Marble İzmir Fuarı'nda Doğal Taş İhracatı Vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir-31'inci Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış töreni, Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. 14-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenen fuarda; üretimden tasarıma, teknolojiden ticarete kadar doğal taş sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirdiği ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen firmaların yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından katılımcılar da yer alacak. Fuar açılışına; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tüm Mermer, Doğal taş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı (TÜMMER) Hanifi Şimşek, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve birçok sektör temsilcisi katıldı. Açılışta konuşan Bakan Bolat, "Türkiye'miz jeolojik yapısı sayesinde dünyanın en zengin doğal taş rezervlerine sahip ülkelerden biridir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın yönetiminde, kontrolünde bu zenginliklerin çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde çıkarılıp üretim yoluyla ekonomiye kazandırılması, ihracat yoluyla da ülkemize yeni pazarlar ve döviz kazancı sağlanması çok önemli bir konudur" dedi.

'İŞLENMİŞ DOĞAL TAŞ, MERMER, GRANİT İHRACATINDA YÜZDE 65'LİK BİR HACME ULAŞTIK'

Geçen yıl madencilik sektörü ihracatının 6 milyar 400 bin dolara ulaştığını belirten Bakan Bolat, "Türkiye geçen yılki toplam 273,3 milyar dolarlık mal ihracatımızdan yüzde 2,34 bir pay almıştı. Doğal taş sektöründe ise 2,1 milyar dolarlık ihracatımız söz konusudur. Çin ve İtalya'dan sonra en fazla doğal taş ihraç eden 3'üncü ülke konumuna ulaştık. Zaten dünyanın en büyük 3 doğal taş, mermer ve granit fuarı Çin, İtalya, Türkiye'de yapıldı. Türkiye ve İtalya olarak da birbirilerimizin fuarlarını desteklemekte iş birliği yapıyoruz. Türkiye dünyadaki doğal taş ihracatının yüzde 11,6'sını gerçekleştirmektedir. İşlenmiş doğal taş, mermer, granit ihracatında yüzde 65'lik bir hacme ulaştık. İnşallah bunu yüzde 80'lere, 90'lara çıkaracağız. Bunun olabilmesi için teknolojiye ihtiyaç var, makineye ihtiyaç var. Bu noktada da ülkemiz gelişti. Teknolojisini yükseltti" diye konuştu.

'BİZE DIŞ TİCARET FAZLASI KAZANDIRAN BİR ŞEHİR'

Marble İzmir Fuarı'na bu yıl 100'den fazla ülkeden bine yakın katılımcı firmanın teşrif ettiğini söyleyen Bakan Bolat, "70 bin kişinin ziyaret etmesi beklenmektedir. Bölgemizde, etrafımızda sıcak savaşlar var. Dünya sarsılıyor, enerji, gıda, petrokimya, kimyasal ürünlerde çok sıkıntılı ülkeler var ama Marble İzmir yapılıyor. Bakanlık olarak bu fuarı da prestijli fuar kategorisine yükselttik. Böylece firmalara katılım desteği payını yüzde 50'den yüzde 70'e yükseltmiş olduk. Özellikle tarımsal ürünlerde Ege Bölgesi; zengin ve bereketli topraklarından ortaya çıkan ürünlerin ihracatıyla kendini gösterdi. 2025 yılı bilançosuna göre; İzmir, 22,5 milyar dolar ihracat, 12,9 milyar dolar da ithalat yaptı. İthalat, ihracatımızın yüzde 55'i düzeyinde kaldı. Bize dış ticaret fazlası kazandıran bir şehir. Bu yıl da savaşa rağmen, ilk üç ay ayda 5,3 milyar dolar ihracat kazandırdı. Buna karşılık 3,1 milyar dolar da ithalat yapmış oldu" açıklamalarında bulundu.

'ÇOK ÖNEMLİ GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

Dünyanın ciddi sarsıntılar geçirdiğini, sıcak çatışmaların önemli bir kısmının Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada gerçekleştiğini dile getiren Bakan Bolat, "1973 petrol krizi, 1979 petrol krizi, 2022 Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının hepsinin toplamından daha büyük bir enerji arz krizi ve enerji fiyat krizini beraberinde getiren çok önemli günlerden geçiyoruz. Birçok ülke petroldü, doğal gazdı, LNG'ydi, LPG'ydi, gübreydi, petrokimyaydı sıkıntılara düştüler, arz problemi yaşıyorlar. Ama Allah'a şükür hükümetimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı, Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli stoklamaları zamanında yaptığı için biz hiçbir arz krizi yaşamadık. Dünya piyasalarındaki enerji fiyatlarındaki çılgın artış ve oynaklıklar, karşısında da vatandaşlarımızın ve üretimin etkilenmemesi için eşel mobil sistemiyle gayret ettik. Bu sarsıntılar bütün dünyada enflasyonist etki meydana getirmeye başladı. Mart ayında bunu ABD de Avrupa da diğer dünya ülkeleri de gördü. Bu anlamda dünya ticaretinde de bu yıl geçen yılki artış hızının gerisinde kalınabilir. Dünya Ticaret Örgütü'nün bu konuda yüzde 1,9'luk tahmini var. Ancak bu savaş ne kadar hızlı biterse, normale dönüş ne kadar hızlı gerçekleşirse dibe vurup da yukarı çıkmak da daha hızlı olacak diye bekliyoruz" dedi.

'EN HIZLI BÜYÜYEN İKİ ÜLKEDEN BİRİ KONUMUNA ULAŞTIK'

Hürmüz Boğazı bu anlamda çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Dünya enerji kaynaklarının yüzde 20-25 arasındaki ürün oradan geçmekte. Zaten enerji arzı ve fiyatlarındaki yaşadığımız sıkıntılar da boğazın kapatılmasından dolayı meydana geldi. Bu şartlar altında da Türkiye'miz son 22 çeyrektir büyümesini devam ettirdi. Covid'in başladığı 2'nci çeyrekten bu yana büyümemiz kesintisiz sürdü. 1,6 trilyon dolar milli gelire, 18 bin 40 dolar kişi başına milli gelire, 396 milyar dolar mal ve hizmet ihracatına ulaştık. ve cari açıkta da geçen yıl milli gelirin içinde yüzde 1,9 pay olarak tolere edilebilir ve tarihsel ortalamaların altında bir rakam elde ettik. G20 ülkeleri, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen iki ülkeden biri konumuna ve cari açığını 2024'te ve 2025'te en iyi iyileştiren ülkelerin başında geldik. Ticaret Bakanlığı olarak mütevazi bütçemizin yüzde 60'ını mal ve hizmet ihracatçılarımıza desteklerde tahsis ediyoruz. Geçen yıl bu rakam 33 milyar liraydı. Bu yıl inşallah 45 milyar lira olacak" diye konuştu.

'PRESTİJLİ FUARLAR KAPSAMINA ALIP, DESTEKLEDİK'

Bakan Bolat, "Uluslararası rekabetçiliği geliştirme Ur-Ge projelerimiz var. Bugüne kadar 740 tanesi yapıldı. Bunun 32 adedini madencilik sektörüne tahsis ettik. Şu anda 191 proje hala aktif. Onun da 11 tanesi madencilikte. Turquality, Türk markasını dünyaya nakşettiğimiz mottomuz, kavramımız. Mermer granit sektörü için 'Land of Stone' taşlar ülkesi kavramını, Turquality tanıtım projesi olarak finansal olarak destekliyoruz. Doğal taş sektöründe geçen yıl 17 sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarını ihracatçı birlikleriyle, hibe desteklerimizle gerçekleştirdik. Bu sene de daha 3 ayda 4 tane sektörel ve ticaret heyetleri düzenlendi. Sizlerin 88 adet yurt dışı bireysel taş fuarlarına gitmeniz için destek verdik. Beş tane uluslararası fuara katılmanız için destek verdik. Türkiye'de de iki uluslararası doğal taş fuarını prestijli fuarlar kapsamına alıp, destekledik" dedi.

'ÜLKEMİZ SEKTÖRDEKİ GÜCÜNÜ HER GEÇEN GÜN DAHA DA PEKİŞTİRMEKTEDİR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise "Bu fuar sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini bir araya getirerek, doğal taş sektörünün geleceğine yön veren çok önemli bir platform haline dönüşmüştür. 170'ten fazla ülkeye gerçekleştirilen doğal taş ihracatı gelirimizin yaklaşık yüzde 65'ini işlenmiş doğal taşlar karşılamakta olup, bu oranı global piyasada markalaşarak ve pazardaki yerimizi artırarak yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Dünya doğal taş ihracat piyasasında ise ülkemiz ilk üç içerisinde yer almaktadır. Doğal taşlar bakımından yaklaşık 63 milyar ton kaynağa sahip olan ülkemiz sektördeki gücünü her geçen gün daha da pekiştirmektedir" diye konuştu.

'ULUSLARARASI FUARCILIĞIN BAŞLADIĞI ŞEHİRDESİNİZ'

İzmir Valisi Süleyman Elban da "Uluslararası fuarcılığın başladığı şehirdesiniz. Bugün doğal taş ihracatımız ve makine ihracatını topladığımızda artık 3 milyar doların eşiğine geldik. En kısa zamanda 10 milyar dolarları göreceğimizi ümit ediyorum. Çok yakın bir zamana kadar sektörümüz neredeyse kullandığı her makine konusunda dışarıya bağımlıydı. Bugün gururla görüyoruz ki sektörün kullandığı makinelerin neredeyse tamamı artık yerli ürün olduğu gibi yarım milyar dolara yakın da bu makinelerle ilgili ihracat rakamlarını konuşuyoruz. Sektörümüz her geçen gün çevreye karşı duyarlılığını arttırıyor. Hiç kimse bu ülkenin taşına, toprağına, doğasına karşı ve düşman değil. Ama her faaliyetinin doğaya mutlaka bir etkisi oluyor. Bunu minimize etmek ya da yapılan işten sonra tekrar doğaya geri kazandırıldığının doğru bir şekilde paylaşılması durumunda sektörün daha az yorulacağını düşünüyorum" dedi.

'KATMA DEĞER YARATMAK, MARKALAŞMAK ZORUNDAYIZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Bu yıl Türkiye'nin 41 ilinden 28 farklı ülkeden bine yakın katılımcıyla 150 bin metrekareyi aşan dev bir alanda yeniden buluşuyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye dünyanın doğal taş rezervlerinin yaklaşık üçte birine sahip. 120'den fazla mermer türüyle benzersiz bir doğal zenginlikten bahsediyoruz. Bu potansiyelin elbette doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Katma değer yaratmak, markalaşmak zorundayız" diye konuştu.