KOCAELİ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.721
|Toplam Seçmen
|:
|1.533.306
|Açılan Sandık
|:
|4.628
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,03
|Kullanılan Oy
|:
|1.151.738
|Geçerli Oy
|:
|1.106.486
|Katılım Oranı
|:
|% 76,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TAHİR BÜYÜKAKIN
|% 45,61
|504.667
|CHP
|ATASOY BİLGİN
|% 28,61
|316.544
|YENİDEN REFAH
|DOĞAN AYDAL
|% 7,45
|82.393
|İYİ PARTİ
|GENÇAY YILDIZTEKİN
|% 5
|55.364
|ZAFER PARTİSİ
|NERMİN TOL
|% 3,25
|35.952
|DEM PARTİ
|HASAN ÖZGÜNEŞ
|% 3,15
|34.895
|SAADET
|NURETTİN ÇELİK
|% 1,96
|21.668
|DİĞER
|% 1,18
|13.079
|TİP
|MAHMUT HAKAN KOÇAK
|% 1,15
|12.740
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL ENSAR BATURMAN
|% 0,35
|3.889
|MEMLEKET
|ÜNAL KARASAĞIZ
|% 0,31
|3.437
|BTP
|MUHARREM CAN
|% 0,3
|3.301
|TKP
|AYDANER AKTAŞ
|% 0,2
|2.189
|HÜDA PAR
|MEHMET EŞİN
|% 0,19
|2.095
|ANAP
|MURAT DURAN
|% 0,18
|1.979
|DP
|MEHMET ŞAMİL DEVRİM
|% 0,14
|1.598
|EMEP
|ARZU ERKAN
|% 0,14
|1.499
|YTP
|ORHAN KAÇDI
|% 0,13
|1.431
|DSP
|SERAP BİLMEZ
|% 0,12
|1.339
|SOL PARTİ
|İLKAY DENİZ TORUN YÜCE
|% 0,11
|1.200
|VATAN PARTİSİ
|ORHAN KADIOĞLU
|% 0,1
|1.135
|HKP
|TUNYA KIZILTAŞ
|% 0,08
|829
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL TUNAHAN
|% 0,06
|716
|HAK-PAR
|BEHÇET ÖGET
|% 0,06
|691
|MİLLET
|ATAKAN DAŞDAN
|% 0,05
|513
|TKH
|TAMER ERİK
|% 0,04
|481
|MİLLİ YOL
|ASLAN ERARSLAN
|% 0,04
|445
|BAĞIMSIZ
|FEVZİ KEMAL TORUN
|% 0,04
|417
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YASİN ÖZLÜ
|% 41,13
|26.998
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN AYAZ
|% 19,79
|12.986
|SAADET
|ZAFER MUTLU
|% 15,02
|9.861
|CHP
|OSMAN ANIL ACURMAN
|% 14,15
|9.290
|YENİDEN REFAH
|UĞUR YÜKSEL
|% 4,31
|2.832
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER GÜLEBAŞ
|% 2,7
|1.772
|BTP
|ŞABAN ÖRÇEN
|% 1,19
|784
|DEM PARTİ
|BERFİN TUNÇ
|% 0,74
|486
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET FATİH YAŞAR
|% 0,33
|214
|HÜDA PAR
|SAİM BAMİDİCİ
|% 0,23
|149
|TKP
|MEHMETCAN ERGÜNÖZ
|% 0,15
|96
|DP
|SELMA DİRİM SUCU
|% 0,13
|82
|DSP
|BERKAY PELİN
|% 0,07
|49
|HKP
|ZEYNEP KURT
|% 0,06
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,24
|Katılım Oranı
|:
|% 73,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BÜNYAMİN ÇİFTÇİ
|% 36,4
|26.713
|İYİ PARTİ
|ŞEVKİ DEMİRCİ
|% 33,3
|24.434
|CHP
|MUHARREM GÖKÇE
|% 21,28
|15.619
|YENİDEN REFAH
|HAMZA EKŞİ
|% 4,52
|3.319
|ZAFER PARTİSİ
|HACI FİLİK
|% 1,81
|1.326
|TİP
|ORHAN MORDOĞAN
|% 0,61
|446
|DİĞER
|% 0,48
|349
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM ÇAMKERTEN
|% 0,34
|246
|HÜDA PAR
|TURAN SAK
|% 0,25
|186
|BAĞIMSIZ
|YUSUF EMRE CÜRE
|% 0,21
|157
|TKP
|RÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR
|% 0,2
|145
|BTP
|MEHMET KOÇ
|% 0,18
|132
|DSP
|HAKAN ERCAN
|% 0,12
|91
|YTP
|AHMET KORKMAZ
|% 0,1
|70
|DP
|AHMET ALBAYRAK
|% 0,09
|66
|BAĞIMSIZ
|ERÇİN ERDOĞAN
|% 0,06
|46
|HKP
|ALİ ERDOĞDU
|% 0,05
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,74
|Katılım Oranı
|:
|% 74,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUZAFFER BIYIK
|% 39,42
|44.557
|CHP
|SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN
|% 31,04
|35.081
|YENİDEN REFAH
|FATMA KURTULUŞ
|% 10,79
|12.199
|DEM PARTİ
|ERKAN ŞİK
|% 7,12
|8.047
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜR KALEÖZÜ
|% 3,42
|3.866
|İYİ PARTİ
|ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
|% 1,99
|2.252
|SAADET
|SELİM ÇETİNKAYA
|% 1,72
|1.944
|DİĞER
|% 1,44
|1.630
|BAĞIMSIZ
|KADİR GEDİKLİ
|% 1,33
|1.502
|BTP
|CEVAT DEMİRCAN
|% 0,5
|569
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMET ALİ ÜNSÜR
|% 0,44
|498
|TKP
|MURAT SELAMCI
|% 0,32
|363
|HÜDA PAR
|MURAT YILDIRIM
|% 0,25
|282
|DSP
|DEMET ÖZDEMİR ÇAKAL
|% 0,12
|134
|DP
|SELİM AKGÖZ
|% 0,1
|112
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,70
|Katılım Oranı
|:
|% 78,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERTİF GÖKÇE
|% 46,96
|39.347
|AK PARTİ
|İBRAHİM ŞİRİN
|% 38,53
|32.283
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN AÇIK
|% 5,27
|4.413
|DİĞER
|% 2,78
|2.330
|ZAFER PARTİSİ
|SELMAN GÜRPINAR
|% 2,03
|1.700
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN SÜER
|% 1,4
|1.169
|SAADET
|CUMA AYVAZ
|% 1,25
|1.044
|YTP
|YEKTA ŞİYAR YILDIRIM
|% 0,3
|252
|MEMLEKET
|YAŞAR AKA
|% 0,26
|216
|BAĞIMSIZ
|SEFA MOLLAOĞLU
|% 0,25
|209
|DEVA PARTİSİ
|ZEKERİYA ÇILDIR
|% 0,19
|161
|BTP
|RAİF SOLMAZ
|% 0,18
|155
|HÜDA PAR
|MUSTAFA NAZLI
|% 0,16
|134
|TKP
|OSMAN İLHAN
|% 0,14
|119
|DP
|HÜLYA ULUZMAN
|% 0,14
|117
|DSP
|SERKAN ÇAKAL
|% 0,11
|92
|GELECEK PARTİSİ
|İRFAN ÖZYOLCU
|% 0,05
|46
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAMAZAN ÖMEROĞLU
|% 32,61
|8.717
|DEM PARTİ
|MUSTAFA AVCİ
|% 26,84
|7.174
|İYİ PARTİ
|EMİN YILMAZ
|% 18,48
|4.940
|YENİDEN REFAH
|ERCAN OĞUZ
|% 8,9
|2.378
|CHP
|YAKUP TÖRK
|% 6,92
|1.850
|SAADET
|HASAN İNCİ
|% 2,72
|727
|DEVA PARTİSİ
|ALİ ÇELİK
|% 0,89
|237
|ZAFER PARTİSİ
|HACI KADİR
|% 0,76
|202
|DİĞER
|% 0,67
|180
|HÜDA PAR
|AYDIN AKICI
|% 0,41
|109
|MEMLEKET
|GÖKALP ERENOĞLU
|% 0,25
|68
|BTP
|TUNAY YILDIRIM
|% 0,18
|48
|TKP
|NAİM SEVİNÇ
|% 0,12
|32
|YTP
|OZAN YILMAZ
|% 0,08
|21
|DP
|RAMAZAN TEKİN
|% 0,07
|20
|DSP
|BİRKAN KARAYEL
|% 0,06
|17
|HKP
|KEMAL KURT
|% 0,04
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,72
|Katılım Oranı
|:
|% 73,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZİNNUR BÜYÜKGÖZ
|% 37
|73.410
|İYİ PARTİ
|SADIK GÜVENÇ
|% 19,97
|39.632
|TİP
|ERKAN BAŞ
|% 19,82
|39.335
|YENİDEN REFAH
|KAMİL ERGÜN
|% 10,92
|21.676
|ZAFER PARTİSİ
|KORAY TOPÇU
|% 4,06
|8.063
|SAADET
|MUSTAFA TUREL
|% 3,04
|6.036
|TKP
|MEHMET KILIÇ
|% 0,94
|1.870
|DEVA PARTİSİ
|MÜKAİL İZGİ
|% 0,92
|1.827
|MEMLEKET
|MUSA ERTÜRK
|% 0,69
|1.377
|DSP
|ÇETİN TÖNGEL
|% 0,49
|963
|DP
|MURAT ÖNGELEN
|% 0,42
|831
|BTP
|FATİH ÖZTÜRK
|% 0,36
|709
|HÜDA PAR
|AYDIN YAPICI
|% 0,34
|680
|EMEP
|SİNAN KARATAŞ
|% 0,26
|519
|VATAN PARTİSİ
|ÖZKAN ÇAKMAK
|% 0,17
|334
|DİĞER
|% 0,16
|314
|HKP
|BURAK GÖL
|% 0,15
|293
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMET TULUK
|% 0,12
|237
|YTP
|TAHSİN MURAT ERGUN
|% 0,1
|190
|BAĞIMSIZ
|EROL BOZKIR
|% 0,07
|138
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,01
|Katılım Oranı
|:
|% 75,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ YILDIRIM SEZER
|% 44,34
|42.306
|CHP
|ÖZGÜR YILMAZ
|% 33,51
|31.974
|YENİDEN REFAH
|AHMET EREN
|% 8,18
|7.802
|İYİ PARTİ
|İSMAİL AYNACI
|% 5,05
|4.822
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH SERDAR ÖNÜR
|% 3,34
|3.191
|SAADET
|MEHMET EMİN ÖZÇELİK
|% 2,2
|2.099
|DEM PARTİ
|HASAN NAS
|% 1,17
|1.119
|BTP
|ABDÜLKADİR ÜSTÜNER
|% 0,42
|399
|MEMLEKET
|MEHMET BALİ
|% 0,35
|335
|DEVA PARTİSİ
|FIRAT GÜLAĞIZ
|% 0,28
|265
|HÜDA PAR
|ALİ ÇİFTÇİOĞLU
|% 0,27
|257
|TİP
|BERAY TOPÇU
|% 0,22
|205
|DİĞER
|% 0,2
|186
|BAĞIMSIZ
|SERKAN GARİPOĞLU
|% 0,16
|157
|TKP
|YAŞARGÜL OYMAK
|% 0,12
|113
|DSP
|GÜLSILA ÇOŞKUN
|% 0,1
|92
|DP
|AHMET KAAN SUR
|% 0,09
|90
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,16
|Katılım Oranı
|:
|% 79,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FATMA KAPLAN HÜRRİYET
|% 47,67
|96.817
|AK PARTİ
|MUHARREM TUTUŞ
|% 38,26
|77.712
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ŞAHİN
|% 4,32
|8.771
|DİĞER
|% 2,84
|5.770
|ZAFER PARTİSİ
|RECEP YAZICI
|% 1,99
|4.042
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAMİL ŞİRİN
|% 1,39
|2.821
|SAADET
|SİNAN YOLCU
|% 1,12
|2.266
|DEM PARTİ
|GENCER DEMİRKAYA
|% 0,91
|1.847
|BTP
|CAHİT BARUTÇU
|% 0,33
|672
|TİP
|ÇİĞDEM KANDEMİR
|% 0,23
|471
|MEMLEKET
|TİMUR DUMAN
|% 0,19
|385
|DEVA PARTİSİ
|ERCAN AKTAN
|% 0,17
|355
|HÜDA PAR
|MUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN
|% 0,15
|313
|DSP
|SEMİH ÖNAL
|% 0,12
|253
|TKP
|VİLDAN ZEYNEP SAYINER
|% 0,11
|217
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA CAN
|% 0,08
|163
|ANAP
|ERGÜN TÜRK
|% 0,07
|135
|MİLLET
|MEHMET KARAYEL
|% 0,05
|100
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,77
|Katılım Oranı
|:
|% 87,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EROL ÖLMEZ
|% 33,99
|10.531
|BAĞIMSIZ
|CENGİZ KAN
|% 31
|9.605
|CHP
|SERKAN AÇIKGÖZ
|% 10,8
|3.347
|YENİDEN REFAH
|LEVENT GÖDEK
|% 10,43
|3.231
|İYİ PARTİ
|SEMİH SARIÇAY
|% 8,47
|2.626
|SAADET
|ÜNAL KIZILAĞIL
|% 1,87
|578
|BTP
|YILMAZ ÇOŞĞUN
|% 1,15
|358
|ZAFER PARTİSİ
|TUGAY KAZAK
|% 0,73
|227
|DEVA PARTİSİ
|KADİR ÖZDEMİR
|% 0,45
|139
|DP
|HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL
|% 0,31
|95
|MEMLEKET
|OĞUZ USLU
|% 0,23
|71
|DSP
|DAVUT UZCAN
|% 0,21
|64
|HÜDA PAR
|MEHMET LATİF EKİNCİ
|% 0,15
|48
|HKP
|YASEMİN KUZUBAŞ
|% 0,11
|35
|TKP
|YUSUF BAŞ
|% 0,1
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ÇALIK
|% 46,85
|15.592
|AK PARTİ
|MESUT ÇETİNKAYA
|% 39,25
|13.062
|SAADET
|MURAT AKBABA
|% 5,1
|1.698
|YENİDEN REFAH
|ALİ OSMAN AYDIN
|% 3,89
|1.296
|İYİ PARTİ
|MEHMET BAŞ
|% 1,98
|659
|ZAFER PARTİSİ
|İDRİS KILIÇASLAN
|% 1,12
|374
|DEM PARTİ
|YILMAZ TUNÇ
|% 0,4
|132
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KATI
|% 0,39
|131
|BAĞIMSIZ
|HASAN ÖZBAŞ
|% 0,33
|111
|BTP
|METİN YILMAZLAR
|% 0,25
|82
|HÜDA PAR
|CİHAN GÖK
|% 0,17
|58
|DP
|AYNUR KURT
|% 0,11
|35
|TKP
|SUAT UNGAN
|% 0,06
|20
|DSP
|ŞEVVAL POLAT
|% 0,05
|16
|HKP
|MURAT KIZILTAŞ
|% 0,05
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,37
|Katılım Oranı
|:
|% 79,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN
|% 45,66
|35.358
|CHP
|NİLAY MERTTÜRK
|% 32,28
|24.992
|YENİDEN REFAH
|BERAT KANSU
|% 11,42
|8.844
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ERDEM
|% 2,79
|2.157
|DEM PARTİ
|İBRAHİM ERGİN
|% 2,36
|1.826
|İYİ PARTİ
|HALUK TAMYÜKSEL
|% 2,22
|1.721
|SAADET
|İBRAHİM ETHEM AKBUĞA
|% 1,45
|1.123
|HÜDA PAR
|AHMET POLAT
|% 0,43
|337
|DEVA PARTİSİ
|YUSUF NUHOĞLU
|% 0,41
|316
|BTP
|GÖKHAN AVCI
|% 0,28
|217
|DİĞER
|% 0,23
|179
|TKP
|SALİH ÇALIŞGAN
|% 0,2
|154
|DP
|AHMET CENGİZ
|% 0,12
|96
|DSP
|FEHMİ TOY
|% 0,09
|68
|HKP
|MUAMMER KUZUBAŞ
|% 0,06
|43
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞENER SÖĞÜT
|% 36,5
|34.223
|CHP
|TAYFUN BALIKÇI
|% 35
|32.813
|YENİDEN REFAH
|HACI LATİF İŞCEN
|% 9,47
|8.881
|DEM PARTİ
|SERACETTİN BAŞBOĞA
|% 5,59
|5.236
|İYİ PARTİ
|AZMİ CİHAT HATİPOĞLU
|% 4,34
|4.071
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULKADİR ERBAĞCI
|% 3,42
|3.209
|SAADET
|ERKAN KÜÇÜKEMİRLER
|% 2,52
|2.360
|DİĞER
|% 0,73
|686
|DEVA PARTİSİ
|ORHAN BOZKURT
|% 0,52
|487
|BTP
|GÜLSÜM DEMİR
|% 0,48
|446
|HÜDA PAR
|MEHMET KAZAK
|% 0,36
|339
|DP
|İBRAHİM İNAN
|% 0,36
|333
|BAĞIMSIZ
|ZEKİ KARAKAYA
|% 0,33
|311
|TKP
|MEHMET ELDEMİR
|% 0,17
|163
|BAĞIMSIZ
|MEHMET AYDIN MUTLU
|% 0,14
|129
|DSP
|SELAHATTİN SAL
|% 0,07
|68
Son Dakika › Güncel › KOCAELİ SON - Son Dakika
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
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