MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.031
|Toplam Seçmen
|:
|555.072
|Açılan Sandık
|:
|2.031
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|405.695
|Geçerli Oy
|:
|379.856
|Katılım Oranı
|:
|% 73,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET TÜRK
|% 57,4
|218.042
|AK PARTİ
|ABDULLAH ERİN
|% 27,78
|105.528
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ATMACA
|% 4,48
|17.016
|HÜDA PAR
|İSMAİL ÇEVİK
|% 2,97
|11.297
|CHP
|ÖMER DURAK
|% 2,5
|9.483
|DP
|ABDULKADİR TURAN
|% 1,61
|6.124
|DEVA PARTİSİ
|ABDULKADİR KERİMOĞLU
|% 0,68
|2.595
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN AKAR
|% 0,61
|2.307
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR GÖKÇEN
|% 0,55
|2.091
|SAADET
|MEHMET ALİ KILIÇ
|% 0,43
|1.627
|BTP
|ARZEN ARAS GÜLER
|% 0,19
|720
|HAK-PAR
|SELMAN DENİZ
|% 0,18
|701
|BAĞIMSIZ
|ABDURRAHMAN UNCU
|% 0,16
|602
|DSP
|HASAN ERÇELEBİ
|% 0,11
|398
|HKP
|MEHRALİ YÜCEDAĞ
|% 0,08
|300
|TKH
|HAKAN KAZAN
|% 0,08
|299
|VATAN PARTİSİ
|ZEYNETTİN BOZAN
|% 0,06
|240
|YTP
|YASİN ÖZDEMİR
|% 0,06
|221
|MİLLET
|AHMET KARA
|% 0,04
|148
|MİLLİ YOL
|MEHMET FİDAN
|% 0,03
|117
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ALİ AMAK
|% 43
|35.072
|AK PARTİ
|MEHMET TATLIDEDE
|% 33,49
|27.312
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BEŞİR AYANOĞLU
|% 8,09
|6.597
|CHP
|ABDÜLKERİM ADAM
|% 5,4
|4.404
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM DENGİZ
|% 4,75
|3.877
|BAĞIMSIZ
|HALİL BOZ
|% 1,36
|1.106
|DEVA PARTİSİ
|ADNAN ULUSOY
|% 1,26
|1.026
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN PEKİZ
|% 1,07
|872
|İYİ PARTİ
|ALİ GÜNEŞ
|% 1,05
|861
|BTP
|KADİR OSMAN BAŞKARA
|% 0,37
|302
|HKP
|GÖKAN ÖZDEMİR
|% 0,16
|129
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ASYA GEZER
|% 49,06
|6.559
|AK PARTİ
|MEHMET CÜNEYT AKSOY
|% 43,6
|5.828
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN SEYHAN
|% 4,41
|590
|CHP
|MUSTAFA BULUT
|% 0,79
|106
|İYİ PARTİ
|SALİH KORKMAZ
|% 0,6
|80
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY
|% 0,57
|76
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AKTAŞ
|% 0,4
|53
|HKP
|AYTEN ÖZAY
|% 0,24
|32
|SAADET
|İDRİS YÜCEL
|% 0,23
|31
|BTP
|NURİ YUSUF ÖZEKİNCİ
|% 0,1
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|% 60,9
|16.792
|AK PARTİ
|FARUK NECİMOĞLU
|% 29,2
|8.052
|HÜDA PAR
|SABRİ DİNÇ
|% 2,99
|825
|CHP
|ALİCAN IŞIK
|% 1,84
|507
|BAĞIMSIZ
|ALİ TUNÇ
|% 1,64
|453
|YENİDEN REFAH
|REMZİ EKTİREN
|% 1,49
|411
|DEVA PARTİSİ
|İZEDDİN RUTAN
|% 1,25
|344
|BTP
|FADİME TAŞKIRAN
|% 0,35
|98
|SAADET
|MUSTAFA İKBAL TOZAN
|% 0,13
|37
|HAK-PAR
|MEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN
|% 0,12
|32
|VATAN PARTİSİ
|AZİZ SIĞINÇ
|% 0,09
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ZEYNİ İPEK
|% 70,58
|78.790
|AK PARTİ
|ALİ ERTAŞ
|% 14,7
|16.408
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT AYDIN
|% 4,88
|5.452
|HÜDA PAR
|ABDULLAH KAVAN
|% 3,4
|3.790
|CHP
|ALİ KALKAN
|% 2,79
|3.116
|DEVA PARTİSİ
|SERVET UYĞUR
|% 0,83
|927
|SAADET
|İBRAHİM GÜNEŞ
|% 0,83
|925
|BTP
|HAYDAR AKKUŞ
|% 0,54
|599
|İYİ PARTİ
|MEHMET FAİK ÇEÇEN
|% 0,52
|586
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EMİN AYDIN
|% 0,39
|437
|DP
|BERŞAN AKAY
|% 0,28
|314
|HAK-PAR
|RAMAZAN İLHAN
|% 0,26
|289
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|KUDRET UÇUK
|% 51,19
|8.694
|AK PARTİ
|İLHAMEDDİN BELEK
|% 36,69
|6.231
|HÜDA PAR
|ABDULAZİZ ÖNEN
|% 5,85
|993
|CHP
|ADEM DENLİ
|% 2,24
|380
|GELECEK PARTİSİ
|İSMET ÇAVLI
|% 1,08
|183
|İYİ PARTİ
|ABDURRAHMAN BİLEN
|% 0,94
|160
|YENİDEN REFAH
|TURAN CAN
|% 0,67
|113
|BAĞIMSIZ
|BARAN BAZ
|% 0,5
|85
|DEVA PARTİSİ
|MECİT AKTAŞ
|% 0,48
|82
|BTP
|ÖMER SEFA KARAMAN
|% 0,36
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSİ ŞAHİN
|% 30,36
|15.905
|DEM PARTİ
|HİKMET DUMAN
|% 24,51
|12.840
|DP
|ŞEHMUS NASIROĞLU
|% 24,36
|12.763
|YENİDEN REFAH
|SEYFEDDİN ALPSOY
|% 16,15
|8.462
|HÜDA PAR
|ADNAN BOZKURT
|% 3,63
|1.903
|SAADET
|MAHMUT SAMİ KOLLU
|% 0,57
|297
|BTP
|HÜSEYİN KARAKAŞ
|% 0,21
|112
|HKP
|EMİNE ŞAHBAZ
|% 0,21
|109
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 69,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|% 75,38
|36.934
|AK PARTİ
|MEHMET ÇELİK
|% 13,78
|6.750
|HÜDA PAR
|HALİL TALAYHAN
|% 2,41
|1.179
|BAĞIMSIZ
|MEHMET MAHSUM IŞIK
|% 2,37
|1.162
|CHP
|MEHMET DOĞAN
|% 2,28
|1.115
|YENİDEN REFAH
|MUCİP KARDAŞ
|% 0,8
|392
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YILDIRIM
|% 0,77
|379
|GELECEK PARTİSİ
|HAKİM DOĞAN
|% 0,69
|339
|BTP
|HÜSEYİN TARGİT
|% 0,54
|263
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT GÖK
|% 0,29
|141
|DP
|FUAT KIZMAZ
|% 0,28
|136
|HAK-PAR
|MEHMET KURŞUN
|% 0,19
|95
|SAADET
|HASAN ÇAKAR
|% 0,16
|81
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT TOKAY
|% 0,06
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|% 41,97
|3.070
|YENİDEN REFAH
|SERVET CEMİLOĞLU
|% 30,79
|2.252
|DEM PARTİ
|NECLA FİGAN ALTINDAĞ
|% 25,64
|1.876
|SAADET
|OSMAN GÖKÇEPINAR
|% 0,7
|51
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM BEDİR
|% 0,64
|47
|BTP
|AYŞE DÜLGER
|% 0,26
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENGİN UĞUR HAMİDİ
|% 49,57
|6.015
|DEM PARTİ
|HATİCE ÖNCÜ
|% 43,25
|5.248
|CHP
|İSMAİL OKTAY
|% 2
|243
|HÜDA PAR
|CEMAL ACAR
|% 1,45
|176
|YENİDEN REFAH
|ÖMER FARUK AFADLE
|% 1,39
|168
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL
|% 1,09
|132
|DEVA PARTİSİ
|EMİNE KERİMOĞLU
|% 0,55
|67
|BTP
|NURCAN KAZANCİ
|% 0,52
|63
|SAADET
|SİNAN GÜLNAR
|% 0,18
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRETTİN DEMİR
|% 53,17
|3.372
|DEM PARTİ
|SAMİ İLDEM
|% 23,51
|1.491
|YENİDEN REFAH
|ÇAĞDAŞ ARAZ
|% 16,97
|1.076
|HÜDA PAR
|LOKMAN KOÇ
|% 2,97
|188
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AYHANCİ
|% 1,21
|77
|SAADET
|BİLAL GÜMÜŞ
|% 1,21
|77
|CHP
|HALİL ÇOKAN
|% 0,82
|52
|BTP
|ŞADUMAN EROL
|% 0,14
|9
Son Dakika › Güncel › MARDİN SON - Son Dakika
Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın tedavisinin serviste devam edeceğini ve rehabilitasyon sürecinin uzun olabileceğini belirtti. Sağlam ayrıca, İnanır'ın genel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve ek hastalıklarının tedavisinin de sona yaklaştığını söyledi.
CHP'liler, 31 Mart yerel seçiminde elde edilen başarıyı CHP Genel Merkezi önünde kutladı. Partililer, 'erik dalı' oynayarak doyasıya eğlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililerle 'zafer selfisi' çekti.
Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, Uğur Baklacı Bahçelievler Mahallesi'nde en genç muhtar seçildi. Baklacı'nın zaferi duygusal anlar yaşattı ve mahalle sakinleri tarafından büyük bir kutlama yapıldı. Baklacı, 7 gün 24 saat ulaşılabilir olacağını söyleyerek herkese kapısının açık olduğunu belirtti.
Aydın İl Seçim Kurulu tarafından resmi seçim sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde Özlem Çerçioğlu birinci oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçim sonuçlarıyla ilgili teşekkür açıklaması yaptı.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ter idmanı gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya hareket etti. Karşılaşmayı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek. Çorum FK, deplasmanda alacağı 3 puanla ligin üst sıralarındaki yerini korumak istiyor. Şu ana kadar 27 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 45 puan toplayan takım, 4. sırada yer alıyor.
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