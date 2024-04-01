KÜTAHYA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|549
|Toplam Seçmen
|:
|177.196
|Açılan Sandık
|:
|549
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|142.770
|Geçerli Oy
|:
|137.111
|Katılım Oranı
|:
|% 80,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EYÜP KAHVECİ
|% 29,69
|40.712
|MHP
|ALİM IŞIK
|% 29,26
|40.110
|AK PARTİ
|KAMİL SARAÇOĞLU
|% 27,71
|37.992
|YENİDEN REFAH
|OSMAN GEZGİN
|% 8,08
|11.073
|İYİ PARTİ
|AHMET TEKDEMİR
|% 1,85
|2.535
|ZAFER PARTİSİ
|SİNAN AŞAN
|% 1,12
|1.540
|SAADET
|AHMET SUNAR
|% 0,99
|1.361
|MİLLET
|MUAMMER SARIKAŞ
|% 0,27
|369
|BTP
|TALİP AY
|% 0,2
|271
|DEVA PARTİSİ
|RECEP GERÇEK
|% 0,19
|255
|DEM PARTİ
|SİBEL TEMEL
|% 0,14
|193
|DP
|SERVET BİLGİN
|% 0,14
|191
|HÜDA PAR
|AYHAN KARAPÇİN
|% 0,07
|99
|BAĞIMSIZ
|ALİ İÇA
|% 0,07
|99
|BAĞIMSIZ
|AHMET GÜÇLÜ
|% 0,06
|82
|DSP
|YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
|% 0,05
|73
|HKP
|SÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT
|% 0,04
|57
|HAK-PAR
|GÜLSÜN KORUCU
|% 0,04
|54
|TKH
|BERFİN GÜLSOY
|% 0,03
|45
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HİKMET TUNÇ
|% 36,41
|1.116
|AK PARTİ
|MURAT KOYAK
|% 27,34
|838
|İYİ PARTİ
|KESBER KUŞ
|% 14,32
|439
|YENİDEN REFAH
|FERİT KARABULUT
|% 9,92
|304
|CHP
|MAHİR PINAR
|% 6,43
|197
|BÜYÜK BİRLİK
|ARİF TEKE
|% 4,18
|128
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL AKBUNAR
|% 0,65
|20
|SAADET
|HÜSEYİN SÖYLER
|% 0,36
|11
|BTP
|YILDIRIM AY
|% 0,33
|10
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN AYRİÇ
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ KULİK
|% 42,09
|577
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖKMEN
|% 20,42
|280
|MHP
|GÖKHAN GÜREL
|% 20,2
|277
|YENİDEN REFAH
|ATİMER KUTLU
|% 11,23
|154
|CHP
|TUNCAY TUNÇEL
|% 3,06
|42
|BTP
|FERHAT ALİ ÇAKMAK
|% 1,9
|26
|İYİ PARTİ
|YILMAZ ÇEREZ
|% 0,44
|6
|SAADET
|SOYDAN KIZMAZ
|% 0,44
|6
|HKP
|ALİ TÜRKKAN
|% 0,15
|2
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR AKBUNAR
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
|% 53,72
|744
|CHP
|HALİL İBRAHİM ALNAR
|% 23,68
|328
|AK PARTİ
|BEKİR KOCAMAN
|% 17,04
|236
|YENİDEN REFAH
|NERİMAN VAROL
|% 2,45
|34
|SAADET
|HALİL DELEN
|% 1,52
|21
|İYİ PARTİ
|NECATİ EFECAN
|% 0,94
|13
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR SARI
|% 0,51
|7
|BTP
|RECEP GÖL
|% 0,14
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ENGİN UYSAL
|% 47,34
|1.488
|AK PARTİ
|AHMET ÖZOĞUL
|% 28,19
|886
|MHP
|SAHVET ERTÜRK
|% 17,18
|540
|İYİ PARTİ
|ŞERİF YILMAZ
|% 3,25
|102
|YENİDEN REFAH
|FATİH YALÇINSOY
|% 2,7
|85
|SAADET
|TURAN KOYUN
|% 0,96
|30
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KOÇLAR
|% 0,22
|7
|BTP
|EKREM BALI
|% 0,16
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZEKERİYA YILMAZ
|% 39,4
|353
|AK PARTİ
|ALİ BURSA
|% 32,59
|292
|BAĞIMSIZ
|SERDAR SİPAHİ
|% 13,73
|123
|MHP
|YAVUZ KARAAYVAZ
|% 5,8
|52
|BAĞIMSIZ
|DERVİŞ KAVAK
|% 5,69
|51
|İYİ PARTİ
|NEŞE AKÇAYIR OKATAN
|% 1,56
|14
|BTP
|VEDAT KARA
|% 0,45
|4
|SAADET
|DALYEN AKTEPE
|% 0,45
|4
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL SEVİN
|% 0,11
|1
|ZAFER PARTİSİ
|SEMİH AŞAN
|% 0,11
|1
|HÜDA PAR
|HALİT AKMAN
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KOCA
|% 35,35
|2.314
|AK PARTİ
|ALİ CEYHAN
|% 35,02
|2.292
|İYİ PARTİ
|HÜSNÜ KAYMAK
|% 13,45
|880
|CHP
|DEVRİM SANSAR
|% 10,54
|690
|YENİDEN REFAH
|HALİL KAYA
|% 2,73
|179
|SAADET
|MEHMET HAMAMCI
|% 1,56
|102
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT GÜLMEZ
|% 1,01
|66
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ
|% 0,18
|12
|BTP
|BEKİR KARACA
|% 0,11
|7
|HÜDA PAR
|HAMDULLAH AVCI
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NECDET AKEL
|% 38,35
|5.800
|AK PARTİ
|MUHARREM AKÇADURAK
|% 29,44
|4.453
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM GİRGİN
|% 14,1
|2.133
|İYİ PARTİ
|ALPER İRİKARA
|% 10,55
|1.595
|CHP
|ERDOĞAN DİRİCAN
|% 6,05
|915
|SAADET
|AHMET GÜLER
|% 0,7
|106
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE TÜLÜOĞLU
|% 0,44
|66
|BTP
|MUSTAFA TOPUZLU
|% 0,15
|23
|DEVA PARTİSİ
|SAMET İNCEKARA
|% 0,15
|22
|HÜDA PAR
|ABDULLAH GÜVENDİK
|% 0,07
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA DEMİRTAŞ
|% 53,23
|1.720
|AK PARTİ
|FATİH ÇALIŞKAN
|% 43,39
|1.402
|YENİDEN REFAH
|ZEKERİYA BORAN
|% 1,52
|49
|CHP
|MUSTAFA AKPINAR
|% 1,11
|36
|SAADET
|ŞERİF PEKTAŞ
|% 0,53
|17
|ZAFER PARTİSİ
|ELİF MELEK AKTAŞ
|% 0,16
|5
|HÜDA PAR
|MEHMET KAZIM ZORCİ
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL DEMİRCİ
|% 55,4
|1.314
|MHP
|İSMAİL KUL
|% 42,2
|1.001
|CHP
|İSMAİL DEMİR
|% 1,01
|24
|İYİ PARTİ
|ENGİN ÇAMURDEPEN
|% 0,8
|19
|YENİDEN REFAH
|HALİL AKKUŞ
|% 0,42
|10
|ZAFER PARTİSİ
|ARİF PAMUK
|% 0,13
|3
|BTP
|ALİ ÇELİKER
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KÜBRA TEKEL AKTULUN
|% 45,52
|7.590
|AK PARTİ
|AHMET KULAT
|% 34,19
|5.702
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN BASRİ İNAN
|% 6,01
|1.002
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED ZAHİD GİRGİN
|% 5,27
|879
|CHP
|BÜNYAMİN KISA
|% 5,27
|879
|İYİ PARTİ
|İSKENDER ÖZDAĞ
|% 2,09
|348
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL DOĞAN
|% 0,71
|118
|SAADET
|HASAN ÖZBAL
|% 0,45
|75
|DEVA PARTİSİ
|UFUK SAĞLAM
|% 0,18
|30
|BTP
|ERCAN ASA
|% 0,16
|27
|HÜDA PAR
|BEKİR ARSLAN
|% 0,15
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LÜTFİ MUTLU
|% 43,49
|818
|MHP
|NAİL CANER
|% 28,55
|537
|AK PARTİ
|HASAN BASRİ METE
|% 26,58
|500
|BTP
|SÜLEYMAN ŞENOCAK
|% 0,48
|9
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAVAS
|% 0,32
|6
|BAĞIMSIZ
|SEMA AKÇALIOĞLU
|% 0,26
|5
|SAADET
|YAŞAR DEMİR
|% 0,16
|3
|HÜDA PAR
|BÜNYAMİN İŞLEK
|% 0,11
|2
|ZAFER PARTİSİ
|TAHA UMUT SOYLU
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ALİ KEMAL DERİN
|% 40,77
|17.438
|AK PARTİ
|ALİ ÖZDEN
|% 27,76
|11.875
|MHP
|ALİ ATAŞ
|% 20,89
|8.937
|CHP
|SERKAN KILIÇ
|% 4,01
|1.714
|SAADET
|FATİH BOZAN
|% 3,5
|1.495
|İYİ PARTİ
|BAYRAM ÜNLÜ
|% 0,83
|355
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL TOPAL
|% 0,62
|265
|TİP
|MURAT DOĞAN
|% 0,51
|220
|MİLLET
|MUSTAFA GÖKTEKİN
|% 0,45
|193
|DEVA PARTİSİ
|REYHAN DEDE
|% 0,25
|108
|DEM PARTİ
|MEHMET NEVROZ TÜRK
|% 0,22
|92
|BTP
|SITKI ÖZDEMİR
|% 0,12
|52
|HKP
|AHMET UMUTLU
|% 0,04
|19
|HÜDA PAR
|MERYEM SENA KARAPÇİN
|% 0,03
|13
Son Dakika › Güncel › KÜTAHYA SON - Son Dakika
Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın tedavisinin serviste devam edeceğini ve rehabilitasyon sürecinin uzun olabileceğini belirtti. Sağlam ayrıca, İnanır'ın genel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve ek hastalıklarının tedavisinin de sona yaklaştığını söyledi.
CHP'liler, 31 Mart yerel seçiminde elde edilen başarıyı CHP Genel Merkezi önünde kutladı. Partililer, 'erik dalı' oynayarak doyasıya eğlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililerle 'zafer selfisi' çekti.
Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, Uğur Baklacı Bahçelievler Mahallesi'nde en genç muhtar seçildi. Baklacı'nın zaferi duygusal anlar yaşattı ve mahalle sakinleri tarafından büyük bir kutlama yapıldı. Baklacı, 7 gün 24 saat ulaşılabilir olacağını söyleyerek herkese kapısının açık olduğunu belirtti.
Aydın İl Seçim Kurulu tarafından resmi seçim sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde Özlem Çerçioğlu birinci oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçim sonuçlarıyla ilgili teşekkür açıklaması yaptı.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ter idmanı gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya hareket etti. Karşılaşmayı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek. Çorum FK, deplasmanda alacağı 3 puanla ligin üst sıralarındaki yerini korumak istiyor. Şu ana kadar 27 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 45 puan toplayan takım, 4. sırada yer alıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?