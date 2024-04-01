MERSİN SON

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 4.317
Açılan Sandık Oranı : % 97,21
Kullanılan Oy : 1.068.903
Geçerli Oy : 1.023.695
Katılım Oranı : % 78,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 59,47608.835
MHPSERDAR SOYDAN% 30,78315.081
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,4134.861
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 1,1611.858
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 1,0410.652
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,656.606
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,616.257
DİĞER% 0,484.940
SAADETSONER ÇONTAR% 0,434.424
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,333.403
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,212.153
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,22.073
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,181.814
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,181.807
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,171.685
TKPDERYA DEMİR% 0,161.643
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,121.262
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,111.156
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,11.057
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,11.024
TKHBERKAY ÇELEN% 0,04428
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,04399
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,03277
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 93,66
Katılım Oranı : % 78,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 36,0444.641
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 29,2836.259
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 23,3328.895
DİĞER% 2,643.273
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 1,551.921
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,431.766
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 1,211.493
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,861.067
BTPCEMİL KARA% 0,62774
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,53653
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,51637
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,44550
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,39480
DPGÖKHAN BENER% 0,33404
TKPHAMİT SAKAR% 0,27332
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,19237
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,1119
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,09111
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,08105
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,0893
BAĞIMSIZİBRAHİM HALİL KARAYILAN% 0,0341
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 94,65
Katılım Oranı : % 86,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 57,6523.634
MHPHİDAYET KILINÇ% 37,1515.229
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 2819
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 0,88362
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,42172
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,33135
SAADETALİ BAL% 0,27110
DPALPAY KARAMAN% 0,26107
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,2289
BTPHAKAN KUZİN% 0,2187
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,1977
DİĞER% 0,1771
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,1247
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,0936
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,0418
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 62,664.948
AK PARTİFERAT AKTAN% 31,362.476
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 4,03318
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,3931
SAADETMEHMET FATİH ERCAN% 0,324
BTPSÜLEYMAN SÜNBÜL% 0,2923
BAĞIMSIZMEHMET SARI% 0,2923
ZAFER PARTİSİÖZGÜN ÖLEKLİ% 0,1915
DEVA PARTİSİYAREN YAVUZ TEL% 0,1411
HÜDA PARİSMAİL EROĞLU% 0,1310
MİLLETÖMER TEKİN% 0,18
DSPÖZKAN BAŞKAYA% 0,086
VATAN PARTİSİHALİL BORA BOZKURT% 0,043
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 37,596.642
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,825.622
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 27,764.906
BAĞIMSIZDURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ% 0,84149
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,71126
TİPOĞUZHAN USTA% 0,3257
BTPBESİM ATAŞ% 0,2748
SAADETMEHMET LUTFİ UĞUZ% 0,2646
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,1831
MİLLETSADIK EMEN% 0,1221
DEVA PARTİSİMUSA HAN ÜNAL% 0,0916
DSPÇİĞDEM BİÇER% 0,047
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 48,793.036
MHPALİ RIZA GENÇ% 45,012.801
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 4,52281
HÜDA PARLATİF AKPINAR% 0,4729
YENİDEN REFAHBÜLENT ŞAHİN% 0,3220
DEVA PARTİSİTORUN CANER ÇAKMAK% 0,2717
SAADETİZVAN NERGİZ% 0,159
ZAFER PARTİSİÖMER SÖKER% 0,117
BÜYÜK BİRLİKSELAHATTİN UMUT LAĞAP% 0,16
MİLLETTESLİME BAL% 0,085
HKPAYŞE ÇOLPA% 0,064
BTPERDAL AKSAY% 0,064
DSPMUSTAFA ERKAN KAYGU% 0,032
VATAN PARTİSİSUZAN FALCIOĞLU% 0,032
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 92,49
Katılım Oranı : % 83,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 42,1935.670
CHPMEHMET MAVİ% 37,7531.914
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 16,1213.625
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,13957
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,73616
DİĞER% 0,57484
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,47395
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,18152
DPHAVVA TEKELİ% 0,18151
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,17143
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,14118
BTPÖMER ŞEN% 0,13107
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,0869
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,0655
BAĞIMSIZMURAT TIRAŞ% 0,0543
DSPTANER ZEHİR% 0,0540
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,196.315
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 30,515.474
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 29,985.380
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 3,11558
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,3258
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,1934
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,1425
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,1222
BTPÇETİN ŞAHİN% 0,1221
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,1119
HKPNAZMİYE ALKANAT% 0,0917
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,0814
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,047
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 63,1672.578
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 23,7827.331
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 6,177.091
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 2,12.418
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 1,121.287
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,911.045
BTPOSMAN KÖKER% 0,64735
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,32369
SAADETBURAK CANLI% 0,32365
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,28324
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,28323
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,26300
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,2224
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,18204
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,11121
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,0783
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0782
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 0,0338
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 95,96
Katılım Oranı : % 88,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 48,8519.086
MHPVOLKAN ŞEKER% 33,6413.143
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 12,264.792
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,161.234
SAADETAHMET KARA% 0,46181
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,42163
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,33129
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,2391
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,1871
HKPKERİM BALKAN% 0,1664
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,1454
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,1248
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,0414
DİĞER% 0,013
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 97,89
Katılım Oranı : % 83,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 56,6744.512
MHPSADIK ALTUNOK% 37,5229.474
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 1,391.091
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 1,22963
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,83650
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,44346
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,41323
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,22173
DPHASAN KILIÇ% 0,22171
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,22171
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,21162
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,18140
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,17136
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,1295
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,177
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0861
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 99,51
Katılım Oranı : % 79,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 46,2488.078
MHPMAHMUT TAT% 35,5567.701
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 6,0411.508
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 5,9911.404
HÜDA PARSERVET ASLAN% 1,192.260
YENİDEN REFAHALİ SARI% 1,182.247
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,941.784
SAADETENVER VARLI% 0,691.319
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,48913
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,44837
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,31590
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,27520
TKPUĞUR ÖZER% 0,17332
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,15291
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,13247
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,13241
BAĞIMSIZMEHMET BİLAL EROĞLU% 0,09174
DİĞER% 0,0118
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 94,50
Katılım Oranı : % 74,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 47,2872.655
MHPALİ ÖZ% 39,2660.333
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,68.607
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,792.755
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 1,271.952
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,941.441
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,811.242
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,61932
DPTURGAY ÇELİK% 0,38590
DİĞER% 0,34524
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,31468
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,29449
TKPYUSUF ÖZER% 0,25387
MİLLETSERAP UYSAL% 0,22333
EMEPİMDAT DAĞ% 0,18277
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,17265
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,12177
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,11161
BAĞIMSIZBURCU TEMİZKAN% 0,07113
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 99,83
Katılım Oranı : % 73,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 62,2688.095
AK PARTİKENAN PEKER% 16,8523.850
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 6,919.784
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 4,025.689
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 2,062.921
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 1,922.714
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 1,111.571
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,911.287
TİPGENÇER BAYKUL% 0,841.186
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,761.077
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,5706
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,41574
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,32451
TKPZÜHAL KURT% 0,26367
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,26362
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,19269
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,13190
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,12172
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,08119
DİĞER% 0,0565
MİLLİ YOLTUFAN TUNCEL% 0,0454

Kaynak: AA

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