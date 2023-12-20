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Milletvekilleri, TBMM'de İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan mesajlar yazdı. - Son Dakika
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Milletvekilleri, TBMM'de İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan mesajlar yazdı.

Milletvekilleri, TBMM'deki Şeref Holü'nde kurulan panoda kendi el yazılarıyla, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan mesajlar kaleme aldı.

Milletvekilleri, TBMM\'de İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarını kınayan mesajlar yazdı.
20.12.2023 - 11:20,
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Milletvekilleri, TBMM'deki Şeref Holü'nde kurulan panoda kendi el yazılarıyla, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan mesajlar kaleme aldı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Gazze'de kadın ve çocuk olmak" paneli çerçevesinde 13 Aralık'ta Meclis Şeref Holü'nde bir pano oluşturuldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile çok sayıda milletvekili, panoya, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan çeşitli mesajlar yazdı. Milletvekillerinin el yazılarıyla panoya yazdıkları mesajlarda, saldırıların bir an önce sonlandırılmasına yönelik temennilerle, Gazze'deki insani drama ilişkin duygusal ifadeler yer alıyor.

Bazı milletvekillerinin panodaki mesajları şöyle:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yıl dönümünde, beyannamenin tüm maddelerini ayaklar altına alan, Gazze'deki insanlık dışı etnik temizliğin artık katliam boyutlarını aşarak soykırım haline gelmiş olmasını lanetliyoruz."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar: "Kana doymayanlar. 10>153? Batsın bu dünya!"

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık: "Filistin insanlık vicdanının aynasıdır."

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu: "Korkak dünya bilmelidir ki zalimlerin sesini, katledilen çocukların tertemiz sesleri bastıracaktır. Çünkü bazı ölüler yaşayanlardan daha yüksek sesle konuşur."

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu: "İsrail, sözde medeni dünyanın gözü önünde soykırım yapmakta, insanlık suçu işlemektedir. Allah'ın izniyle Gazze'deki zulüm bitecek, zalimler hak ettikleri cezayı alacaktır. Özgür Filistin için millet olarak dua ediyoruz."

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu: "7 Ekim'den bu zamana kadar geçen süreçte soykırımcı İsrail'in işlediği savaş suçu neticesinde 18 bini aşkın kadın, çocuk, yaşlı birçok Filistinli Müslüman kardeşimiz şehit olmuştur. Uluslararası sözleşmelerce sözde koruma altına alınan insan haklarının ihlal edildiği ve BM ateşkes çağrısının görmezden gelindiği bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyaya haykırdığı 'One minute' çağrısını yineleyerek, dünyanın beşten büyük olduğunu hatırlatarak, şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim."

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir: "Zalim ile mazlumların, merhametle zulmün savaşıdır bu. Masum ve mazlum Filistin halkının yanındayız. Filistin soykırıma uğrarken susamayız, susmayacağız."

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı: "Gazze insanlığa aç, ekmeğe muhtaç."

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan: "İslam'ın kucakladığı bir Mescid-i Aksa ümidi ile..."

AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker: "Kudüs sadece Filistin veya Arap meselesi değildir. O bütün Müslüman halklarının sorunudur. Bizi yok etmekle tehdit ediyorlar, ama bilsinler ki Müslümanlar yok olmayacaktır."

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz: "İsrail'in alçak saldırılarına kahramanca direnen ve siyonizmin maskesini düşürüp iğrenç yüzünü tüm dünyaya gösteren yiğit Filistinliler, mücadeleniz o kadar kutsal ki siyonizme satılmış birkaç lider dışında tüm dünya halkları sizinle."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı: "İsrail yöneticileri, Gazze'yi çocuk mezarlığına döndürmesiyle tarihin kara sayfalarına girdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: AA
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