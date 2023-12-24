Mülkiye 68 Kuşağı, Mülkiyeli Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin\'i Kınayarak İstifaya Davet Etti

Mülkiye 68 Kuşağı, Mülkiye'den mezun olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i, tarikat ve cemaatlere ilişkin açıklamaları dolayısıyla kınayarak istifaya çağırdı. Aralarında eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan'ın da bulunduğu 300'ü aşkın ismin imzayla yapılan açıklamada, "Bu düşünce yapısındaki bir kişinin Cumhuriyet'in Milli Eğitim Bakanlığı'nı yapmasını şiddetle kınıyor ve kendisini istifaya davet ediyoruz. İstifa etmediği takdirde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı göreve davet ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mutlaka görevden alınmalıdır" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 17 Aralık'ta TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, "Sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. ve ben bu protokollerle bize hizmet eden, destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Mülkiye 68 Kuşağı, Mülkiyeliler ve Mülkiye dostları adına 300'ü aşkın imzayla yapılan açıklamada, 1994'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Mülkiyeli Bakan Tekin, istifaya çağrıldı. Yapılan açıklama şöyle:

"TARİHTE BÜTÜN TÜRK DEVLETLERİ, TARİKATLAR MARİFETİYLE YIKILMIŞTIR"

"Tarihte bütün Türk devletleri, tarikatlar marifetiyle yıkılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'ni Haşaşi Tarikatı yıkmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti, tarikat kavgalarıyla 18 parçaya bölünmüştür. Osmanlı İmparatorluğu da aynı kaderi paylaşmıştır. Arap dönme ve devşirme ulemanın yuvalandığı tarikat ve cemaatler, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasındaki en temel unsur olmuştur. Tarikat ve cemaatler, hem Kurtuluş Savaşı sırasında hem de cumhuriyetin kuruluşu sonrasında çok sayıda isyan çıkarmış, ancak Mustafa Kemal Atatürk'ü aşamamıştır. Atatürk, tarikat ve cemaatlerin laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti için oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak konusundaki kararlılığını, 30 Ağustos 1925 günü Kastamonu'da halka hitabında ortaya koymuştur: 'Efendiler ve ey millet; iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol, medeniyet yoludur.'

"YERALTINA İNEN TARİKAT VE CEMAATLER ZAMAN İÇİNDE VAKIF VE DERNEK OLARAK ÖRGÜTLENMİŞ, SİYASİLERİN OY HESAPLARI PARALELİNDE GİDEREK GÜÇLENMİŞTİR"

Tarikat ve cemaatler, TBMM'de 30 Kasım 1925 günü kabul edilen 677 sayılı 'Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlıklarla Bir Takım Unvanların Yasaklanmasına ve Kaldırılmasına İlişkin Yasa' ile kapatılmıştır. Yeraltına inen tarikat ve cemaatler, zaman içinde vakıf ve dernek olarak örgütlenmiş, siyasilerin oy hesapları paralelinde giderek güçlenmiştir. Bu ortamda, önce devlete sızarak kendi paralel devletini kuran Fetullah Gülen Cemaati'nin kalkıştığı 15 Temmuz 2016 darbesi, tüm canlılığıyla hafızalardadır. Yakın komşumuz Suriye'de de tarikat ve cemaatlerin emperyalist batılı devletlerin kışkırtmasıyla önce devlete karşı ayaklanmış, ardından kanlı eylemleriyle milyonlarca insanı katletmiştir. Bu süreçte Suriye parçalanırken ülkenin kuzeyinde Amerika ve himayesindeki PKK/PYD komşumuz olmuştur. Aynı zamanda, 8 milyonun dolayında sığınmacı da ülkemize doluşmuştur.

"GÜNÜMÜZDE TARİKAT VE CEMAATLERİN HALA SIRTLARI SIVAZLANMAKTA VE DEVLETE YERLEŞMELERİ TEŞVİK EDİLMEKTEDİR"

Suriye'de yaşananlar, emperyalistlerin en rahat kullanacağı örgütlerin tarikat ve cemaatler olduğunun son canlı kanıtıdır. Yaşanan bunca acı olaya rağmen günümüzde tarikat ve cemaatlerin hala sırtları sıvazlanmakta ve devlete yerleşmeleri teşvik edilmektedir. Bunun son örneği, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in TBMM kürsüsünde tarikat ve cemaatlerle iş birliğine devam edeceğini ilan etmesidir. 'Sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor' diyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürmüştür: 'Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütlerimiz, çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim.'

"BU DÜŞÜNCE YAPISINDAKİ BİR KİŞİNİN CUMHURİYETİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINI YAPMASINI ŞİDDETLE KINIYOR VE KENSİNİ İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ"

Bu konuşmasıyla Bakan Tekin, açıkça Cumhuriyet'e meydan okumuş, Anayasa'yı da ihlal etmiştir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bilmelidir ki çocuklarımız tarikatlarla dağ arasına sıkıştırılacak varlıklar değildir. Onlar için tek yol, aklı ve bilimi her şeyin üzerinde tutan, tüm halkı kucaklayan demokratik, laik ve sosyal hukuk bir devlet bilincidir. Türkiye'nin bekası da buna bağlıdır. Bakan Tekin'in çağdaş Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları yetiştiren Mülkiyemizin mezunu olması da bizler için ayrı bir üzüntü kaynağıdır. Bu düşünce yapısındaki bir kişinin Cumhuriyet'in Milli Eğitim Bakanlığı'nı yapmasını şiddetle kınıyor ve kendisini istifaya davet ediyoruz. İstifa etmediği takdirde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı göreve davet ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mutlaka görevden alınmalıdır."

Mülkiye 68 Kuşağı, Mülkiyeler ve Mülkiye dostları olarak yapılan açıklamaya imza atan isimler şöyle

"Sudi Kocaimamoğlu, Uluç Gürkan, Murat Karayalçın, Zerrin Ediboğlu, Nuri Çolakoğlu, Mustafa Yıldırım, Engin Ataç, Yavuz Tekelioğlu, Gürcan Bulat, Ahmet Öziş, Handan Deniz Kum, Cem Kum, Erdem Yörükoğlu, Doğan Sevim, Nurcan Aktürk, Oğuz Akhan, Tuğrul Bilen Ünal, Metin Ecevit, Belma Güner, Sumru Akıncı Noyan, Avni Özcan, Günay Eray Devrimci, Mehmet Ökten, Ali İhsan Hisarcıoğlu, Arslan Kaya, Nezahat Eren, Arslan Eren, Bekir Çakmak, Fahri Uzunefe, Çavlan Süerdem, Hasan Eskil, Berati Arısoy, Arslan Sansar, Ali Demir Akel, Asım Hacımustafaoğlu, Ali Padır, Mehmet Buçukoğlu, Gülbün Kocaimamoğlu, Hürol Sarp, Tanju Baysoy, Rıfkı Güngör, Kaşif Eryalçın, Zeynep Akıncı, Mengü Büyükdavras, Engin Türker, Andaç Atak, Cengiz Divanlıoğlu, Mehmet Yıldırım, Onur Arı, Şensu Yemişçi, Canset Oral, Ülker Serdaroğlu, Temel Ergun, Mehmet Kazım Görkay, Nadir Önen, Ali Akın Erkan, Hasan Kalaycı, Tarık Alpagut, Erdoğan Seyitoğlu, Mertol Göksoy, Gürsel Demirok, Rıza Öztükel Özkan, Tahir Göksoy, Saadet Göksoy, Ayhan Olcay, Taner Akay, Can Ciner, Tülin Alpay, Nevzat Üner, Ülker Akgöl, Ata Aksoy, Seniha Muşkara, Sadık İkizek, Oya Örnek Enç, Orhan Belentepe, Neşe Göker, Yusuf Tayfun Şölen, Vecdi Seviğ, Alp Üner, Hakan Özerkliğ, Cemal Yıldızer, Şükrü Kutluay, Hakan Nuri Veysi Kırklar, Mehmet Kahraman, Mehmet Yılmaz, Regaip Baykal, M.Kemal Öke, Mustafa Akgökçe, Nazife Demirhan, Başak Yılankıran, Aslı Tengiz, Bülent Güngör, Murat Bayhan, Ardahan Totuk, Mustafa Özer, Oya Sügür, Celal Ulusoy, Metin Pınarbaşı, Mustafa Pekdemir, Şahin Ayaz, Nesrin Kaya, Yaşar Engin, Melih Gönenç, Perihan Kökten Uluer, Semay Büyükdavras, Hasan Arslan, İbrahim Dinç, M.HüseyinOrtak, Nejat Kumbasar, Nazime Gürkan, Ceyhan Demir, Ardahan Totuk, Narin Coşar, Yusuf Sarıkaya, Abdullah Ünsal, Bünyamin Günal, Turap Sayınlı, Necla Yüksel, Kenan Yüksel, Şule Vural, Ahmet Balta, Bahattin Büyükşahin, M.Savaş Özkan, Ülkü Sisik, Yalçın Saraçoğlu, Ertan Yaramanoğlu, Erdoğan Gövem, Metin Kazancı, Aynur Güngör, Berrin Eroğul, Hale Baysal, Demet Kayıran, Gülgün Şensoy, Tülay Vargı, Noyan Aydınoğlu, Emine Öztekin, Yıldız Buçukoğlu, Hüner Tuncer, Süha Noyan, Ece Uz, Şaban Özbek, Mefaret Akan, Kamer Diribaş, Zehra Halaçoğlu, Mustafa Sokullu, Funda Tezok, Hasan Özmen, Cemalettin Öztürk, Erden Sezer, Deniz Günay, Deniz Ciner, Erol Akın, Aydın Esen, Nur Esen, Kaya Enderin, Türkan Enderin, Mehmet Kubilay Yıldırım, Handan Topçuoğlu, Suat Orsan, Şemsa Orsan, Bülent Soylan, Gülseven Soylan, Celal Çıplak, Nilüfer Çıplak, Engin Nayman, Betül Nayman, İsmail Belgin, Afet Belgin, Nimet Uzun, Ali Develioğlu, Emine Pamuk, İlhan Küsmenoğlu, Dicle Demirhan, Lale Alev Ertem, Mehmet Saraç, Gülendam Tarhan, Gamze Pınar Özaydın, Mustafa Aydın, Ali Rıza Koçyiğit, Önder Evci, Selin Hakkani, Ahmet Balta, Ahmet Büyükşahin, Aynur Hastürk, Oktem Kalaycıoğlu, Ahmet Akgün, Hüseyin Bölükbaşı Ünan, Gülten Abbas Yavaş, Hikmet Enkür, Erdoğan Gövem, Bülent Foto, Gazi Kaya, Bahattin Öztekin, Betül Özbek, Murat Özbek, Atakan Yumrukçal, Fikret Kasapoğlu, Ali Ertem, Mevlüt Duruoğlu, Şaban Dişli, Uçman Sungur, Ferruh Çelebi, Turan şahin, Fikret Öngen, Sami Tezveren, Sahir Kocak, Elçin Taylan Aşuroğlu, Sezai Tanrıverdi, Mehmet Cengiz Şenocak, Emine Öztekin, Çınar Aldemir, Nurettin Delice, Hamdiye Kök, Orhan Kırlı, Samiye Ayder, Nurcan Tokar, Hüner Tuncer, Mehmet Yıldırım, Gönül Barutçuoğlu, Tarık Lüleç, Orhan Selim Bayraktar, Necla Gürel Alp, Sami Özveren, Güneş Caner, Gülden Dinçer, Bahar Şiir Tunalıgil, Cahit Yılmaz, Özlem Nihan Kayadelen, Arzu Demir, Ayşe Ünver Bol, Hatice Yayla, Filiz Mut, Ayşe Alev Ataç, Cevdet Erkanlı, Cahit Yılmaz, Vildan Tatoğlu, Türkan Canay, Cumhur Ön, Süreyya Muşlular, Tarık Lüleç, Ülkü Kabadayı, Oya Nerse, Didem Bulgurlu, Sevim Foto, Gündüz Nalbantoğlu, Temel Akay, Ülkü Orbay, Seyhan Aydınlıgil, Servet Taşdelen, Hayat Apak, Jale Meriç, Gül Günal Bozacıoğlu, Tuba Kayahan Ayberkin, Güneş Aşkın, Nilgün Turan, Nevzat Sinan, Nedret Taşar, Huldan Dereli, Doğan Dereli, Zeynep Kıymaz, Serdar Şahinkaya, Alev Kılıç Bursalıoğlu, Mehmet Ağbaş, Mustafa Haluk Saygı, Suay Karaman, Yurdanur Aksoylar Çekirge, Nejat Kumbasar, Halil Ataner Topçuoğlu, İzzet Fehmi Güneş, Turgay Erpul, Yılmaz Çimen, Kadriye Kalkan Dalbay, Ayşe Gül Yılmaz, Avni Özcan, Atakan Günay, Murat Şahintuğ, Fikret Gümüşdere, Ayla Kuylu, Ömer Ersun, Selçuk İncesu, Serpil Uluer, Ülkü (Ökçün) Üstünoğlu, Yekta Türkcan, Yavuz Canevi, İmren Erşen, Erol Toksöz, Yüksel Erdoğmuş."