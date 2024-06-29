Kruvaziyer Turizmi Türkiye'yi Canlandırdı - Son Dakika
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Kruvaziyer Turizmi Türkiye'yi Canlandırdı

Kruvaziyer Turizmi Türkiye\'yi Canlandırdı

Mayıs ayında Türkiye'ye gelen kruvaziyer turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 195 bin 844'e yükseldi. Ocak-mayıs döneminde ise toplamda 330 bin 958 turist Türkiye'yi ziyaret etti. Kuşadası, en fazla kruvaziyer yolcusunu ağırlayan liman oldu.

29.06.2024 11:48
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KURVAZİYERLE mayısta Türkiye'ye 195 bin 844 turistin gelmesiyle 5 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 330 bin 958'e yükseldi. 2015'in ardından en fazla kruvaziyerle turistin geldiği mayıs ayında, bu yıl 4 aylık yolcu sayısından yüzde 45 fazla turist Türkiye'yi gezdi.

Kruvaziyer turizminde ocak-mayıs döneminde Türkiye'de 14 limana 264 gemi demir attı. Limanlara uğrak yapan gemilerle 5 ayda 330 bin 958 turist Türkiye'yi gezdi. 5 ayda en fazla kruvaziyer ile yolcunun geldiği liman Kuşadası oldu. Kuşadası ocak-mayıs döneminde 133 kruvaziyerle 175 bin 48 turisti ağırladı. İstanbul'a 40 kruvaziyerle 58 bin 254, Bodrum'a 15 kruvaziyerle 14 bin 806 yolcu geldi.

KRUVAZİYER İLE YOLCU SAYISI

Bu yıl ocak-mayıs döneminde diğer limanlara gelen kruvaziyer ile yolcu sayısı şöyle:

"Alanya 4 kruvaziyerle 4 bin 115, Amasra 10 kruvaziyerle 8 bin 932, Antalya 7 kruvaziyerle 3 bin 586, Bozcaada 2 kruvaziyerle 1948, Çanakkale 7 kruvaziyerle 5 bin 673, Çeşme 2 kruvaziyerle 811, Dikili 3 kruvaziyerle 1248, İzmir 13 kruvaziyerle 22 bin 909, Marmaris 9 kruvaziyerle 16 bin 389, Samsun 10 kruvaziyerle 9 bin 91, Trabzon 9 kruvaziyerle 8 bin 148 yolcu."

KRUVAZİYERDE 9 YIL SONRA İLK

Kruvaziyer turizminde ocak-mayıs döneminde 2015'te gelen 390 bin 506 turist sayısının ardından 9 yıl sonra ilk yaşandı. Yıllara göre, limanlara uğrak yapan kruvaziyer ile yolcu sayısı şunlar:

"2023'te 280 kruvaziyerle 299 bin 518, 2022'de 195 kruvaziyerle 139 bin 910, 2020'de 5 kruvaziyerle 1824, 2019'da 48 kruvaziyerle 42 bin 119, 2018'de 45 kruvaziyerle 41 bin 981, 2017'de 85 kruvaziyerle 90 bin 468, 2016'da 2016'da 175 kruvaziyerle 175 bin 349, 2015'te 345 kruvaziyerle 390 bin 506 yolcu."

MAYIS AYINDA HAREKETLENDİ

Mayıs ayında 141 kruvaziyerle 195 bin 844 turist Türkiye'ye geldi. 160 kruvaziyerle 210 bin 209 yolcunun ziyaret ettiği 2015 Mayıs ayının ardından, bu yıl en fazla turistin geldiği mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca bu yılın 4 ayda gelen 135 bin 114 yolcu sayısından yüzde 45 fazla turist mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kruvaziyer Turizmi Türkiye'yi Canlandırdı - Son Dakika

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