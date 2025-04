Manavgat Belediye Başkanı Kara: "Amacımız, Manavgat'ı Hafızalarda Yer Eden Bir Yaşam ve Turizm Merkezi Haline Getirmek"

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, "Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" öncesinde basın mensuplarını bilgilendirdi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Amacımız, Manavgat'ı sadece yaz tatilcilerinin değil, yılın her döneminde ziyaret edilen, keşfedilen ve hafızalarda yer eden bir yaşam ve turizm merkezi haline getirmektir. Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali de bu eylem planımızın önemli bir etabını oluşturuyor. Manavgat'ı yılın 12 ayında keşfedilecek bir kent olarak konumlandırmak için projelerimizi bir bir uygulamaya başladık" dedi.

Manavgat Belediyesi'nin ev sahipliğinde 24-26 Nisan günleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek "Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" ilçenin tarihsel geçmişinin önemli bir parçasını oluşturan Giritlilerin büyük buluşmasına sahne olacak.

Festival öncesinde Manavgat Belediyesi, Antalya ve Manavgat'ta görev yapan basın mensuplarını Sorgun Boğaz Otel'de düzenlenen özel bir lansmanla bilgilendirdi. Lansmana Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara, festivalin ana sponsorları Barut Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Haydar Barut ve Seher Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güneş, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Manavgat'ı yılın her mevsimi canlı bir destinasyon haline getirmeyi hedefliyoruz"

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, şunları söyledi:

"Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Akdeniz'in en çok tercih edilen tatil beldeleri arasında ilk sıralarda yer alan Manavgat'ın sadece yaz aylarında değil yılın her mevsiminde cazibe merkezi olmasını amaçlıyoruz. Manavgat'ta 12 ay boyunca hayatın hiç durmadığı, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir turizm modeli vizyonuyla çalışıyoruz. Sadece yaz aylarına sıkışmayan, doğasıyla, kültürel zenginlikleriyle, sağlık ve spor turizmi olanaklarıyla her mevsim canlı kalan bir destinasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda en küçük esnaftan büyük işletmelere uzanan değer zincirinde herkese fayda sağlayabilmek için bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsiyoruz. Çevreye duyarlı, gastronomiden ekoturizme kadar geniş bir yelpazede deneyim sunan projeler geliştiriyoruz. Amacımız, Manavgat'ı sadece yaz tatilcilerinin değil, yılın her döneminde ziyaret edilen, keşfedilen ve hafızalarda yer eden bir yaşam ve turizm merkezi haline getirmektir. Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali de bu eylem planımızın önemli bir etabını oluşturuyor. Her adımımızda turizmimizi çeşitlendirmek, sürdürülebilir kılmak ve Manavgat'ı yılın 12 ayında keşfedilecek bir kent olarak konumlandırmak için projelerimizi bir bir uygulamaya başladık.

"Manavgat, Türkiye'nin turizm gelirine büyük bir ekonomik değer üretmiştir"

Manavgat, konaklama tesislerinde hem kapasite hem çeşitlilik açısından Türkiye'nin en önde gelen turizm merkezleri arasında. İlçemizde 423 konaklama tesisi bulunuyor ve bu tesislerde 193 bin yatak kapasitesi mevcut. Bu rakamlar, Manavgat'ın turizm altyapısında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Özellikle beş yıldızlı otellerin sayıca fazlalığı ve hizmet kalitesi, yabancı turistlerin tercihlerini doğrudan etkilemektedir. Bu güçlü altyapı, 2024 yılında başta Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden 5,7 milyon turistin ilçemizi ziyaret etmesine olanak sağlamıştır. Manavgat, Türkiye'nin toplam 61 milyar dolara ulaşan turizm gelirine 6,65 milyar dolarlık katkısıyla büyük bir ekonomik değer üretmiştir. Bu veriler Manavgat'ın ülkemizin toplam turizm gelirinin yüzde 10'undan fazlasını tek başına kazandırdığını gösteriyor. Konaklama kapasitesinin genişliği, sürdürülebilir turizm açısından da önemli bir avantaj sağlayarak Manavgat'ı hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için cazip ve rekabetçi bir destinasyon haline getirmiştir.

"Festivalimiz bir kültürel miras şöleni olacak"

İlkini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali'nde binlerce yıllık tarihin, kültürel zenginliklerin ve eşsiz lezzetlerin buluşmasına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Asırlar boyunca farklı kültürlerin kaynaştığı bu topraklarda, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek festivalimiz, bir kültürel miras şöleni olarak hafızalarda iz bırakacak. Tarihin altın çağlarını günümüze taşıyan Apollon Tapınağı'nın büyüleyici atmosferinde, Side Antik Kenti'nin mistik sokaklarında, Girit'e özgü lezzetler, müzikler, halk dansları ve söyleşilerle bir kültür ve gastronomi yolculuğuna çıkacağız. Manavgat Belediye'mizin Halk Oyunları Topluluğu da yöremize özgü danslarıyla festivalimizi renklendirecek. Girit'in denizle yoğrulmuş zarif kültürüyle Toroslar'ın özgür ruhlu Yörük geleneği, Side'de benzersiz bir yaşam mozaiği oluşturacak."

Girit ve Manavgat arasında kardeşlik bağı kuruluyor

Festival kapsamında Girit'in Hanya Belediyesi ile imzalanan kardeş belediye protokolüne de değinen Kara, "Festival kapsamında Girit'in Hanya Belediyesi ile kurduğumuz 'kardeş belediye' ilişkisinin de dostluk köprülerimizi güçlendireceğine inancım tamdır. Manavgat'ın kültürel ve gastronomi zenginliklerini ve Side'nin eşsiz tarihini bir araya getirdiğimiz bu festivalimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Festivalimizin ana sponsorları Seher Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Güneş'e ve Barut Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Haydar Barut'a şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Basın toplantısının sonunda Başkan Kara, Cengiz Haydar Barut ve Ali Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, 24 Nisan günü saat 16.00'da, 9 Çeşme'den Apollon Tapınağı'na uzanacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Festival kapsamında Side Antik Kenti'nin kalbinde, Apollon Tapınağı'nın büyüleyici manzarası eşliğinde kurulacak dev sahnede üç gün boyunca ücretsiz halk konserleri düzenlenecek.

Zorba filminin özel gösterimi yapılacak

Etkinlikte, Yunanistan'ı Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden ve "Platin Plak" ödülüne layık görülen dünyaca ünlü sanatçı Sofia Vossou, güçlü sesiyle sahne alacak. Büyük kutlamanın ikinci akşamında duygusal derinliği ve güçlü vokaliyle bilinen sanatçı Chrysoula Stefanaki müzikseverlerle buluşacak. Festivalin final konserinde, yine Apollon Tapınağı'ndaki sahnede Anadolu rock ezgilerini modern soundlarla harmanlayan Necati ve Saykolar grubu enerjik performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Antik Liman Side Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek kültürel etkinlikte ise Yunan edebiyatının en büyük isimlerinden Nikos Kazantzakis'in dünyaca ünlü romanından uyarlanan 3 Oscar ödüllü kült film Zorba'nın özel gösterimi yapılacak. Side Antik Liman'da sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun şekilde oluşturulan festival çarşısında dört gün boyunca Manavgat'a özgün yöresel ürünler sergilenecek. Ziyaretçiler, bölgenin kültürel ve gastronomik zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.