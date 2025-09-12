Kocaeli'de 3,5 Yıl Sonra Katil Zanlıları Yakalandı - Son Dakika
Kocaeli'de 3,5 Yıl Sonra Katil Zanlıları Yakalandı

12.09.2025 22:49
Gebze'de 2022'de 2 kadını öldüren 2 şüpheli, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3,5 yıl önce kırmızı ışıkta araçlarıyla duran 21 yaşındaki Tuğçe Semiz ile 26 yaşındaki kuzeni Emine Çöp'ü 30 el ateş ederek öldüren 2 şüpheli, yakalandı.

İKİ GENÇ KUZENE 30 KURŞUNLA İNFAZ

13 Şubat 2022 tarihinde Ankara Caddesi'nde yaşanan olayda, kar maskeli şahıslar ışıklarda bekleyen araçlara 30 el ateş etmiş ve olayda 21 yaşındaki Tuğçe Semiz ile 26 yaşındaki kuzeni Emine Çöp hayatını kaybederken, araçta bulunan 27 yaşındaki Alihan Kaya ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın sonrasında ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün cenazeleri incelenmek üzere İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

3,5 YIL SONRA YAKALANDILAR

Polis ekipleri iki kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yurt dışına kaçtığını belirledi. 3.5 yıldır her yerde aranan şüphelilerden R.T. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, A.Y. ise İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA/ İHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İstanbul, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Hukuk, Gebze, Suç, Son Dakika

