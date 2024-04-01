81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MERSİN SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 3.747
Açılan Sandık Oranı : % 84,37
Kullanılan Oy : 922.861
Geçerli Oy : 889.730
Katılım Oranı : % 78,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 59,34527.925
MHPSERDAR SOYDAN% 30,39270.429
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,329.403
DİĞER% 1,6714.860
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 1,059.360
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 0,998.764
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,575.078
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,524.657
SAADETSONER ÇONTAR% 0,43.519
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,292.567
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,191.682
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,181.601
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,161.402
TKPDERYA DEMİR% 0,161.383
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,151.356
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,151.331
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,1914
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,1880
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,1863
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,09800
TKHBERKAY ÇELEN% 0,05461
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,03295
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,02200
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 78,80
Katılım Oranı : % 80,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 32,835.669
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 28,6831.186
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 22,6824.661
DİĞER% 7,788.465
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,451.572
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 1,341.454
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 1,271.376
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,83901
BTPCEMİL KARA% 0,49530
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,47514
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,45486
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,38417
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,37407
DPGÖKHAN BENER% 0,3325
TKPHAMİT SAKAR% 0,22244
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,16171
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,09100
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,0995
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,0779
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,0662
BAĞIMSIZİBRAHİM HALİL KARAYILAN% 0,0227
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 71,66
Katılım Oranı : % 86,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 57,817.541
MHPHİDAYET KILINÇ% 36,4911.074
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 1,97597
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 0,92280
DİĞER% 0,72219
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,4120
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,391
SAADETALİ BAL% 0,2886
DPALPAY KARAMAN% 0,2782
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,2268
BTPHAKAN KUZİN% 0,261
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,260
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,0928
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,0823
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,0617
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 62,764.948
AK PARTİFERAT AKTAN% 31,412.476
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 4,03318
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,3427
SAADETMEHMET FATİH ERCAN% 0,324
BTPSÜLEYMAN SÜNBÜL% 0,2822
BAĞIMSIZMEHMET SARI% 0,2721
ZAFER PARTİSİÖZGÜN ÖLEKLİ% 0,1613
DEVA PARTİSİYAREN YAVUZ TEL% 0,1411
HÜDA PARİSMAİL EROĞLU% 0,18
MİLLETÖMER TEKİN% 0,097
DSPÖZKAN BAŞKAYA% 0,086
VATAN PARTİSİHALİL BORA BOZKURT% 0,043
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 89,19
Katılım Oranı : % 84,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 37,655.766
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,354.802
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 29,344.494
BAĞIMSIZDURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ% 0,4873
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,4467
BTPBESİM ATAŞ% 0,1827
TİPOĞUZHAN USTA% 0,1827
SAADETMEHMET LUTFİ UĞUZ% 0,1625
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,0813
DEVA PARTİSİMUSA HAN ÜNAL% 0,069
MİLLETSADIK EMEN% 0,058
DSPÇİĞDEM BİÇER% 0,034
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 93,10
Katılım Oranı : % 80,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 50,032.804
MHPALİ RIZA GENÇ% 46,142.586
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 3,69207
HÜDA PARLATİF AKPINAR% 0,074
SAADETİZVAN NERGİZ% 0,053
YENİDEN REFAHBÜLENT ŞAHİN% 0,021
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 86,86
Katılım Oranı : % 83,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 42,1933.701
CHPMEHMET MAVİ% 37,0329.581
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 16,112.864
DİĞER% 1,391.109
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,13899
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,71571
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,46367
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,18146
DPHAVVA TEKELİ% 0,16131
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,16129
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,14110
BTPÖMER ŞEN% 0,1299
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,0860
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,0752
DSPTANER ZEHİR% 0,0540
BAĞIMSIZMURAT TIRAŞ% 0,0325
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,376.325
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 30,685.486
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 30,015.367
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 2,91521
DİĞER% 0,2748
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,1934
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,1527
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,0814
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,0713
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,0712
HKPNAZMİYE ALKANAT% 0,0610
BTPÇETİN ŞAHİN% 0,0610
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,059
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,036
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 64,2673.024
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 23,8927.147
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 5,476.222
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 1,972.243
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 1,091.234
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,84951
BTPOSMAN KÖKER% 0,46523
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,3344
SAADETBURAK CANLI% 0,28322
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,28316
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,27306
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,25280
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,2231
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,15172
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,1110
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,0775
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0674
DİĞER% 0,0336
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 0,0333
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 80,81
Katılım Oranı : % 87,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 49,4916.187
MHPVOLKAN ŞEKER% 32,3810.590
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 12,784.179
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,231.057
SAADETAHMET KARA% 0,47154
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,41136
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,35114
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,2273
HKPKERİM BALKAN% 0,1447
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,1445
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,1239
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,1239
DİĞER% 0,1135
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,0413
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 92,45
Katılım Oranı : % 83,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 56,942.192
MHPSADIK ALTUNOK% 37,3627.702
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 1,351.000
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 1,22905
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,76561
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,42312
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,32241
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,21158
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,21156
DİĞER% 0,21156
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,2148
DPHASAN KILIÇ% 0,2147
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,17129
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,17126
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,1288
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,176
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0860
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 75,90
Katılım Oranı : % 78,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 46,0565.808
MHPMAHMUT TAT% 35,7351.066
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 6,048.632
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 68.575
DİĞER% 0,991.416
HÜDA PARSERVET ASLAN% 0,951.362
YENİDEN REFAHALİ SARI% 0,921.308
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,831.188
SAADETENVER VARLI% 0,58836
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,42597
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,41589
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,27384
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,27383
TKPUĞUR ÖZER% 0,13189
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,13187
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,1150
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,1137
BAĞIMSIZMEHMET BİLAL EROĞLU% 0,08111
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 75,40
Katılım Oranı : % 74,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 47,5658.176
MHPALİ ÖZ% 38,4247.003
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,466.675
DİĞER% 1,942.378
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,82.206
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 1,061.292
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,77939
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,77937
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,48590
DPTURGAY ÇELİK% 0,31383
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,27334
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,24295
TKPYUSUF ÖZER% 0,22274
MİLLETSERAP UYSAL% 0,18217
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,15180
EMEPİMDAT DAĞ% 0,14167
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,09111
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,09110
BAĞIMSIZBURCU TEMİZKAN% 0,0564
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 91,03
Katılım Oranı : % 72,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 62,3680.055
AK PARTİKENAN PEKER% 16,7321.474
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 6,578.437
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 3,84.885
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 2,052.629
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 1,912.454
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 1,081.384
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,921.179
TİPGENÇER BAYKUL% 0,821.048
DİĞER% 0,77983
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,74949
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,48614
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,39495
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,31404
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,26333
TKPZÜHAL KURT% 0,25328
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,18236
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,14178
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,11146
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,08103
MİLLİ YOLTUFAN TUNCEL% 0,0559

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERSİN SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz
    02:53 Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.

  • Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti
    02:51 Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.

  • Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde
    02:50 Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

    Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.

  • Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
    02:48 Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu:
    02:48 Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu: "Bir Kişinin Vesayet Dönemi, Bugün İtibariyle Bitmiştir"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.

  • Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde
    02:47 Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı
    02:47 MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.

  • Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde
    02:47 Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.

  • CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Seçimi Kazanıyoruz
    02:46 CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Seçimi Kazanıyoruz

    CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 02:57:03. #1.13#
SON DAKİKA: MERSİN SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement