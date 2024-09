Mersin\'de Kadın Gücü Öne Çıkıyor

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nde adından daha çok söz ettirir oldu. Daire başkanından temizlik personeline, muhabirinden zabıta memuruna, mühendisinden itfaiye personeline kadar kadınlar, Büyükşehir'de varlığını hissettiriyor ve cinsiyetleriyle değil, işleriyle öne çıkıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nde adından daha çok söz ettirir oldu. Başkan Seçer'in kadın istihdamını önceleyen politikaları sonucunda belediyenin her alanında daha çok iş imkanı bulan kadınlar, azimleri ve iş disiplinleriyle kendi alanlarında birbirinden başarılı işlere imza atıyor. Büyükşehir ise kadınlarla daha da güçleniyor.

Daire başkanından temizlik personeline, muhabirinden zabıta memuruna, mühendisinden itfaiye personeline kadar kadınlar Büyükşehir'de varlığını hissettiriyor ve cinsiyetleriyle değil, işleriyle öne çıkıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ise, bünyesinde çalışan binlerce kadın ile Mersin'e hizmet etmeye devam ediyor.

"Kadının gücünün fark edilmesi takdire şayan"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, "Kadına öncelik tanınması, kadının gücünün fark edilip kadınla beraber yol yürüme isteği ve gayreti takdire şayan. Biz Büyükşehir'de kadın, erkek tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber, güzel başarılara imza atma gayreti içerisindeyiz ve bunun sonucunu almanın da ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Mersin; kadınlarla, kadının üretkenliğiyle ve çalışkanlığıyla güzel" dedi.

"Büyükşehir'de cinsiyetimle değil, mesleğimle ve işgücümle değer görüyorum"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Şube Müdürlüğü'nde kaptan olarak çalışan Pelin Teymur, "Ben Belediyemizin tek kadın kaptanıyım. Toplumda cinsiyetle alakalı ciddi baskılar var. Ama ben Büyükşehir'de cinsiyetimle, ismimle ya da kıyafetimle değil; kimliğimle, mesleğimle, unvanımla ve işgücümle değer görüyorum ve hiçbir şekilde cinsiyet ayrımını hissetmiyorum" dedi. Kadın iş gücünün artmasının, toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında da çok değerli bir sonuç olduğunu vurgulayan Teymur, "Çalışma ortamımız kadına ve erkeğe eşit şekilde düzenlenmiş, eşit şekilde iyileştirilmiş bir ortam. Büyükşehir'de çalışmak gerçekten gurur verici" diye konuştu.

"Belediye'de adımızdan bu kadar söz ettirmemiz bizleri mutlu ediyor"

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda muhabir olarak görev yapan Seda Özdemir, "Mersin'de hizmet verdiğimiz her alanda olduğu gibi, daire başkanlığımızda da kadınlar olarak söz sahibiyiz. Büyükşehir çatısı altında, yönetim kadrosundan en alt kademeye kadar kadınlar olarak biz varız ve bu bizim açımızdan çok büyük bir gurur kaynağı. Bizlere bu olanağı sağlayan Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz. Göreve geldiği günden bu yana, kadınlara istihdam alanında sağladığı faydalar ve olanaklar çok fazla. Kadınlar olarak Büyükşehir çatısı altında görev yapmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadın isterse, yapamayacağı hiçbir şey yok"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda otobüs şoförü olarak görev yapan Sultan Yüksel, "Başkanımıza hem kadınlara öncelik verdiği için, hem de kadınların ekonomik anlamda özgürleşmesinin yolunu açtığı için teşekkür etmek istiyorum. Kadın isterse, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ben de buna inandım ve yapabileceğimden emindim, kendime güvenim yüksekti. 2019 yılında başvuru yaptım ve Başkan'ımız da kadınlara öncelik verdiği için işe alındım. Artık şehrimizde insanlar kadınları direksiyonda görmeye alıştığı için, ilk girdiğim zamandaki gibi şaşkın bakışlarla karşılaşmıyorum. Kadın istihdamına gerçekten çok önem veriyor. Bu gurur verici bir duygu. Kadın isterse, yapamayacağı hiçbir şey yoktur ve bu konuda Başkanımız her zaman arkamızda. Bunu bilmek güzel" diye konuştu.

"Başkanımızın, kadınlara verdiği destekle buradayız"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda Süpürge Aracı kullanan Gülsüm Buko Türben, "1,5 yıl süpürgecilik yaptım. Yaparken de yanımdan bu kamyon geçiyordu. Dedim ki, 'Ben de bu arabayı sürebilirim.' Gittim söyledim ve başkanımızla konuştuk. Önceden traktör, pikap kullanıyordum, ama bu aracı hiç kullanmamıştım. Kendime özgüvenim vardı, yapabileceğimi düşünüyordum. Onlar da talebimi geri çevirmediler. Sonuçta 3,5 yıldır bu kamyonu kullanıyorum. Çok güzel bir duygu. Yapamayız diye bir şey yok. Bana yardımcı olan Başkanımızdan Allah razı olsun. Kadınlara destek verdi ve elimizden tuttu, bize güvendi. Ona çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Her yerde kadın çalışan olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor"

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Songül Çetin, "Başkanımız Vahap Seçer'in kadınlara verdiği değer tartışılmaz. Mesleğim dolayısı ile devamlı dolaştığım için, her yerde kadın çalışan olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Başkanımızla çalışmak onur ve gurur verici. Hep sahadayız ve erkeklerle aynı şartlar altında çalışıyoruz. İş arkadaşlarımdan, zabıta teşkilatımızdan ve Başkanımızdan çok memnunuz. Memnuniyetle de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Özel sektörde çok fazla ayrımcılık yaşamıştım"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aşhane'de ustabaşı olarak görev yapan Nuriye Kızılbay, "Özellikle maddi imkanı olmayan insanlara hizmet vermek, benim için gurur verici. İşimi çok severek yapıyorum. Biz kadınlar çoğu yerde, özellikle de özel sektörde çalıştığımızda çok fazla zorlanıyoruz. Belediye bizim için bir ayrıcalık. Vahap Başkanımız çok farklı birisi. 'Kadın' dendiği zaman, O'nun için her şey bitmiştir. Bize hak verip, önem vermesi benim için çok güzel bir duygu. Daha önce çalıştığım özel sektörde çok fazla ayrımcılık yaşamıştım, ama burada tam aksine kadın olduğum için daha kıymetliyim" diye konuştu.

"Burada ayrım, eşitsizlik ve ataerkil bir sistem yok"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvan bakıcısı olarak görev yapan Yaren Kaya, bakımevinde daha önce gönüllü olarak çalıştığını ve sonrasında ise çalışmak istediği yerin burası olduğuna karar verdiğini anlattı. Büyükşehir'de çalışmaktan çok memnun olduğunu vurgulayan Kaya, "Çünkü burada ayrım, eşitsizlik ve ataerkil bir sistem yok. Kadın olarak fikirlerimize saygı var. Bu yüzden burada çalışmaktan çok memnunum" dedi.

"Kadın itfaiyeci olmak çok güzel bir duygu"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda kadın itfaiye personeli olarak görev yapan Elif Beyza Ehliz, "Kadın itfaiyeci olmak çok güzel bir duygu. Alışılagelmiş bir şey olmadığı için, dışarıda çok güzel tepkiler alıyoruz. Tarif edilmez bir duygu. Hayvanlara, insanlara, bütün canlara yardımcı olmak çok güzel bir şey. Kadın erkek fark etmeksizin, yanlarında olduğumuzu bilmeleri benim adıma çok kıymetli" diye konuştu.

"Kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi çok kıymetli"

Büyükşehir Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Dairesi'nde çiçek ve bitki dikim personeli olarak görev yapan Hatun Aydoğan, "Kadınlara bu fırsatı verdiği için, Vahap Başkanımıza teşekkür ederim. Bir kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi kadar güzel bir şey yok. 8 aydır belediyede çalışıyorum. Ben köylü olduğum için ve bu işi de bildiğim için zor gelmedi. Hem eşime destek oluyorum, hem de çocuklarımı daha rahat okutabiliyorum" ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisi Damla Aygül, "Çünkü insanların, bütün canlıların hayatına dokunuyoruz. Şu an mesela bir çocuk gelişim merkezi şantiyesindeyiz. Ben inşaat mühendisi olmanın yanı sıra bir anneyim. Annelerin en büyük kaygısı çocuklarını gün içerisinde güvenilir ellere teslim ederek mesleklerini yapabilmeleri. Bu tarz projelerin içerisinde yer aldığım için çok memnunum. Vahap Başkanımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Kadın her yerde, kadının gücü her yerde" diye konuştu.