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MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 14:01  Güncelleme: 14:05
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.031
Toplam Seçmen : 555.072
Açılan Sandık : 2.031
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 405.695
Geçerli Oy : 379.856
Katılım Oranı : % 73,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET TÜRK% 57,4218.042
AK PARTİABDULLAH ERİN% 27,78105.528
YENİDEN REFAHİBRAHİM ATMACA% 4,4817.016
HÜDA PARİSMAİL ÇEVİK% 2,9711.297
CHPÖMER DURAK% 2,59.483
DPABDULKADİR TURAN% 1,616.124
DEVA PARTİSİABDULKADİR KERİMOĞLU% 0,682.595
İYİ PARTİSÜLEYMAN AKAR% 0,612.307
ZAFER PARTİSİKADİR GÖKÇEN% 0,552.091
SAADETMEHMET ALİ KILIÇ% 0,431.627
BTPARZEN ARAS GÜLER% 0,19720
HAK-PARSELMAN DENİZ% 0,18701
BAĞIMSIZABDURRAHMAN UNCU% 0,16602
DSPHASAN ERÇELEBİ% 0,11398
HKPMEHRALİ YÜCEDAĞ% 0,08300
TKHHAKAN KAZAN% 0,08299
VATAN PARTİSİZEYNETTİN BOZAN% 0,06240
YTPYASİN ÖZDEMİR% 0,06221
MİLLETAHMET KARA% 0,04148
MİLLİ YOLMEHMET FİDAN% 0,03117
ARTUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ALİ AMAK% 4335.072
AK PARTİMEHMET TATLIDEDE% 33,4927.312
YENİDEN REFAHMEHMET BEŞİR AYANOĞLU% 8,096.597
CHPABDÜLKERİM ADAM% 5,44.404
HÜDA PARABDURRAHİM DENGİZ% 4,753.877
BAĞIMSIZHALİL BOZ% 1,361.106
DEVA PARTİSİADNAN ULUSOY% 1,261.026
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PEKİZ% 1,07872
İYİ PARTİALİ GÜNEŞ% 1,05861
BTPKADİR OSMAN BAŞKARA% 0,37302
HKPGÖKAN ÖZDEMİR% 0,16129
DARGEÇİT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİASYA GEZER% 49,066.559
AK PARTİMEHMET CÜNEYT AKSOY% 43,65.828
HÜDA PARABDURRAHMAN SEYHAN% 4,41590
CHPMUSTAFA BULUT% 0,79106
İYİ PARTİSALİH KORKMAZ% 0,680
YENİDEN REFAHMEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY% 0,5776
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AKTAŞ% 0,453
HKPAYTEN ÖZAY% 0,2432
SAADETİDRİS YÜCEL% 0,2331
BTPNURİ YUSUF ÖZEKİNCİ% 0,113
DERİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSONGÜL ÖZBAHÇECİ% 60,916.792
AK PARTİFARUK NECİMOĞLU% 29,28.052
HÜDA PARSABRİ DİNÇ% 2,99825
CHPALİCAN IŞIK% 1,84507
BAĞIMSIZALİ TUNÇ% 1,64453
YENİDEN REFAHREMZİ EKTİREN% 1,49411
DEVA PARTİSİİZEDDİN RUTAN% 1,25344
BTPFADİME TAŞKIRAN% 0,3598
SAADETMUSTAFA İKBAL TOZAN% 0,1337
HAK-PARMEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN% 0,1232
VATAN PARTİSİAZİZ SIĞINÇ% 0,0924
KIZILTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİZEYNİ İPEK% 70,5878.790
AK PARTİALİ ERTAŞ% 14,716.408
YENİDEN REFAHÜMİT AYDIN% 4,885.452
HÜDA PARABDULLAH KAVAN% 3,43.790
CHPALİ KALKAN% 2,793.116
DEVA PARTİSİSERVET UYĞUR% 0,83927
SAADETİBRAHİM GÜNEŞ% 0,83925
BTPHAYDAR AKKUŞ% 0,54599
İYİ PARTİMEHMET FAİK ÇEÇEN% 0,52586
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN AYDIN% 0,39437
DPBERŞAN AKAY% 0,28314
HAK-PARRAMAZAN İLHAN% 0,26289
MAZIDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİKUDRET UÇUK% 51,198.694
AK PARTİİLHAMEDDİN BELEK% 36,696.231
HÜDA PARABDULAZİZ ÖNEN% 5,85993
CHPADEM DENLİ% 2,24380
GELECEK PARTİSİİSMET ÇAVLI% 1,08183
İYİ PARTİABDURRAHMAN BİLEN% 0,94160
YENİDEN REFAHTURAN CAN% 0,67113
BAĞIMSIZBARAN BAZ% 0,585
DEVA PARTİSİMECİT AKTAŞ% 0,4882
BTPÖMER SEFA KARAMAN% 0,3661
MİDYAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSİ ŞAHİN% 30,3615.905
DEM PARTİHİKMET DUMAN% 24,5112.840
DPŞEHMUS NASIROĞLU% 24,3612.763
YENİDEN REFAHSEYFEDDİN ALPSOY% 16,158.462
HÜDA PARADNAN BOZKURT% 3,631.903
SAADETMAHMUT SAMİ KOLLU% 0,57297
BTPHÜSEYİN KARAKAŞ% 0,21112
HKPEMİNE ŞAHBAZ% 0,21109
NUSAYBİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 69,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN% 75,3836.934
AK PARTİMEHMET ÇELİK% 13,786.750
HÜDA PARHALİL TALAYHAN% 2,411.179
BAĞIMSIZMEHMET MAHSUM IŞIK% 2,371.162
CHPMEHMET DOĞAN% 2,281.115
YENİDEN REFAHMUCİP KARDAŞ% 0,8392
DEVA PARTİSİMEHMET YILDIRIM% 0,77379
GELECEK PARTİSİHAKİM DOĞAN% 0,69339
BTPHÜSEYİN TARGİT% 0,54263
BÜYÜK BİRLİKHALİT GÖK% 0,29141
DPFUAT KIZMAZ% 0,28136
HAK-PARMEHMET KURŞUN% 0,1995
SAADETHASAN ÇAKAR% 0,1681
VATAN PARTİSİVEDAT TOKAY% 0,0630
ÖMERLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSAMETTİN ALTINDAĞ% 41,973.070
YENİDEN REFAHSERVET CEMİLOĞLU% 30,792.252
DEM PARTİNECLA FİGAN ALTINDAĞ% 25,641.876
SAADETOSMAN GÖKÇEPINAR% 0,751
HÜDA PARABDURRAHİM BEDİR% 0,6447
BTPAYŞE DÜLGER% 0,2619
SAVUR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN UĞUR HAMİDİ% 49,576.015
DEM PARTİHATİCE ÖNCÜ% 43,255.248
CHPİSMAİL OKTAY% 2243
HÜDA PARCEMAL ACAR% 1,45176
YENİDEN REFAHÖMER FARUK AFADLE% 1,39168
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 1,09132
DEVA PARTİSİEMİNE KERİMOĞLU% 0,5567
BTPNURCAN KAZANCİ% 0,5263
SAADETSİNAN GÜLNAR% 0,1822
YEŞİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN DEMİR% 53,173.372
DEM PARTİSAMİ İLDEM% 23,511.491
YENİDEN REFAHÇAĞDAŞ ARAZ% 16,971.076
HÜDA PARLOKMAN KOÇ% 2,97188
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AYHANCİ% 1,2177
SAADETBİLAL GÜMÜŞ% 1,2177
CHPHALİL ÇOKAN% 0,8252
BTPŞADUMAN EROL% 0,149

Kaynak: AA

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