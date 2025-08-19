Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Meclis\'in önünde beyaz Toros\'u ateşe veren şahıs \'Cinali Grubu\'yla bağlantılı çıktı
19.08.2025 12:41  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Meclis\'in önünde beyaz Toros\'u ateşe veren şahıs \'Cinali Grubu\'yla bağlantılı çıktı
Haber Videosu

TBMM önünde beyaz Toros'unu yakan Mehmet Emin F.'nin; Mersin'de 2006 yılında şehit cenazesinde topluluğu provoke etmeye çalıştığı, ayrıca 'Cinali Grubu' olarak bilinen Ahmet Cinali liderliğindeki organize suç örgütü yapılanması içerisinde bulunduğu belirlendi.

Ankara'da, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen M.E.F., Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde otomobilini yaktı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda suç kaydı olduğu ifade edilen M.E.F. gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle Mersin'den gelen M.E.F., TBMM önünde "Toros" marka beyaz otomobilini yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "19 Ağustos 2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Meclis'in önünde beyaz Toros yakan şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı

ŞEHİT CENAZESİNİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞMIŞ

TBMM önünde otomobilini yakan Mehmet Emin F.'nin (57), Mersin'de 2006 yılında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal'ın cenaze töreninde topluluğu provoke etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

"CİNALİ GRUBU" ADLI SUÇ ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTILI

Şüphelinin ayrıca 2007 yılında Mersin ve yakın çevresinde 'Cinali Grubu' olarak bilinen Ahmet Cinali liderliğindeki organize suç örgütü yapılanması içerisinde bulunduğu belirlendi. 2025 yılında Mersin Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden randevu aldığı da ortaya çıkan şüphelinin, hırsızlık, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, güveni kötüye kullanma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından kaydı olduğu ve 2017 yılında Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak kaldığı ortaya çıktı.

Meclis'in önünde beyaz Toros yakan şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TBMM önünde yakılan beyaz Toros'la ilgili "Genel güvenliği kastan tehlikeye sokmak" suçundan resen soruşturma başlattı.

ÖTV İNDİRİMİ ÇIKMADI DİYE ARACI YAKMIŞ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şahsın 16 farklı suçtan kaydının olduğunu belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bugün saat 08.55'te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur. Yapılan incelemede şahsın Mersin'de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'Hurda Araç Teşviki'yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir.

Şahsın, aralarında "Hırsızlık", "Motorlu Taşıt Hırsızlığı", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Tehdit" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir.

2018'DE DE ARAÇ YAKMIŞ

Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de "10 yıl cezaevinde yattım" diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: DHA

Güvenlik, Otomobil, Jandarma, Güncel, Mersin, ÖTV, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • zurnaci samo Oner:
    ne hikmetse biri bir eylem yapsın hemen kılıfı uyduryorlar yok fetocu yok PKK'lı yok falan filan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Beşiktaş’ta ayrılık açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi’nin rekoruna dikti Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti
Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici

13:00
Meclis’in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı İşte yakalandığı an söyledikleri
Meclis'in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı! İşte yakalandığı an söyledikleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 13:06:58. #7.13#
SON DAKİKA: Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.