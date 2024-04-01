MALATYA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:52
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.009
Toplam Seçmen : 542.177
Açılan Sandık : 1.925
Açılan Sandık Oranı : % 95,82
Kullanılan Oy : 384.452
Geçerli Oy : 370.491
Katılım Oranı : % 73,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAMİ ER% 48,87181.068
CHPVELİ AĞBABA% 37,33138.325
YENİDEN REFAHBİLAL YILDIRIM% 9,3634.694
BAĞIMSIZİBRAHİM GEZER% 1,234.575
DEM PARTİABDULVAHAP EKİM% 0,541.997
İYİ PARTİŞEYHMUS GÖÇMEZ% 0,511.887
ZAFER PARTİSİSIDDIK AKTAŞ% 0,391.461
HÜDA PARMEHMET İLKER DÖNMEZER% 0,321.175
DİĞER% 0,281.027
BTPHAKAN ŞİRECİ% 0,15575
TİPBURCU ASLAN% 0,12440
YTPYUSUF YILMAZ% 0,11410
ANAPMUTTALİP ÇAPKAN% 0,1371
EMEPBAYRAM ADİL AKTAŞ% 0,1355
SOL PARTİALİ OSMAN İZCİ% 0,08282
BAĞIMSIZBENGÜL UĞURLU% 0,06216
MEMLEKETAVNİ TALHA UCUZCU% 0,06208
TKPHÜSNE YAŞAR% 0,05180
BAĞIMSIZMUZAFFER TUNÇ% 0,05178
VATAN PARTİSİABUZER ŞEREFOĞLU% 0,05170
BAĞIMSIZNAZİR GÜNEY% 0,04139
DPMEHMET CAHİT KARAKUŞ% 0,04133
HAK-PARALİ REŞAT ÖZTÜRK% 0,04132
HKPSEMİH KEKLİK% 0,03130
ABPYÜKSEL AKMERCAN% 0,03118
MİLLETMUHAMMET BEKİR İNCEARIK% 0,0285
OCAKMEHMET COŞKUN% 0,0258
TKHSUAT ERDEM% 0,0156
BAĞIMSIZDENİZHAN GÜRBÜZ% 0,0146
AKÇADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 96,64
Katılım Oranı : % 81,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN ULUTAŞ% 32,796.250
CHPVAHAP ŞAHİN% 30,085.734
YENİDEN REFAHALİ KAZGAN% 24,844.735
BÜYÜK BİRLİKTURGAY GÜNEŞ% 10,371.977
SAADETALİ EMRE% 0,82156
BTPMURAT KARA% 0,3770
HÜDA PARHAMDİ ŞAHİN% 0,3363
DİĞER% 0,2547
ABPADEM ÇIBUK% 0,1529
ARAPGİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALUK CÖMERTOĞLU% 48,83.318
AK PARTİÇETİN ÖZDEMİR% 45,153.070
YENİDEN REFAHARZU TAŞTAN% 4,07277
BTPİBRAHİM YURTSEVER% 1,47100
HÜDA PARFURKAN AKÇA% 0,320
BAĞIMSIZMEHMET ALİ AĞCA% 0,2114
ARGUVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERSOY EREN% 41,832.254
BAĞIMSIZMEHMET KIZILDAŞ% 27,961.507
AK PARTİBURAK ATEŞ% 27,061.458
BTPMURAT ORUÇ% 1,2869
DEM PARTİSUNA GEDİK% 0,7842
TKPGAMZE KULAK% 0,2614
SAADETMEHMET YİĞİTER% 0,2413
YENİDEN REFAHMÜCAHİT ERBAKAN% 0,179
DEVA PARTİSİERDAL EKİCİ% 0,137
HÜDA PARŞEHİD BURKAY ARSLAN% 0,116
ZAFER PARTİSİASLI KESMEN% 0,095
İYİ PARTİSEFA KARAKÜTÜK% 0,074
MİLLETMEHMET ALİ SİVASLIOĞLU% 0,021
BATTALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 97,34
Katılım Oranı : % 70,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM TAŞKIN% 55,668.879
YENİDEN REFAHAYETULLAH GEÇEN% 19,3523.972
CHPALİ KARAKUŞ% 19,2923.897
İYİ PARTİEMİRCAN EREN% 1,031.281
SAADETMİKAİL POLAT% 1,011.256
DEM PARTİAYŞE ŞAHİN% 0,951.175
ZAFER PARTİSİBEKİR SITKI SARIBEYOĞLU% 0,91.120
HÜDA PARHALİL YILDIRIM% 0,52639
DİĞER% 0,38474
BTPAHMET TURAN SOLGUN% 0,21264
BAĞIMSIZARZU ÇAKMAK% 0,21260
DEVA PARTİSİRESUL DERİN% 0,17209
TİPMURAT KARA% 0,14167
EMEPTÜLAY KINIK% 0,1129
HKPMEHMET ÜNVER% 0,0567
MİLLETMAHMUT EMRULLAH% 0,0556
OCAKMEHRİBE ÖZKAN% 0,0446
DARENDE

Açılan Sandık Oranı : % 84,16
Katılım Oranı : % 79,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİCAN BOZKURT% 57,277.197
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ESER% 35,54.461
SAADETMUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR% 2,95371
BTPDERYA NEZİR% 1,85233
İYİ PARTİHASAN TEKİN% 1,12141
BAĞIMSIZVELİ BULUT% 1,04130
HÜDA PARMUHAMMED ENES ŞİMŞEK% 0,2734
DOĞANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 94,34
Katılım Oranı : % 82,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEMET BAYRAM% 51,3110.740
AK PARTİZEKERİYA ÇELEBİ% 41,848.758
YENİDEN REFAHÖMER ÇAKMAK% 1,63341
İYİ PARTİHASAN İLİŞ% 1,61337
BÜYÜK BİRLİKYALÇIN ARICAK% 1,28269
DEM PARTİMETİN BİRİŞİK% 1,21254
SAADETHAMZA ADAK% 0,363
EMEPHAYRİ YILDIRIM% 0,2960
HÜDA PARMUSTAFA KARAKAŞ% 0,241
BTPABUZER AVŞAR% 0,1837
BAĞIMSIZMURAT DOĞAN% 0,0919
DEVA PARTİSİİSMAİL HALUK GÜRAN% 0,0613
DOĞANYOL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKAN BAY% 56,071.501
YENİDEN REFAHTUHAN TUHAN% 37,541.005
SAADETGÜNDÜZ CENGİZ% 4,6123
DİĞER% 1,1230
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN AYTAN% 0,5214
BTPMAHMUT KARABULUT% 0,154
HEKİMHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ŞERİF YILDIRIM% 46,716.250
MHPMEMET TABAROĞULLARI% 32,574.357
YENİDEN REFAHKEMAL OKTAY% 18,252.441
İYİ PARTİMELDA PEKTAŞ AKGÜL% 1,27170
SAADETYUSUF GEDİKTAŞ% 0,78104
BTPZEKERİYA BOZKURTOĞLU% 0,2229
HÜDA PARYUNUS BAYTOK% 0,1926
DİĞER% 0,012
KALE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN ÖZBAY% 60,332.482
YENİDEN REFAHCEMAL AKDEMİR% 29,051.195
CHPSALİH ÇİÇEK% 8,46348
İYİ PARTİBÜLENT KAYA% 0,8836
SAADETYUSUF KARABEYESER% 0,5824
BTPMAHMUT KARA% 0,3414
HÜDA PARMEHMET ATILMIŞ% 0,229
DEVA PARTİSİNİHAT ŞENER% 0,125
MİLLETİBRAHİM ARSOY% 0,021
KULUNCAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERHAN CENGİZ% 372.100
CHPASEF ZENGİN% 32,241.830
YENİDEN REFAHMEHMET BOYRAZ% 28,211.601
SAADETERCAN AVCI% 1,78101
İYİ PARTİMUSTAFA EMRAH GÖRGÜN% 0,4928
BTPHÜLYA CENK% 0,2112
HÜDA PARİRFAN AKÇA% 0,074
PÜTÜRGE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMİKAİL SÜLÜK% 54,484.865
YENİDEN REFAHAYDIN ÖZTÜRK% 42,193.768
DEM PARTİELİF ASLAN% 1,37122
İYİ PARTİHASAN UÇAR% 0,7163
SAADETSERHAT KULCU% 0,6558
BTPHÜSEYİN ALYÜZ% 0,3229
HÜDA PARYUNUS ÖZBEY% 0,1715
DİĞER% 0,1110
YAZIHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULVAHAP GÖÇER% 43,444.400
AK PARTİNEVZAT ÖZTÜRK% 41,944.248
YENİDEN REFAHİHSAN AKIN% 7,95805
DEM PARTİİBRAHİM İNCESU% 2,87291
HÜDA PARFEHMİ YILMAZ% 0,9596
BAĞIMSIZYAŞAR KARAKUŞ% 0,8485
İYİ PARTİALİ TOPCU% 0,8182
BÜYÜK BİRLİKMEHMET BEZCİ% 0,4445
SAADETSEYFULLAH ÖNER% 0,3333
BTPCAHİDE KARABAŞ% 0,2323
ZAFER PARTİSİİSMAİL SARIBAŞ% 0,220
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 95,79
Katılım Oranı : % 70,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLHAN GEÇİT% 49,0265.831
CHPALPER GÜRSOY% 31,5642.389
YENİDEN REFAHMURAT ASLAN% 12,3316.561
İYİ PARTİALİ HELVACI% 1,341.792
ZAFER PARTİSİTURGUT ŞAHİN% 1,031.377
BÜYÜK BİRLİKSEDAT ALATAŞ% 0,891.199
SAADETCUMALİ AKÇA% 0,73982
DEM PARTİHASAN LEKESİZ% 0,68910
HÜDA PARŞAHİN ARSLAN% 0,46623
BTPİSMET TORUN% 0,32435
DİĞER% 0,3408
MİLLİ YOLEKREM CEYHAN% 0,18247
EMEPROJDA GÜLTEKİN% 0,17221
TİPOKTAY ÖZDEMİR% 0,16218
DEVA PARTİSİNİYAZİ TAN% 0,14188
ANAPYUNUS YILMAZ% 0,13178
MEMLEKETYASİN PALALI% 0,12159
BAĞIMSIZİBRAHİM TÜRKMEN% 0,09122
ABPBERK CAN KUZU% 0,09121
BAĞIMSIZSEVDA KÖK% 0,09114
DPHÜSEYİN DUYMUŞ% 0,0792
OCAKSEBAHAT DEMİR% 0,0455
HKPFATİH BULUT% 0,0452
MİLLETMEHMET AKİF ERTÜRK% 0,0232

Kaynak: AA

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