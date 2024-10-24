Milli Savunma Bakanı Güler 'Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz'

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO'da Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) standını ziyaret etti. Açıklamalarda bulunan Bakan Güler, "Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz" dedi.

"EVLATLARIMIZIN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN KUDRETİMİZ DAHA DA BÜYÜK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şu açıklamayı yaptı:

"TUSAŞ'ımızın çok kıymetli personeli ve savunma sanayimizin çok değerli çalışanları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Maalesef dün Türk savunma sanayinin öncü kuruluşlarından birisi olan TUSAŞ'ımızın tesislerine yönelik alçakça ve şerefsizce bir saldırı gerçekleştirildi. Ülkemizin ve milletimizin huzuru ile yerli ve milli savunma sanayimizi hedef alan bu menfur saldırıyı bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum. Acımız büyük ancak evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha da büyük ve kararlılığımız tam. Bu hain saldırı aynı zamanda teröristlerin ve hamilerinin ülkemizin yükselen markası, tam bağımsızlık ülkümüzün lokomotifi yerli ve milli savunma sanayimizden ne kadar rahatsızlık duyduklarının da bir işaretidir. TUSAŞ tesislerimizde, başta milli muharip uçağımız Kaan olmak üzere Hürjet, Hürkuş, Aksungur ve Anka İHA'larımız gibi bir birbirinden değerli ve kritik projeler yürütülmekte. Savunma sanayimizin göz bebeği sistemler üretilmektedir. Elbette böylesine kritik bir tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Bir maşa olan terör örgütlerinin ve onları güden karanlık güçlerin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Ancak unutulmasın ki Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz."

Güler şöyle devam etti:

"Savunma sanayinde Türkiye yüzyılı hedeflerimize daha emin, daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. TUSAŞ'ımızın ve birbirinden seçkin personelinin de bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elde edeceği başarılarla göğsümüzü kabartacağına ve asil milletimizin gururu olmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Sizlerin ve savunma sanayimizin tüm seçkin mensuplarının her zaman yanında olacağız. Unutmayınız ki sizlerin azmi, çalışkanlığı ve yüksek gayreti terörle mücadelede en önemli güvencelerimizden birisidir. Asil milletimiz de emin olsun ki ülkemize ve halkımıza güvenlik ve huzuruna kasteden şer odaklarını bertaraf etmeye. Son terörist de bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Nitekim dün gece kahraman silahlı kuvvetlerimiz Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük başarıyla hava harekatlarını icra etmiştir. 29'u Irak ve18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerinin tüm tesis ve faaliyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Operasyonlarımız kararlı ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir. PKK, PYD, YPG başta olmak üzere hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kıymetli ailelerinin ve asil milletimizin başı sağ olsun. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katıldığı ziyarette SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA EXPO'nun planlandığı şekilde devam edeceğini, fuar takviminde bir değişiklik olmayacağını belirtti.