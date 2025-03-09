Lazkiye ile İlgili Görevlendirilen CHP Heyeti Defne'de.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Ünal AYDIN

(DEFNE) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yönelik "İktidarın sözcüleri çıkmış mevcut rejimi savunuyor. 'Esad'ın artıkları' diyor. Kimse kusura bakmasın, biz artık değiliz. Ama sen IŞİD'in artıklarıyla iş tutuyorsun" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İnsani koridoru açın. Yoksa oradaki zulümde, akan kanda senin de suçun var, senin de parmağın var" diye seslendi. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da "Tayyip Erdoğan, ya zulmü durdur ya da bütün CHP milletvekilleri olarak Lazkiye'de zulme karşı direneceğiz" şeklinde konuştu.

Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki katliamlara ilgili görevlendirilen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve bir grup milletvekilinden oluşan CHP heyeti, Hatay'ın ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu katliamları biz bitireceğiz, bunun hesabını da soracağız. Uzun süredir gözümüz, kulağımız Suriye'de. Çok kötü görüntüler geliyor. Meclis'te konuştum duymadılar, ciddiye almak istemediler. Bugün de iktidarın sözcüleri çıkmış mevcut rejimi savunuyor. 'Esad'ın artıklarının yarattığı olaylar' diyor. Kimse kusura bakmasın, biz artık değiliz. Ama sen IŞİD'in artıklarıyla iş tutuyorsun. Ama sen FETÖ'nün artıklarıyla iş tutuyorsun. Bu kadim topraklardan, bu güzel insanların yanından dünyaya, Avrupa'ya, Birleşmiş Milletler'e sesleniyorum, 86 milyona sesleniyorum. Suriye'deki vahşete son verin, Suriye'de insani koridor açın. Lazkiye, Tartus, Şam, Arsuz, Defne, Samandağ bir bütündür" dedi.

"İnsani koridoru açın, yoksa oradaki zulümde, akan kanda senin de suçun var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise şöyle konuştu:

"Sadece akrabalarımız orada olduğu için bugün öfkeli değiliz, insan olduğumuz için öfkeliyiz. Elbette Alevi olmaktan gurur duyarız. Ama biz, onların dediği gibi emperyalistlere uşaklık yapmıyoruz. O uşaklık yapanların durumu ortada. Bugün Suriye'yi yöneten Colani'ye senin katkın yok mu? Bunu gururla söylemedin mi? Ona takım elbise giydirip, devlet adamı gibi karşılamadın mı? Onun şoförlüğünü yaptığı araca binmedin mi? Bindin. Katliamlara sessiz kalan, katliamın bir parçasıdır. Bugün yaşananlara tek bir sesi çıkmadı. Yeni Şafak yazarına tek kelime etmedi. İnsan olan herkesin buna tepki göstermesi gerekiyor. Gazze'den akan gözyaşının rengiyle, Suriye'de dökülen gözyaşının rengi farklı değil. Sen bu suça ortak olduğun için senden bir talebimiz var, insani koridoru açın. Yoksa oradaki zulümde, akan kanda senin de suçun var, senin de parmağın var."

Enginyurt'tan Çelik'e: "Hadi oradan"

Hatay'ın Defne ilçesindeki Harbiye Hidro Park'ta vatandaşlarla buluşan CHP heyeti, basın açıklaması yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Suriye'de Alevilere yönelik yaşanan zulmü duyurmak amacıyla Defne'ye geldiklerini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Son olaylar temelinde, birtakım provokasyonlar ortaya çıktı ve bazı sivil kayıplar maalesef yaşandı. Bunun, bizim ülkemize dönük olarak bir mezhepçi kışkırtma olarak yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz" açıklamasına tepki gösteren Enginyurt, şunları söyledi:

"Hadi oradan Ömer Çelik. 14 yaşındaki çocuğu öldüren şerefsiz, hangi rejimi savunmak adına bunu yapıyor? Colani kim? En büyük terörist, en büyük katil. Türk askerini diri diri yakan bu Colani değil miydi? Ne kadar şerefsiz, kanlı katil varsa, Alevilere ve Nusayrilere katliam yapıyor. Buna sessiz mi kalacağız?"

"Ya zulmü durdur, ya da bütün CHP milletvekilleri olarak Lazkiye'de zulme karşı direneceğiz"

Enginyurt, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'a tepki göstererek, "CHP olarak zulmün karşısındayız, mazlumun yanındayız. Filistin'deki katliama da karşı çıkıyoruz, Suriye'deki katliama da... Nerede insanlık katliamı varsa biz karşısındayız" dedi.

Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'i tehdit ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Biz bir tek başkomutan tanırız, o da sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk. Senden korkan senin gibi olsun. Silivri'ye de gitsek, Vatan Emniyet'e de alınsak korkmuyoruz. Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık, Recep Tayyip Erdoğan. Saraylarda yaşayan yezit olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olacağız. Erdoğan seni buradan uyarıyoruz. Bu katliamı durdur, bu katliamcıları durdur. Suriye'deki rejim katil bir rejimdir. O rejimi tanımıyoruz. Bu zulme dur diyeceğiz. Ali Mahir Başarır diyor ki, 'Eğer zulüm durmazsa hep birlikte Suriye'ye gideriz.' Şekerim var, tansiyonum var ama gitmezsem namerdim. Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum ya zulmü durdur ya da bütün CHP milletvekilleri olarak Lazkiye'de zulme karşı direneceğiz."