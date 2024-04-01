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MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 04:48  Güncelleme: 04:49
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 4.415
Açılan Sandık Oranı : % 99,41
Kullanılan Oy : 1.092.517
Geçerli Oy : 1.044.393
Katılım Oranı : % 78,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 59,49621.314
MHPSERDAR SOYDAN% 31323.781
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,4536.037
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 1,1712.224
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 1,0611.086
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,656.781
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,636.525
SAADETSONER ÇONTAR% 0,444.622
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,343.575
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,222.288
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,22.048
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,191.958
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,181.924
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,171.760
TKPDERYA DEMİR% 0,161.708
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,131.335
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,121.222
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,111.099
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,11.074
DİĞER% 0,08865
TKHBERKAY ÇELEN% 0,04457
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,04420
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,03290
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 99,82
Katılım Oranı : % 77,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 36,7847.639
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 30,3239.265
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 23,5330.472
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 1,612.088
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,521.966
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 1,251.615
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,941.220
BTPCEMİL KARA% 0,68879
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,56728
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,54695
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,46596
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,37485
DPGÖKHAN BENER% 0,35450
TKPHAMİT SAKAR% 0,27353
DİĞER% 0,23301
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,18238
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,1128
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,1127
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,09121
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,08105
BAĞIMSIZİBRAHİM HALİL KARAYILAN% 0,0449
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 98,93
Katılım Oranı : % 86,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 57,7324.757
MHPHİDAYET KILINÇ% 37,2115.955
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 2,01862
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 0,86370
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,43184
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,34145
SAADETALİ BAL% 0,28118
DPALPAY KARAMAN% 0,27115
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,2295
BTPHAKAN KUZİN% 0,2192
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,1982
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,1149
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,0940
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,0520
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 62,664.948
AK PARTİFERAT AKTAN% 31,362.476
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 4,03318
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,3931
SAADETMEHMET FATİH ERCAN% 0,324
BTPSÜLEYMAN SÜNBÜL% 0,2923
BAĞIMSIZMEHMET SARI% 0,2923
ZAFER PARTİSİÖZGÜN ÖLEKLİ% 0,1915
DEVA PARTİSİYAREN YAVUZ TEL% 0,1411
HÜDA PARİSMAİL EROĞLU% 0,1310
MİLLETÖMER TEKİN% 0,18
DSPÖZKAN BAŞKAYA% 0,086
VATAN PARTİSİHALİL BORA BOZKURT% 0,043
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 37,596.642
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,825.622
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 27,764.906
BAĞIMSIZDURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ% 0,84149
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,71126
TİPOĞUZHAN USTA% 0,3257
BTPBESİM ATAŞ% 0,2748
SAADETMEHMET LUTFİ UĞUZ% 0,2646
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,1831
MİLLETSADIK EMEN% 0,1221
DEVA PARTİSİMUSA HAN ÜNAL% 0,0916
DSPÇİĞDEM BİÇER% 0,047
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 47,523.023
MHPALİ RIZA GENÇ% 44,212.812
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 5,79368
HÜDA PARLATİF AKPINAR% 0,532
YENİDEN REFAHBÜLENT ŞAHİN% 0,4126
ZAFER PARTİSİÖMER SÖKER% 0,3824
DEVA PARTİSİTORUN CANER ÇAKMAK% 0,3623
SAADETİZVAN NERGİZ% 0,1912
MİLLETTESLİME BAL% 0,1711
BÜYÜK BİRLİKSELAHATTİN UMUT LAĞAP% 0,1610
HKPAYŞE ÇOLPA% 0,096
VATAN PARTİSİSUZAN FALCIOĞLU% 0,096
BTPERDAL AKSAY% 0,085
DSPMUSTAFA ERKAN KAYGU% 0,053
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 93,57
Katılım Oranı : % 83,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 42,2936.086
CHPMEHMET MAVİ% 37,8732.317
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 16,2713.886
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,15980
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,75638
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,47405
DPHAVVA TEKELİ% 0,18158
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,18151
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,18151
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,14124
DİĞER% 0,14119
BTPÖMER ŞEN% 0,13110
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,0872
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,0756
BAĞIMSIZMURAT TIRAŞ% 0,0546
DSPTANER ZEHİR% 0,0539
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,156.316
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 30,475.474
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 29,945.380
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 3,17570
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,3359
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,235
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,1526
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,1426
BTPÇETİN ŞAHİN% 0,1222
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,1222
HKPNAZMİYE ALKANAT% 0,0917
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,0814
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,047
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 63,1572.578
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 23,7827.331
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 6,177.091
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 2,112.419
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 1,121.289
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,911.045
BTPOSMAN KÖKER% 0,64735
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,32369
SAADETBURAK CANLI% 0,32365
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,28324
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,28323
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,26300
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,2225
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,18204
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,11121
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0783
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,0783
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 0,0338
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 99,49
Katılım Oranı : % 88,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 48,5819.794
MHPVOLKAN ŞEKER% 34,0413.872
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 12,154.952
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,121.273
SAADETAHMET KARA% 0,46189
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,42172
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,33134
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,2497
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,1873
HKPKERİM BALKAN% 0,1667
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,1560
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,1351
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,0415
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 56,6145.274
MHPSADIK ALTUNOK% 38,0430.424
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 1,411.127
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 1,23983
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,83667
DPHASAN KILIÇ% 0,23182
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,22178
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,22172
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,2164
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,2163
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,18143
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,18141
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,15119
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,1296
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,181
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0861
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 99,75
Katılım Oranı : % 79,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 46,1788.187
MHPMAHMUT TAT% 35,6268.035
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 6,0511.548
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 5,9911.448
HÜDA PARSERVET ASLAN% 1,192.262
YENİDEN REFAHALİ SARI% 1,182.260
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,941.789
SAADETENVER VARLI% 0,691.324
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,48917
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,44840
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,31595
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,27520
TKPUĞUR ÖZER% 0,17332
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,15293
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,13247
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,13241
BAĞIMSIZMEHMET BİLAL EROĞLU% 0,09174
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 99,71
Katılım Oranı : % 74,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 47,0176.184
MHPALİ ÖZ% 39,6364.233
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,679.185
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,792.899
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 1,352.186
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,931.515
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,81.295
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,621.012
DPTURGAY ÇELİK% 0,38621
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,32516
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,3487
MİLLETSERAP UYSAL% 0,28446
TKPYUSUF ÖZER% 0,25412
EMEPİMDAT DAĞ% 0,18293
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,17278
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,12195
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,11170
BAĞIMSIZBURCU TEMİZKAN% 0,08129
DİĞER% 0,0113
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 62,2688.227
AK PARTİKENAN PEKER% 16,8623.892
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 6,939.820
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 4,035.710
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 2,062.925
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 1,922.721
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 1,111.577
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,911.290
TİPGENÇER BAYKUL% 0,841.189
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,761.078
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,5707
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,41576
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,32452
TKPZÜHAL KURT% 0,26367
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,26365
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,19270
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,14192
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,12172
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,08119
MİLLİ YOLTUFAN TUNCEL% 0,0454

Kaynak: AA

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