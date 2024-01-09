Meral Akşener, Manisa'da şehit ailesini ziyaret etti (2)

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklamak üzere kente gelen Meral Akşener, 24 Aralık 2023 tarihinde Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesine yaptığı ziyaretin ardından İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı'na geçti. Akşener, burada açıklamalarda bulundu. Akşener, 23 Aralık'ta şehit olmuş bir kardeşimizin evine gittik. Beni ailenin özellikle babasının, kız kardeşlerinin metaneti, güveni hem Allah inancı hem Türkiye'ye dair inançları, aidiyetleri çok etkiledi. Ağrı'da doğmuş büyümüş bir ailenin oğlu bu vatan için Manisa'yı temsilen şehit olmuş bir evladımızın ailesini ziyaret ettik. Hem Manisalıların hem Türk milletinin hem de ailesinin başı sağ olsun. Biz yalnız başımıza, 'hür' ve 'müstakil' diye tariflediğimiz bir sistem içerisinde seçime gidiyoruz. Bize hep 'Yerel seçimler bunun sırası mı' dendi. Halbuki yerel seçimler bu ayrı yürümenin tam zamanı. 2017'de kabul edilen bu ucube sistemin milletimizi getirdiği yer; ittifaklara mecbur bırakmak. Ama aynı zamanda 21 yıldır Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, benim İçişleri Bakanlığı dönemimde başörtülü, başörtüsüz, üniversitelere girdi, girmedi. Kadının giyiminin özne olduğu bir kutuplaşma yaşadık. Sürekli bir kutuplaşma üzerinden gidildi. Bu iş herkesin çok kolayına geldi ifadelerini kullandı.

'HERKES İÇİN ÇOK KOLAY BİR POLİTİKA YAPMA TARZI ORTAYA ÇIKTI'

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü Sayın Erdoğan ve arkadaşları seçildiğinde gerçekten Sayın Gül'ü telefonla aramıştım. O zaman 'Hayırlı olsun. Elinize çok önemli bir fırsat geçti. Yani başı açık, başı kapalı, şurada doğdun, burada büyüdün gibi mevzuların üzerinden kutuplaştırma, birbirimizin karşısında dikileceği, eyleminin biteceği ve herkesi kapsayıcı bir dille, tavırla bunun başarılabileceği bir dönem inşallah olur' demiştim. Ortaya bir şey çıktı. Bu kutuplaştırma sistemiyle herkes için çok kolay bir politika yapma tarzı ortaya çıktı ve bitmedi, farklılıklarımızın üzerinde tepinmek bitmedi. 'Ceketimi assam' seçilirim gettoları doğdu. Vatandaş, çırak çıktı. Bunu taçlandıran da şu ucube sistem oldu. Bir de bu yapılan yanlışlığın hukuki bir sitemi ortaya çıktı; partili Cumhurbaşkanlığı. Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, yarın bir başkası olacak. Bu sistem devam etsin, herkese çok acıyorum, Sayın Erdoğan'a da çok acıyorum, yeni gelecek; seçilecek ona da çok acıyorum. Gerçekten insanın ruh sağlığı gider.

'SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK BİR ZAFERE YETMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI'

Kurulduğumuz günden beri 2017'de kabul edilen sistemin yanlışlığını anlattıklarını dile getiren Akşener, 2018'de bunu değiştirmek için ittifak sistemi mecburiyetti çünkü Cumhurbaşkanlığı yüzde 50 artı 1 ile seçiliyor. 2018'de iki tarafta ittifak kuruldu. Cumhur İttifakı'nda tek aday vardı Sayın Erdoğan, Millet İttifakı'nda ise üç aday vardı Sayın İnce, ben ve Temel Bey. Üçümüzün aldığı oy 2014'te Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aldığı oy kadar oldu. 'Muhalefet' diye kendini tarifleyen seçmen yıkıldı. Seçmeni ayağa kaldırmak için CHP'ye 2019'da biz teklif ettik, 2023'ü kazanırız ümidiyle. Bu sistemin neticesinde ortaya çıkan sonuç İstanbul ve Ankara'yı almanın esasında bu ucube sistemi değiştirecek bir zafere yetmediği ortaya çıktı açıklamalarında bulundu.

'SİMBİYOTİK BİR İLİŞKİYİ HEP REDDETTİK'

Yerel seçimler için aldıkları karar sonrasına değinen Akşener, Bu yerel seçimlere ayrı, tek başımıza, hür ve müstakil girme kararı verdik. Sonra ortaya tuhaf bir iş çıktı. Biz simbiyotik bir ilişkiyi hep reddettik, et, tırnak ilişkisini hep reddettik. Bu et, tırnak ilişkisi sürecekse burada bizim oturmamıza gerek yok, herkes gider arzu ettiği siyasi parti bünyesinde çalışır, bize ne gerek var Bizim bir iddiamız var, bu iddiayı hayata geçirebilmek için de en önemli fırsat yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa, hakarete, iftiraya uğradık. Uğramaya da devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu; iyi ki bu kararı almışız, iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz. Türkiye'ye farklı bir rekabet anlayışını, heyecanını yeniden getirttik dedi.

'HERKESİN ŞAŞIRACAĞI BİR SONUÇLA KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ'

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü İddia ediyorum ki biz bu seçimden ülkemize proje üzerinden ve 'size daha iyi hizmet ederiz' dili üzerinden rekabetin nasıl olduğunu göstereceğiz. Arkadaşlarıma ve televizyonda bana soru soran gazetecilere bir şey söyledim. 'Hür ve müstakil gidiyorsunuz başarılı olursanız elbette hepinizin. Diyelim ki başarısız olundu, siz ne yapacaksınız' dediler. Ben de 'Bedelini ödeyeceğim' dedim. Şimdi o bugün geldi, dünden beri başka bir iddia haline dönmüş. Ben size şunu söyleyeyim, hani var ya 'Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna.' Ben ve arkadaşlarım başlarımızı bu ülkenin yoluna koyduk. Allah'a da milletimize de güveniyoruz. Herkesin şaşıracağı bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Ondan sonra bu yerel seçim sonuçlarının sonrasının 2028'e ne kadar olumlu yansıdığını göreceğiz.