MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.441
|Toplam Seçmen
|:
|1.392.176
|Açılan Sandık
|:
|4.415
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,41
|Kullanılan Oy
|:
|1.092.517
|Geçerli Oy
|:
|1.044.393
|Katılım Oranı
|:
|% 78,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP SEÇER
|% 59,49
|621.314
|MHP
|SERDAR SOYDAN
|% 31
|323.781
|İYİ PARTİ
|MAHMUT BÜLENT ÖZKAN
|% 3,45
|36.037
|YENİDEN REFAH
|İZZEDDİN ALKAN
|% 1,17
|12.224
|ZAFER PARTİSİ
|EMİRCAN ÇATIKKAŞ
|% 1,06
|11.086
|MEMLEKET
|CELALETTİN DENLİ
|% 0,65
|6.781
|HÜDA PAR
|TAHİR UYSAL
|% 0,63
|6.525
|SAADET
|SONER ÇONTAR
|% 0,44
|4.622
|DEVA PARTİSİ
|GÜRAN DİNÇER
|% 0,34
|3.575
|DP
|BÜNYAMİN ÇELİK
|% 0,22
|2.288
|YTP
|CEMALETTİN TONĞA
|% 0,2
|2.048
|MİLLİ YOL
|MELİH ARSLAN
|% 0,19
|1.958
|AB PARTİ
|FEYYAZ AKTAŞ
|% 0,18
|1.924
|BTP
|GARİP CAN COŞKUN
|% 0,17
|1.760
|TKP
|DERYA DEMİR
|% 0,16
|1.708
|HAK-PAR
|ERDAL ÖZTÜRK
|% 0,13
|1.335
|DSP
|EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
|% 0,12
|1.222
|MİLLET
|HASAN TAHSİN UYSAL
|% 0,11
|1.099
|VATAN PARTİSİ
|YALÇIN ÖKTEM
|% 0,1
|1.074
|DİĞER
|% 0,08
|865
|TKH
|BERKAY ÇELEN
|% 0,04
|457
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM DOĞRU
|% 0,04
|420
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT GÜLENAY
|% 0,03
|290
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,82
|Katılım Oranı
|:
|% 77,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HOŞYAR SARIYILDIZ
|% 36,78
|47.639
|AK PARTİ
|MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK
|% 30,32
|39.265
|CHP
|NESİBE TEKER HAZİM
|% 23,53
|30.472
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA TEKBAŞ
|% 1,61
|2.088
|İYİ PARTİ
|ONUR KÖSEL
|% 1,52
|1.966
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÖZKANER
|% 1,25
|1.615
|HÜDA PAR
|ZÜBEYİR AKBAŞ
|% 0,94
|1.220
|BTP
|CEMİL KARA
|% 0,68
|879
|MEMLEKET
|CEMİL EVİS
|% 0,56
|728
|DEVA PARTİSİ
|EMRAH ŞİMŞEK
|% 0,54
|695
|SAADET
|MEHMET FARUK SÜZEN
|% 0,46
|596
|BAĞIMSIZ
|MEHMET DİNDAR
|% 0,37
|485
|DP
|GÖKHAN BENER
|% 0,35
|450
|TKP
|HAMİT SAKAR
|% 0,27
|353
|DİĞER
|% 0,23
|301
|DSP
|MÜRSEL ÇİFTÇİ
|% 0,18
|238
|VATAN PARTİSİ
|FIRAT ARKALI
|% 0,1
|128
|MİLLET
|ALİ NEŞET YAZAR
|% 0,1
|127
|HKP
|AYHAN GEZMİŞOĞLU
|% 0,09
|121
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN ÇALOĞLU
|% 0,08
|105
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM HALİL KARAYILAN
|% 0,04
|49
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,93
|Katılım Oranı
|:
|% 86,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DURMUŞ DENİZ
|% 57,73
|24.757
|MHP
|HİDAYET KILINÇ
|% 37,21
|15.955
|İYİ PARTİ
|ALİ RIZA ÖZDENİZ
|% 2,01
|862
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA KEMAL ASLAN
|% 0,86
|370
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞLAR KÖKSEL
|% 0,43
|184
|YENİDEN REFAH
|SEFA ÇAYLAR
|% 0,34
|145
|SAADET
|ALİ BAL
|% 0,28
|118
|DP
|ALPAY KARAMAN
|% 0,27
|115
|MİLLET
|ÖMER FARUK DEDE
|% 0,22
|95
|BTP
|HAKAN KUZİN
|% 0,21
|92
|HÜDA PAR
|İSMAİL CENGİZ BOYRAZ
|% 0,19
|82
|MEMLEKET
|MUSTAFA BOZ
|% 0,11
|49
|VATAN PARTİSİ
|AYKUT BABACAN
|% 0,09
|40
|DSP
|AHMET CENGİZ KARA
|% 0,05
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZKAN KILIÇARPA
|% 62,66
|4.948
|AK PARTİ
|FERAT AKTAN
|% 31,36
|2.476
|İYİ PARTİ
|İRFAN ŞAHİN
|% 4,03
|318
|YENİDEN REFAH
|EYÜP ÖZERK
|% 0,39
|31
|SAADET
|MEHMET FATİH ERCAN
|% 0,3
|24
|BTP
|SÜLEYMAN SÜNBÜL
|% 0,29
|23
|BAĞIMSIZ
|MEHMET SARI
|% 0,29
|23
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜN ÖLEKLİ
|% 0,19
|15
|DEVA PARTİSİ
|YAREN YAVUZ TEL
|% 0,14
|11
|HÜDA PAR
|İSMAİL EROĞLU
|% 0,13
|10
|MİLLET
|ÖMER TEKİN
|% 0,1
|8
|DSP
|ÖZKAN BAŞKAYA
|% 0,08
|6
|VATAN PARTİSİ
|HALİL BORA BOZKURT
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|% 37,59
|6.642
|İYİ PARTİ
|MEHMET TÜRE
|% 31,82
|5.622
|CHP
|BAYKAL ARIDENİZ
|% 27,76
|4.906
|BAĞIMSIZ
|DURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ
|% 0,84
|149
|YENİDEN REFAH
|PINAR ALTINÖZ
|% 0,71
|126
|TİP
|OĞUZHAN USTA
|% 0,32
|57
|BTP
|BESİM ATAŞ
|% 0,27
|48
|SAADET
|MEHMET LUTFİ UĞUZ
|% 0,26
|46
|HÜDA PAR
|MURAT SOLAK
|% 0,18
|31
|MİLLET
|SADIK EMEN
|% 0,12
|21
|DEVA PARTİSİ
|MUSA HAN ÜNAL
|% 0,09
|16
|DSP
|ÇİĞDEM BİÇER
|% 0,04
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MEHMET FATİH SOFU
|% 47,52
|3.023
|MHP
|ALİ RIZA GENÇ
|% 44,21
|2.812
|CHP
|GÜLAY ŞİMŞEK
|% 5,79
|368
|HÜDA PAR
|LATİF AKPINAR
|% 0,5
|32
|YENİDEN REFAH
|BÜLENT ŞAHİN
|% 0,41
|26
|ZAFER PARTİSİ
|ÖMER SÖKER
|% 0,38
|24
|DEVA PARTİSİ
|TORUN CANER ÇAKMAK
|% 0,36
|23
|SAADET
|İZVAN NERGİZ
|% 0,19
|12
|MİLLET
|TESLİME BAL
|% 0,17
|11
|BÜYÜK BİRLİK
|SELAHATTİN UMUT LAĞAP
|% 0,16
|10
|HKP
|AYŞE ÇOLPA
|% 0,09
|6
|VATAN PARTİSİ
|SUZAN FALCIOĞLU
|% 0,09
|6
|BTP
|ERDAL AKSAY
|% 0,08
|5
|DSP
|MUSTAFA ERKAN KAYGU
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,57
|Katılım Oranı
|:
|% 83,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KARA
|% 42,29
|36.086
|CHP
|MEHMET MAVİ
|% 37,87
|32.317
|İYİ PARTİ
|MEHMET DUTAR
|% 16,27
|13.886
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ŞAHİN
|% 1,15
|980
|ZAFER PARTİSİ
|DURMUŞ DOYDU
|% 0,75
|638
|SAADET
|MEHMET YILDIZ
|% 0,47
|405
|DP
|HAVVA TEKELİ
|% 0,18
|158
|HÜDA PAR
|FERHAT PINAR
|% 0,18
|151
|DEVA PARTİSİ
|SİNEM YÜRÜ
|% 0,18
|151
|MİLLET
|SALİH AKARÇAY
|% 0,14
|124
|DİĞER
|% 0,14
|119
|BTP
|ÖMER ŞEN
|% 0,13
|110
|HKP
|CEMİL DEMİRCAN
|% 0,08
|72
|VATAN PARTİSİ
|ZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR
|% 0,07
|56
|BAĞIMSIZ
|MURAT TIRAŞ
|% 0,05
|46
|DSP
|TANER ZEHİR
|% 0,05
|39
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH ÖNGE
|% 35,15
|6.316
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL ÇELİK
|% 30,47
|5.474
|CHP
|BAYRAM ALİ DEDE
|% 29,94
|5.380
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ALİ BİLGİN
|% 3,17
|570
|ZAFER PARTİSİ
|TARIK BERÇEM
|% 0,33
|59
|SAADET
|HÜSEYİN ARSLAN
|% 0,2
|35
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ALİ YILDIZ
|% 0,15
|26
|MİLLET
|HATİCE AYKUN
|% 0,14
|26
|BTP
|ÇETİN ŞAHİN
|% 0,12
|22
|HÜDA PAR
|ALİ HAYDAR UCAL
|% 0,12
|22
|HKP
|NAZMİYE ALKANAT
|% 0,09
|17
|VATAN PARTİSİ
|CAN CENGİZ
|% 0,08
|14
|DSP
|MUSTAFA KEMAL TEKİN
|% 0,04
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SERKAN TUNCER
|% 63,15
|72.578
|AK PARTİ
|MEVLÜT EKMEKCİ
|% 23,78
|27.331
|BAĞIMSIZ
|NEŞET TARHAN
|% 6,17
|7.091
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU
|% 2,11
|2.419
|İYİ PARTİ
|NÜSRET OLİGER
|% 1,12
|1.289
|YENİDEN REFAH
|RECEP GÜL
|% 0,91
|1.045
|BTP
|OSMAN KÖKER
|% 0,64
|735
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KIRATLI
|% 0,32
|369
|SAADET
|BURAK CANLI
|% 0,32
|365
|MEMLEKET
|YASEMİN GÜNGÖR
|% 0,28
|324
|TKP
|FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ
|% 0,28
|323
|DEVA PARTİSİ
|NİHAT ÖZEN
|% 0,26
|300
|HÜDA PAR
|ABDULSELAM CANTAY
|% 0,2
|225
|VATAN PARTİSİ
|ABDULLAH ŞUVAK
|% 0,18
|204
|DP
|CELAL KEREM KARASOLAK
|% 0,11
|121
|DSP
|FİKRET İMAMOĞLU
|% 0,07
|83
|MİLLET
|HASAN DEMİRCAN
|% 0,07
|83
|MİLLİ YOL
|MUHİTTİN YILMAZ PALAMUT
|% 0,03
|38
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,49
|Katılım Oranı
|:
|% 88,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MURAT ORHAN
|% 48,58
|19.794
|MHP
|VOLKAN ŞEKER
|% 34,04
|13.872
|CHP
|GÜLSÜM KEVSER MUT
|% 12,15
|4.952
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DEMİR
|% 3,12
|1.273
|SAADET
|AHMET KARA
|% 0,46
|189
|DEVA PARTİSİ
|FATMA ÇELİK KOVAN
|% 0,42
|172
|MEMLEKET
|FİKRET ÇAYIR
|% 0,33
|134
|HÜDA PAR
|ÖMER BELEN
|% 0,24
|97
|BTP
|DURMUŞ KUMRU
|% 0,18
|73
|HKP
|KERİM BALKAN
|% 0,16
|67
|MİLLET
|İBRAHİM AYHAN KOÇAK
|% 0,15
|60
|VATAN PARTİSİ
|REFAH TOPÇU
|% 0,13
|51
|DSP
|SEYİT AHMET AĞAÇKESEN
|% 0,04
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA TURGUT
|% 56,61
|45.274
|MHP
|SADIK ALTUNOK
|% 38,04
|30.424
|İYİ PARTİ
|ALİ ÖZGÜR
|% 1,41
|1.127
|ZAFER PARTİSİ
|ZEYNEL DİNİZ
|% 1,23
|983
|YENİDEN REFAH
|ERSOY ŞAHİN
|% 0,83
|667
|DP
|HASAN KILIÇ
|% 0,23
|182
|SAADET
|MEHMET ALİ GÖK
|% 0,22
|178
|BAĞIMSIZ
|BİLAL DÖLEK
|% 0,22
|172
|BTP
|ÇETİN ŞENYURT
|% 0,2
|164
|HÜDA PAR
|ABDULLAH DUMAN
|% 0,2
|163
|DEVA PARTİSİ
|KENAN DEMİR
|% 0,18
|143
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM YANIÇ
|% 0,18
|141
|MİLLET
|DURMUŞ KALE
|% 0,15
|119
|MEMLEKET
|İBRAHİM KARABULUT
|% 0,12
|96
|VATAN PARTİSİ
|TÜLAY ETİLER
|% 0,1
|81
|DSP
|FATMA ALTUNOK
|% 0,08
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,75
|Katılım Oranı
|:
|% 79,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ BOLTAÇ
|% 46,17
|88.187
|MHP
|MAHMUT TAT
|% 35,62
|68.035
|MEMLEKET
|OZAN MEHMET BOZDOĞAN
|% 6,05
|11.548
|İYİ PARTİ
|MEHMET YUNUS SEVEN
|% 5,99
|11.448
|HÜDA PAR
|SERVET ASLAN
|% 1,19
|2.262
|YENİDEN REFAH
|ALİ SARI
|% 1,18
|2.260
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA BATIN ŞENER
|% 0,94
|1.789
|SAADET
|ENVER VARLI
|% 0,69
|1.324
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN YILDIRIM
|% 0,48
|917
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ATAY
|% 0,44
|840
|BTP
|NEZİHA KARATAŞ
|% 0,31
|595
|MİLLET
|FİKRET ADIGÜZEL
|% 0,27
|520
|TKP
|UĞUR ÖZER
|% 0,17
|332
|AB PARTİ
|YAKUP CAN GÜNGÖR
|% 0,15
|293
|VATAN PARTİSİ
|MURAT ÜNSAL
|% 0,13
|247
|DSP
|TOLGA ÇAKIR
|% 0,13
|241
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BİLAL EROĞLU
|% 0,09
|174
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,71
|Katılım Oranı
|:
|% 74,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDURRAHMAN YILDIZ
|% 47,01
|76.184
|MHP
|ALİ ÖZ
|% 39,63
|64.233
|İYİ PARTİ
|NİHAT SOYSAL
|% 5,67
|9.185
|YENİDEN REFAH
|SONER ÇELİK
|% 1,79
|2.899
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA ÖZMEN
|% 1,35
|2.186
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN DOĞAN
|% 0,93
|1.515
|SAADET
|BİLAL OĞUZ
|% 0,8
|1.295
|DEVA PARTİSİ
|SULTAN AYDOĞAN
|% 0,62
|1.012
|DP
|TURGAY ÇELİK
|% 0,38
|621
|BTP
|MEHMET ÖZGÜR
|% 0,32
|516
|BÜYÜK BİRLİK
|SABİT TURGAY KARADİKEN
|% 0,3
|487
|MİLLET
|SERAP UYSAL
|% 0,28
|446
|TKP
|YUSUF ÖZER
|% 0,25
|412
|EMEP
|İMDAT DAĞ
|% 0,18
|293
|DSP
|MEHMET KARACAOĞLU
|% 0,17
|278
|VATAN PARTİSİ
|NURİYE TÜRKOĞLU
|% 0,12
|195
|HKP
|ERCAN BİLGEÇ
|% 0,11
|170
|BAĞIMSIZ
|BURCU TEMİZKAN
|% 0,08
|129
|DİĞER
|% 0,01
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH ÖZYİĞİT
|% 62,26
|88.227
|AK PARTİ
|KENAN PEKER
|% 16,86
|23.892
|BAĞIMSIZ
|AŞKIN TANGIZ
|% 6,93
|9.820
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GENÇ
|% 4,03
|5.710
|ZAFER PARTİSİ
|BARIŞ EMENGEN
|% 2,06
|2.925
|İYİ PARTİ
|AHMET ARICAN
|% 1,92
|2.721
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT YAŞAR SEZGİN
|% 1,11
|1.577
|DEVA PARTİSİ
|FAİK TOK
|% 0,91
|1.290
|TİP
|GENÇER BAYKUL
|% 0,84
|1.189
|BTP
|ALİ ÖZDEMİR
|% 0,76
|1.078
|HÜDA PAR
|ABDULLAH EKİNCİ
|% 0,5
|707
|SAADET
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|% 0,41
|576
|BÜYÜK BİRLİK
|FÜSUN BEKER
|% 0,32
|452
|TKP
|ZÜHAL KURT
|% 0,26
|367
|MEMLEKET
|SEHER DÜZGÜN
|% 0,26
|365
|DP
|HASAN TÜRKER ŞAMAN
|% 0,19
|270
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA CENGİZ YILMAZ
|% 0,14
|192
|DSP
|MURAT EMRE DOLGUN
|% 0,12
|172
|MİLLET
|GÜLŞEN AYKUN
|% 0,08
|119
|MİLLİ YOL
|TUFAN TUNCEL
|% 0,04
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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