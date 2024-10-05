Mersin'de 3. Kleopatra Bisiklet Festivali Başladı - Son Dakika
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Mersin'de 3. Kleopatra Bisiklet Festivali Başladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 4-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen Tarsus 3. Kleopatra Bisiklet Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi. Etkinliğe 32 farklı şehirden 250 bisikletli katılıyor.

05.10.2024 11:41
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 4- 6 Ekim günlerinde düzenlenen Tarsus 3. Kleopatra Bisiklet Festivali'nin açılış törenine katıldı. Başkan Seçer ve Başkan Boltaç, bisikletlilerle Tarsus şehir turu yaptı.

Başkan Seçer, Başkan Boltaç ile Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Tarsus Bisiklet Topluluğu iş birliğinde 4-6 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen 3. Kleopatra Bisiklet Festivali'nin açılış törenine katıldı. Başkan Seçer'in startının ardından bisikletlerle tarihi Kleopatra Kapısı'ndan geçildi. Başkan Seçer ve Başkan Boltaç; festival kapsamında bisikletlilerle birlikte Tarsus şehir turu yaptı.

Festivale 32 farklı kentten 250 bisikletli katılıyor

Katılımcılar 3 gün boyunca Tarsus içinde ve çevresinde bisiklete binerek bir yandan bisikletli ulaşım konusunda farkındalık oluşturulacak bir yandan da yaşadıkları kentlere güzel anılarla dönecek. Festivale 32 farklı kentten 250 bisikletli katılıyor. Festival ile Tarsus'un tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımı, sağlıklı bir ulaşım seçeneği olarak bisiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla ilgili farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Festival sayesinde bisiklet tutkunları; hem tarihi ve turistik açıdan zengin Tarsus'u keşfediyor hem de bisikletin sağlıklı bir ulaşım aracı olarak kullanımını teşvik etme imkanı sunuyorlar.

Yurdun dört bir yanından Kleopatra Bisiklet Festivali'ne gelen bisiklet tutkunlarına seslenen Başkan Seçer,  şunları söyledi:

"Bu tür etkinlikler bizleri bir araya getiriyor, o yüzden önemsiyoruz"

"Kentimize renk kattınız. Her zaman bekleriz. Bu etkinlikler bizleri bir araya getiriyor. Bu nedenle de önemsiyoruz. Hem çevre dostu bir ulaşım aracı olduğu için hem de gerçekten spor keyfi çok güzel olduğu için kullanmamız gerekiyor.  Ben en azından haftada bir günümün içerisinde zaman ayırmaya çalışıyorum. Son derece de keyifli bir spor. Hepinizi bisiklet sporunu yapmaya davet ediyorum. Biz de bisiklet yolları yapıyoruz, daha fazlasını yapalım."

20 Ekim'de yapılacak Tarsus Yarı Maratonu'nu hatırlatarak vatandaşları davet eden Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"20 Ekim'de herkesi bekliyoruz. Özellikle Tarsuslu hemşehrilerimin de bu etkinliklere ilgi duymalarını istiyorum. Tarsus'ta bir şeylerin değiştiğini hissetmemiz lazım. Tarsus'a; Tarsus'un dışından hatta Türkiye'nin dışından ne kadar insan gelmesini sağlarsak Tarsus o derece büyür, o derece tanınan bir kent olur, refah artar. İnsanlar burada daha mutlu olur. Tarsuslular bunu önemsemeli. Artık yeni bir anlayışla dönüp bakmalılar. Dışa açılmalılar. Bu tarz etkinliklerle insanları buraya getirip; Tarsus'u tanıtmak, tarihini, kültürünü, insanını, gastronomisini anlatmak sadece belediyelerin değil, hepimizin görevi."

Başkan Seçer, 1-3 Kasım'da yapılacak Uluslararası Tarsus Festivali'ni de hatırlatarak, "Önceki yıllarda yaptığımız festivaller çok muhteşem oldu. Uluslararası Tarsus Festivali'nin bu yıl 3'üncüsünü yapacağız. Çok iyi, çok keyifli olacak. Her geçen yıl içeriği daha da artıyor ve zenginleşiyor. Bu yıl Ali Başkan'ımızın da bu konuda özel çabası var. Bizimle yine iş birliği halinde olacaklar. Göreceksiniz, çok iyi bir sonuç elde edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Boltaç ise konuşmasında bisikletin hem çevre hem de insan sağlığına olan katkısına yer verdi. Tarsus'un bisiklet kullanımına çok uygun bir kent olduğunu söyleyen Boltaç, şunları aktardı:

"Her zaman her yerde karbon ayak izini azaltmak için hep bisiklet sürelim, pedalları çevirelim. Sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir gelecek istiyorsak bisiklet topluluğumuzla beraber her zaman bir arada olacağımızın söylenmesini, bilinmesini istiyorum. Kentimiz bisiklet sürmek anlamında çok elverişli bir kent. Çok yakışıklı dağlarımız ve çok da güzel bir denizimiz var. Ama maalesef üzülerek söylüyorum ki bunu karbon salınımıyla kirletmeye çok meyilli bir kentiz. Ama hep birlikte bunu aşacağız. Güzel işler başaracağız. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza 3. Kleopatra Bisiklet Festivali'nden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Uyumla, huzurla, memnuniyetle sizler için çalışacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de 3. Kleopatra Bisiklet Festivali Başladı - Son Dakika

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