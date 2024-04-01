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MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 14:08
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 4.441
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 1.099.143
Geçerli Oy : 1.050.325
Katılım Oranı : % 78,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 59,52625.102
MHPSERDAR SOYDAN% 31,04326.041
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,4536.210
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 1,1712.307
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 1,0611.178
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,656.818
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,636.576
SAADETSONER ÇONTAR% 0,444.657
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,343.619
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,222.318
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,22.065
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,192.012
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,191.964
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,171.782
TKPDERYA DEMİR% 0,161.714
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,131.348
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,121.232
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,111.108
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,11.088
TKHBERKAY ÇELEN% 0,04463
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,04428
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,03295
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 36,9247.843
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 30,3939.375
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 23,530.444
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 1,622.095
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,531.980
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 1,251.623
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,941.224
BTPCEMİL KARA% 0,68882
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,56731
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,54706
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,47603
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,38486
DPGÖKHAN BENER% 0,35450
TKPHAMİT SAKAR% 0,28358
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,18237
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,1130
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,1128
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,09121
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,08105
BAĞIMSIZİBRAHİM HALİL KARAYILAN% 0,0449
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 57,7325.064
MHPHİDAYET KILINÇ% 37,1816.140
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 2,01873
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 0,86372
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,43187
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,33145
SAADETALİ BAL% 0,28122
DPALPAY KARAMAN% 0,27119
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,2398
BTPHAKAN KUZİN% 0,2296
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,285
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,1251
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,0941
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,0521
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 62,664.948
AK PARTİFERAT AKTAN% 31,362.476
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 4,03318
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,3931
SAADETMEHMET FATİH ERCAN% 0,324
BTPSÜLEYMAN SÜNBÜL% 0,2923
BAĞIMSIZMEHMET SARI% 0,2923
ZAFER PARTİSİÖZGÜN ÖLEKLİ% 0,1915
DEVA PARTİSİYAREN YAVUZ TEL% 0,1411
HÜDA PARİSMAİL EROĞLU% 0,1310
MİLLETÖMER TEKİN% 0,18
DSPÖZKAN BAŞKAYA% 0,086
VATAN PARTİSİHALİL BORA BOZKURT% 0,043
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 37,596.642
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,825.622
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 27,764.906
BAĞIMSIZDURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ% 0,84149
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,71126
TİPOĞUZHAN USTA% 0,3257
BTPBESİM ATAŞ% 0,2748
SAADETMEHMET LUTFİ UĞUZ% 0,2646
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,1831
MİLLETSADIK EMEN% 0,1221
DEVA PARTİSİMUSA HAN ÜNAL% 0,0916
DSPÇİĞDEM BİÇER% 0,047
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 47,523.023
MHPALİ RIZA GENÇ% 44,212.812
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 5,79368
HÜDA PARLATİF AKPINAR% 0,532
YENİDEN REFAHBÜLENT ŞAHİN% 0,4126
ZAFER PARTİSİÖMER SÖKER% 0,3824
DEVA PARTİSİTORUN CANER ÇAKMAK% 0,3623
SAADETİZVAN NERGİZ% 0,1912
MİLLETTESLİME BAL% 0,1711
BÜYÜK BİRLİKSELAHATTİN UMUT LAĞAP% 0,1610
HKPAYŞE ÇOLPA% 0,096
VATAN PARTİSİSUZAN FALCIOĞLU% 0,096
BTPERDAL AKSAY% 0,085
DSPMUSTAFA ERKAN KAYGU% 0,053
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 42,5538.893
CHPMEHMET MAVİ% 37,5134.283
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 16,3414.932
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,151.053
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,74672
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,47433
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,28258
DPHAVVA TEKELİ% 0,2179
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,18167
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,18162
BTPÖMER ŞEN% 0,13121
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,0986
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,0765
BAĞIMSIZMURAT TIRAŞ% 0,0657
DSPTANER ZEHİR% 0,0541
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,156.316
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 30,475.474
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 29,945.380
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 3,17570
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,3359
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,235
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,1526
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,1426
BTPÇETİN ŞAHİN% 0,1222
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,1222
HKPNAZMİYE ALKANAT% 0,0917
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,0814
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,047
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 63,1572.578
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 23,7827.331
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 6,177.091
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 2,112.419
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 1,121.289
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,911.045
BTPOSMAN KÖKER% 0,64735
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,32369
SAADETBURAK CANLI% 0,32365
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,28324
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,28323
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,26300
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,2225
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,18204
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,11121
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0783
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,0783
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 0,0338
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 48,5419.872
MHPVOLKAN ŞEKER% 34,0513.940
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 12,194.989
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,111.275
SAADETAHMET KARA% 0,46189
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,43174
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,33134
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,2497
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,1873
HKPKERİM BALKAN% 0,1667
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,1560
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,1251
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,0415
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 56,6145.274
MHPSADIK ALTUNOK% 38,0430.424
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 1,411.127
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 1,23983
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,83667
DPHASAN KILIÇ% 0,23182
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,22178
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,22172
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,2164
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,2163
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,18143
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,18141
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,15119
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,1296
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,181
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0861
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 46,1688.415
MHPMAHMUT TAT% 35,6268.217
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 6,0511.588
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 611.494
HÜDA PARSERVET ASLAN% 1,182.267
YENİDEN REFAHALİ SARI% 1,182.265
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,941.793
SAADETENVER VARLI% 0,71.331
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,48918
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,44842
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,31596
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,27521
TKPUĞUR ÖZER% 0,17334
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,15293
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,13248
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,13243
BAĞIMSIZMEHMET BİLAL EROĞLU% 0,09177
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 47,0576.476
MHPALİ ÖZ% 39,6564.451
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,669.193
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,792.907
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 1,352.188
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,941.526
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,81.300
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,621.017
DPTURGAY ÇELİK% 0,38627
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,32518
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,3486
TKPYUSUF ÖZER% 0,25414
MİLLETSERAP UYSAL% 0,23369
EMEPİMDAT DAĞ% 0,18294
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,17276
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,12195
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,11173
BAĞIMSIZBURCU TEMİZKAN% 0,08130
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 62,2688.227
AK PARTİKENAN PEKER% 16,8623.892
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 6,939.820
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 4,035.710
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 2,062.925
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 1,922.721
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 1,111.577
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,911.290
TİPGENÇER BAYKUL% 0,841.189
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,761.078
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,5707
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,41576
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,32452
TKPZÜHAL KURT% 0,26367
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,26365
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,19270
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,14192
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,12172
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,08119
MİLLİ YOLTUFAN TUNCEL% 0,0454

Kaynak: AA

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