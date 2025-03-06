MSB'den PKK'ya Silah Bırakma Çağrısı ve Terörle Mücadele Bilgileri

Güncel

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin olarak, "Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır" açıklamasında bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Sözlerine, yerli ve milli savunma sanayinin temel taşlarından Bakanlığa bağlı MKE Anonim Şirketi'nin 752'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak başlayan Aktürk, "Üstlenmiş oldukları çok yönlü sorumluluklar ve örnek teşkil eden başarılarla hayatımızın merkezinde yer alan ve yarınlarımızın teminatı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyor, tüm kadınlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz" dedi.

"Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi"

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; ülkemiz ve bölgemizin güvenlik ve istikrarına yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için kesintisiz şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sonucu; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 26, 1 Ocak'tan bugüne kadar 478 (Irak 195/ Suriye: 283) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine devam edecek, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 99 şahıs yakalandı"

Aktürk, sınır güvenliğine ilişkin olarak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 şahıs yakalanmış, bin 357 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 909, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 12 bin 534 olmuştur" dedi.

Suriye'ye görevlendirilen Askeri Ataşenin 2 Mart'ta göreve başladığını belirten Aktürk, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesinin kabul edilemez bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu vurgulayarak, "İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in Batı Şeria'da süregelen saldırılarını sonlandırması bölgede ateşkesin devamı için elzemdir. Orta Doğu'da kalıcı istikrar ve barış Filistinlilerin uğradığı adaletsizliğin son bulacağı iki devletli çözüm ile mümkündür" diye konuştu.

Envantere alınan silah ve sistemlere dair bilgi veren Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Dragoneye-2 Termal Kamera'nın muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını söyledi.

MSB kaynakları: Ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin sorular üzerine Bakanlık kaynakları şu değerlendirmede bulundu:

"27 Şubat'ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapılmıştır. Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır.

Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır."

"Tuğgeneral Hakan Tutucu kendi isteğiyle 28 Şubat'ta emeklilik dilekçesini verdi"

Kaynaklar, teğmenlerin ihraç kararına muhalif kalan YDK üyesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'nun emekliliğini istediğine dair sorular üzerine şunları kaydetti:

" TSK'da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabilmektedir. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde olup, Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorundadır. Bu kapsamda, Tuğgeneral Hakan Tutucu kendi isteğiyle 28 Şubat'ta emeklilik dilekçesini vermiştir. Talebi uygun görülerek onaylanmıştır. Basında çıkan görevlendirme haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."

"Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı manevi tazminat davası açtı"

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına yönelik sorular üzerine şöyle konuştu:

"Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamda Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır."

"Önceliğimiz Suriye'de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanması"

Kaynaklar, İsrail medyasında, " Türkiye'nin Suriye'de 3 yeni üs kuracağına" ilişkin haberler ve "İsrail'in Şam'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Türk F-16'larının Şam'da uçuş yaptığına" ilişkin haberlerin yer aldığının anımsatılması üzerine şunları kaydetti:

"Bölgeden gelen algı yaratma maksatlı haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. Bahse konu haberler doğru değildir. Bu tür haberlerin Bakanlığımız ile irtibata geçilerek teyit edilmesi önemlidir. Önceliğimiz komşumuz Suriye'de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu kapsamda Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir."

"Avrupa güvenliğinin ülkemiz olmadan sağlanması mümkün değil"

Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili sorular üzerine kaynaklar şu değerlendirmeyi yaptı:

"NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu süreçte, Avrupa güvenliğinin ülkemiz olmadan sağlanması mümkün değildir. Ancak, ülkemizin AB'nin savunma girişimlerine katılımının siyasi gerekçelerle engellenmeye devam edilmesi çok yanlış bir tavır olacaktır. Avrupa'nın güvenlik alanındaki endişelerinin arttığı bu dönemde, ülkemizin AB'nin savunma çabalarına tam katılımı Avrupa'nın küresel anlamda bir aktör olması için de elzemdir."

"Red Flag-2025 tatbikatına katılacak uçaklarımız ve personelimiz ABD'ye intikal etti"

Kaynaklar, ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 tatbikatıyla ilgili soruları şöyle yanıtladı:

"10- 21 Mart tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 Karma Hava Harekatı tatbikatına ülkemiz tarafından 5 adet F-16 uçağı ve 73 personel ile sekizinci kez katılım sağlanmaktadır. Uçaklarımız ve personelimizin ABD'ye intikali tamamlanmıştır. Bahse konu tatbikat ilk olarak 1975 yılında icra edilmeye başlanmıştır. Her yıl 3-6 kez Nevada'da Red Flag; 4-6 kez, Alaska'da Red Flag-Alaska ismiyle icra edilen tatbikata ülkemiz tarafından son olarak 2016'da katılım sağlanmıştır."