Milli Savunma Bakanı Güler: Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Savunma Bakanı Güler: Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz

Geniş Video İzle

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO'da Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) standını ziyaret ederek ''Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

24.10.2024 13:33  Güncelleme: 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO'da Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) standını ziyaret etti. Açıklamalarda bulunan Bakan Güler, "Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler 'Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz'

"EVLATLARIMIZIN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN KUDRETİMİZ DAHA DA BÜYÜK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şu açıklamayı yaptı:

"TUSAŞ'ımızın çok kıymetli personeli ve savunma sanayimizin çok değerli çalışanları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Maalesef dün Türk savunma sanayinin öncü kuruluşlarından birisi olan TUSAŞ'ımızın tesislerine yönelik alçakça ve şerefsizce bir saldırı gerçekleştirildi. Ülkemizin ve milletimizin huzuru ile yerli ve milli savunma sanayimizi hedef alan bu menfur saldırıyı bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum. Acımız büyük ancak evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha da büyük ve kararlılığımız tam. Bu hain saldırı aynı zamanda teröristlerin ve hamilerinin ülkemizin yükselen markası, tam bağımsızlık ülkümüzün lokomotifi yerli ve milli savunma sanayimizden ne kadar rahatsızlık duyduklarının da bir işaretidir. TUSAŞ tesislerimizde, başta milli muharip uçağımız Kaan olmak üzere Hürjet, Hürkuş, Aksungur ve Anka İHA'larımız gibi bir birbirinden değerli ve kritik projeler yürütülmekte. Savunma sanayimizin göz bebeği sistemler üretilmektedir. Elbette böylesine kritik bir tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Bir maşa olan terör örgütlerinin ve onları güden karanlık güçlerin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Ancak unutulmasın ki Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz."

Güler şöyle devam etti:

"Savunma sanayinde Türkiye yüzyılı hedeflerimize daha emin, daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. TUSAŞ'ımızın ve birbirinden seçkin personelinin de bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elde edeceği başarılarla göğsümüzü kabartacağına ve asil milletimizin gururu olmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Sizlerin ve savunma sanayimizin tüm seçkin mensuplarının her zaman yanında olacağız. Unutmayınız ki sizlerin azmi, çalışkanlığı ve yüksek gayreti terörle mücadelede en önemli güvencelerimizden birisidir. Asil milletimiz de emin olsun ki ülkemize ve halkımıza güvenlik ve huzuruna kasteden şer odaklarını bertaraf etmeye. Son terörist de bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Nitekim dün gece kahraman silahlı kuvvetlerimiz Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük başarıyla hava harekatlarını icra etmiştir. 29'u Irak ve18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerinin tüm tesis ve faaliyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Operasyonlarımız kararlı ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir. PKK, PYD, YPG başta olmak üzere hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kıymetli ailelerinin ve asil milletimizin başı sağ olsun. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katıldığı ziyarette SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA EXPO'nun planlandığı şekilde devam edeceğini, fuar takviminde bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Güler: Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz
Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, Yaşar Güler, Havacılık, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Terör, TUSAŞ, Irak, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Güler: Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:54 Bahçeli’nin ’Öcalan’ çağrısını eleştiren MHP’li isim görevden alındı Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
22:28 TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
21:40 Okan Buruk’tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık Okan Buruk'tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
21:36 CHP lideri Özel’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama Altını çizdiği bir nokta var CHP lideri Özel'den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama! Altını çizdiği bir nokta var
21:30 Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz
21:12 Yunus Akgün’den PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil Yunus Akgün'den PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil
21:09 TSK’nın Lübnan’daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı TSK'nın Lübnan'daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
20:51 TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ’’Ölümle savaştı’’ TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ''Ölümle savaştı''
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 16:06:49. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Güler: Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.