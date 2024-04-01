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KOCAELİ SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:44  Güncelleme: 01:44
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.721
Toplam Seçmen : 1.533.306
Açılan Sandık : 4.469
Açılan Sandık Oranı : % 94,66
Kullanılan Oy : 1.112.697
Geçerli Oy : 1.071.378
Katılım Oranı : % 76,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTAHİR BÜYÜKAKIN% 45,52487.680
CHPATASOY BİLGİN% 28,62306.602
YENİDEN REFAHDOĞAN AYDAL% 7,2677.796
İYİ PARTİGENÇAY YILDIZTEKİN% 4,9452.903
DEM PARTİHASAN ÖZGÜNEŞ% 3,1133.350
ZAFER PARTİSİNERMİN TOL% 3,0833.045
DİĞER% 2,0121.589
SAADETNURETTİN ÇELİK% 1,8920.283
TİPMAHMUT HAKAN KOÇAK% 1,0711.494
DEVA PARTİSİİSMAİL ENSAR BATURMAN% 0,333.504
MEMLEKETÜNAL KARASAĞIZ% 0,293.111
BTPMUHARREM CAN% 0,282.986
TKPAYDANER AKTAŞ% 0,192.025
HÜDA PARMEHMET EŞİN% 0,181.885
ANAPMURAT DURAN% 0,171.819
DPMEHMET ŞAMİL DEVRİM% 0,131.427
EMEPARZU ERKAN% 0,131.364
YTPORHAN KAÇDI% 0,111.199
DSPSERAP BİLMEZ% 0,111.187
SOL PARTİİLKAY DENİZ TORUN YÜCE% 0,11.080
VATAN PARTİSİORHAN KADIOĞLU% 0,11.054
HKPTUNYA KIZILTAŞ% 0,08837
HAK-PARBEHÇET ÖGET% 0,06688
BAĞIMSIZİSMAİL TUNAHAN% 0,06629
MİLLETATAKAN DAŞDAN% 0,05491
MİLLİ YOLASLAN ERARSLAN% 0,05488
TKHTAMER ERİK% 0,04450
BAĞIMSIZFEVZİ KEMAL TORUN% 0,04412
BAŞİSKELE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YASİN ÖZLÜ% 41,2427.083
BAĞIMSIZHÜSEYİN AYAZ% 19,813.003
SAADETZAFER MUTLU% 14,959.818
CHPOSMAN ANIL ACURMAN% 14,039.214
YENİDEN REFAHUĞUR YÜKSEL% 4,342.848
ZAFER PARTİSİALPER GÜLEBAŞ% 2,671.757
BTPŞABAN ÖRÇEN% 1,27837
DEM PARTİBERFİN TUNÇ% 0,73479
DEVA PARTİSİMEHMET FATİH YAŞAR% 0,34222
HÜDA PARSAİM BAMİDİCİ% 0,23148
TKPMEHMETCAN ERGÜNÖZ% 0,16104
DPSELMA DİRİM SUCU% 0,1281
DSPBERKAY PELİN% 0,0746
HKPZEYNEP KURT% 0,0536
ÇAYIROVA

Açılan Sandık Oranı : % 93,10
Katılım Oranı : % 72,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBÜNYAMİN ÇİFTÇİ% 36,5425.899
İYİ PARTİŞEVKİ DEMİRCİ% 33,2723.581
CHPMUHARREM GÖKÇE% 21,1715.008
YENİDEN REFAHHAMZA EKŞİ% 4,353.085
ZAFER PARTİSİHACI FİLİK% 1,741.230
DİĞER% 0,9635
TİPORHAN MORDOĞAN% 0,56397
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÇAMKERTEN% 0,31218
HÜDA PARTURAN SAK% 0,22158
BAĞIMSIZYUSUF EMRE CÜRE% 0,19138
TKPRÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR% 0,18124
BTPMEHMET KOÇ% 0,18124
DSPHAKAN ERCAN% 0,1179
DPAHMET ALBAYRAK% 0,0966
YTPAHMET KORKMAZ% 0,0860
BAĞIMSIZERÇİN ERDOĞAN% 0,0642
HKPALİ ERDOĞDU% 0,0534
DARICA

Açılan Sandık Oranı : % 94,32
Katılım Oranı : % 74,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUZAFFER BIYIK% 39,4843.925
CHPSAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN% 30,9234.401
YENİDEN REFAHFATMA KURTULUŞ% 10,7811.990
DEM PARTİERKAN ŞİK% 7,067.860
ZAFER PARTİSİÖZGÜR KALEÖZÜ% 3,323.690
İYİ PARTİÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK% 22.220
DİĞER% 1,932.153
SAADETSELİM ÇETİNKAYA% 1,71.886
BAĞIMSIZKADİR GEDİKLİ% 1,251.392
BTPCEVAT DEMİRCAN% 0,45497
DEVA PARTİSİMUHAMMET ALİ ÜNSÜR% 0,4446
TKPMURAT SELAMCI% 0,3332
HÜDA PARMURAT YILDIRIM% 0,22247
DSPDEMET ÖZDEMİR ÇAKAL% 0,11128
DPSELİM AKGÖZ% 0,0894
DERİNCE

Açılan Sandık Oranı : % 91,10
Katılım Oranı : % 78,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERTİF GÖKÇE% 47,3236.117
AK PARTİİBRAHİM ŞİRİN% 38,6629.506
YENİDEN REFAHGÖKHAN AÇIK% 5,113.898
DİĞER% 2,852.177
ZAFER PARTİSİSELMAN GÜRPINAR% 1,931.470
İYİ PARTİHÜSEYİN SÜER% 1,341.026
SAADETCUMA AYVAZ% 1,24949
MEMLEKETYAŞAR AKA% 0,25189
BAĞIMSIZSEFA MOLLAOĞLU% 0,25189
BTPRAİF SOLMAZ% 0,19141
DEVA PARTİSİZEKERİYA ÇILDIR% 0,18140
HÜDA PARMUSTAFA NAZLI% 0,15117
DPHÜLYA ULUZMAN% 0,13102
YTPYEKTA ŞİYAR YILDIRIM% 0,13101
TKPOSMAN İLHAN% 0,1399
DSPSERKAN ÇAKAL% 0,0966
GELECEK PARTİSİİRFAN ÖZYOLCU% 0,0536
DİLOVASI

Açılan Sandık Oranı : % 92,79
Katılım Oranı : % 77,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAMAZAN ÖMEROĞLU% 32,698.087
DEM PARTİMUSTAFA AVCİ% 26,276.500
İYİ PARTİEMİN YILMAZ% 18,974.693
YENİDEN REFAHERCAN OĞUZ% 8,752.164
CHPYAKUP TÖRK% 6,961.722
SAADETHASAN İNCİ% 2,62648
DİĞER% 0,97239
DEVA PARTİSİALİ ÇELİK% 0,84209
ZAFER PARTİSİHACI KADİR% 0,75187
HÜDA PARAYDIN AKICI% 0,3996
MEMLEKETGÖKALP ERENOĞLU% 0,2562
BTPTUNAY YILDIRIM% 0,1844
TKPNAİM SEVİNÇ% 0,1127
YTPOZAN YILMAZ% 0,0819
DSPBİRKAN KARAYEL% 0,0717
DPRAMAZAN TEKİN% 0,0616
HKPKEMAL KURT% 0,0410
GEBZE

Açılan Sandık Oranı : % 89,16
Katılım Oranı : % 72,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZİNNUR BÜYÜKGÖZ% 37,2567.138
İYİ PARTİSADIK GÜVENÇ% 19,8735.810
TİPERKAN BAŞ% 19,7735.639
YENİDEN REFAHKAMİL ERGÜN% 10,9219.687
ZAFER PARTİSİKORAY TOPÇU% 47.216
SAADETMUSTAFA TUREL% 3,075.524
TKPMEHMET KILIÇ% 0,911.645
DEVA PARTİSİMÜKAİL İZGİ% 0,881.592
MEMLEKETMUSA ERTÜRK% 0,671.207
DSPÇETİN TÖNGEL% 0,46834
DPMURAT ÖNGELEN% 0,37658
BTPFATİH ÖZTÜRK% 0,35630
DİĞER% 0,34610
HÜDA PARAYDIN YAPICI% 0,33599
EMEPSİNAN KARATAŞ% 0,24441
VATAN PARTİSİÖZKAN ÇAKMAK% 0,17297
HKPBURAK GÖL% 0,14248
BAĞIMSIZMUHAMMET TULUK% 0,11196
YTPTAHSİN MURAT ERGUN% 0,09168
BAĞIMSIZEROL BOZKIR% 0,06109
GÖLCÜK

Açılan Sandık Oranı : % 94,32
Katılım Oranı : % 74,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ YILDIRIM SEZER% 44,3440.179
CHPÖZGÜR YILMAZ% 33,5430.394
YENİDEN REFAHAHMET EREN% 8,137.369
İYİ PARTİİSMAİL AYNACI% 5,054.573
ZAFER PARTİSİABDULLAH SERDAR ÖNÜR% 3,343.030
SAADETMEHMET EMİN ÖZÇELİK% 2,212.003
DEM PARTİHASAN NAS% 1,161.054
BTPABDÜLKADİR ÜSTÜNER% 0,43387
MEMLEKETMEHMET BALİ% 0,36326
DEVA PARTİSİFIRAT GÜLAĞIZ% 0,28253
DİĞER% 0,26232
HÜDA PARALİ ÇİFTÇİOĞLU% 0,25225
TİPBERAY TOPÇU% 0,21193
BAĞIMSIZSERKAN GARİPOĞLU% 0,14126
TKPYAŞARGÜL OYMAK% 0,11103
DSPGÜLSILA ÇOŞKUN% 0,187
DPAHMET KAAN SUR% 0,0985
İZMİT

Açılan Sandık Oranı : % 91,47
Katılım Oranı : % 80,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFATMA KAPLAN HÜRRİYET% 46,5792.992
AK PARTİMUHARREM TUTUŞ% 37,5174.902
DİĞER% 5,3810.742
YENİDEN REFAHMUSTAFA ŞAHİN% 4,068.109
ZAFER PARTİSİRECEP YAZICI% 1,823.633
İYİ PARTİMEHMET KAMİL ŞİRİN% 1,412.823
SAADETSİNAN YOLCU% 1,032.049
DEM PARTİGENCER DEMİRKAYA% 0,851.694
BTPCAHİT BARUTÇU% 0,31627
TİPÇİĞDEM KANDEMİR% 0,2407
MEMLEKETTİMUR DUMAN% 0,17332
DEVA PARTİSİERCAN AKTAN% 0,16315
HÜDA PARMUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN% 0,14284
DSPSEMİH ÖNAL% 0,11221
TKPVİLDAN ZEYNEP SAYINER% 0,1194
BAĞIMSIZMUSTAFA CAN% 0,07140
ANAPERGÜN TÜRK% 0,06116
MİLLETMEHMET KARAYEL% 0,0589
KANDIRA

Açılan Sandık Oranı : % 93,30
Katılım Oranı : % 86,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEROL ÖLMEZ% 33,619.883
BAĞIMSIZCENGİZ KAN% 31,449.245
CHPSERKAN AÇIKGÖZ% 10,73.147
YENİDEN REFAHLEVENT GÖDEK% 10,162.989
İYİ PARTİSEMİH SARIÇAY% 8,592.525
SAADETÜNAL KIZILAĞIL% 1,81532
BTPYILMAZ ÇOŞĞUN% 1,14335
ZAFER PARTİSİTUGAY KAZAK% 0,72211
DİĞER% 0,39115
DEVA PARTİSİKADİR ÖZDEMİR% 0,38112
DPHALİL İBRAHİM NAZLIGÜL% 0,3190
MEMLEKETOĞUZ USLU% 0,2367
DSPDAVUT UZCAN% 0,1853
HÜDA PARMEHMET LATİF EKİNCİ% 0,1543
HKPYASEMİN KUZUBAŞ% 0,129
TKPYUSUF BAŞ% 0,0928
KARAMÜRSEL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ÇALIK% 46,6415.508
AK PARTİMESUT ÇETİNKAYA% 39,5913.165
SAADETMURAT AKBABA% 4,941.644
YENİDEN REFAHALİ OSMAN AYDIN% 3,861.285
İYİ PARTİMEHMET BAŞ% 1,96652
ZAFER PARTİSİİDRİS KILIÇASLAN% 1,12371
DEVA PARTİSİYUNUS KATI% 0,39130
DEM PARTİYILMAZ TUNÇ% 0,39129
BAĞIMSIZHASAN ÖZBAŞ% 0,3101
BTPMETİN YILMAZLAR% 0,2377
HÜDA PARCİHAN GÖK% 0,1859
DİĞER% 0,1445
DPAYNUR KURT% 0,134
TKPSUAT UNGAN% 0,0620
DSPŞEVVAL POLAT% 0,0516
HKPMURAT KIZILTAŞ% 0,0516
KARTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 99,37
Katılım Oranı : % 78,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN% 45,7835.401
CHPNİLAY MERTTÜRK% 32,2324.917
YENİDEN REFAHBERAT KANSU% 11,428.831
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ERDEM% 2,762.132
DEM PARTİİBRAHİM ERGİN% 2,371.832
İYİ PARTİHALUK TAMYÜKSEL% 2,241.731
SAADETİBRAHİM ETHEM AKBUĞA% 1,421.101
HÜDA PARAHMET POLAT% 0,41314
DEVA PARTİSİYUSUF NUHOĞLU% 0,4309
BTPGÖKHAN AVCI% 0,27212
DİĞER% 0,25190
TKPSALİH ÇALIŞGAN% 0,19150
DPAHMET CENGİZ% 0,1294
DSPFEHMİ TOY% 0,0966
HKPMUAMMER KUZUBAŞ% 0,0542
KÖRFEZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENER SÖĞÜT% 36,4834.217
CHPTAYFUN BALIKÇI% 34,9132.742
YENİDEN REFAHHACI LATİF İŞCEN% 9,458.864
DEM PARTİSERACETTİN BAŞBOĞA% 5,585.238
İYİ PARTİAZMİ CİHAT HATİPOĞLU% 4,344.071
ZAFER PARTİSİABDULKADİR ERBAĞCI% 3,33.094
SAADETERKAN KÜÇÜKEMİRLER% 2,52.341
DİĞER% 1,05983
DEVA PARTİSİORHAN BOZKURT% 0,53494
BTPGÜLSÜM DEMİR% 0,51477
HÜDA PARMEHMET KAZAK% 0,34324
DPİBRAHİM İNAN% 0,34316
BAĞIMSIZZEKİ KARAKAYA% 0,29276
TKPMEHMET ELDEMİR% 0,17161
BAĞIMSIZMEHMET AYDIN MUTLU% 0,13120
DSPSELAHATTİN SAL% 0,0875

Kaynak: AA

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