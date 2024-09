21. İmam Hatipliler Kurultayı Sonuçları Açıklandı

Güncel

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Kocaeli'de düzenlenen "21. İmam Hatipliler Kurultayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen kurultayın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri ve belediye başkanlarının iştirakiyle gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 81 ilinden imam hatip dernekleri, okul müdürleri, öğretmenler ve gençlerin de katıldığı kurultayın ikinci gününde düzenlenen kapanış oturumunda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, imam hatip okullarının geçmişten bugüne gelişimi ve eğitim kalitesi üzerine söyleşi yaptı.

Kurultayda, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem'in değerlendirmelerinin ardından Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Hakan 13 maddelik "21. İmam Hatipliler Kurultayı Sonuç Bildirgesi"ni okudu.

"Okullarımızın ruhunu korumak tüm imam hatip ailesinin ortak görevidir"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin kurultayına 81 ilden 2 bin 500'e yakın teşkilat mensubu ve misafirin katıldığı aktarılan bildirgede, kurultay boyunca eğitim sisteminin özgün modeli olan imam hatip okullarının ve ÖNDER teşkilatlarının sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı, 4 gün boyunca teşkilat mensuplarıyla fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

İmam hatip okullarının Türkiye'nin her bir ilinde ve ilçesinde yaygınlaştığı, milletin ilgisine mazhar olduğu belirtilen bildirgede, bugün gelinen noktada bu okulların niteliğinin artırılması, imam hatip okullarında inançlı ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu ve vazifesi olduğu vurgulandı.

Bildirgede, imam hatip okullarını özgün kılan hususun, bu okullarda akademik ve kültürel derslerin yanında İslam'ın öğretilmesi olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Zira imam hatip okullarına ruh veren asli unsur, İslam'dır. Bu okulların en güçlü ve özgün yanı insanlığın sorunlarının yegane çözümü olan İslam'ın nesillerimize öğretilmesidir. Güzel ahlaklı şahsiyetler yetiştirme idealine sahip olmasıdır. Okullarımızın ruhunu korumak tüm imam hatip ailesinin ortak görevidir. İmam hatip okullarının kurucu iradesi, bu ruh çerçevesinde dünyayı ve ahireti gözeten, ilmi bütünlüğü koruyan, kendisiyle ve çevresiyle barışık bir nesil yetiştirmeyi gaye edinmiştir. Bu gayeyi her zaman canlı tutmak ve bu ruha sadakat göstermek bugünün neslinin vazifesidir. ÖNDER teşkilatları ve mensupları olarak imam hatip okullarının kurucu iradesinin inançlı ve ahlaklı bir nesil yetiştirme idealine olan sadakatimizi, kurultayımızda yeniden tazelemiş ve gündem etmiş bulunuyoruz."

"İmam hatip okullarının köklü geleneğini korumak mezunlarımızın, mensuplarımızın ve eğitimcilerimizin vazifelerindendir"

İmam hatip mezunları ve mensuplarının, İslam'ı bu topraklarda var oluş gerekçeleri olarak gördükleri belirtilen bildirgede, "Bu nedenle İslam'ın bireysel ve toplumsal hayatımızın özünü oluşturduğu, milletimizin kimliğini inşa ettiği gerçeğinden hareketle inançlarımıza, milli ve manevi değerlerimize, aile yapımıza ve neslimize yönelik her türlü saldırıya karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesi yapıldı.

Bildirgede, öğrencilerin sadece sınava ve bilgiye odaklanmış bir eğitim anlayışına kurban edilmemelerinin her zaman hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konu olduğu vurgulanırken, imam hatip okullarında çocuklara İslami değerler, hayata ve eşyaya Müslümanca bakma ve Müslümanca yaşama öğretilirken, onlara bugünkü dünyanın gerektirdiği yetkinliklerin de kazandırılmasının önemine işaret edildi.

İmam hatip okullarının her yönden ve her mecrada tanıtılması ve bu okullar hakkında kimi zaman görülen bilgi eksikliği, ön yargı ya da yanlış bilgilerin ortadan kaldırılması için imam hatip davasına gönül veren herkesin gayret göstermesi gerektiğinin altı çizilen bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"İmam hatip okullarının köklü geleneğini korumak ve bu okulları güçlü bir geleceğe taşımak mezunlarımızın, mensuplarımızın ve eğitimcilerimizin vazifelerindendir. Bu çerçevede imam hatip okullarının ders müfredatı, çağın getirdiği ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden güncellenmelidir. İmam hatip okullarını güçlü kılan en önemli hususlardan biri de velilerimizin bu okullara verdiği maddi, manevi destektir. Bu nedenle imam hatip okulları ve ÖNDER teşkilatlarımız aileye yönelik çalışmalara ağırlık vermeli ve aile yapımızı koruyup güçlendirecek, ailelerimizle okullarımız arasındaki bağı güçlü kılacak çalışmaları gündemine almalıdır."

İmam hatip mensuplarının ve teşkilatlarının öncelikli gündemlerinden birinin de ilk kıbleleri olan Mescid-i Aksa ve Filistin'in siyonist işgalden kurtularak özgürlüğüne kavuşması gayesi olduğu vurgulanan bildirgede, "Bir yıldır Gazze'de yaptığı soykırımla 40 binden fazla insanı öldüren, şehirleri yakıp yıkan katil İsrail'in tüm Müslümanlara yönelik saldırgan tutumu karşısında durmanın insani, vicdani ve dini bir görev olduğu asla unutulmamalı, derneklerimiz bu bilincin imam hatip neslimize kazandırılması için her türlü çalışmayı gündeminde tutmalıdır." mesajı verildi.

Bildirgede, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nın imam hatip nesli, millet ve tüm insanlık ile başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalan mazlumların kurtuluşuna vesile olması dileğinde bulunuldu.