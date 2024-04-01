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MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 02:22
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 4.161
Açılan Sandık Oranı : % 93,70
Kullanılan Oy : 1.028.968
Geçerli Oy : 986.969
Katılım Oranı : % 78,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 59,57587.980
MHPSERDAR SOYDAN% 30,52301.260
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,3633.112
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 1,1311.139
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 1,0310.190
DİĞER% 0,767.518
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,646.309
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,65.963
SAADETSONER ÇONTAR% 0,434.206
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,333.246
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,212.023
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,21.993
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,181.749
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,171.694
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,161.616
TKPDERYA DEMİR% 0,161.544
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,121.203
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,111.113
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,111.091
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,1972
TKHBERKAY ÇELEN% 0,04408
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,04382
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,03258
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 90,58
Katılım Oranı : % 78,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 34,8141.963
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 29,4135.448
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 23,3828.184
DİĞER% 3,734.497
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,431.726
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 1,411.696
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 1,341.618
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,851.029
BTPCEMİL KARA% 0,62750
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,52627
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,51617
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,43518
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,39472
DPGÖKHAN BENER% 0,34404
TKPHAMİT SAKAR% 0,26315
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,19223
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,1115
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,09109
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,0899
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,0890
BAĞIMSIZİBRAHİM HALİL KARAYILAN% 0,0337
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 80,75
Katılım Oranı : % 86,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 57,7219.780
MHPHİDAYET KILINÇ% 36,8912.641
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 1,95668
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 0,93317
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,41139
DİĞER% 0,34117
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,32111
DPALPAY KARAMAN% 0,2896
SAADETALİ BAL% 0,2896
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,2380
BTPHAKAN KUZİN% 0,270
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,268
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,1137
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,0930
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,0517
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 62,734.948
AK PARTİFERAT AKTAN% 31,392.476
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 4,03318
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,3628
SAADETMEHMET FATİH ERCAN% 0,324
BAĞIMSIZMEHMET SARI% 0,2923
BTPSÜLEYMAN SÜNBÜL% 0,2822
ZAFER PARTİSİÖZGÜN ÖLEKLİ% 0,1613
DEVA PARTİSİYAREN YAVUZ TEL% 0,1411
HÜDA PARİSMAİL EROĞLU% 0,119
MİLLETÖMER TEKİN% 0,097
DSPÖZKAN BAŞKAYA% 0,086
VATAN PARTİSİHALİL BORA BOZKURT% 0,043
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 94,59
Katılım Oranı : % 86,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 37,896.238
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,215.138
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 28,524.695
BAĞIMSIZDURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ% 0,69113
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,61101
TİPOĞUZHAN USTA% 0,2948
BTPBESİM ATAŞ% 0,2338
SAADETMEHMET LUTFİ UĞUZ% 0,2236
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,1525
MİLLETSADIK EMEN% 0,0814
DEVA PARTİSİMUSA HAN ÜNAL% 0,0712
DSPÇİĞDEM BİÇER% 0,046
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 49,023.013
MHPALİ RIZA GENÇ% 45,732.811
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 4,15255
HÜDA PARLATİF AKPINAR% 0,2918
YENİDEN REFAHBÜLENT ŞAHİN% 0,2314
DEVA PARTİSİTORUN CANER ÇAKMAK% 0,2314
SAADETİZVAN NERGİZ% 0,117
ZAFER PARTİSİÖMER SÖKER% 0,074
HKPAYŞE ÇOLPA% 0,053
BÜYÜK BİRLİKSELAHATTİN UMUT LAĞAP% 0,032
DSPMUSTAFA ERKAN KAYGU% 0,032
BTPERDAL AKSAY% 0,032
MİLLETTESLİME BAL% 0,032
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 88,47
Katılım Oranı : % 83,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 42,2734.252
CHPMEHMET MAVİ% 37,2730.202
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 16,213.127
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,13912
DİĞER% 0,96781
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,72584
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,45369
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,18147
DPHAVVA TEKELİ% 0,17136
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,16131
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,14113
BTPÖMER ŞEN% 0,12101
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,0862
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,0652
DSPTANER ZEHİR% 0,0540
BAĞIMSIZMURAT TIRAŞ% 0,0430
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,146.306
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 30,55.474
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 30,065.394
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 3539
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,353
DİĞER% 0,2544
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,1934
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,1120
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,1119
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,0917
HKPNAZMİYE ALKANAT% 0,0815
BTPÇETİN ŞAHİN% 0,0815
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,0610
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,036
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 63,2972.675
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 23,7427.265
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 6,086.986
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 2,12.411
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 1,121.284
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,911.044
BTPOSMAN KÖKER% 0,64732
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,32369
SAADETBURAK CANLI% 0,32363
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,28326
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,28325
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,26297
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,2223
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,18204
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,11121
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,0783
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0782
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 0,0338
DİĞER% 01
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 88,38
Katılım Oranı : % 87,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 49,2717.714
MHPVOLKAN ŞEKER% 33,0211.870
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 12,444.471
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,171.139
SAADETAHMET KARA% 0,46166
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,43155
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,33118
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,2384
HKPKERİM BALKAN% 0,1555
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,1449
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,1245
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,1244
DİĞER% 0,0828
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,0413
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 96,98
Katılım Oranı : % 83,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 56,7444.155
MHPSADIK ALTUNOK% 37,4929.175
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 1,371.063
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 1,23960
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,78605
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,42326
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,32248
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,22171
DPHASAN KILIÇ% 0,22168
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,21166
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,21162
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,18137
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,17134
DİĞER% 0,15120
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,1190
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,178
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0860
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 94,68
Katılım Oranı : % 79,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 46,3983.875
MHPMAHMUT TAT% 35,2863.792
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 6,0410.925
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 5,9710.797
HÜDA PARSERVET ASLAN% 1,182.140
YENİDEN REFAHALİ SARI% 1,142.053
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,931.677
SAADETENVER VARLI% 0,691.249
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,48865
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,44797
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,31560
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,27497
DİĞER% 0,22392
TKPUĞUR ÖZER% 0,17302
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,15269
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,13234
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,12224
BAĞIMSIZMEHMET BİLAL EROĞLU% 0,09163
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 91,32
Katılım Oranı : % 74,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 47,4470.473
MHPALİ ÖZ% 38,9557.874
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,538.212
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,782.643
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 1,21.784
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,921.369
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,791.176
DİĞER% 0,781.160
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,57853
DPTURGAY ÇELİK% 0,38559
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,29438
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,29429
TKPYUSUF ÖZER% 0,25366
MİLLETSERAP UYSAL% 0,21307
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,17252
EMEPİMDAT DAĞ% 0,17249
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,11165
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,1150
BAĞIMSIZBURCU TEMİZKAN% 0,07103
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 99,49
Katılım Oranı : % 73,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 62,2787.769
AK PARTİKENAN PEKER% 16,8723.784
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 6,919.734
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 4,015.658
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 2,062.908
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 1,922.706
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 1,111.563
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,91.275
TİPGENÇER BAYKUL% 0,841.178
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,761.070
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,5702
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,4571
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,32448
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,26362
TKPZÜHAL KURT% 0,26362
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,19264
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,13189
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,12171
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,08119
DİĞER% 0,0565
MİLLİ YOLTUFAN TUNCEL% 0,0454

Kaynak: AA

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