Marmaris'te düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Marmaris'te düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvası sona erdi

Marmaris\'te düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvası sona erdi

Marmaris Belediyesi ve Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvası, 32 takımın katılımıyla yapıldı. Sporculara başarılar dileyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, 'Gelecekte Filenin Sultanları sizlerin arasından çıkacak' dedi.

02.09.2024 13:42  Güncelleme: 14:26
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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ve Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvası, 32 takımın katılımıyla yapıldı. Sporculara başarılar dileyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Gelecekte Filenin Sultanları sizlerin arasından çıkacak" dedi.

Marmaris Belediyesi ve Belediyespor tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası, 30 Ağustos – 1 Eylül arasında yapıldı. 15 kulüp ve 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada U12 Midi Kızlar, U14 Küçük Kızlar ve 16 Yıldız Kızlar kategorilerinde toplamda 112 maç yapıldı. Ankara, İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Aydın, Kocaeli, Konya'dan Türkiye şampiyonalarında derece almış takımların katıldığı turnuva, keyifli ve heyecanlı maçlara sahne oldu. Yeni sezona hazırlık amacı da taşıyan turnuvanın galibi tüm takımlar oldu.

Kapanış seremonisine Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Belediyespor Başkanı Hasan Yaylalı da katıldı. Tüm takımların kaptanlarına anı madalyalarını ve kupalarını takdim eden Başkan Ünlü, "Bu turnuvada geleceğe hazırlanan kızlarımızın mücadelesini izledik. Her maçın kazananı kaybedeni olur ama esas önemli olan sizlerin geleceğine katkı koyabilmektir. İlerleyen zamanlarda Filenin Sultanları sizlerin arasından çıkacak. Ata'mızın işaret ettiği gibi 'zeki, çevik ve ahlaklı sporcular' olarak yetişen sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvası sona erdi - Son Dakika
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