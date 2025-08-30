Merve Nur Yararlık Davasında Aile Şikayetinden Vazgeçti - Son Dakika
Merve Nur Yararlık Davasında Aile Şikayetinden Vazgeçti

Merve Nur Yararlık Davasında Aile Şikayetinden Vazgeçti
30.08.2025 14:19
Diyarbakır'da kafede gerçekleşen silahlı saldırıda, Merve Nur Yararlık'ın ailesi, sanıktan vazgeçti.

Diyarbakır'da Şanlıurfa kara yolundaki alışveriş merkezinin girişindeki kafede 8 Mart akşamı kan donduran bir olay yaşandı. Kafenin önüne gelen Bülent Arpacı, yanında getirdiği tabancayla dışarıdan ateş açtı.

Kafede öldürülen Merve Nur'un ailesi şikayetinden vazgeçti

MERVE NUR KAFEDE OTURURKEN VURULDU

Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın (22) boynuna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda S.K. de yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Mervenur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Mervenur Yararlık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kafede öldürülen Merve Nur'un ailesi şikayetinden vazgeçti

ZANLI "YANLIŞLIKLA VURDUM" DEDİ

S.K., ifadesinde, Bülent Arpacı ile arkadaş olduklarını, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra olayın gerçekleştiğini söyledi. Kaçan Arpacı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Bülent Arpacı ise ifadesinde, olayın arkadaşlar arasındaki küfürleşmeden kaynaklandığını, S.K.'ye ateş ettiğini, Merve Nur Yararlık'ı istemeden vurduğunu söyledi. Bülent Arpacı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Olası kastla öldürmek' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

Kafede öldürülen Merve Nur'un ailesi şikayetinden vazgeçti

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanık Bülent Arpacı hakkında hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SANIK HAKKINDA İSTENEN CEZA

İddianamede, tutuklu sanık Bülent Arpacı hakkında 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kafede öldürülen Merve Nur'un ailesi şikayetinden vazgeçti

MERVE NUR'UN AİLESİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

İddianamede, 20 Mayıs'ta dosyaya sunulan dilekçeyle Merve Nur'un babasının, ölümünün kazaen meydana geldiğinden bahisle şikayetinden vazgeçtiği, annesinin ise şikayetçi olmadığına dair beyanda bulundukları aktarıldı.

Kafede öldürülen Merve Nur'un ailesi şikayetinden vazgeçti

İDDİANAMEDEN

İddianamede şu ifadelere yer verildi: "Taraflar arasında oluşan husumetten dolayı ölümle tehditlerde bulunan ve akabinde elverişli silahla yakın mesafeden müştekinin ölümcül vücut bölgesini hedef alarak ateş etmek suretiyle sağ omuzundan yaralayan şüphelinin, tahrik edici söz ve davranışları nedeniyle müşteki S.K.'ye karşı üzerine atılı 'haksız tahrik' altında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlemiştir. Şarjöründe 7 fişek bulunan silahla asıl hedef olan müştekiye doğru tek el ateş edilmesine rağmen omuzunu delip geçen kurşunun hemen sağ bitişiğinde oturan maktulün sol kulak altı kısmına denk gelmesi neticesinde ölüm meydana geldi. Eylemin işleniş biçiminin suçun dolaylı kastla gerçekleştirildiğinin kabulünü gerektirmiştir. Ölenin tahrik edici söz ve davranışlarının bu nedenle şüpheli lehine haksız tahrik hükümleri kapsamında değerlendirilemeyecektir. Hedef alınan müşteki dışında, masa etrafında oturan gruptan bir başkasının da vurulabileceğinin öngörülebilmesine rağmen eyleminden vazgeçmeyen ve kararlılıkla ateş eden Merve Nur Yararlık'ın ölümüne neden olan şüphelinin, üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır. Ayrıca, 'ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçunu işlenmiştir. Bülent Arpacı hakkında kamu davası açılmasına yetecek yeterli delilin bulunduğu tüm soruşturma evrakı kapsamında anlaşılmaktadır. Sanığın yargılamasının yapılarak üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına talep olunur."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Merve Nur, Güvenlik, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Kadın, Hukuk, Suç, Son Dakika

