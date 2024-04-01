MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.031
|Toplam Seçmen
|:
|555.072
|Açılan Sandık
|:
|2.025
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,70
|Kullanılan Oy
|:
|404.329
|Geçerli Oy
|:
|378.606
|Katılım Oranı
|:
|% 73,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET TÜRK
|% 57,36
|217.168
|AK PARTİ
|ABDULLAH ERİN
|% 27,8
|105.260
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ATMACA
|% 4,49
|17.010
|HÜDA PAR
|İSMAİL ÇEVİK
|% 2,97
|11.245
|CHP
|ÖMER DURAK
|% 2,5
|9.467
|DP
|ABDULKADİR TURAN
|% 1,62
|6.123
|DEVA PARTİSİ
|ABDULKADİR KERİMOĞLU
|% 0,68
|2.582
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN AKAR
|% 0,61
|2.306
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR GÖKÇEN
|% 0,55
|2.087
|SAADET
|MEHMET ALİ KILIÇ
|% 0,43
|1.622
|BTP
|ARZEN ARAS GÜLER
|% 0,19
|715
|HAK-PAR
|SELMAN DENİZ
|% 0,19
|703
|BAĞIMSIZ
|ABDURRAHMAN UNCU
|% 0,16
|597
|DSP
|HASAN ERÇELEBİ
|% 0,1
|398
|HKP
|MEHRALİ YÜCEDAĞ
|% 0,08
|300
|TKH
|HAKAN KAZAN
|% 0,08
|299
|VATAN PARTİSİ
|ZEYNETTİN BOZAN
|% 0,06
|240
|YTP
|YASİN ÖZDEMİR
|% 0,06
|220
|MİLLET
|AHMET KARA
|% 0,04
|148
|MİLLİ YOL
|MEHMET FİDAN
|% 0,03
|116
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ALİ AMAK
|% 43
|35.072
|AK PARTİ
|MEHMET TATLIDEDE
|% 33,49
|27.312
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BEŞİR AYANOĞLU
|% 8,09
|6.597
|CHP
|ABDÜLKERİM ADAM
|% 5,4
|4.404
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM DENGİZ
|% 4,75
|3.877
|BAĞIMSIZ
|HALİL BOZ
|% 1,36
|1.106
|DEVA PARTİSİ
|ADNAN ULUSOY
|% 1,26
|1.026
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN PEKİZ
|% 1,07
|872
|İYİ PARTİ
|ALİ GÜNEŞ
|% 1,05
|861
|BTP
|KADİR OSMAN BAŞKARA
|% 0,37
|302
|HKP
|GÖKAN ÖZDEMİR
|% 0,16
|129
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ASYA GEZER
|% 49,06
|6.559
|AK PARTİ
|MEHMET CÜNEYT AKSOY
|% 43,6
|5.828
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN SEYHAN
|% 4,41
|590
|CHP
|MUSTAFA BULUT
|% 0,79
|106
|İYİ PARTİ
|SALİH KORKMAZ
|% 0,6
|80
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY
|% 0,57
|76
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AKTAŞ
|% 0,4
|53
|HKP
|AYTEN ÖZAY
|% 0,24
|32
|SAADET
|İDRİS YÜCEL
|% 0,23
|31
|BTP
|NURİ YUSUF ÖZEKİNCİ
|% 0,1
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98
|Katılım Oranı
|:
|% 76,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|% 61,2
|16.553
|AK PARTİ
|FARUK NECİMOĞLU
|% 28,93
|7.825
|HÜDA PAR
|SABRİ DİNÇ
|% 2,98
|805
|CHP
|ALİCAN IŞIK
|% 1,81
|490
|BAĞIMSIZ
|ALİ TUNÇ
|% 1,6
|432
|YENİDEN REFAH
|REMZİ EKTİREN
|% 1,5
|405
|DEVA PARTİSİ
|İZEDDİN RUTAN
|% 1,24
|336
|BTP
|FADİME TAŞKIRAN
|% 0,35
|95
|SAADET
|MUSTAFA İKBAL TOZAN
|% 0,13
|34
|HAK-PAR
|MEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN
|% 0,11
|30
|VATAN PARTİSİ
|AZİZ SIĞINÇ
|% 0,08
|23
|DİĞER
|% 0,07
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ZEYNİ İPEK
|% 70,58
|78.790
|AK PARTİ
|ALİ ERTAŞ
|% 14,7
|16.408
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT AYDIN
|% 4,88
|5.452
|HÜDA PAR
|ABDULLAH KAVAN
|% 3,4
|3.790
|CHP
|ALİ KALKAN
|% 2,79
|3.116
|DEVA PARTİSİ
|SERVET UYĞUR
|% 0,83
|927
|SAADET
|İBRAHİM GÜNEŞ
|% 0,83
|925
|BTP
|HAYDAR AKKUŞ
|% 0,54
|599
|İYİ PARTİ
|MEHMET FAİK ÇEÇEN
|% 0,52
|586
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EMİN AYDIN
|% 0,39
|437
|DP
|BERŞAN AKAY
|% 0,28
|314
|HAK-PAR
|RAMAZAN İLHAN
|% 0,26
|289
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|KUDRET UÇUK
|% 51,19
|8.694
|AK PARTİ
|İLHAMEDDİN BELEK
|% 36,69
|6.231
|HÜDA PAR
|ABDULAZİZ ÖNEN
|% 5,85
|993
|CHP
|ADEM DENLİ
|% 2,24
|380
|GELECEK PARTİSİ
|İSMET ÇAVLI
|% 1,08
|183
|İYİ PARTİ
|ABDURRAHMAN BİLEN
|% 0,94
|160
|YENİDEN REFAH
|TURAN CAN
|% 0,67
|113
|BAĞIMSIZ
|BARAN BAZ
|% 0,5
|85
|DEVA PARTİSİ
|MECİT AKTAŞ
|% 0,48
|82
|BTP
|ÖMER SEFA KARAMAN
|% 0,36
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSİ ŞAHİN
|% 30,36
|15.905
|DEM PARTİ
|HİKMET DUMAN
|% 24,51
|12.840
|DP
|ŞEHMUS NASIROĞLU
|% 24,36
|12.763
|YENİDEN REFAH
|SEYFEDDİN ALPSOY
|% 16,15
|8.462
|HÜDA PAR
|ADNAN BOZKURT
|% 3,63
|1.903
|SAADET
|MAHMUT SAMİ KOLLU
|% 0,57
|297
|BTP
|HÜSEYİN KARAKAŞ
|% 0,21
|112
|HKP
|EMİNE ŞAHBAZ
|% 0,21
|109
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,63
|Katılım Oranı
|:
|% 69,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|% 75,4
|36.753
|AK PARTİ
|MEHMET ÇELİK
|% 13,73
|6.693
|HÜDA PAR
|HALİL TALAYHAN
|% 2,41
|1.176
|BAĞIMSIZ
|MEHMET MAHSUM IŞIK
|% 2,38
|1.162
|CHP
|MEHMET DOĞAN
|% 2,28
|1.109
|YENİDEN REFAH
|MUCİP KARDAŞ
|% 0,8
|391
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YILDIRIM
|% 0,78
|379
|GELECEK PARTİSİ
|HAKİM DOĞAN
|% 0,7
|339
|BTP
|HÜSEYİN TARGİT
|% 0,53
|260
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT GÖK
|% 0,29
|141
|DP
|FUAT KIZMAZ
|% 0,28
|136
|HAK-PAR
|MEHMET KURŞUN
|% 0,19
|95
|SAADET
|HASAN ÇAKAR
|% 0,17
|81
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT TOKAY
|% 0,06
|30
|DİĞER
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|% 41,97
|3.070
|YENİDEN REFAH
|SERVET CEMİLOĞLU
|% 30,79
|2.252
|DEM PARTİ
|NECLA FİGAN ALTINDAĞ
|% 25,64
|1.876
|SAADET
|OSMAN GÖKÇEPINAR
|% 0,7
|51
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM BEDİR
|% 0,64
|47
|BTP
|AYŞE DÜLGER
|% 0,26
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENGİN UĞUR HAMİDİ
|% 49,57
|6.015
|DEM PARTİ
|HATİCE ÖNCÜ
|% 43,25
|5.248
|CHP
|İSMAİL OKTAY
|% 2
|243
|HÜDA PAR
|CEMAL ACAR
|% 1,45
|176
|YENİDEN REFAH
|ÖMER FARUK AFADLE
|% 1,39
|168
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL
|% 1,09
|132
|DEVA PARTİSİ
|EMİNE KERİMOĞLU
|% 0,55
|67
|BTP
|NURCAN KAZANCİ
|% 0,52
|63
|SAADET
|SİNAN GÜLNAR
|% 0,18
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRETTİN DEMİR
|% 53,17
|3.372
|DEM PARTİ
|SAMİ İLDEM
|% 23,51
|1.491
|YENİDEN REFAH
|ÇAĞDAŞ ARAZ
|% 16,97
|1.076
|HÜDA PAR
|LOKMAN KOÇ
|% 2,97
|188
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AYHANCİ
|% 1,21
|77
|SAADET
|BİLAL GÜMÜŞ
|% 1,21
|77
|CHP
|HALİL ÇOKAN
|% 0,82
|52
|BTP
|ŞADUMAN EROL
|% 0,14
|9
Son Dakika › Güncel › MARDİN SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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