Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Asgari Ücret Almayanlar, Hükümet İle Asgari Ücretin Pazarlığını Yapıyor"

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(ANKARA)- Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücret almayan çalışanların yer aldığının altını çizerek eleştiri getirdi. Çayır, "Asgari ücret almayanlar, hükümet ile asgari ücretin pazarlığını yapıyor" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır, şunları kaydetti:

"900 kilometre sınırımız olan Suriye'de sadece biz olup biteni yakından izlemiyoruz, dünya da olup biteni yakından izlemektedir. İşi başlatan ve senaryoyu yazan, senaryoyu kurgulayan emperyal ülkeler var. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de var olmak için İsrail'in oradaki hukukunu korumak için İsrail ve Amerika kendi aralarında karara varmışlar. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Suriye'de Hizbullah'ın, Gazze'de Hamas'ın gücünü kırmak kendisini güvende hissetmek ve burada istediği gibi at koşturmak için bir planı sahaya sürdüler. Bu planın içerisinde İran'ın ve benzeri birtakım güçlerin bu topraklardan şu veya bu şekilde etkin halden çıkarılması fikri var. Bu fikri Türkiye ile de paylaşmaktalar. Hatta Rusya'nın bile bu konuda konuşmuşluğu, fikir alışverişi söz konusu.

"Batı ikiyüzlüdür, Amerika Birleşik Devletleri üçyüzlüdür"

Türkiye bataklığa çevrilmiş Suriye'den kurtulmak istemektedir. Komşumuz Suriye'nin normalleşmesini, asayişe ve huzura kavuşmasını istemek ve göçün bir daha oluşmamasını talep etmek Türkiye'nin temel hakkıdır. Türkiye'yi Irak'tan ve Suriye'den kendisine alan açıp bize sırtımızdan hançerleyen ve terörün her türlüsünü bir şekilde ülkemize sokan bu anlayışı durdurmak, PKK'dan ve benzeri birtakım terör gruplarından ülkeyi sağ salim hale getirmek elbette ki Türkiye'nin temel çıkarıdır. Bir ülke huzur içerisinde yaşamak ister. Komşularından emin olmak ister. HTŞ Şam'a kadar yürümüştür. İsrail Başbakanı Şam'ın dibine kadar giderek, çelik yelek giyerek yanlarında silahlı güçleriyle beraber dünyaya poz veriyorlar. 'Biz buradayız, bu topraklar bizim diyorlar. Batı dün terör listesine aldığı HTŞ'yi bugün muhatap alıyor. Batı ikiyüzlüdür, Amerika Birleşik Devletleri üçyüzlüdür. Ülkeler için çıkar söz konusudur. Evrensel değerler, vicdani değerler, insanı değerler söz konusu değildir.

"Suriye bataklığının aktörlerinden biri de Tayyip Erdoğan'dır"

13 yıl boyunca Suriye bataklığı bize problem oluşturdu. Suriye bataklığının aktörlerinden bir tanesi Amerika ve İsrail ise bir diğeri de Tayyip Erdoğan'dır. Esad'ın rejiminin doğurduğu kötülükler orada yeni bir yapay devletin, terör devletinin oluşmasına yol açtı. Terör devletini besleyen sadece Suriye olmadı. Garip bir şekilde Suriye yönetimiyle çatışan Amerika Birleşik Devletleri, Suriye topraklarında aleyhimize olacak, müttefik diye ilan ettiği, NATO'da beraberlik ilan ettiği Türkiye'nin razı olmadığı kırmızı çizgim dediği bir terör örgütüne ve onun yapay devletine kol kanat gerdi. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Fırat'ın doğusunda yaptığı işlem gerçekten bir dosta, bir müttefike yakışmayan ve bir düşmanın yapacağı iştir."

"Asgari ücret almayanlar, hükümet ile asgari ücretin pazarlığını yapıyor"

Bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çayır, "Türkiye'deki ekonomik kriz devam ediyor. Türkiye'deki sefalet ve gittikçe fakirleşme ahvali devam ediyor. Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor. Kim toplanıyor? Hükümet başta, yanlarında kim var? Sendika. Sendikanın yanında kim var? Asgari ücretli olmayanlar. Asgari ücret almayanlar, hükümet ile asgari ücretin pazarlığını yapıyor. Bırak da asgari ücretliler pazarlık yapsın. Sistem başından zaten pis ve yanlış. Sonra ne oluyor? Oyun oluyor. Sonucu belli bir oyunu bize seyrettiriyorlar, utanmadan. Pazarlık falan yok. Ne pazarlığı? Ağa ne kadar verirse... Ne verecekler? En fazla yüzde 20-25 verecekler. Yüzde 35-45 verecek halleri yok. Yok para, yemişler, ceplerini dolduruyorlar. Kafalarına göre hayat sürüyorlar. Şu an hükümet böyle. Hesap vermiyor. Hesap veren bir hükümet yok, hesap veren belediyeler yok, hesap veren yönetimler yok" ifadesini kullandı. Çayır, şunları kaydetti:

"Ankara ve İstanbul'u başka parti değil de iktidar almış olsaydı aynı davranışı yapacak mıydı?"

"İktidarda kalmak için her yolu mübah sayan bir anlayışa sahipsin. En nihayetinde İstanbul'u kaybettin Ankara'yı kaybettin ve benzeri yerleri kaybettin diye aklına borçları toplamak geldi değil mi? Sembolik olarak birkaç belediyeye haciz yollamışlar. Adamın tek gayesi var. Keşke gayesi çalmamak, çaldırmamak, yememek, yedirmemek olsa yanında yer alırız. Sizin bugüne kadar alıştığınız manada 5-10 paraya, 5-10 makama kendimizi, istikbalimize satacak hareket miyiz? Ne yapıyor? Siyasetten çıkar elde etmek için belediyeleri zayıf düşürmek istiyor. Hizmet ettirmemek için, hizmet yollarını kapatmak için yollarını kesiyor, para yollarını kesiyor, gücünü zayıflatmaya çalışıyor. Ne olacak? Millet diyecek ki 'bunlar bu işi beceremedi, hizmet edemiyorlar, güçleri yok'. Döneceklermiş yeniden iktidara. Cezalandırdığın kim? Senin iki günlük saltanatın için, iktidarın için millete zulmetmeyi, milletin hizmet yollarını kesmeyi kim sana akıl verdi? Hangi akılla devam ediyorsun? Yazık. Dün eğer Ankara ve İstanbul'u başka parti değil de iktidar almış olsaydı aynı davranışı yapacak mıydı? Asla."