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KOCAELİ SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 02:14  Güncelleme: 02:15
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.721
Toplam Seçmen : 1.533.306
Açılan Sandık : 4.611
Açılan Sandık Oranı : % 97,67
Kullanılan Oy : 1.148.082
Geçerli Oy : 1.103.319
Katılım Oranı : % 76,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTAHİR BÜYÜKAKIN% 45,56502.623
CHPATASOY BİLGİN% 28,58315.319
YENİDEN REFAHDOĞAN AYDAL% 7,4181.729
İYİ PARTİGENÇAY YILDIZTEKİN% 555.158
ZAFER PARTİSİNERMİN TOL% 3,235.345
DEM PARTİHASAN ÖZGÜNEŞ% 3,1334.588
SAADETNURETTİN ÇELİK% 1,9521.465
DİĞER% 1,4215.624
TİPMAHMUT HAKAN KOÇAK% 1,1512.641
DEVA PARTİSİİSMAİL ENSAR BATURMAN% 0,353.812
MEMLEKETÜNAL KARASAĞIZ% 0,313.399
BTPMUHARREM CAN% 0,293.235
TKPAYDANER AKTAŞ% 0,192.156
HÜDA PARMEHMET EŞİN% 0,182.043
ANAPMURAT DURAN% 0,181.951
DPMEHMET ŞAMİL DEVRİM% 0,141.574
EMEPARZU ERKAN% 0,131.477
DSPSERAP BİLMEZ% 0,121.330
YTPORHAN KAÇDI% 0,121.317
SOL PARTİİLKAY DENİZ TORUN YÜCE% 0,111.192
VATAN PARTİSİORHAN KADIOĞLU% 0,11.120
HKPTUNYA KIZILTAŞ% 0,08884
HAK-PARBEHÇET ÖGET% 0,07759
BAĞIMSIZİSMAİL TUNAHAN% 0,06698
MİLLETATAKAN DAŞDAN% 0,05502
TKHTAMER ERİK% 0,04483
BAĞIMSIZFEVZİ KEMAL TORUN% 0,04456
MİLLİ YOLASLAN ERARSLAN% 0,04439
BAŞİSKELE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YASİN ÖZLÜ% 41,227.057
BAĞIMSIZHÜSEYİN AYAZ% 19,7612.981
SAADETZAFER MUTLU% 14,979.829
CHPOSMAN ANIL ACURMAN% 14,169.300
YENİDEN REFAHUĞUR YÜKSEL% 4,332.842
ZAFER PARTİSİALPER GÜLEBAŞ% 2,711.778
BTPŞABAN ÖRÇEN% 1,19783
DEM PARTİBERFİN TUNÇ% 0,73483
DEVA PARTİSİMEHMET FATİH YAŞAR% 0,33215
HÜDA PARSAİM BAMİDİCİ% 0,23149
TKPMEHMETCAN ERGÜNÖZ% 0,1596
DPSELMA DİRİM SUCU% 0,1281
DSPBERKAY PELİN% 0,0748
HKPZEYNEP KURT% 0,0535
ÇAYIROVA

Açılan Sandık Oranı : % 94,67
Katılım Oranı : % 73,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBÜNYAMİN ÇİFTÇİ% 36,526.293
İYİ PARTİŞEVKİ DEMİRCİ% 33,3424.018
CHPMUHARREM GÖKÇE% 21,2915.334
YENİDEN REFAHHAMZA EKŞİ% 4,453.207
ZAFER PARTİSİHACI FİLİK% 1,761.265
TİPORHAN MORDOĞAN% 0,59425
DİĞER% 0,53385
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÇAMKERTEN% 0,32231
HÜDA PARTURAN SAK% 0,23169
BAĞIMSIZYUSUF EMRE CÜRE% 0,2146
TKPRÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR% 0,2143
BTPMEHMET KOÇ% 0,18127
DSPHAKAN ERCAN% 0,1287
YTPAHMET KORKMAZ% 0,0964
DPAHMET ALBAYRAK% 0,0963
BAĞIMSIZERÇİN ERDOĞAN% 0,0644
HKPALİ ERDOĞDU% 0,0536
DARICA

Açılan Sandık Oranı : % 95,13
Katılım Oranı : % 74,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUZAFFER BIYIK% 39,3844.204
CHPSAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN% 30,9934.780
YENİDEN REFAHFATMA KURTULUŞ% 10,7612.083
DEM PARTİERKAN ŞİK% 7,17.967
ZAFER PARTİSİÖZGÜR KALEÖZÜ% 3,373.778
İYİ PARTİÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK% 22.242
DİĞER% 1,751.966
SAADETSELİM ÇETİNKAYA% 1,71.911
BAĞIMSIZKADİR GEDİKLİ% 1,281.443
BTPCEVAT DEMİRCAN% 0,48538
DEVA PARTİSİMUHAMMET ALİ ÜNSÜR% 0,42475
TKPMURAT SELAMCI% 0,31349
HÜDA PARMURAT YILDIRIM% 0,24266
DSPDEMET ÖZDEMİR ÇAKAL% 0,12130
DPSELİM AKGÖZ% 0,1111
DERİNCE

Açılan Sandık Oranı : % 99,70
Katılım Oranı : % 78,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERTİF GÖKÇE% 46,8439.347
AK PARTİİBRAHİM ŞİRİN% 38,4332.283
YENİDEN REFAHGÖKHAN AÇIK% 5,254.413
DİĞER% 3,052.563
ZAFER PARTİSİSELMAN GÜRPINAR% 2,011.688
İYİ PARTİHÜSEYİN SÜER% 1,391.169
SAADETCUMA AYVAZ% 1,241.044
YTPYEKTA ŞİYAR YILDIRIM% 0,3252
MEMLEKETYAŞAR AKA% 0,26217
BAĞIMSIZSEFA MOLLAOĞLU% 0,24204
DEVA PARTİSİZEKERİYA ÇILDIR% 0,19161
BTPRAİF SOLMAZ% 0,19156
HÜDA PARMUSTAFA NAZLI% 0,16134
TKPOSMAN İLHAN% 0,14118
DPHÜLYA ULUZMAN% 0,14116
DSPSERKAN ÇAKAL% 0,1191
GELECEK PARTİSİİRFAN ÖZYOLCU% 0,0646
DİLOVASI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAMAZAN ÖMEROĞLU% 32,628.718
DEM PARTİMUSTAFA AVCİ% 26,847.174
İYİ PARTİEMİN YILMAZ% 18,484.940
YENİDEN REFAHERCAN OĞUZ% 8,92.378
CHPYAKUP TÖRK% 6,921.850
SAADETHASAN İNCİ% 2,72727
DEVA PARTİSİALİ ÇELİK% 0,87231
DİĞER% 0,74198
ZAFER PARTİSİHACI KADİR% 0,73194
HÜDA PARAYDIN AKICI% 0,39105
MEMLEKETGÖKALP ERENOĞLU% 0,2465
BTPTUNAY YILDIRIM% 0,1847
TKPNAİM SEVİNÇ% 0,1232
YTPOZAN YILMAZ% 0,0820
DPRAMAZAN TEKİN% 0,0719
DSPBİRKAN KARAYEL% 0,0617
HKPKEMAL KURT% 0,0411
GEBZE

Açılan Sandık Oranı : % 97,72
Katılım Oranı : % 73,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZİNNUR BÜYÜKGÖZ% 3773.410
İYİ PARTİSADIK GÜVENÇ% 19,9739.632
TİPERKAN BAŞ% 19,8239.335
YENİDEN REFAHKAMİL ERGÜN% 10,9221.676
ZAFER PARTİSİKORAY TOPÇU% 4,068.063
SAADETMUSTAFA TUREL% 3,046.036
TKPMEHMET KILIÇ% 0,941.870
DEVA PARTİSİMÜKAİL İZGİ% 0,921.827
MEMLEKETMUSA ERTÜRK% 0,691.377
DSPÇETİN TÖNGEL% 0,49963
DPMURAT ÖNGELEN% 0,42831
BTPFATİH ÖZTÜRK% 0,36709
HÜDA PARAYDIN YAPICI% 0,34680
EMEPSİNAN KARATAŞ% 0,26519
VATAN PARTİSİÖZKAN ÇAKMAK% 0,17334
DİĞER% 0,16314
HKPBURAK GÖL% 0,15293
BAĞIMSIZMUHAMMET TULUK% 0,12237
YTPTAHSİN MURAT ERGUN% 0,1190
BAĞIMSIZEROL BOZKIR% 0,07138
GÖLCÜK

Açılan Sandık Oranı : % 98,52
Katılım Oranı : % 75,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ YILDIRIM SEZER% 44,2742.030
CHPÖZGÜR YILMAZ% 33,5531.856
YENİDEN REFAHAHMET EREN% 8,187.768
İYİ PARTİİSMAİL AYNACI% 5,064.809
ZAFER PARTİSİABDULLAH SERDAR ÖNÜR% 3,353.183
SAADETMEHMET EMİN ÖZÇELİK% 2,22.091
DEM PARTİHASAN NAS% 1,171.111
BTPABDÜLKADİR ÜSTÜNER% 0,42399
MEMLEKETMEHMET BALİ% 0,35333
DEVA PARTİSİFIRAT GÜLAĞIZ% 0,28263
HÜDA PARALİ ÇİFTÇİOĞLU% 0,27256
TİPBERAY TOPÇU% 0,22205
DİĞER% 0,2186
BAĞIMSIZSERKAN GARİPOĞLU% 0,17157
TKPYAŞARGÜL OYMAK% 0,12113
DSPGÜLSILA ÇOŞKUN% 0,192
DPAHMET KAAN SUR% 0,0988
İZMİT

Açılan Sandık Oranı : % 93,43
Katılım Oranı : % 79,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFATMA KAPLAN HÜRRİYET% 47,3995.107
AK PARTİMUHARREM TUTUŞ% 38,0676.389
YENİDEN REFAHMUSTAFA ŞAHİN% 4,258.534
DİĞER% 3,547.113
ZAFER PARTİSİRECEP YAZICI% 1,933.870
İYİ PARTİMEHMET KAMİL ŞİRİN% 1,372.755
SAADETSİNAN YOLCU% 1,12.198
DEM PARTİGENCER DEMİRKAYA% 0,91.797
BTPCAHİT BARUTÇU% 0,33658
TİPÇİĞDEM KANDEMİR% 0,22445
MEMLEKETTİMUR DUMAN% 0,18362
DEVA PARTİSİERCAN AKTAN% 0,17340
HÜDA PARMUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN% 0,15306
DSPSEMİH ÖNAL% 0,12243
TKPVİLDAN ZEYNEP SAYINER% 0,1207
BAĞIMSIZMUSTAFA CAN% 0,08150
ANAPERGÜN TÜRK% 0,06127
MİLLETMEHMET KARAYEL% 0,0597
KANDIRA

Açılan Sandık Oranı : % 97,77
Katılım Oranı : % 87,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEROL ÖLMEZ% 33,9910.531
BAĞIMSIZCENGİZ KAN% 319.605
CHPSERKAN AÇIKGÖZ% 10,83.347
YENİDEN REFAHLEVENT GÖDEK% 10,433.231
İYİ PARTİSEMİH SARIÇAY% 8,472.626
SAADETÜNAL KIZILAĞIL% 1,87578
BTPYILMAZ ÇOŞĞUN% 1,15358
ZAFER PARTİSİTUGAY KAZAK% 0,73227
DEVA PARTİSİKADİR ÖZDEMİR% 0,45139
DPHALİL İBRAHİM NAZLIGÜL% 0,3195
MEMLEKETOĞUZ USLU% 0,2371
DSPDAVUT UZCAN% 0,2164
HÜDA PARMEHMET LATİF EKİNCİ% 0,1548
HKPYASEMİN KUZUBAŞ% 0,1135
TKPYUSUF BAŞ% 0,130
KARAMÜRSEL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ÇALIK% 46,8515.592
AK PARTİMESUT ÇETİNKAYA% 39,2513.062
SAADETMURAT AKBABA% 5,11.698
YENİDEN REFAHALİ OSMAN AYDIN% 3,891.296
İYİ PARTİMEHMET BAŞ% 1,98659
ZAFER PARTİSİİDRİS KILIÇASLAN% 1,12374
DEM PARTİYILMAZ TUNÇ% 0,4132
DEVA PARTİSİYUNUS KATI% 0,39131
BAĞIMSIZHASAN ÖZBAŞ% 0,33111
BTPMETİN YILMAZLAR% 0,2582
HÜDA PARCİHAN GÖK% 0,1758
DPAYNUR KURT% 0,1135
TKPSUAT UNGAN% 0,0620
DSPŞEVVAL POLAT% 0,0516
HKPMURAT KIZILTAŞ% 0,0516
KARTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 99,37
Katılım Oranı : % 79,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN% 45,7135.401
CHPNİLAY MERTTÜRK% 32,2224.957
YENİDEN REFAHBERAT KANSU% 11,48.831
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ERDEM% 2,82.172
DEM PARTİİBRAHİM ERGİN% 2,371.832
İYİ PARTİHALUK TAMYÜKSEL% 2,241.731
SAADETİBRAHİM ETHEM AKBUĞA% 1,451.121
HÜDA PARAHMET POLAT% 0,43336
DEVA PARTİSİYUSUF NUHOĞLU% 0,41319
BTPGÖKHAN AVCI% 0,28217
DİĞER% 0,23181
TKPSALİH ÇALIŞGAN% 0,2153
DPAHMET CENGİZ% 0,1295
DSPFEHMİ TOY% 0,0966
HKPMUAMMER KUZUBAŞ% 0,0542
KÖRFEZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENER SÖĞÜT% 36,534.223
CHPTAYFUN BALIKÇI% 3532.813
YENİDEN REFAHHACI LATİF İŞCEN% 9,478.881
DEM PARTİSERACETTİN BAŞBOĞA% 5,585.232
İYİ PARTİAZMİ CİHAT HATİPOĞLU% 4,344.071
ZAFER PARTİSİABDULKADİR ERBAĞCI% 3,383.171
SAADETERKAN KÜÇÜKEMİRLER% 2,522.360
DİĞER% 0,82770
DEVA PARTİSİORHAN BOZKURT% 0,52484
BTPGÜLSÜM DEMİR% 0,47440
HÜDA PARMEHMET KAZAK% 0,36338
DPİBRAHİM İNAN% 0,35325
BAĞIMSIZZEKİ KARAKAYA% 0,31295
TKPMEHMET ELDEMİR% 0,17161
BAĞIMSIZMEHMET AYDIN MUTLU% 0,13125
DSPSELAHATTİN SAL% 0,0876

Kaynak: AA

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