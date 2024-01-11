MSB: Son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 2023 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 2 bin 282'ye ulaşmıştır" dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, MSB'nin tüm birimlerinin ülkenin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya devam ettiğini belirterek, "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 2023 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 2 bin 282'ye ulaşmıştır" dedi. Aktürk ayrıca operasyonların gereken yer ve zamanda artan bir etki ve baskıyla süreceğini vurguladı.

'1564 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Suriye'de oluşturulan, güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırıların da devam ettiğini kaydeden Aktürk, "Nitekim, son bir haftada 7 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 533'e, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1564'e ulaşmıştır. Bölgede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.

'3 BİN 585 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Yasa dışı geçişlere karşı sınırlarda alınan tedbirlere de değinen Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 132 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubudur. 2 bin 843 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 148'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3 bin 585 olmuştur" dedi.

'BEDELLİ ASKERLİK TUTARI 182 BİN LİRA OLARAK BELİRLENDİ'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü bildiren Aktürk, bu kapsamda Marmara ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın başarıyla icra edildiğini söyledi. Aktürk, tatbikata 17 bin personel ile 110 su üstü gemisi, 7 denizaltı, 27 uçak, 22 helikopter ve 22 insansız hava aracının yer aldığını kaydetti. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin envantere girmesiyle TSK'nın gücünün arttığını dile getiren Aktürk, bu kapsamda son olarak Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan '8 adet Liman Kontrol Botu Projesi' kapsamında, yerli ve milli asayiş ve emniyet botu Asbot' un beşincisinin yarın teslim edileceğini bildirdi. Aktürk ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesine göre bedelli askerlik tutarının 182 bin 609 lira 4 kuruş olarak belirlendiğini hatırlatarak, 8 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığını bildirdi.

'RUSYA İLE KOORDİNASYON İÇİNDE YÜRÜTÜLÜYOR'

Öte yandan bakanlık kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olayla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakanlık kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'nun ocak ayının ikinci yarısında toplanacağını ve kararın kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi kapsamında inşa edilen İstanbul Fırkateyni'nin halihazırda deniz kabul test faaliyetlerinin de devam ettiğini aktaran kaynaklar, bu kapsamda İstanbul Fırkateyni'nin yanı sıra Denizde İkmal Muhabere Gemisi 'Derya', Denizde Akaryakıt Gemisi Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin insansız deniz aracının (İDA) ocak ayı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesinin planlandığını bildirdi. Bakanlık kaynakları, 7 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin İdlib'teki üs bölgelerini tehdit edebilecek ve milliyeti belirlenemeyen insansız hava aracı (İHA) tespit edildiğini aktararak, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından bu İHA'ya derhal önleme ve engelleme yapıldığını bildirdi. Kaynaklar ayrıca Suriye sınırındaki faaliyetlerin Rusya Federasyonu ile yakın koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü de hatırlattı.

'KAMERALI TELEFON KULLANIMI YASAKLANDI'

Operasyon bölgelerinde cep telefonu kullanımına ilişkin tedbirlere de değinen bakanlık kaynakları, bu kapsamda harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayımlandığını ve bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımının yasaklandığını bildirdi. Kaynaklar, ilgili mevzuat ve emirlere aykırı hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacağını da belirtti.