KÜTAHYA SON

Durumu iyiye giden Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın tedavisinin serviste devam edeceğini ve rehabilitasyon sürecinin uzun olabileceğini belirtti. Sağlam ayrıca, İnanır'ın genel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve ek hastalıklarının tedavisinin de sona yaklaştığını söyledi.