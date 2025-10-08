Öğrenciler dersteyken fırtına nedeniyle okulların çatısı uçtu! Eğitime 2 gün ara verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle öğle saatlerinde Kozan Ortaokulu ve Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Çatının kopan parçaları bahçedeki ağaçlara ve çevredeki yapıların üzerine düştü. Uçan çatı parçaları nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, park halindeki araçlar hasar gördü.

ÖĞRENCİLER DERSTEYKEN YAŞANDI

Bu sırada derste olan öğrenciler büyük panik yaşadı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından öğrenciler okullardan tahliye edildi.

EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Öğrenciler evlerine gönderilirken eğitime 2 gün ara verildi. Fırtına bir süre sonra etkisini yitirdi.

