF AYDIN% 0,087
MİLLETMEVLÜT KOÇOĞLU% 0,076

Kaynak: AA

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