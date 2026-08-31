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Seraya uçan otomobilde korkunç son

Seraya uçan otomobilde korkunç son
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki seraya uçtu. Kazada sürücü 52 yaşındaki Özer Hacıoğlu aracın altında sıkışarak hayatını kaybederken, eşi Elif Hacıoğlu'nun cansız bedeni ise ekiplerin yaptığı arama sonucu sazlık alanda bulundu. Karı kocanın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de otomobil kazası karı kocayı hayattan kopardı. Yol kenarındaki seraya uçan araçtaki Özer Hacıoğlu ile eşi Elif Hacıoğlu hayatını kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SERAYA UÇTU

Kaza, saat 06.30 sıralarında Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özer Hacıoğlu'nun (52) kullandığı 01 AJA 747 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından yoldan çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan seraya uçtu. Kazayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞTI

Kaza yerine ulaşan ekipler araç ve çevresinde çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilin altında sıkışan sürücü Özer Hacıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, otomobilde kaza sırasında bir kişinin daha bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine kazanın meydana geldiği bölge ve çevresinde ikinci kişiyi bulmak için arama başlatıldı.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİ SAZLIK ALANDA BULUNDU

Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada sürücü Özer Hacıoğlu'nun eşi 52 yaşındaki Elif Hacıoğlu'nun cansız bedenine sazlık alanda ulaşıldı. Elif Hacıoğlu'nun kaza sırasında otomobilden fırladığı değerlendirildi. Böylece kazada araçta bulunan karı kocanın da hayatını kaybettiği belirlendi. Özer Hacıoğlu'nun otomobilin altında, eşi Elif Hacıoğlu'nun ise araçtan uzakta sazlık alanda bulunması kazanın boyutunu ortaya koydu.

Seraya uçan otomobilde korkunç son

KARI KOCANIN CENAZELERİ ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Özer Hacıoğlu ve Elif Hacıoğlu'nun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazanın meydana geliş nedeninin tüm ayrıntılarıyla belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İlk bilgilere göre kazanın, Özer Hacıoğlu'nun kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetmesinin ardından meydana geldiği belirtildi. Aracın neden kontrolden çıktığına ilişkin mevcut bilgilerde başka bir ayrıntıya yer verilmezken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Seraya uçan otomobilde korkunç son - Son Dakika

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