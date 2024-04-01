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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:43  Güncelleme: 01:45
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 2.119
Açılan Sandık Oranı : % 80,69
Kullanılan Oy : 528.663
Geçerli Oy : 509.263
Katılım Oranı : % 80,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 55,24281.336
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,6166.035
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 5,5628.332
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,738.792
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,658.379
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 1,065.418
DİĞER% 0,341.744
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,281.404
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,231.171
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,231.167
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,211.057
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,16806
YTPİSMAİL FENER% 0,15764
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,13655
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,09463
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,07375
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,07357
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,06318
TKHCİHAN TAN% 0,05261
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,04202
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,03133
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,0294
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 66,31
Katılım Oranı : % 72,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 58,2641.916
AK PARTİMEHMET TOSUN% 31,4522.627
DEM PARTİMEHMET POLAT% 3,642.617
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,571.127
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 1,31944
DİĞER% 0,99715
TİPÖZGÜL TUZCU% 0,8574
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,56404
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,27192
TKPAHMET AKSÜT% 0,25178
YENİDEN REFAHMUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR% 0,24170
BTPMAHMUT AĞSU% 0,18129
DEVA PARTİSİMEHMET BİLLORER% 0,1289
SAADETMUHAMMED ARİF KARACA% 0,0968
MİLLİ YOLCENGİZHAN SANCAR% 0,0751
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,0750
DSPGÜLŞEN ONURSAL% 0,0537
HKPHEDİYE EZGİ ALPOĞUZ% 0,0533
MİLLETHAVANE YÜKSEL% 0,0322
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 94,96
Katılım Oranı : % 81,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 57,3415.907
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 27,277.564
ZAFER PARTİSİBAHADIR BAKIRCI% 6,081.686
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 5,491.523
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,68465
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 0,76211
BAĞIMSIZFİKRET NAZMİ KENTEL% 0,383
SAADETESAT KONUR% 0,2775
BTPZEHRA MISIR% 0,2262
DEVA PARTİSİBİLAL BAYKAN% 0,1851
VATAN PARTİSİEVRİM MURAT KARAGÖZ% 0,1438
HÜDA PARENİS CENGİZ% 0,1132
DİĞER% 0,1131
MİLLETFATMA USLU% 0,0514
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 94,12
Katılım Oranı : % 77,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 46,126.892
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 37,815.651
BAĞIMSIZMUHAMMET MESUT YAR% 7,371.101
DEM PARTİFATMA ÇETİNKAYA% 2,43364
BAĞIMSIZİBRAHİM GÜNAY DEMİR% 1,43214
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,28191
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 0,9134
BTPMESUD RAHMAN SÖZER% 0,72107
DİĞER% 0,71106
ZAFER PARTİSİAYDIN FIÇICIOĞLU% 0,575
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 0,2132
VATAN PARTİSİASLAN ATİLLA YORULMAZ% 0,230
MİLLETİZZET ÇAYLI% 0,1319
SAADETATAKAN ÇEĞİL% 0,1117
HÜDA PARAYHAN CENGİZ% 0,0812
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 56,82
Katılım Oranı : % 78,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 46,1126.237
MHPMUHAMMET KÖKTEN% 25,7714.661
İYİ PARTİBEHÇET SAATCI% 24,4913.935
ZAFER PARTİSİMÜJGAN DİKMEN% 0,69391
YENİDEN REFAHENGİN DAĞ% 0,62352
DEM PARTİHASAN YILDIRIM% 0,41233
MİLLİ YOLALAATTİN ARSLAN% 0,32182
DEVA PARTİSİSANİYE KULAÇ% 0,29163
SAADETÖMER FARUK KILINÇ% 0,27157
TKPALTAN TÜREL% 0,23134
BAĞIMSIZEMİN KONUK% 0,1691
MİLLETABDİL ÖLEMEZ% 0,159
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,157
HÜDA PARİLYAS CENGİZ% 0,156
DSPEDA ALBAYRAK% 0,0950
YTPYASİN CANYURT% 0,0950
BTPFADİME AMAÇ% 0,0845
DİĞER% 0,0845
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 56,944.292
CHPSAFFET KARABIYIK% 38,512.903
DİĞER% 1,98149
İYİ PARTİLEVENT AKKALI% 1,57118
YENİDEN REFAHSERDAR OĞUZ ÇELİKEL% 0,3728
ZAFER PARTİSİSERAP KAYA% 0,215
SAADETAHMET ERGİN% 0,1914
DEM PARTİADALET AYDIN SÖZKESEN% 0,075
BTPEMİR TORAMAN% 0,054
MİLLETCUMA SEVMEZ% 0,054
HÜDA PARSELAHATTİN GÖZÜNGÜL% 0,043
HKPHÜSEYİN KAYA% 0,011
TİPGÜLCAN GÜZEL% 0,011
VATAN PARTİSİCEM ÖZBEN% 0,011
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 95,37
Katılım Oranı : % 84,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 59,9814.867
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 33,638.336
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 3,38838
DİĞER% 1,12278
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,61152
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,41101
DEM PARTİAHMET UKAŞ% 0,3381
BTPYUSUF YENİ% 0,1333
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,1332
HÜDA PARRAHMİ ÇELİK% 0,0923
VATAN PARTİSİYAĞIZ COŞKUN% 0,0717
DSPGÖKHAN İLENDEMLİ% 0,0615
BAĞIMSIZBAYRAM DİLMAÇ% 0,038
MİLLETRECEP AKŞİT% 0,036
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 96,90
Katılım Oranı : % 75,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 45,0723.688
AK PARTİSERKAN YAZICI% 41,2821.699
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 9,975.243
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 1,41740
ZAFER PARTİSİDENİZ ÇELİK% 0,8422
TİPTANLA SÖYLEMEZ% 0,64334
YENİDEN REFAHALİ SÜMENOĞLU% 0,26136
BTPABDULLAH PEKER% 0,1263
BAĞIMSIZMETİN GÜLDÜZ% 0,0843
SAADETBİRKAN SERTCAN% 0,0840
HÜDA PARZEYNEP CENGİZ% 0,0736
DSPHATİCE ÖBEKLİ% 0,0528
HKPAYÇA ORAL% 0,0528
VATAN PARTİSİİLYAS YILMAZ% 0,0525
DEVA PARTİSİNAZIM ÇELİK% 0,0422
DİĞER% 0,0211
MİLLETAYSEL KARTAL% 0,015
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 95,76
Katılım Oranı : % 82,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 53,4936.111
AK PARTİŞADİ BALLI% 32,9622.249
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 7,915.342
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 2,141.442
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,88592
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,69469
TİPNAZMİYE KULAÇ% 0,65436
SAADETSALİH ÇİFÇİ% 0,28192
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,28190
BTPASYA FATMA KAYA% 0,18124
DPYUSUF YILDIZ% 0,18120
HÜDA PARİBRAHİM KARATAY% 0,169
DİĞER% 0,0856
VATAN PARTİSİGÜZİN BAŞ% 0,0852
HKPEBRU GÖKSAL% 0,0640
MİLLETİZZET USLU% 0,0429
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 87,84
Katılım Oranı : % 81,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFEVZİ TOPUZ% 50,1440.200
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 35,4928.455
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 6,525.225
DEM PARTİCUMALİ ÇELİK% 2,672.140
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 1,461.170
TİPBADE DUDU TAKIM% 0,95760
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,79634
SAADETMURAT TEKİN% 0,3237
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,29230
BAĞIMSIZDURMUŞ ÖZDEMİR% 0,28221
APSALİH ÖNEL% 0,25199
DİĞER% 0,24196
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,15124
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,15122
VATAN PARTİSİMEHMET KAYA% 0,14111
DSPTÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI% 0,1296
MİLLETKADİR GÜVEN% 0,0649
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 97,06
Katılım Oranı : % 82,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEVREN TEZCAN% 46,815.605
MHPALİM UZUNDEMİR% 35,5511.854
İYİ PARTİRECEP GÜNEŞ% 12,574.190
DEM PARTİHÜSNİYE KAYA% 1,38459
ZAFER PARTİSİAHMET ÇÖMEN% 0,82274
YENİDEN REFAHABDULLAH YAMAÇ% 0,7235
TİPNEZAKET ÜNAL% 0,4134
TKPFATMA ASLAN% 0,35118
SAADETMURAT İKİZ% 0,2582
MİLLETMUSTAFA ÖLEMEZ% 0,2273
BAĞIMSIZCEMİL DURMUŞ% 0,2171
VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,2169
BTPAYKUP EGE AVŞAROĞLU% 0,1859
DEVA PARTİSİÇETİN TATLI% 0,1550
HÜDA PARERCAN CENGİZ% 0,1138
HKPİBRAHİM TAŞAR% 0,133
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 89,07
Katılım Oranı : % 89,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ% 60,8222.960
CHPÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN% 23,588.902
İYİ PARTİAYFER İLHAN ÖÇER% 8,143.074
DEVA PARTİSİORHAN USTAOĞLU% 2,15811
YENİDEN REFAHRABİA TİLKİCİ% 1,61608
SAADETSALİHA GÜZEL% 1,44544
ZAFER PARTİSİABDULKADİR YILDIZ% 0,81304
DEM PARTİMİKAİL AKBALIK% 0,34129
DİĞER% 0,3113
TİPSOLMAZ TOKAY% 0,2593
BTPRESUL ÖZDİL% 0,2281
HÜDA PARHAKAN YAĞCI% 0,1454
MİLLETOSMAN SİVRİ% 0,139
VATAN PARTİSİŞABAN CAN GİRGİN% 0,136
ULA

Açılan Sandık Oranı : % 92,41
Katılım Oranı : % 83,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET CANER% 56,919.533
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 36,386.093
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 2,23374
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,61270
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 0,75126
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,63106
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,583
BTPİHSAN BULUT% 0,2847
DİĞER% 0,2440
DEVA PARTİSİİSMAİL HAZIR% 0,1220
HÜDA PARELİF CENGİZ% 0,1119
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,0915
SAADETALİ OSMAN TOK% 0,0914
VATAN PARTİSİPOLAT SOYTÜRK% 0,0610
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 31,82
Katılım Oranı : % 87,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT GÜNAY% 51,615.106
AK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 38,733.832
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU% 6,83676
YENİDEN REFAHİSMAİL DURMUŞ% 1,27125
ZAFER PARTİSİHAKAN ALTUNKUM% 0,6463
DEM PARTİALİ CAVİT NACAR% 0,3131
BTPESRA ÜSTÜN% 0,220
HÜDA PARHASAN DURAN% 0,110
SAADETTAYFUN KARTAL% 0,088
HKPŞENOL KAYA% 0,077
DİĞER% 0,077
MİLLETNEDAİ ÖLMEZ% 0,055
VATAN PARTİSİDOĞUKAN AKINCI% 0,044

Kaynak: AA

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