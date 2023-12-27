Kültür Sanat Dünyasından Birçok Ünlü İsim Yaşamını Yitirdi

Kültür sanat dünyasından birçok ünlü isim, sene başından bu yana yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yıl Burhan Çaçan, Yalçın Yelence, Kazım Akşar, Rana Cabbar, Nuri Sesigüzel, Nurhan Damcıoğlu, Suna Kan, Metin Milli, Bozkurt İlham Gencer, Özkan Uğur, Tanju Tuncel, Yılmaz Gruda, Safa Önal, Erkin Koray, Ünal Silver, Mehmet Ulay, Mehmed Kısakürek ve Nevzat Atlığ hayatını kaybetti.

Unutulmaz türkülerin sesi Burhan Çaçan

"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan, 12 Ocak'ta 63 yaşında vefat etti.

TRT Erzurum Radyosunun 1978'de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım atan sanatçı, 1981'de "Sefa Geldin" adlı ilk albümünü çıkarmasının ardından "Kızlar Çıktı Çayıra", "Deh Deyin Kızlar", "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Ayaz Geceler", "Yağ Yağmur", "Vurun Dalgalar", "Sen Nerdesin", "Damla Damla", "Senden Sonra", "Çakmak Çakmağa Geldik", "Mevlüt ve İlahiler", "Neden Geldim İstanbul'a", "Beni Anneme Götürün", "Unutulmayanlar 1", "Namussuz Ayrılık", "İlahiler 99", "Alınyazım", "Türküleri Özledim", "Gecenin Yarısı", "Sus Dinle", "Yalan", "Sabaha Kadar", "Zor Akşamlar", "Bu Gece" ve "Bu da mı Yalan" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.

"Bizimkiler" ve "Perihan Abla" dizilerine imza atan usta yönetmen Yalçın Yelence, tedavi gördüğü hastanede 20 Ocak'ta 69 yaşında hayatını kaybetti.

TRT'nin ilk dış yapımı "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisinin senaryo yazarlığını yapan Yelence, "Kars'ın Solan Rengi: Molokanlar" belgeseli ile 9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda profesyonel dalda birincilik ödülü kazanmıştı.

Devlet Tiyatrolarında 1979'da oyuncu olarak çalışmaya başlayan ve İngiltere'deki National Theatre'da "The Winter's Tale", "The Tempest" ve "Cymbeline" adlı oyunlarda yardımcı oyuncu olarak yer alan tiyatrocu Kazım Akşar, 28 Şubat'ta vefat etti.

"Aşk-ı Memnu", "Yaprak Dökümü", "Pars Narkoterör", "Kadın" ve "Hercai" adlı dizilerde canlandırdığı unutulmaz rollerle tanınan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rana Cabbar, 20 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını yitirdi.

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne değer görülen Cabbar, karaciğer kanserinin yanı sıra KOAH ve kalp yetmezliği tedavisi görüyordu.

"Sarı Sabahlık", "Ağlayan Gözlerim" türküleriyle özdeşleşen Nuri Sesigüzel

Ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, 20 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayata veda etti. "Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük" adlı ilk 45'liğini çıkardıktan sonra Ankara Radyosu ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran sanatçı, "Sarı Sabahlık", "Ağlayan Gözlerim" ve "Saç Beyaz Oldu" türküleriyle şöhret kazanmıştı.

Sanatçı ayrıca "Kara Yılan", "Fabrikanın Gülü", "Ağlayan Gözler", "Burçak Tarlası", "Seher Vakti", "Garipler Sokağı", "Yayla Kartalı", "Dost Hançeri", "Züleyha" ve "Bahtı Kara Yarim"in de aralarında olduğu 30'un üzerinde filmde rol aldı.

Türk caz müziğinin öncüsü Bozkurt İlham Gencer

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, 24 Mayıs'ta 98 yaşında hayatını kaybetti.

İlk bestesi "İlham Vals"i 5 yaşında yapan Gencer, 1960'ta açtığı Çatı Kulübü'nde Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Cem Karaca, Barış Manço, Emel Sayın, Metin Ersoy, Füsun Önal ve Fikret Kızılok'u sahneye çıkaran isim oldu.

Türkiye'yi kanto dansıyla tanıştıran kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, 5 Haziran'da 82 yaşındayken İzmir'de vefat etti.

Yeteneği küçük yaşta keşfedilen ve çevresi tarafından "harika çocuk" olarak anılan dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan, 11 Haziran'da hayatını kaybetti. Devlet bursuyla okuduğu Paris Konservatuvarını birincilikle bitiren sanatçı, 86 yaşında öldü.

MFÖ'nün unutulmaz ismi Özkan Uğur

Seslendirdiği "Seviyorum İşte" ve "Çiçekler Yasta" adlı şarkılarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan sanatçı Metin Milli, 17 Haziran'da 80 yaşında vefat etti. Milli, kariyeri boyunca 15 albüme imza atarken 4 altın plak ödülü kazandı.

MFÖ grubunun üyesi ünlü müzisyen, bas gitarist ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer alan Uğur, sinema ve dizi sektöründe oyunculuğuyla da dikkati çeken sanatçı 70 yaşındaydı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tanju Tuncel, 15 Temmuz'da 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı 1967'de rol aldığı "Samanyolu" filminin ardından "Çalıkuşu", "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Şaşıfelek Çıkmazı", "Nihavend Mucize", "Ruhsar", "Dadı", "Sevda Tepesi", "Yalancı Yarim", "Beyaz Melek" ve "Türkan"ın da aralarında olduğu 50'nin üzerinde filmde rol aldı.

Sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 26 Temmuz'da 93 yaşındayken hayata veda etti. Usta oyuncu kariyeri boyunca "Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri", "Galip Derviş", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Fatih" ve "Kartal Yuvası" adlı yapımların da aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde dizi ve filmde rol aldı.

Anadolu rock müziğinin öncü ismi Erkin Koray yaşamını yitirdi

"Vesikalı Yarim", "Ağaçlar Ayakta Ölür", "Ah Güzel İstanbul", "Ah Müjgan Ah", "Dila Hanım", "Tatar Ramazan", "Tatlı Nigar", "Doktor Civanım" gibi pek çok kült filmin senaryosunu kaleme alan usta senarist Safa Önal, 30 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist, 92 yaşındaydı.

Anadolu rock müziğinin öncülerinden Erkin Koray da Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 7 Ağustos'ta vefat etti. 82 yaşında hayatını kaybeden unutulmaz sanatçı "İlla Ki", "Deli Kadın", "Tek Başına", "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Arapsaçı", "Fesupanallah", "Şaşkın", "Sevince" ve "Yalnızlar Rıhtımı" gibi besteleriyle rock müzik dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Diriliş: Ertuğrul", "Poyraz Karayel" ve "Bir Bulut Olsam" gibi dizilerde oynadığı rollerle izleyenlerin gönüllerinde yer edinen oyuncu Ünal Silver ise 29 Ağustos'ta 75 yaşındayken hayatını kaybetti.

Sinema ve edebiyat dünyası yasa boğuldu

Usta oyuncu Mehmet Ulay, tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap, müzik araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ ve "Ağlama Değmez Hayat", "Benim Adım Çalıkuşu" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri yorumlayan sanatçı Güzide Kasacı da 2023 yılında hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Edebiyat dünyasında da Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek ile yazar Recep Seyhan hayata veda etti.

Sinema dünyasında ise senarist ve yönetmen Ragıp Yılmaz Atadeniz, 13 Aralık'ta, akciğer yetmezliği nedeniyle 91 yaşında vefat etti.