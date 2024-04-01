MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.441
|Toplam Seçmen
|:
|1.392.176
|Açılan Sandık
|:
|4.441
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|1.099.143
|Geçerli Oy
|:
|1.050.325
|Katılım Oranı
|:
|% 78,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP SEÇER
|% 59,52
|625.102
|MHP
|SERDAR SOYDAN
|% 31,04
|326.041
|İYİ PARTİ
|MAHMUT BÜLENT ÖZKAN
|% 3,45
|36.210
|YENİDEN REFAH
|İZZEDDİN ALKAN
|% 1,17
|12.307
|ZAFER PARTİSİ
|EMİRCAN ÇATIKKAŞ
|% 1,06
|11.178
|MEMLEKET
|CELALETTİN DENLİ
|% 0,65
|6.818
|HÜDA PAR
|TAHİR UYSAL
|% 0,63
|6.576
|SAADET
|SONER ÇONTAR
|% 0,44
|4.657
|DEVA PARTİSİ
|GÜRAN DİNÇER
|% 0,34
|3.619
|DP
|BÜNYAMİN ÇELİK
|% 0,22
|2.318
|MİLLİ YOL
|MELİH ARSLAN
|% 0,2
|2.065
|YTP
|CEMALETTİN TONĞA
|% 0,19
|2.012
|AB PARTİ
|FEYYAZ AKTAŞ
|% 0,19
|1.964
|BTP
|GARİP CAN COŞKUN
|% 0,17
|1.782
|TKP
|DERYA DEMİR
|% 0,16
|1.714
|HAK-PAR
|ERDAL ÖZTÜRK
|% 0,13
|1.348
|DSP
|EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
|% 0,12
|1.232
|MİLLET
|HASAN TAHSİN UYSAL
|% 0,11
|1.108
|VATAN PARTİSİ
|YALÇIN ÖKTEM
|% 0,1
|1.088
|TKH
|BERKAY ÇELEN
|% 0,04
|463
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM DOĞRU
|% 0,04
|428
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT GÜLENAY
|% 0,03
|295
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HOŞYAR SARIYILDIZ
|% 36,92
|47.843
|AK PARTİ
|MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK
|% 30,39
|39.375
|CHP
|NESİBE TEKER HAZİM
|% 23,5
|30.444
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA TEKBAŞ
|% 1,62
|2.095
|İYİ PARTİ
|ONUR KÖSEL
|% 1,53
|1.980
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÖZKANER
|% 1,25
|1.623
|HÜDA PAR
|ZÜBEYİR AKBAŞ
|% 0,94
|1.224
|BTP
|CEMİL KARA
|% 0,68
|882
|MEMLEKET
|CEMİL EVİS
|% 0,56
|731
|DEVA PARTİSİ
|EMRAH ŞİMŞEK
|% 0,54
|706
|SAADET
|MEHMET FARUK SÜZEN
|% 0,47
|603
|BAĞIMSIZ
|MEHMET DİNDAR
|% 0,38
|486
|DP
|GÖKHAN BENER
|% 0,35
|450
|TKP
|HAMİT SAKAR
|% 0,28
|358
|DSP
|MÜRSEL ÇİFTÇİ
|% 0,18
|237
|VATAN PARTİSİ
|FIRAT ARKALI
|% 0,1
|130
|MİLLET
|ALİ NEŞET YAZAR
|% 0,1
|128
|HKP
|AYHAN GEZMİŞOĞLU
|% 0,09
|121
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN ÇALOĞLU
|% 0,08
|105
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM HALİL KARAYILAN
|% 0,04
|49
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DURMUŞ DENİZ
|% 57,73
|25.064
|MHP
|HİDAYET KILINÇ
|% 37,18
|16.140
|İYİ PARTİ
|ALİ RIZA ÖZDENİZ
|% 2,01
|873
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA KEMAL ASLAN
|% 0,86
|372
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞLAR KÖKSEL
|% 0,43
|187
|YENİDEN REFAH
|SEFA ÇAYLAR
|% 0,33
|145
|SAADET
|ALİ BAL
|% 0,28
|122
|DP
|ALPAY KARAMAN
|% 0,27
|119
|MİLLET
|ÖMER FARUK DEDE
|% 0,23
|98
|BTP
|HAKAN KUZİN
|% 0,22
|96
|HÜDA PAR
|İSMAİL CENGİZ BOYRAZ
|% 0,2
|85
|MEMLEKET
|MUSTAFA BOZ
|% 0,12
|51
|VATAN PARTİSİ
|AYKUT BABACAN
|% 0,09
|41
|DSP
|AHMET CENGİZ KARA
|% 0,05
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZKAN KILIÇARPA
|% 62,66
|4.948
|AK PARTİ
|FERAT AKTAN
|% 31,36
|2.476
|İYİ PARTİ
|İRFAN ŞAHİN
|% 4,03
|318
|YENİDEN REFAH
|EYÜP ÖZERK
|% 0,39
|31
|SAADET
|MEHMET FATİH ERCAN
|% 0,3
|24
|BTP
|SÜLEYMAN SÜNBÜL
|% 0,29
|23
|BAĞIMSIZ
|MEHMET SARI
|% 0,29
|23
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜN ÖLEKLİ
|% 0,19
|15
|DEVA PARTİSİ
|YAREN YAVUZ TEL
|% 0,14
|11
|HÜDA PAR
|İSMAİL EROĞLU
|% 0,13
|10
|MİLLET
|ÖMER TEKİN
|% 0,1
|8
|DSP
|ÖZKAN BAŞKAYA
|% 0,08
|6
|VATAN PARTİSİ
|HALİL BORA BOZKURT
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|% 37,59
|6.642
|İYİ PARTİ
|MEHMET TÜRE
|% 31,82
|5.622
|CHP
|BAYKAL ARIDENİZ
|% 27,76
|4.906
|BAĞIMSIZ
|DURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ
|% 0,84
|149
|YENİDEN REFAH
|PINAR ALTINÖZ
|% 0,71
|126
|TİP
|OĞUZHAN USTA
|% 0,32
|57
|BTP
|BESİM ATAŞ
|% 0,27
|48
|SAADET
|MEHMET LUTFİ UĞUZ
|% 0,26
|46
|HÜDA PAR
|MURAT SOLAK
|% 0,18
|31
|MİLLET
|SADIK EMEN
|% 0,12
|21
|DEVA PARTİSİ
|MUSA HAN ÜNAL
|% 0,09
|16
|DSP
|ÇİĞDEM BİÇER
|% 0,04
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MEHMET FATİH SOFU
|% 47,52
|3.023
|MHP
|ALİ RIZA GENÇ
|% 44,21
|2.812
|CHP
|GÜLAY ŞİMŞEK
|% 5,79
|368
|HÜDA PAR
|LATİF AKPINAR
|% 0,5
|32
|YENİDEN REFAH
|BÜLENT ŞAHİN
|% 0,41
|26
|ZAFER PARTİSİ
|ÖMER SÖKER
|% 0,38
|24
|DEVA PARTİSİ
|TORUN CANER ÇAKMAK
|% 0,36
|23
|SAADET
|İZVAN NERGİZ
|% 0,19
|12
|MİLLET
|TESLİME BAL
|% 0,17
|11
|BÜYÜK BİRLİK
|SELAHATTİN UMUT LAĞAP
|% 0,16
|10
|HKP
|AYŞE ÇOLPA
|% 0,09
|6
|VATAN PARTİSİ
|SUZAN FALCIOĞLU
|% 0,09
|6
|BTP
|ERDAL AKSAY
|% 0,08
|5
|DSP
|MUSTAFA ERKAN KAYGU
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KARA
|% 42,55
|38.893
|CHP
|MEHMET MAVİ
|% 37,51
|34.283
|İYİ PARTİ
|MEHMET DUTAR
|% 16,34
|14.932
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ŞAHİN
|% 1,15
|1.053
|ZAFER PARTİSİ
|DURMUŞ DOYDU
|% 0,74
|672
|SAADET
|MEHMET YILDIZ
|% 0,47
|433
|MİLLET
|SALİH AKARÇAY
|% 0,28
|258
|DP
|HAVVA TEKELİ
|% 0,2
|179
|HÜDA PAR
|FERHAT PINAR
|% 0,18
|167
|DEVA PARTİSİ
|SİNEM YÜRÜ
|% 0,18
|162
|BTP
|ÖMER ŞEN
|% 0,13
|121
|HKP
|CEMİL DEMİRCAN
|% 0,09
|86
|VATAN PARTİSİ
|ZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR
|% 0,07
|65
|BAĞIMSIZ
|MURAT TIRAŞ
|% 0,06
|57
|DSP
|TANER ZEHİR
|% 0,05
|41
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH ÖNGE
|% 35,15
|6.316
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL ÇELİK
|% 30,47
|5.474
|CHP
|BAYRAM ALİ DEDE
|% 29,94
|5.380
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ALİ BİLGİN
|% 3,17
|570
|ZAFER PARTİSİ
|TARIK BERÇEM
|% 0,33
|59
|SAADET
|HÜSEYİN ARSLAN
|% 0,2
|35
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ALİ YILDIZ
|% 0,15
|26
|MİLLET
|HATİCE AYKUN
|% 0,14
|26
|BTP
|ÇETİN ŞAHİN
|% 0,12
|22
|HÜDA PAR
|ALİ HAYDAR UCAL
|% 0,12
|22
|HKP
|NAZMİYE ALKANAT
|% 0,09
|17
|VATAN PARTİSİ
|CAN CENGİZ
|% 0,08
|14
|DSP
|MUSTAFA KEMAL TEKİN
|% 0,04
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SERKAN TUNCER
|% 63,15
|72.578
|AK PARTİ
|MEVLÜT EKMEKCİ
|% 23,78
|27.331
|BAĞIMSIZ
|NEŞET TARHAN
|% 6,17
|7.091
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU
|% 2,11
|2.419
|İYİ PARTİ
|NÜSRET OLİGER
|% 1,12
|1.289
|YENİDEN REFAH
|RECEP GÜL
|% 0,91
|1.045
|BTP
|OSMAN KÖKER
|% 0,64
|735
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KIRATLI
|% 0,32
|369
|SAADET
|BURAK CANLI
|% 0,32
|365
|MEMLEKET
|YASEMİN GÜNGÖR
|% 0,28
|324
|TKP
|FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ
|% 0,28
|323
|DEVA PARTİSİ
|NİHAT ÖZEN
|% 0,26
|300
|HÜDA PAR
|ABDULSELAM CANTAY
|% 0,2
|225
|VATAN PARTİSİ
|ABDULLAH ŞUVAK
|% 0,18
|204
|DP
|CELAL KEREM KARASOLAK
|% 0,11
|121
|DSP
|FİKRET İMAMOĞLU
|% 0,07
|83
|MİLLET
|HASAN DEMİRCAN
|% 0,07
|83
|MİLLİ YOL
|MUHİTTİN YILMAZ PALAMUT
|% 0,03
|38
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MURAT ORHAN
|% 48,54
|19.872
|MHP
|VOLKAN ŞEKER
|% 34,05
|13.940
|CHP
|GÜLSÜM KEVSER MUT
|% 12,19
|4.989
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DEMİR
|% 3,11
|1.275
|SAADET
|AHMET KARA
|% 0,46
|189
|DEVA PARTİSİ
|FATMA ÇELİK KOVAN
|% 0,43
|174
|MEMLEKET
|FİKRET ÇAYIR
|% 0,33
|134
|HÜDA PAR
|ÖMER BELEN
|% 0,24
|97
|BTP
|DURMUŞ KUMRU
|% 0,18
|73
|HKP
|KERİM BALKAN
|% 0,16
|67
|MİLLET
|İBRAHİM AYHAN KOÇAK
|% 0,15
|60
|VATAN PARTİSİ
|REFAH TOPÇU
|% 0,12
|51
|DSP
|SEYİT AHMET AĞAÇKESEN
|% 0,04
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA TURGUT
|% 56,61
|45.274
|MHP
|SADIK ALTUNOK
|% 38,04
|30.424
|İYİ PARTİ
|ALİ ÖZGÜR
|% 1,41
|1.127
|ZAFER PARTİSİ
|ZEYNEL DİNİZ
|% 1,23
|983
|YENİDEN REFAH
|ERSOY ŞAHİN
|% 0,83
|667
|DP
|HASAN KILIÇ
|% 0,23
|182
|SAADET
|MEHMET ALİ GÖK
|% 0,22
|178
|BAĞIMSIZ
|BİLAL DÖLEK
|% 0,22
|172
|BTP
|ÇETİN ŞENYURT
|% 0,2
|164
|HÜDA PAR
|ABDULLAH DUMAN
|% 0,2
|163
|DEVA PARTİSİ
|KENAN DEMİR
|% 0,18
|143
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM YANIÇ
|% 0,18
|141
|MİLLET
|DURMUŞ KALE
|% 0,15
|119
|MEMLEKET
|İBRAHİM KARABULUT
|% 0,12
|96
|VATAN PARTİSİ
|TÜLAY ETİLER
|% 0,1
|81
|DSP
|FATMA ALTUNOK
|% 0,08
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ BOLTAÇ
|% 46,16
|88.415
|MHP
|MAHMUT TAT
|% 35,62
|68.217
|MEMLEKET
|OZAN MEHMET BOZDOĞAN
|% 6,05
|11.588
|İYİ PARTİ
|MEHMET YUNUS SEVEN
|% 6
|11.494
|HÜDA PAR
|SERVET ASLAN
|% 1,18
|2.267
|YENİDEN REFAH
|ALİ SARI
|% 1,18
|2.265
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA BATIN ŞENER
|% 0,94
|1.793
|SAADET
|ENVER VARLI
|% 0,7
|1.331
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN YILDIRIM
|% 0,48
|918
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ATAY
|% 0,44
|842
|BTP
|NEZİHA KARATAŞ
|% 0,31
|596
|MİLLET
|FİKRET ADIGÜZEL
|% 0,27
|521
|TKP
|UĞUR ÖZER
|% 0,17
|334
|AB PARTİ
|YAKUP CAN GÜNGÖR
|% 0,15
|293
|VATAN PARTİSİ
|MURAT ÜNSAL
|% 0,13
|248
|DSP
|TOLGA ÇAKIR
|% 0,13
|243
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BİLAL EROĞLU
|% 0,09
|177
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDURRAHMAN YILDIZ
|% 47,05
|76.476
|MHP
|ALİ ÖZ
|% 39,65
|64.451
|İYİ PARTİ
|NİHAT SOYSAL
|% 5,66
|9.193
|YENİDEN REFAH
|SONER ÇELİK
|% 1,79
|2.907
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA ÖZMEN
|% 1,35
|2.188
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN DOĞAN
|% 0,94
|1.526
|SAADET
|BİLAL OĞUZ
|% 0,8
|1.300
|DEVA PARTİSİ
|SULTAN AYDOĞAN
|% 0,62
|1.017
|DP
|TURGAY ÇELİK
|% 0,38
|627
|BTP
|MEHMET ÖZGÜR
|% 0,32
|518
|BÜYÜK BİRLİK
|SABİT TURGAY KARADİKEN
|% 0,3
|486
|TKP
|YUSUF ÖZER
|% 0,25
|414
|MİLLET
|SERAP UYSAL
|% 0,23
|369
|EMEP
|İMDAT DAĞ
|% 0,18
|294
|DSP
|MEHMET KARACAOĞLU
|% 0,17
|276
|VATAN PARTİSİ
|NURİYE TÜRKOĞLU
|% 0,12
|195
|HKP
|ERCAN BİLGEÇ
|% 0,11
|173
|BAĞIMSIZ
|BURCU TEMİZKAN
|% 0,08
|130
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH ÖZYİĞİT
|% 62,26
|88.227
|AK PARTİ
|KENAN PEKER
|% 16,86
|23.892
|BAĞIMSIZ
|AŞKIN TANGIZ
|% 6,93
|9.820
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GENÇ
|% 4,03
|5.710
|ZAFER PARTİSİ
|BARIŞ EMENGEN
|% 2,06
|2.925
|İYİ PARTİ
|AHMET ARICAN
|% 1,92
|2.721
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT YAŞAR SEZGİN
|% 1,11
|1.577
|DEVA PARTİSİ
|FAİK TOK
|% 0,91
|1.290
|TİP
|GENÇER BAYKUL
|% 0,84
|1.189
|BTP
|ALİ ÖZDEMİR
|% 0,76
|1.078
|HÜDA PAR
|ABDULLAH EKİNCİ
|% 0,5
|707
|SAADET
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|% 0,41
|576
|BÜYÜK BİRLİK
|FÜSUN BEKER
|% 0,32
|452
|TKP
|ZÜHAL KURT
|% 0,26
|367
|MEMLEKET
|SEHER DÜZGÜN
|% 0,26
|365
|DP
|HASAN TÜRKER ŞAMAN
|% 0,19
|270
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA CENGİZ YILMAZ
|% 0,14
|192
|DSP
|MURAT EMRE DOLGUN
|% 0,12
|172
|MİLLET
|GÜLŞEN AYKUN
|% 0,08
|119
|MİLLİ YOL
|TUFAN TUNCEL
|% 0,04
|54
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Çorum'da bir kişi, yolda yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Çin'de hidrojen hibrit güç kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf bir insansız hava aracı (İHA), başarılı test uçuşları gerçekleştirdi. Dalian kentinde geliştirilen bu İHA, yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun batarya ömrü sunmaktadır. Uzmanlar, bu güç kaynağı sisteminin İHA'ların dayanıklılığını iki saate kadar çıkarabileceğini belirtmektedir.
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in saldırıları sonucu hastanede geniş çaplı hasar oluştuğu, tıbbi cihazların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Kastamonu'nun Daday ilçesi, Belçika'nın Damme şehrinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'den Cittaslow ağına katılan yirmi 24'üncü şehir olarak ilan edildi. Daday'ın Sakin Şehirler Ağına katılımı, turizmin teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'ten iki bisikletçi, "Skopje to Mekkah 2024" adını verdikleri yolculuklarıyla hacca gitmek için yola çıktı. 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve 60 yaşındaki Adem Aljic, 4 bin kilometrelik rotalarında Balkanları, Türkiye'yi ve Ürdün'ü ziyaret edecekler. Yolculukları 2 ay sürecek ve çevre bilincine dikkat çekmeyi hedefliyorlar.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, hırsızlık şüphelisi apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü ve hayatını kaybetti. Şüphelinin yanında ziynet eşyası bulunduğu ve hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirtildi.
Certain Affinity, Halo ve Call of Duty gibi popüler serilerde çalışmalarıyla tanınan bir oyun stüdyosu, yaklaşık yüzde 10'luk bir işten çıkarma gerçekleştirdi. Şirket, 17 yıl sonra ilk kez böyle bir adım attı. CEO Max Hoberman, oyun endüstrisinin ekonomik zorluklarından bahsederek bu kararı açıkladı. Geliştirici ekiplerin güvende olduğu belirtilirken, Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'ın da benzer bir durumu desteklediği ifade edildi.
realme, önümüzdeki ay küresel pazarlarda C65 adlı yeni bir bütçe dostu akıllı telefonu piyasaya süreceğini duyurdu. C65'in Siyah, Mor ve Altın renk seçenekleriyle geleceği ve Samsung Galaxy S22 serisine benzeyen bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Telefon, 90Hz yenileme hızına ve 625 nit yüksek parlaklığa sahip 6,67 inç LCD ekran, MediaTek Helio G85 yonga seti, 4GB'a kadar RAM, 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel selfie kamera, 5000mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olacak.
Elon Musk, yapay zekanın insanlığı tehdit etme ihtimalinin yüzde 20 olduğunu belirtirken, bir yapay zeka araştırmacısı olan Roman Yampolskiy ise bu riskin daha yüksek olduğunu savunuyor. Yampolskiy'e göre, süper zeki makinelerin kontrol edilemez hale gelmesi nedeniyle yapay zeka kaynaklı kıyamet olasılığı yüzde 100'e yakındır. Diğer uzmanlar da yapay zekanın insanlığa zarar verme potansiyeline dikkat çekiyor.
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