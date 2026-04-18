Liberland\'dan Türkiye\'ye 80 Bin Vatandaşlık Başvurusu

18.04.2026 15:47
Liberland Cumhurbaşkanı Jedlicka, Türkiye'den 80 bin vatandaşlık başvurusu yapıldığını açıkladı.

TÜRKİYE ziyareti kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile bir araya gelen Liberland Cumhurbaşkanı Vít Jedlicka, " Türkiye'den yaklaşık 80 bin Liberland vatandaşlığı başvurusu yapıldı. Blockchain teknolojisine ilgi duyduğumuzu bildikleri için bizimle irtibat kurmak istiyorlar" dedi. Gürsel Tekin ise, "Türkiye 1'inci sıradaysa bu ciddi bir meseledir, iktidarın oturup düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Liberland Cumhurbaşkanı Vít Jedlicka, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski İstanbul İl Başkanlığı'nda Gürsel Tekin'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

'TÜRKİYE'DEN 80 BİN KİŞİ HABER BEKLİYOR'

Liberland Cumhurbaşkanı Vít Jedlicka, "Türkiye'den gelen yoğun ilgiye dikkat çekerek yeryüzündeki en şeffaf ülkelerden biri olma özelliğini taşıyoruz. Hırvatistan ve Sırbistan arasında bulunuyoruz. Şeffaflık bizim için birinci sıradadır ve her şeyden önce bu ilkeyi ön planda tutmayı hedefliyoruz. Türkiye'den yaklaşık 80 bin Liberland vatandaşlığı başvurusu yapıldı. Bu başvuruyu yapan vatandaşların tamamı büyük bir heyecanla bizden gelecek haberleri bekliyor. Özellikle blockchain teknolojisine ilgi duyduğumuzu bildikleri için bizimle irtibat kurmak istiyorlar. Liberland vatandaşı olmak için sürecin bir an önce başlamasını isteyen, oldukça heyecanlı bir Türk topluluğuyla karşı karşıyayız. Her zaman dürüst bir sistemi, ne olursa olsun şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hedefledik" dedi.

'CUMHURİYETE İNANMIŞ İNSANLARIZ'

Vít Jedlicka, "Liberland'ın isminin yanında 'cumhuriyet' ifadesi de bulunmaktadır ve 'Liberland Cumhuriyeti' ünvanını taşımaktadır. Tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi gibi biz de cumhuriyete inanmış insanlarız. Liberland içerisinde şeffaflığı ön planda tutarken, hükümetin geliştirilmesi ve ilerlemesi konusunda özgürlüğü esas alıyoruz. Yolsuzluklara ve buna yönelik herhangi bir girişime asla müsaade etmeyen bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz" dedi.

'100 BİN VATANDAŞI AĞIRLAYABİLECEK KAPASİTEMİZ VAR'

Gazetecilerin, '80 bin Türk vatandaşının başvurusu olduğu belirtiliyor. Liberland bu başvuruların ne kadarını kabul edebilecek durumda' sorusuna yanıt veren Vít Jedlicka, "Şu anda komşularımızla olan ilişkilerimizden kaynaklı bazı kısıtlamalar söz konusu. Normal şartlarda yaklaşık 100 bin vatandaşı rahatlıkla ağırlayabilecek kapasitemiz bulunuyor. Ancak öncelikli olarak 'e-residency' dediğimiz elektronik oturum kimliklerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Topraklarda fiili yaşam için hazırlıklarımız ise halen devam ediyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN 1'İNCİ SIRADA OLMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ'

Gürsel Tekin, "Türkiye gibi bir ülkeden 80 bin kişinin başvuru yapması düşündürücü bir durumdur. Başvuranların büyük bölümünün genç nüfustan oluşması da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur. Henüz tam anlamıyla oluşmamış bir ülkeye, dünyanın pek çok yerinden başvuru olmasına rağmen Türkiye'nin ilk sırada yer alması ciddi bir meseledir" değerlendirmesi yaptı.

Kaynak: DHA

