Maydonoz Döner'e Terör Soruşturması - Son Dakika
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Maydonoz Döner'e Terör Soruşturması

21.07.2025 20:22
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TMSF'nin kayyum atadığı Maydonoz Döner'de 70 şüpheliye terör suçlamasıyla hapis istemi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine yönelik soruşturma kapsamında 46'sı tutuklu 70 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 14 yıl 2'şer aydan 28 yıl 4'er aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 46'sı tutuklu 70 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ile tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları ve tapelere de iddianamede yer verildi.

Şirketler, FETÖ ile iltisaklı ailelere destek amacıyla kuruldu

İddianamede, Maydonoz Döner'in şubelerinin hem resmi ortaklarının hem de gayriresmi ortaklarının örgüt tarafından işlem gören kişiler arasından, yine örgüt tarafından uygun görülen şahıslardan seçildiği, mevcut yatırımcılardan referans gösterilmeden ortaklığa girilmediği, şirket tarafından bunun "Referans Temelli Büyüme" olarak adlandırıldığı anlatıldı.

İddianamede, tape kayıtları ve tanık beyanlarında, söz konusu şirketin örgüt iltisaklı kişilere destek amacıyla kurulduğuna yönelik ifadeler olduğu, örgütsel kapsamda işlem görmemiş ya da dosyaları kapanmış örgüt üyelerinin üzerine yiyecek sektöründe faaliyet gösteren şirketler kurulduğu ifade edildi.

Bu şirketlerin merkezlerinin İstanbul ve Antalya gibi büyük iller olduğu belirtilen iddianamede, şirketlerde işlem görmemiş örgüt üyelerinin ön plana çıkarıldığı, isim hakkı sistemi ile şirketlerin kısa süre içinde hızlı bir şekilde cirolarını artırarak büyüdükleri anlatıldı.

İddianamede, markanın tanınırlığının artması sonrasında bazı şube ortaklarının hisselerinin tamamını ya da belirli bir kısmını yüksek bedellerle devrederek, farklı şubelerin ortaklarına dahil oldukları ifade edildi.

İllerde bayilik verilecek kişiler, örgütle iltisaklı olanlardan seçiliyor

İddianamede, şirketin isim hakkı bedelinin piyasada bulunan benzer firmalara göre çok düşük olduğu, illerde bayilik verilecek kişilerin örgütsel kapsamda işlem gören ya da örgütle iltisakını devam ettirenlerden seçildiği, bu kişiler tarafından bir ya da daha fazla ortaklığa sahip şirketlerin kurulduğu, şirketlere resmiyette ortak yapılan kişilerin örgütle bağı kuvvetli olan, işlem görse de örgütle irtibatını kopartmayan, örgüt tarafından sadakatine güvenilenlerden seçildiği belirtildi.

Yurt dışında aranma kaydı bulunan kişilerin aile bireyleri üzerinden yapılan para transferleri ile şirkete gayriresmi ortak oldukları anlatılan iddianamede, şirket ortaklarının büyük kısmının işlem gören askerler, işlem gören polisler ve emniyet mahrem yapılanması içinde yer alan kişilerden oluştuğu ifade edildi.

İddianamede, şirket ortağı olarak seçilenlerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı ya da örgütün deşifresine yönelik beyanlarının bulunduğunun, örgüt tarafından tespit edildiği-anlaşıldığı anda şirketten ayrılmaları yönünde baskı yapıldığı belirtildi.

İllerdeki şubelerin genel denetimi ve kontrolünde, ortaklar arasında yer alan örgütte üst konumda bulunan bir kişinin görevlendirildiği, bu kişinin aranma kaydının olmasının bile şirketlerdeki görevlendirmeyi engellemediği belirtilen iddianamede, şahsın ortak alınması, çalışanların seçilmesi, maaş işleri, işten çıkarma, hesapların kontrolü gibi şubelerin genel işleyişinden sorumlu olduğu ve aracılığıyla örgüt adına yurt dışına para gönderildiği anlatıldı.

Belirli aralıklarla iş yerlerinde şirket toplantısı adı altında örgütsel toplantılar yapıldığı, şirketlerde toplanan paraların belirli bir kısmının örgütün güncel yapılanmasında yer alan kişilere verilmek suretiyle örgüt üyelerine dağıtımının sağlandığı bildirildi.

İddianamede, Maydonoz Döner markasının aşırı hızlı büyümesinin ardından "Somca Gıda AŞ" ortaklarının ikinci bir marka kurarak, aynı şekilde bayilik sistemiyle daha yüksek kazançlar elde ederek daha çok iltisaklı kişinin ailelerine ulaşma, böylelikle örgütsel kapsamda faaliyet alanını genişletme eğiliminde oldukları ifade edildi.

KHK ile ihraç edilip OHAL komisyonuyla göreve iade edilen şüpheli

İddianamede, şüphelilerin eylemlerine yönelik tespitlere de yer verildi.

Şüpheli Gökhan Bünyamin'in öğretmenlik görevini sürdürürken KHK ile ihraç edildiği, daha sonra OHAL komisyonu ile göreve iade edildiği, halen öğretmenlik yaptığı belirtilen iddianamede, bu kişinin "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma geçirdiği ve takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

Bünyamin'in, şüphelilerden İlhan Bahadır ile Maydonoz Döner'in gayriresmi ortaklarından olduklarına ilişkin tape kayıtları ve MASAK incelemesi olduğu ifade edildi.

İddianamede, şüpheli İlhan Bahadır'a yönelik yapılan değerlendirmede ise Bahadır'ın, Maydonoz Döner'in Bayrampaşa, Çekmeköy, Kartal ve Maltepe şubelerinin resmi ortağı olduğu, KHK ile TRT'den ihraç edildiği ve 2018'de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

Şüphelilerden Ahmet Terzi'nin de KHK ile TRT'den ihraç edildiği, FETÖ iltisakı nedeniyle yargılandığı davada mahkumiyet aldığı ifade edilen iddianamede, Maydonoz Döner'in Bayrampaşa, Çekmeköy, Maltepe ve Kartal şubelerinin resmi ortağı ifade edildi.

İddianamede, şüpheliler Bahadır ve Terzi'nin tape kayıtlarında, kimliği belirlenemeyen Mesut isimli kişiye şirket hesabı üzerinden para gönderildiği, hesaba gönderildiğinde sıkıntılı duruma düşecekleri ve paraları elden vermelerine yönelik konuşmalar da olduğu belirtildi.

Konuşmalarda, söz konusu şirkette "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem görmüş veya KHK ile ihraç olan kişileri çalıştırdıklarının yer aldığı aktarılan iddianamede, bu bağlamda şüpheliler İlhan Bahadır ve Ahmet Terzi'nin örgüt kapsamında haklarında adli ya da idari işlem yapılan kişileri SGK'li göstererek, para gönderip gizliliğe riayet ettiklerinin anlaşıldığı ifade edildi.

MASAK raporu

İddianamede, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca da yürütülen soruşturma kapsamında Somca Gıda AŞ hakkında alınan MASAK raporuna değinildi.

Şirketin 9 bin 671 çalışanı olduğu, bunlardan 2 bin 613'ü hakkında soruşturma kaydı bulunduğu ifade edilen iddianamede, çalışanlardan 326'sının örgütle iltisaklı suçlardan kaydı bulunduğu belirtildi.

İddianamede, çalışanlardan 1861'i hakkında kovuşturma kaydı bulunduğu, şubelerin 554 farklı resmi ortaklarından 232'si hakkında da örgüt soruşturması olduğu ifade edildi.

46'sı tutuklu 70 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 14 yıl 2'şer aydan 28 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede ayrıca, 8 şüpheli hakkında söz konusu suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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