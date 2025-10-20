Louvre Müzesi\'nde Tarihi Mücevher Soygunu

Dünya, Fransa'nın başkenti Paris'ten gelen haberle şoku yaşadı… Pazar günü dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne giren 4 hırsız dakikalar içinde paha biçilemez değerdeki eserleri çalıp kaçtı. Fransa'nın tarihi kraliyet mücevherlerinin bulunduğu Apollo Galerisi'nde gerçekleşen soygun sonrası polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Savcısı Laure Beccuau, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemenin, hırsızların müzenin Sen Nehri'ne bakan cephesine bir merdiven operatörü dayadıklarını ve müzenin penceresini açarak içeri girdiklerini gösterdiğini belirtti.

NE ÇALDILAR?

İçişleri Bakanlığı, hırsızların İmparator Napolyon Bonaparte ve İmparatoriçe Eugenie'nin mücevher koleksiyonundan dokuz parça çaldığını bildirdi.

Çalınan parçaların; Kraliçe Marie-Amelie ve Kraliçe Hortense'in takılarından sekiz safir ve 631 elmastan oluşan gerdanlık ile İmparatoriçe Eugenie'nin yaklaşık 2 bin elmastan oluşan tacı olduğu açıklandı. Hırsızlar, imparatoriçenin 1.354 elmas ve 56 zümrütten oluşan tacını ise yolda düşürdü. Mücevher hasarlı bir şekilde kurtarıldı.

Bakan Dati, müzelerin hedef haline geldiğini söyleyerek bu kurumların güvenliğinin artırılması meselesinin "eski bir sorun" olduğunu ifade etti ve "40 yıldır kimse bu büyük müzelerin güvenliğine dikkat etmedi. Bu müzeler yeni suç biçimlerine uyum sağlamalı. Bu artık organize suç haline geldi" diye konuştu.

İMPARATORİÇENİN TACI HASARLI BULUNDU

Öte yandan çalınan mücevherlerden III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin tacının hasarlı şekilde müzenin dışında bulunduğunu doğrulayan Savcılık, niteliğine ilişkin detay vermediği bir diğer mücevherin de soygunun yaşandığı bölmede bulunduğunu duyurdu.

İKİ ALARM DEVREYE GİRDİ

Ulusal basında yankı uyandıran soygun müzedeki güvenlik tedbirlerinin sorgulanmasına yol açarken, Kültür Bakanı Rachida Dati soygun sırasında biri müzenin dış cephesinde, diğeri eserlerin koyulduğu vitrinlerde olmak üzere iki alarmın devreye girdiği bilgisini paylaştı.

SAYIŞTAY RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY: GÜVENLİK AÇIĞI VARMIŞ!

Öte yandan Fransız basınında soygunla ilgili tartışılacak bir detay yer aldı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, tamamı kasım başında yayınlanması beklenen Sayıştay raporuna göre müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı belirtilerek, bu durumun güvenlik açığı yarattığı sonucuna varıldı.

Sayıştayın ön raporunda, soygunun gerçekleştiği müzenin Apollon Galerisi'nin bulunduğu Denon bölümündeki salonların üçte birinde hiçbir güvenlik kamerası olmadığı belirtildi.

SADECE 138 KAMERA VAR!

Müzeye son beş yılda yalnızca 138 kamera yerleştirildiği bildirilen raporda, yıllık 323 milyon avroluk işletme bütçesine rağmen müze yönetiminin ihtiyaçlara yönelik yeterli taahhütlerde bulunmadığına dikkat çekildi.

SOYGUN 7 DAKİKA SÜRDÜ

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dün sabah saatlerinde kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, soygun yalnızca 7 dakika sürmüştü.

Hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacın müzenin dışında hasarlı halde bulunduğu haberleri basına yansımıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.