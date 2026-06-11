Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'deki butlan krizine ilişkin net mesaj - Son Dakika
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Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'deki butlan krizine ilişkin net mesaj

11.06.2026 13:37
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "TBMM CHP'deki duruma taraf olmaz. CHP parti içindeki bu sorunu kendisi çözmeli" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenledi.CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan gerilimlere ilişkin konuşan Kurtulmuş net bir mesaj verdi. 

"TBMM TARAF OLMAZ"

Kurtulmuş "TBMM CHP'deki duruma taraf olamaz. CHP'nin aralarındaki çekişmeleri ve tartışmaları kendilerinin çözmesini tavsiye ederiz ve ümit ederiz" dedi.

CHP'YE TAVSİYE

Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de tavsiyede bulunarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin de samimi olarak bunu Meclis Başkanı sıfatımın dışında da Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için söylüyorum, bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret." şeklinde konuştu.

"TBMM BAŞKANLIĞI YAPMASI GEREKEN ADIMI ZAMANINDA ATAR"

Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in Meclis'te bulunan makam odasının boşaltılarak kendisine tahsis edilmesi yönünde bir talebi olduğu ve Meclis Başkanlığı'na bu yönde bir dilekçe sunduğu iddiası var. Tarafınıza bu yönde bir dilekçe geldi mi? Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Kurtulmuş, iddiaların büyük resim içinde birer detay olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, "Değerli arkadaşlar, bunların hepsi büyük resmin içerisinde detaydır. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapması gerektiği, atması gerektiği adımı, atması gerektiği zaman ve o şekilde atar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama tekraren söylüyorum: Arada bir çelişki varsa, arada bir tartışma varsa bu tartışmanın tarafı, bu çelişkinin tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Çok teşekkür ediyorum." cevabını verdi.

"YASAL DÜZENLEMELER MECLİS'TE YAPILMALI"

"Terörsüz Türkiye süreci" ile ilgili hazırlanan ve Meclis Başkanlığı'na sunulan rapor doğrultusunda, Meclis tatile girmeden yasal düzenlemelerin gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da açıklık getiren Kurtulmuş, komisyonun çok ciddi bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Kurtulmuş, "Komisyon çok ciddi bir çalışmayı sürdürdü. Türkiye demokrasisi bakımından iftihar vesilesi olan bir tabloyu ortaya koydu. Meclis'teki bütün siyasi partiler, komisyona katılan bütün siyasi partiler büyük bir çabayla Türkiye'de toplumun farklı kesimlerini dinledi ve bir rapor ortaya koydu. Rapor hemen hemen ittifakla kabul edildi. Bu rapor bir yol haritasıdır. Elimizde bizi bağlayan ortak mutabakat metnimizdir." dedi.

Ortak mutabakat metninin özellikle altıncı ve yedinci maddelerinin yol haritasını belirlemek üzere ortaya konulmuş somut teklifler içerdiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Şimdi bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım.

Orada kritik eşik olarak tanımlanan terör örgütünün silahlarını bıraktığının tespit edilmesi, örgütün kendisini tamamıyla gerçekten feshettiğinin anlaşılmasına paralel olarak gerekli yasal düzenlemeler de Meclis'te yapılmalıdır.

Bu sürecin hızlandırılması gerektiği kanaatindeyim.

Çünkü Orta Doğu'nun bu kadar bir cadı kazanına döndüğü ve giderek hele hele dünyadaki bütün işlerin beklenenden daha süratli hale geldiği bir ortamda, bu kadar pozitif bir noktadayken, bu kadar büyük bir olumlu momentum yakalanmışken bunun bir an evvel bitirilmesi için bütün partilerin ortak çalışmalarını sürdürmeleri lazım."

Gerekirse geçmişte olduğu gibi tüm yaz boyunca da çalışılabileceğini işaret eden Kurtulmuş, "Biz biliyorsunuz geçen sene yazın bütün yaz boyunca komisyonda çalıştık. Gerekirse bu işin çözülmesi için Meclis tatile girmeden evvel bitmesini temenni ederim. Ama eğer gerekirse bu konudaki çalışmalar da sürdürülür ve sonuç alınır. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli mevkidaşıma da, değerli misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum bir kez daha." diyerek sözlerini tamamladı.

CHP'DE YAŞANAN GELİŞMELER

CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla başlayan süreç, parti tarihinin en büyük iç krizlerinden birine dönüştü. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi, Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılması, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliyesi, Kılıçdaroğlu ve Özel'in CHP grup toplantısını ayrı ayrı yapması, Parti Meclisi toplantısı krizi, Parti Meclisi'nden edilen istifalar ve disiplin soruşturmaları siyasal gündeme damga vurdu. Taraflar arasındaki mücadele sürerken, partide yeni bir kurultay yapılıp yapılmayacağı ve hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'deki butlan krizine ilişkin net mesaj - Son Dakika

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