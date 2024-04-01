MANİSA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 02:13
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.833
Toplam Seçmen : 1.113.141
Açılan Sandık : 3.536
Açılan Sandık Oranı : % 92,25
Kullanılan Oy : 864.307
Geçerli Oy : 818.009
Katılım Oranı : % 84,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFERDİ ZEYREK% 57,21467.966
MHPCENGİZ ERGÜN% 29,44240.810
İYİ PARTİGÜRHAN ÖZCAN% 4,7638.979
YENİDEN REFAHHATİCE NUR GERMİR% 3,3627.497
DİĞER% 1,068.658
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PARLAK% 0,947.708
DPAHMET GÖKMEN% 0,64.924
GELECEK PARTİSİSELÇUK ÖZDAĞ% 0,423.459
MİLLETKAZIM TOPAL% 0,342.746
AB PARTİBAHTİYAR AKSOY% 0,272.213
YTPSAKİ YAĞARCIK% 0,252.051
HÜDA PARYAHYA SAMİHSAN% 0,221.845
MEMLEKETGÜLNUR EFE% 0,221.801
HAK-PARABDURRAHİM AYDIN% 0,191.546
BTPAYHAN BAŞ% 0,151.219
VATAN PARTİSİMUSTAFA DABAN% 0,151.218
EMEPİBRAHİM DAĞDELEN% 0,141.124
DSPTURGAY AKBABA% 0,12971
TKPBARAN ETİK% 0,12953
TKHÇAYAN DEMİR% 0,04321
AHMETLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFUAT MİNTAŞ% 43,535.066
İYİ PARTİABDULLAH AKTUNA% 29,283.408
AK PARTİAHMET ALHAN% 25,132.924
YENİDEN REFAHYALÇIN ÇAPANİK% 0,96112
DİĞER% 0,2934
ZAFER PARTİSİBURAK CANKURT% 0,2630
SAADETYAHYA YILMAZ% 0,223
HÜDA PARZÜLFÜ BAYAR% 0,1720
BTPİSMAİL KURT% 0,1416
VATAN PARTİSİMUSTAFA PALATIR% 0,045
AKHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 86,15
Katılım Oranı : % 83,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBESİM DUTLULU% 60,258.398
AK PARTİÖMER İŞCİ% 34,0132.992
İYİ PARTİHÜSEYİN ALİ DOĞAN% 1,461.421
ZAFER PARTİSİALİCAN LOPOĞLU% 1,251.212
DEM PARTİTEKİN KIZILTAŞ% 1,221.184
SAADETHÜSEYİN ÇELİK% 0,73706
DİĞER% 0,31297
BTPARİF ÖNER% 0,26249
HÜDA PARRAMAZAN ŞANİ% 0,18173
HKPCÜNEYT ULUGÜN% 0,15145
AB PARTİMURAT ERDİNÇLİ% 0,14133
MİLLETBAYRAM BINARCI% 0,0987
ALAŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 96,79
Katılım Oranı : % 87,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ÖKÜZCÜOĞLU% 53,5934.036
MHPNECDET TÜRK% 40,4525.689
YENİDEN REFAHHARUN UÇAR% 1,731.099
İYİ PARTİÜMİT AKDAĞ% 1,16738
DPAZİM KÖKTEN% 0,57361
ZAFER PARTİSİMEHMET ZAKİR GÖKSEVER% 0,49312
SAADETADNAN YÜKALAN% 0,47295
YTPKUTBEDDİN YEŞİLIŞIK% 0,38240
HÜDA PARCİHAN BARMAN% 0,25161
DİĞER% 0,21132
ANAPERDAL CEYLAN% 0,2128
MİLLETRESUL ÇOŞKUN% 0,2126
BAĞIMSIZSÜLEYMAN SOLMAZ% 0,17110
BTPMEHMET ALİ ZEYBEK% 0,1384
DEMİRCİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERKAN KARA% 54,9913.321
YENİDEN REFAHİHSAN TEMEL% 23,845.774
CHPŞERİF AKMEŞE% 14,933.618
SAADETZEKAYİ YILMAZ% 1,95472
DİĞER% 1,46353
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 1,18285
BAĞIMSIZSELAMİ SELÇUK% 0,7171
BTPZEHRA ASLAN% 0,3789
DEVA PARTİSİKENAN DOĞRU% 0,3482
HÜDA PARALİ POLAT% 0,249
BAĞIMSIZMUSTAFA ELALMIŞ% 0,049
GÖLMARMARA

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 89,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEM AYKAN% 57,274.421
AK PARTİKAMİL ÖZ% 37,232.874
DEM PARTİABDURRAHMAN TARI% 4,09316
SAADETHACİ ÖZMEN% 0,6449
İYİ PARTİEMEL SERTEL% 0,323
BTPTUBA NUR ÖNER% 0,2116
BAĞIMSIZMUĞDAT YEĞİN% 0,1411
HÜDA PARAHMET YAMAN% 0,086
DİĞER% 0,043
GÖRDES

Açılan Sandık Oranı : % 88,66
Katılım Oranı : % 86,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİBRAHİM BÜKE% 46,87.413
AK PARTİMUHAMMET AKYOL% 35,615.640
YENİDEN REFAHİLHAN TÜRE% 14,972.371
İYİ PARTİSABRİ ÇETİNKAYA% 1,14181
SAADETMUHAMMED NUMAN CAN% 0,88140
BTPHALİM ÇAVDARCI% 0,2234
HÜDA PARABDULBARİ MUĞUÇ% 0,1321
DİĞER% 0,1321
BAĞIMSIZYAKUP AKÇAMAN% 0,1219
KIRKAĞAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜSTÜN DÖNMEZ% 41,389.841
AK PARTİFEVZİ OK% 34,278.149
DPİSMAİL PALA% 17,384.133
BÜYÜK BİRLİKAYNUR AKKOYUN% 2,52600
YENİDEN REFAHHÜSEYİN KARA% 1,59377
İYİ PARTİLEVENT KOMŞU% 1,35321
SAADETSEMİH MERGEN% 0,3891
ZAFER PARTİSİHASAN MERT METE% 0,2867
HÜDA PAREŞREF ÖZTIRAK% 0,2355
BTPMURAT ÇAĞLAYAN% 0,248
DEM PARTİRAGIP ÖZCAN% 0,1946
HKPSEBAHATTİN AYDIN% 0,1125
MİLLETMEHMET ÖZER% 0,0716
MİLLİ YOLHARUN YILMAZ% 0,0511
KÖPRÜBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 75,81
Katılım Oranı : % 90,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFATİH TAŞLI% 60,213.187
AK PARTİREGAİP TOPUZ% 36,161.914
YENİDEN REFAHİSMAİL AKSOY% 1,6286
İYİ PARTİEROL ŞEN% 1,158
SAADETZİNNOR ÖNAL% 0,3418
HKPİRFAN KAYA% 0,316
BTPYÜKSEL ACAR% 0,2111
HÜDA PARMUHSİN GÜÇ% 0,063
KULA

Açılan Sandık Oranı : % 84,72
Katılım Oranı : % 94,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHİKMET DÖNMEZ% 45,5812.384
MHPHÜSEYİN TOSUN% 38,3210.411
DİĞER% 13,573.686
İYİ PARTİBİROL HANCI% 0,75204
YENİDEN REFAHCELAL GURUR% 0,38104
BÜYÜK BİRLİKCENGİZ APAYDIN% 0,3185
ZAFER PARTİSİTÜMEN AYDIN% 0,2363
DPSAVAŞ AYTİMUR% 0,1849
SAADETMUSTAFA AKCİN% 0,1747
BAĞIMSIZAYŞE ÇINAR% 0,1541
BTPMUHARREM CAN ÜNLÜ% 0,1231
HÜDA PARNECMETTİN ERDOĞAN% 0,126
MİLLETSAİT ERMİŞ% 0,0720
HKPANILCEM KARAGEDİK% 0,0718
SALİHLİ

Açılan Sandık Oranı : % 90,65
Katılım Oranı : % 83,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMAZLUM NURLU% 58,3854.042
MHPZEKİ KAYDA% 32,2929.891
DEM PARTİCEVDET YILDIZ% 2,292.120
İYİ PARTİMEHMET TOBİN% 1,811.680
YENİDEN REFAHAYDIN DALKIRAN% 1,461.355
ZAFER PARTİSİMEHMET ANIL KORKMAZ% 1,391.289
GELECEK PARTİSİŞERİFE ÖZ% 0,61563
DEVA PARTİSİMETİN SEPETÇİ% 0,32298
DPİRFAN AKKOYUN% 0,31290
HÜDA PARMUHAMMED BAYAR% 0,27248
TKPMURAT YEŞİL% 0,23212
BÜYÜK BİRLİKUYSAL CURACI% 0,21197
MİLLETOSMAN CAN% 0,12113
BTPHÜMEYRA ER% 0,1198
VATAN PARTİSİONUR ÖZCAN% 0,1197
BAĞIMSIZNAHİT OĞAN% 0,0438
BAĞIMSIZHAMZA ŞAHİN% 0,0327
BAĞIMSIZİSMAİL ASİLTÜRK% 0,0217
SARIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 91,84
Katılım Oranı : % 91,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAHSİN AKDENİZ% 56,3312.614
MHPNECATİ SELÇUK% 40,619.094
YENİDEN REFAHRIDVAN KOCATÜRK% 1,3290
MİLLETMUAMMER İSMAİL DOĞANAY% 0,6135
SAADETNURETTİN KİLİT% 0,4294
HÜDA PARSEYFETTİN BASATEMÜR% 0,366
VATAN PARTİSİYILMAZ TIKIROĞLU% 0,2454
BTPEROL YAVAŞ% 0,245
SARUHANLI

Açılan Sandık Oranı : % 98,05
Katılım Oranı : % 83,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM CILLI% 44,7415.639
SAADETMUSTAFA ARGUZ% 38,7613.548
DEM PARTİMUSTAFA YANAR% 5,181.811
İYİ PARTİHÜSEYİN ABACI% 4,811.681
ZAFER PARTİSİALPEREN TERZİOĞLU% 2,36825
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARI% 2,08727
DEVA PARTİSİCÜNEYT TAYLAN% 1,06372
DSPORHAN SEMAHİ AKYILDIZ% 0,33114
BTPUFUK YURT% 0,1654
HÜDA PARKENAN GÖKBORU% 0,1448
DİĞER% 0,1346
VATAN PARTİSİNEDİM YİĞİT% 0,135
MİLLETEMİN ÇOŞKUN% 0,0829
MİLLİ YOLAHMET BORAZAN% 0,0726
SELENDİ

Açılan Sandık Oranı : % 97,62
Katılım Oranı : % 92,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMURAT DABAN% 42,065.498
MHPNURULLAH SAVAŞ% 37,724.931
CHPCEMİL KURT% 17,072.232
İYİ PARTİHASAN KARADAŞ% 1,38180
SAADETDURSUN ÖZÇETİN% 0,88115
BTPALİ KAYHAN% 0,3242
DİĞER% 0,3141
HÜDA PARHÜSEYİN ESEN% 0,2634
SOMA

Açılan Sandık Oranı : % 98,30
Katılım Oranı : % 84,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERCAN OKUR% 58,0538.759
AK PARTİEGEMEN BÜLENT TÜRKMEN% 24,5216.372
BÜYÜK BİRLİKRECEP KAYA% 7,815.216
İYİ PARTİÜNSAL UZUNYILMAZ% 3,612.407
YENİDEN REFAHALİYE ÖZER% 3,052.034
SAADETVEYSEL KARANİ YULA% 1,08720
BTPMELİH ÜNLÜ% 0,54364
ZAFER PARTİSİTANSEL GÜNEŞ% 0,46307
BAĞIMSIZASLAN ÇİFTÇİ% 0,22148
HÜDA PARMEHMET KIZILBOĞA% 0,1598
BAĞIMSIZCEMAL YAZAR% 0,1598
MİLLETSÜLEYMAN TUĞRUL% 0,1496
TKPMEHMET HOROZ% 0,1277
HKPÖZGÜR YÜREKLİ% 0,167
ŞEHZADELER

Açılan Sandık Oranı : % 91,95
Katılım Oranı : % 82,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜLŞAH DURBAY% 38,4733.994
AK PARTİYAVUZ KURT% 28,4425.133
İYİ PARTİAHMET KARADAĞ% 26,7423.627
YENİDEN REFAHRAMAZAN AKAR% 2,211.948
DİĞER% 1,271.126
ZAFER PARTİSİGÖRKEM PARLAK% 0,87772
DPMURAT YÖRÜK% 0,79702
GELECEK PARTİSİRAMAZAN DUMAN% 0,25216
HÜDA PARZELİHA POLAT% 0,24212
DEVA PARTİSİEVREN TURHAN% 0,16145
TİPDENİZ KONDİL% 0,14120
DSPOSMAN ALP PEYK% 0,187
BTPGONCA GÜRSABANCI% 0,0874
BAĞIMSIZŞENER BAYDAR% 0,0869
MİLLETYAHYA KAHRAMAN% 0,0757
HKPONUR DALICI% 0,0547
VATAN PARTİSİZAHİDE SÖNMEZ% 0,0439
TURGUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 94,32
Katılım Oranı : % 80,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÇETİN AKIN% 37,5935.763
MHPYUNUS OĞAN% 33,8732.217
YENİDEN REFAHMUSTAFA SERHAT ORHAN% 1817.122
DEM PARTİMAHMUT PALA% 3,753.568
İYİ PARTİAHMET ORHAN% 1,291.232
DİĞER% 1,241.176
SAADETMEVLÜT BULUT% 1,081.030
ZAFER PARTİSİMEHMET DEMİRLEK% 1950
BÜYÜK BİRLİKALAATTİN ORAL% 0,52493
HÜDA PARMEHMET BASATEMÜR% 0,35330
DEVA PARTİSİMEHMET CAN% 0,32303
BTPHATİCE CENGİZ% 0,21197
DPADNAN MENDERES İĞDİL% 0,19180
MEMLEKETSELAHATTİN TAŞ% 0,16155
BAĞIMSIZFARUK KESKİN% 0,16153
MİLLETHASAN BÜLBÜL% 0,15142
ANAPCÜNEYT DEMİRCİ% 0,12114
YUNUSEMRE

Açılan Sandık Oranı : % 95,32
Katılım Oranı : % 81,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSA SEMİH BALABAN% 46,1865.795
AK PARTİMEHMET ÇERÇİ% 31,7945.293
İYİ PARTİTUFAN AKAN% 18,0525.721
ZAFER PARTİSİOSMAN KILIÇ% 1,532.178
SAADETFATMA ÖZDEMİR% 0,62881
BTPHAYRETTİN ACAR% 0,41593
DEVA PARTİSİOKTAY GÖKKAYA% 0,32454
DPMUSA ÇETİNKAYA% 0,29417
DİĞER% 0,26366
HÜDA PARBURHAN AYDIN% 0,23323
DSPTANIK CEVHER% 0,13187
VATAN PARTİSİSEYFİ SÖNMEZ% 0,11153
HKPKADİR ÖZAYDIN% 0,08109

Kaynak: AA

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