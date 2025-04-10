Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 'Tarımsal/Kırsal Hizmetler Daire Başkanları Toplantısı'na Katıldı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, '14 Büyükşehir Belediyesi Tarımsal/Kırsal Hizmetler Daire Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Seçer, Mersin'in bir tarım kenti olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar tarımın hep içinde olduğum ve çocukluğumdan beri yaşadığım, bildiğim için tarıma yönelik politikalarda da daha farklı bir bakış açısı ortaya koydum, farklı da bir tablo ortaya çıktı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem başkanlığında daha önce Ankara, Manisa ve Muğla Büyükşehir belediyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıların dördüncüsü, bu kez Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Toplantılarda, kırsal kalkınma projelerinin iletişimi ve iyi örnekler, dirençli tarım ve gıda güvenliği, su kullanımı konusunda verimlilik, ortak teçhizat ve kaynak kullanımı, hayvancılık politikalarının geliştirilmesi, alım garantili ürünlerin desteklenmesi için yeni stratejiler, tarımda teknolojinin kullanımı ve Ar-GE ile mevzuat ve idari yapılanmada ortaklaşma konuları işleniyor.

"Mersin de bir tarım kenti"

Mersin'de böyle bir toplantı düzenlenmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, Mersin'in hem iklimi hem de coğrafi konumu itibari ile tarıma oldukça elverişli bir kent olduğunu belirtti. Seçer, "Nasıl ki Türkiye bir tarım ülkesi olarak anılıyorsa Mersin de bir tarım kenti" dedi. Kendisinin Ziraat Mühendisi olduğunu ve siyaset hayatına atılmadan önce uzun yıllar tarımla uğraştığını hatırlatan Seçer, "Bir belediye başkanının düşüncesi, öncelikleri, tercihleri şehre çok yansıyor. Ben bugüne kadar tarımın hep içinde olduğum ve çocukluğumdan beri yaşadığım, bildiğim için buna yönelik politikalarda daha farklı bir bakış açısı ortaya koydum ve farklı da bir tablo ortaya çıktı" diye konuştu.

"2019'dan sonra belediyecilik konuşulmaya başlandı"

Mersin'in Türkiye'nin izdüşümü olduğunu kaydeden Seçer, "Biz 2019'dan bu yana CHP'li belediyeler olarak Türkiye genelinde önemli ve değerli çalışmalar yaptık. Gerçekten 2019'dan sonra belediyecilik konuşulmaya başlandı. O günden itibaren iktidar rahatsız olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin genel iktidara giden yolda çok önemli bir etken olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, özellikle CHP'li belediyelere ilişkin son zamanlarda yapılan uygulamaların sürpriz olmadığını dile getirdi. Seçer, bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Çünkü hep bu tehdit bize savruluyordu, hep Demokles'in kılıcı gibi tepemizde dolanıp duruyordu. Biz mutlaka bu süreci, özellikle CHP'nin kurumsal kimliği ile başta Sayın Genel Başkanımızdan parti üyelerine kadar bu bilinçle ve sağlam iradeyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz biliyoruz ki dünyanın birçok ülkesinde demokrasiler birden bire zenginleşmedi, sancılar yaşandı. Bizim de bir buçuk asırlık bir demokrasi deneyimimiz var. Türkiye'de demokrasisi çok badireler atlattı. Bu da onlardan bir tanesi. Bunları hep beraber atlatacağız. Biz işimizi yapacağız."

"Yereldeki başarımızı, yapılacak ilk seçimlerde tüm ülkede hakim kılacağız"

İktidarın, CHP'li belediyeler üzerindeki rahatsızlıklarının, CHP'li belediyelerin halka dokunan işler yapmasından kaynaklı olduğunu ifade eden Seçer, "Daha önce, 'CHP halka gitmiyor, CHP halktan kopuk, CHP elitist' diyen çevreler, son 5-6 yıldır artık bunları söylemiyor. Çünkü çiftçiye, fakire, fukaraya gidiyoruz ve eğitimiyle, sağlığıyla, gıda desteğiyle, çocuklara sütle, ucuz gıda ve ucuz hizmetle evlere giriyoruz. Bu da iktidarı rahatsız ediyor" dedi.

Mücadelelerinin süreceğini ve çalışa çalışa kazanacaklarını söyleyen Seçer, şöyle devam etti:

"Başımız dik, alnımız açık. Halkın yararına olan ne varsa onların ayağına götüreceğiz. Umut ediyorum bu bulutları iktidarla dağıtırız. Nasıl ki kentlerimizi gayet güzel yönetiyorsak, mutlu kentler yaratıyorsak, insanlar sokakta huzurla dolaşıyorsa, biz de nasıl başı dik, alnı açık gezebiliyorsak ve böyle siyasetçileri CHP yarattıysa yapılacak ilk seçimlerde tüm ülkede de bunları hakim kılacağız diye ümit ediyoruz ve çalışıyoruz."

"Tarım, istihdamı absorbe eden bir sektördür"

Türkiye'de tarımın önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Seçer, "Tarım bu tarz iktidarlar tarafından iktisadi bir alan gibi değerlendirilir. Yani tüccar iktidarlar, tüccar belediye başkanları böyle düşünür. Biz ne tüccar belediye başkanıyız ne de tüccar iktidar olacağız. Bizim bakış açımız kamucu bir bakış açısı" dedi.

Tarımın Gayri Safi Milli Hasıla'da yerinin düşük olduğunu ancak tarımın sosyal yönü olduğunun altını çizen Seçer, "Tarım, istihdamı absorbe eden bir sektördür. Tarım olmadığı zaman köyden kente göç olur ve bu da kentte yoğun bir işsizlik anlamına gelir. Bu açıdan son derece önemli buluyorum" ifadelerini kullandı.

"Aynı anlayış 23 yıldır Türkiye'yi ve Türkiye tarımını yönetiyor"

Türkiye'yi 2002 yılından bu yana 23 yıldır aynı anlayışın yönettiğine dikkat çeken Seçer şöyle devam etti:

"Aynı anlayış Türkiye tarımını da yönetiyor. Çok bakanlar geldi, geçti. Ben Parlamento'da çalıştım, Avrupa Birliği müzakere sürecinde bulundum. O çalışmalar akamete uğradı, başarılı olamadı. Keşke olabilseydi. Avrupa Birliği'ne uyumlu yasalarla bugün farklı olurdu. Bugün rezidü ve kalıntı şikayetiyle gümrüklerden belki tarım ürünleri dönmeyecekti. Üretimimiz de uluslararası pazarlarda çok daha fazla rekabet edebilecek bir nitelikte olacaktı. Belki, daha teknolojik, rantabl, getirisi olan ve yüksek kar elde edebileceğimiz üretimlere erişebilecektik."

"Tarımsal destek miktarında yüzde 80'e varan bir artış sağladık"

Seçer, yerel yönetimler olarak tarım alanında destek sağladıkları üreticilerin küçük işletmeler olduğunun altını çizerek, tarıma destek vermenin yerelde bir zorunluluk değil tercih meselesi olduğunu vurguladı. Seçer, Mersin Büyükşehir olarak tarıma destek vermeyi tercih ettiklerini söyleyen ve bütçelerini bu doğrultuda ayarladıklarına dikkat çekti. Geçmiş dönemlere göre ihtiyacın artmasından kaynaklı tarıma destek verebilmek için bütçeyi genişlettiklerini sözlerine ekleyen Seçer, "Örneğin 2024 yılında biz 115 milyon TL tarımsal destek bütçesi yapmıştık. Baktık ki bu yıl çok daha fazla ihtiyaç olacak, total bütçemizde yüzde 40 ile yüzde 50 arası bir artış olmasına rağmen tarımsal destek miktarında yüzde 80'e varan bir artış sağladık. 119 milyon TL'den 215 milyon TL'ye tarımsal destek kalemini çıkardık" dedi.

"Ortaya koyduğumuz projeksiyonlar, sonuç alıcı ve sürdürülebilir olmalıdır"

Başta kadın üreticiler olmak üzere, aile işletmeleri ve küçük çiftçileri desteklediklerini aktaran Seçer, "Bunun geri dönüşünü çok alıyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz projeksiyonlar, sonuç alıcı ve sürdürülebilir olmalıdır" ifadelerini kullandı. Seçer, tarıma verilen desteklerin sonuç alıcı olmadıktan sonra kaynak israfına dönüştüğünü belirtti. Mersin Büyükşehir'in 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' Projesi'nin üzerinde durulması gerektiğinin altını çizen Seçer, projenin 6'ncı yılına girdiklerini kaydetti. Bu tarz projelerin örnek proje olduğunu kaydeden Seçer, "Bu açıdan da son derece yararlı toplantılar olacağını düşünüyorum. Bundan sonra Mersin'in de fahri elçisi olarak Mersin'de gördüklerinizi diğer kentlerde anlatırsınız" diye konuştu.

"Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Erdem, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunarak, son günlerde yaşanan olaylara ilişkin, "Türkiye'nin birinci partisi olmamız dolayısıyla iktidar üzerindeki baskı giderek arttı. Gördü ki bir erken seçim olsa aslında iktidarı kaybedecek. O yüzden de belediyelerimiz üzerindeki kayyum atamalar, tutuklamalar, mesnetsiz suçlamalar yapılarak, iftiralar atılarak normal bir hukuk devletinde olsak aslında suç unsuru olamayacak, hiçbir delilin olmadığı 'sadece gördüm, görmüştüm, duymuştum' ifadeleri ile tutuklamaların yapılması kabul edilebilir bir şey değildir. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

"Bizim iktidarımızda çiftçiler ülkenin en çok gülen grubu haline gelecek"

Erdem, CHP'li belediyelerin kırsalda çiftçilere büyük destekler sunduklarını ve merkezi hükümetin yapması gereken hizmetlerin birçoğunu yerelden hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bu hizmetler aslında bizim iktidara geldiğimizde neler yapacağımızın da ön göstergeleri. Bizim iktidarımızda mutlaka çiftçiler ülkenin en çok gülen, en çok para kazanan ve yaptığı işi severek yapan bir meslek grubu haline gelecek" diye konuştu.

Dördüncüsü gerçekleştirilen bu toplantıların devamının geleceğini belirten Erdem, "2025 yılında ve daha sonrasında daire başkanlarımız müthiş işlere imza atmış olacaklar. Çünkü bütçelerini en fazla artıran daire başkanlıklar bizim daire başkanlıklarımız" ifadelerini kullandı.