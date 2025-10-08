Öğrenciler dersteyken fırtına nedeniyle okulların çatısı uçtu! Eğitime 2 gün ara verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle öğle saatlerinde Kozan Ortaokulu ve Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu.
Çatının kopan parçaları bahçedeki ağaçlara ve çevredeki yapıların üzerine düştü. Uçan çatı parçaları nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, park halindeki araçlar hasar gördü.
Bu sırada derste olan öğrenciler büyük panik yaşadı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından öğrenciler okullardan tahliye edildi.
Öğrenciler evlerine gönderilirken eğitime 2 gün ara verildi. Fırtına bir süre sonra etkisini yitirdi.
Kaynak: AA, DHA
