VAN Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başladı. Türkiye'nin turizm değerine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Dünya Turizm Örgütü, Türkiye'nin ilk 5 turizm ülkesinden biri olduğunu verilerle ortaya koymaktadır. Artık turizmin liderlik yarışında değişmez bir aktör konumundayız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı durağı Van oldu. 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Van, 9 gün boyunca konserler, tiyatrolar, opera gösterileri, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renklenecek. Van Kültür Yolu Festivali kapsamında 30'dan fazla noktada 500'ün üstünde etkinlik gerçekleştirilecek ve 1000'e yakın sanatçı da bölge halkıyla buluşacak. Festivalde ayrıca Oğuzhan Koç, Alişan, Mert Demir, Berdan Mardini, Fatma Turgut, Merve Özbey, Bengü, Cem Adrian ve Ferhat Göçer konser verecek, Türkan Şoray ise sinemaseverlerle söyleşide bir araya gelecek.

Festivalin açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Van Müzesi'nde gerçekleşen açılışa Van Valisi Ozan Balcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdürrahman Şahin de katıldı.

'VAN, 'GELECEĞE MİRAS'A DAHİL EDİLMİŞTİR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, amaçlarının ülkenin ve milletin sahip olduğu eşsiz medeniyet ve kültür mirasını yaşatmak olduğunu söyledi. Kültürel zenginliğe dair farkındalığın artmasını hedeflediklerini belirten Bakan Ersoy, "İşte Van, böylesi önemli bir amacın, bu denli önemli bir markanın parçası olmuştur. Şüphesiz ki medeniyetlerin ve kültürlerin binlerce yıl harman olup kaynaştığı, nesilden nesile bu kültürel birikimin ve bilginin aktarıldığı, toprağında ve insanında böylesi bir tarihin yaşamaya devam ettiği bir şehir olarak Van bu sorumluluğu en güzel şekilde taşıyacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Bizler bu toprakların potansiyelinin ne denli büyük olduğunun bilincindeyiz. Van'ın hak ettiği gibi üst düzey bir kültür-turizm şehri olması için çok ciddi adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Hatırlatmak isterim ki Van, Türk arkeoloji tarihinin en kapsamlı projesi olan 'Geleceğe Miras'a da dahil edilmiştir. Eski Van şehri bu doğrultuda çok ciddi bir restorasyon, inşa ve ihya çalışmasına ev sahipliği yapmaktadır. Öte yandan en önemli ve öncelikli hedeflerimizden biri olan turizmi 81 ile ve 12 aya yayma çalışmalarımız doğrultusunda Van yine ciddi bir proje ve uygulama merkezi olmuştur. Önemini her platformda sıkça vurguladığımız İl Turizm Master Planı çalışmalarına Samsun ile birlikte öncülük etmiştir. Geniş bir akademisyen ekibince, masada ve sahada yürütülen bilimsel çalışmaların sonucu olan Van Turizm Master Planı 47 adet politika, 16 öncelikli alan ve bunlar doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken 12 kapsamlı proje ile Van'ın kültür-turizm alanındaki geleceğini bugünden teminat altına almış ve yarına uzanan yol haritasını ortaya koymuştur" dedi.

'VAN'I SANAT GALERİSİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Etkili turizm yönetimi, güçlü altyapı, cazip ürün ve etkili tanıtımla Van'ı güçlü adımlarla 'Türkiye Yüzyılı'na taşıyacaklarını dile getiren Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Kültür Yolu Festivali de bu yönde atılmış, bir diğer büyük adım olarak Van'ın bugününe ve geleceğine hizmet edecektir. Konserlerle, sergilerle, temsil ve gösterimlerle; söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu geçecek 9 günlük bir festival programımız var. 30'dan fazla noktada gerçekleştirilecek 500 civarı etkinlik planladık. Bu etkinlikler vesilesiyle birbirinden değerli 1000'e yakın sanatçımızı halkımızla buluşturacağız. 'kulturyolufestivali.com' web sitemiz üzerinde bütün ayrıntılarıyla festival takvimine ulaşabilirsiniz. Göz atmanızı ve kaçırmak istemeyeceğiniz etkinlikler için bugünden kendi festival programınızı oluşturmanızı tavsiye ederim. Gerek var olan, gerekse festival için kuracağımız geçici sahnelerimizde müziğin her rengini, sahne sanatlarının bütün zenginliğini Vanlılarla buluşturacağız. Ana sahnemizi Atatürk Kültür Parkı'nda kurduk. Oğuzhan Koç, Alişan, Mert Demir, Berdan Mardini, Fatma Turgut, Merve Özbey, Bengü, Cem Adrian ve Ferhat Göçer konserleri burada gerçekleştirilecek. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi sanatçılarımız ve ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı koro ve topluluklarımız da farklı festival mekanlarımızda temsil ve konserler gerçekleştirecekler. Yine belirlediğimiz festival mekanları ile Van'ı adeta bir sanat galerisine dönüştüreceğiz. Resim ve fotoğraftan hat sanatına, tarihi kıyafetlerden heykel ve dijital yerleştirmelere kadar çok zengin eser ve sanat uygulamalarının yer aldığı sergilerimiz sanatseverleri ağırlayacak. Bilgi, kültür ve deneyime açılan birer kapı olan söyleşi, konferans ve panellerimizde çok farklı konu ve konuklara yer veriyoruz. Türk sinemasının duayeni, Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'la gerçekleştirilecek söyleşi sinemaseverler için benzersiz bir tecrübe olacak. Mehmet Nesim Doru, Ali Karadeniz, Halit Yalçın ve Abdulhadi Timurtaş'ın katılacakları 'Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçenin Şaheserleri' etkinliğinde bu coğrafyada dilin eşsiz sanat ürünlerine dönüşümü, edebi değerleri anlatılacak. 'Geleceğe Miras Projesi Konuşmaları', 'Mustafa Mestur'un Hikaye ve Romancılığı' ve 'Şehir Sohbetleri' gibi daha nice söyleşi ve etkinlik, farklı konu ve alanlara ilgi duyan, sevdiği yazar ve sanatçıyla buluşmak isteyen insanlarımızı ağırlayacak. Tabii Van'ın eşsiz mutfağını da göz ardı etmedik. Gastronomi değerlerimize, geleneksel lezzetlerimize verdiğimiz önemi sizler de biliyorsunuz. Van'da da tam 11 noktayı 'Festival Lezzet Durağı' olarak belirledik. Ziyaretçilerimiz farklı lezzetleri tadarken, onların hikayesini de dinleyip öğrenecek. Tadı hem damakta hem akılda kalan bir lezzet deneyimi sunacağız. Dahası da var elbette. Van Oturma Gecesi Programı, Aşıklar Programı, Dengbej, Feqiye Teyran İlahi ve Kaside Programı, Çocuk Köyü ve elbette yaşananları asla unutturmamak, Filistin'in özgürlük mücadelesini desteklemek için gerçekleştirdiğimiz Filistin etkinlikleri. Sözün özü festivalimiz her kesime, her yaş grubuna, farklı ilgi ve beklentilere bir kapı açıyor. Herkesi içeriye davet ediyoruz."

TURİZMİN DEĞERİ

Bakan Ersoy, Türkiye'nin, turizm noktasında üreten, büyüyen, gelişen, değişen ve bütün bunları sağlayan ciddi adımları atmakla uluslararası alanda öncü ve örnek olduğunu belirterek, "Dünya Turizm Örgütü, Türkiye'nin ilk 5 turizm ülkesinden biri olduğunu verilerle ortaya koymaktadır. Artık turizmin liderlik yarışında değişmez bir aktör konumundayız. Geldiğimiz bu noktayı, elde ettiğimiz kazanımları koruyacak; sürdürülebilirlik ilkeleri temelinde daha fazlası ve daha iyisi için durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bunu da bölge bölge, il il ülkemizin bütününü kapsayan bir anlayışla, yerelden genele bütün potansiyelimizi değerlendirme kararlılığıyla gerçekleştireceğiz. Türkiye Kültür Yolu Festivali ile de kültürel birikim ve varlığımızı; gelenekselden modern form ve anlayışlara uzanan sanatsal üretim ve uygulamalarımızı yaşatmanın, geliştirme ve zenginleştirmenin benzersiz bir adımını attık. Bu alanlarda ülkemize dair bilinirlik ve farkındalığın, pozitif algı ve ilginin önünü açacak bir marka ortaya çıkardık. Unutulmamalıdır ki kültür ve sanat bir milletin özgün kimliğini ortaya koyan en değerli soyut ve somut ögeleri içinde barındırır. Bu yönleriyle hem toplumsal hayat için vazgeçilmezdirler hem de turizmde fark yaratan, sizi rakiplerinizden ayrıştırıp öne çıkaran en prestijli ürünlerin kaynağıdırlar. Bu bilinçle attığımız adımlar, sağladığımız destekler ve hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde bugün kültür-sanat alanında sürekli üreten, etkinlik ve izleyici rekorları kıran bir Türkiye vardır" diye konuştu.