Meteoroloji'den art arda uyarılar! Kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak, İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek - Son Dakika
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Meteoroloji'den art arda uyarılar! Kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak, İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 ili sarı ve turuncu kodla uyararak ülke genelinde hava sıcaklıklarının 4-6 derece azalacağını ve Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Hafta sonu için de uyarılarda bulunan uzmanlar Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar kalınlığının 50 cm'yi bulacağını, İstanbul'da sıcaklıkların 10 derecenin altına düşeceğini ifade ediyor.

05.03.2024 14:17  Güncelleme: 14:32
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşmeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının 4-6 derece azalacağını belirten güncel rapora göre Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da etkili olacak yağışlarla birlikte kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak, hafta sonu ise megakent İstanbul'da sıcaklıklar 10 derecenin altına düşecek.

ÜLKE GENELİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak, İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek

KUZEY İÇ VE DOĞU KESİMLERDE 4 İLA 6 DERECE AZALACAK

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

"ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI"

Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak, İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek

"10 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Hafta sonu cuma cumartesi Kuzey ve Doğu bölgelerde sıcaklık 6-7 derece düşecek. Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı yoğun olabilir. Bu bölgelerde 50 cm yeni kar birikir. İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 10 derecenin altına düşer 2 günden sonra tekrar yükselir, kar yok.

Bugün salı, rüzgar güney ve kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli, kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) DİKKAT! Hava sıcaklığı kuzey ve doğu bölgelerde 4-5 derece azalıyor" açıklamasında bulundu.

Meteoroloji\'den art arda uyarılar! Kar kalınlığı 50 cm\'yi bulacak, İstanbul\'da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den art arda uyarılar! Kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak, İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den art arda uyarılar! Kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak, İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek - Son Dakika
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