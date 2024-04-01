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KÜTAHYA SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 14:02  Güncelleme: 14:04
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MERKEZ

Toplam Sandık : 549
Toplam Seçmen : 177.196
Açılan Sandık : 549
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 142.770
Geçerli Oy : 137.111
Katılım Oranı : % 80,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEYÜP KAHVECİ% 29,6940.712
MHPALİM IŞIK% 29,2640.110
AK PARTİKAMİL SARAÇOĞLU% 27,7137.992
YENİDEN REFAHOSMAN GEZGİN% 8,0811.073
İYİ PARTİAHMET TEKDEMİR% 1,852.535
ZAFER PARTİSİSİNAN AŞAN% 1,121.540
SAADETAHMET SUNAR% 0,991.361
MİLLETMUAMMER SARIKAŞ% 0,27369
BTPTALİP AY% 0,2271
DEVA PARTİSİRECEP GERÇEK% 0,19255
DEM PARTİSİBEL TEMEL% 0,14193
DPSERVET BİLGİN% 0,14191
HÜDA PARAYHAN KARAPÇİN% 0,0799
BAĞIMSIZALİ İÇA% 0,0799
BAĞIMSIZAHMET GÜÇLÜ% 0,0682
DSPYUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU% 0,0573
HKPSÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT% 0,0457
HAK-PARGÜLSÜN KORUCU% 0,0454
TKHBERFİN GÜLSOY% 0,0345
ALTINTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHİKMET TUNÇ% 36,411.116
AK PARTİMURAT KOYAK% 27,34838
İYİ PARTİKESBER KUŞ% 14,32439
YENİDEN REFAHFERİT KARABULUT% 9,92304
CHPMAHİR PINAR% 6,43197
BÜYÜK BİRLİKARİF TEKE% 4,18128
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL AKBUNAR% 0,6520
SAADETHÜSEYİN SÖYLER% 0,3611
BTPYILDIRIM AY% 0,3310
HÜDA PARSÜLEYMAN AYRİÇ% 0,062
ASLANAPA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ KULİK% 42,09577
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖKMEN% 20,42280
MHPGÖKHAN GÜREL% 20,2277
YENİDEN REFAHATİMER KUTLU% 11,23154
CHPTUNCAY TUNÇEL% 3,0642
BTPFERHAT ALİ ÇAKMAK% 1,926
İYİ PARTİYILMAZ ÇEREZ% 0,446
SAADETSOYDAN KIZMAZ% 0,446
HKPALİ TÜRKKAN% 0,152
ZAFER PARTİSİBEKİR AKBUNAR% 0,071
ÇAVDARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL İBRAHİM TOPBAŞ% 53,72744
CHPHALİL İBRAHİM ALNAR% 23,68328
AK PARTİBEKİR KOCAMAN% 17,04236
YENİDEN REFAHNERİMAN VAROL% 2,4534
SAADETHALİL DELEN% 1,5221
İYİ PARTİNECATİ EFECAN% 0,9413
ZAFER PARTİSİBEKİR SARI% 0,517
BTPRECEP GÖL% 0,142
DOMANİÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPENGİN UYSAL% 47,341.488
AK PARTİAHMET ÖZOĞUL% 28,19886
MHPSAHVET ERTÜRK% 17,18540
İYİ PARTİŞERİF YILMAZ% 3,25102
YENİDEN REFAHFATİH YALÇINSOY% 2,785
SAADETTURAN KOYUN% 0,9630
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KOÇLAR% 0,227
BTPEKREM BALI% 0,165
DUMLUPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEKERİYA YILMAZ% 39,4353
AK PARTİALİ BURSA% 32,59292
BAĞIMSIZSERDAR SİPAHİ% 13,73123
MHPYAVUZ KARAAYVAZ% 5,852
BAĞIMSIZDERVİŞ KAVAK% 5,6951
İYİ PARTİNEŞE AKÇAYIR OKATAN% 1,5614
BTPVEDAT KARA% 0,454
SAADETDALYEN AKTEPE% 0,454
YENİDEN REFAHİSMAİL SEVİN% 0,111
ZAFER PARTİSİSEMİH AŞAN% 0,111
HÜDA PARHALİT AKMAN% 0,111
EMET

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KOCA% 35,352.314
AK PARTİALİ CEYHAN% 35,022.292
İYİ PARTİHÜSNÜ KAYMAK% 13,45880
CHPDEVRİM SANSAR% 10,54690
YENİDEN REFAHHALİL KAYA% 2,73179
SAADETMEHMET HAMAMCI% 1,56102
BÜYÜK BİRLİKMESUT GÜLMEZ% 1,0166
ZAFER PARTİSİMUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ% 0,1812
BTPBEKİR KARACA% 0,117
HÜDA PARHAMDULLAH AVCI% 0,053
GEDİZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNECDET AKEL% 38,355.800
AK PARTİMUHARREM AKÇADURAK% 29,444.453
YENİDEN REFAHİBRAHİM GİRGİN% 14,12.133
İYİ PARTİALPER İRİKARA% 10,551.595
CHPERDOĞAN DİRİCAN% 6,05915
SAADETAHMET GÜLER% 0,7106
ZAFER PARTİSİEMRE TÜLÜOĞLU% 0,4466
BTPMUSTAFA TOPUZLU% 0,1523
DEVA PARTİSİSAMET İNCEKARA% 0,1522
HÜDA PARABDULLAH GÜVENDİK% 0,0711
HİSARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA DEMİRTAŞ% 53,231.720
AK PARTİFATİH ÇALIŞKAN% 43,391.402
YENİDEN REFAHZEKERİYA BORAN% 1,5249
CHPMUSTAFA AKPINAR% 1,1136
SAADETŞERİF PEKTAŞ% 0,5317
ZAFER PARTİSİELİF MELEK AKTAŞ% 0,165
HÜDA PARMEHMET KAZIM ZORCİ% 0,062
PAZARLAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL DEMİRCİ% 55,41.314
MHPİSMAİL KUL% 42,21.001
CHPİSMAİL DEMİR% 1,0124
İYİ PARTİENGİN ÇAMURDEPEN% 0,819
YENİDEN REFAHHALİL AKKUŞ% 0,4210
ZAFER PARTİSİARİF PAMUK% 0,133
BTPALİ ÇELİKER% 0,041
SİMAV

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKÜBRA TEKEL AKTULUN% 45,527.590
AK PARTİAHMET KULAT% 34,195.702
BÜYÜK BİRLİKHASAN BASRİ İNAN% 6,011.002
YENİDEN REFAHMUHAMMED ZAHİD GİRGİN% 5,27879
CHPBÜNYAMİN KISA% 5,27879
İYİ PARTİİSKENDER ÖZDAĞ% 2,09348
ZAFER PARTİSİİSMAİL DOĞAN% 0,71118
SAADETHASAN ÖZBAL% 0,4575
DEVA PARTİSİUFUK SAĞLAM% 0,1830
BTPERCAN ASA% 0,1627
HÜDA PARBEKİR ARSLAN% 0,1525
ŞAPHANE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLÜTFİ MUTLU% 43,49818
MHPNAİL CANER% 28,55537
AK PARTİHASAN BASRİ METE% 26,58500
BTPSÜLEYMAN ŞENOCAK% 0,489
İYİ PARTİMEHMET KAVAS% 0,326
BAĞIMSIZSEMA AKÇALIOĞLU% 0,265
SAADETYAŞAR DEMİR% 0,163
HÜDA PARBÜNYAMİN İŞLEK% 0,112
ZAFER PARTİSİTAHA UMUT SOYLU% 0,051
TAVŞANLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ KEMAL DERİN% 40,7717.438
AK PARTİALİ ÖZDEN% 27,7611.875
MHPALİ ATAŞ% 20,898.937
CHPSERKAN KILIÇ% 4,011.714
SAADETFATİH BOZAN% 3,51.495
İYİ PARTİBAYRAM ÜNLÜ% 0,83355
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL TOPAL% 0,62265
TİPMURAT DOĞAN% 0,51220
MİLLETMUSTAFA GÖKTEKİN% 0,45193
DEVA PARTİSİREYHAN DEDE% 0,25108
DEM PARTİMEHMET NEVROZ TÜRK% 0,2292
BTPSITKI ÖZDEMİR% 0,1252
HKPAHMET UMUTLU% 0,0419
HÜDA PARMERYEM SENA KARAPÇİN% 0,0313

Kaynak: AA

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