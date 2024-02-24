Murat Kurum: CHP İstanbul\'u Kandil uzlaşısıyla paylaşmak istiyor

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bunlar (CHP) Fatih'in emaneti İstanbul'u Kandil uzlaşısıyla paylaşmak istemektedirler. Her gün pazarlıklar yapılmakta, meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtılmaktadır." dedi.

İBB Başkan adayı Kurum, Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sivaslılar Buluşması etkinliğine katıldı.

Kurum, tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutlayarak başladığı konuşmasında, bu mübarek gecenin İslam dünyasındaki tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olması dileğini paylaştı.

"Bir gün elbette Kudüs özgür kalacak"

Mübarek günde en büyük dualarını, 7 Ekim'den bu yana on binlerce masumun katledildiği Gazze'nin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasına ettiklerini aktaran Kurum, "Kundaktaki bebekleri öldüren, sokaktaki çocukları katleden İsrail'i, Sancaktepe'den bir kez daha lanetliyorum. Zulümle abad olunmaz. Bir gün elbette Kudüs özgür kalacak. Bir gün elbette Gazze'nin kumsallarında çocukların kahkahalarını yeniden duyacağız." diye konuştu.

Katılımcılarla Filistin'in özgürlüğü için dua eden Kurum, katılımcılara Sivas'ın en büyük destekçisi, Anadolu aşığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini ilettiğini söyledi.

Kurum, Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak, "Bu anlamlı buluşma vesilesiyle ömrü boyunca dik duruşunu bozmayan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle, özlemle, saygıyla yad ediyorum. Muhsin ağabeyimiz, yüreği milleti için çarpan, bütün mesaisini canından öte çok sevdiği vatanı için harcayan yiğitti. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

"Kandil ittifakının bayrakları meydanda sallandı"

Sivas'ın istiklalin, Cumhuriyet'in teminatı olduğunu, Sivas'a tam 30 dev eser armağan ettiklerini ve Sivaslıların desteklerini aldıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Daha dün burada Sancaktepe'de ne yaptıklarını gördük. Medyaya da yansıdı; kurdukları Kandil ittifakının bayrakları meydanda sallandı. İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor. Çünkü Kandil ittifakının küçük ortağı da bunu ayan beyan itiraf etti. Artık gizledikleri ittifak tamamen gün yüzüne çıktı. Bunlar Fatih'in emaneti İstanbul'u Kandil uzlaşısıyla paylaşmak istemektedirler. Her gün pazarlıklar yapılmakta, meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtılmaktadır. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır."

İstanbul'da 1 Nisan'dan itibaren yükseliş dönemini başlatacakları sözünü veren Kurum, Samandıra kavşağı ile Kurtköy kavşağı arası TEM kuzey-güney yan yollarını ivedilikle yapacaklarını, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçesi TEM bağlantısını yaparak bölgedeki trafik yükünü azaltacaklarını, ilçedeki metro hattını tekrar ihale ederek hızlıca tamamlayacaklarını bildirdi.

Projeleri hızlıca uygulamaya alacaklarını söyleyen Kurum, "Ben bunların iş ahlakını biliyorum. Panoları çekerler, panoların üstüne boy boy resimleri yapıştırırlar ve zannedersiniz ki orada iş yapılıyor. Arkada çalışan yok, arkada üreten yok, arkada İstanbul için dertlenen yok. Maalesef İstanbul'un işte son 5 yılı bu anlayışla geçti. Kendi emelleri için, kendi ikballeri için İstanbul'un kaynaklarını bir bir harcadılar. Gidip baktığınızda İstanbul'un geleceği adına iş yapmaları gerekenler hep kendi gelecekleri adına ikbal peşine düştüler, İstanbul'un bütçesini kendi ikballeri için harcadılar." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbulluyu, İstanbulluları aldatmaya kalkmasınlar"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, bir gazetecinin ittifak eleştirilerini sorması üzerine, "İttifakı her yerde görüyoruz zaten. Yani meclis üyelerinin dağıtıldığı, başkanların pazarlık konusu edildiği bir ittifakla karşı karşıyayız. Burada işaret de Kandil'den gelmiştir. O yüzden adı, 'kent uzlaşısı' değil, 'Kandil uzlaşısıdır.' Bu ittifakı gizlemek adına da bir çaba içerisindeler ama milletimiz ayan beyan her şeyi görüyor." diye konuştu.

Murat Kurum, Sancaktepe'deki organizasyonda iki partinin de bayraklarının sallandığını net bir şekilde gördüklerini ve bunun gizlemeye çalıştıkları ittifakı açıkça ortaya koyduğunu da aktararak, "Daha önce biliyorsunuz DEM'den bir aday çıkacaktı sonra Kandil'den gelen talimatla birlikte o aday geri çekildi. Ardından ismine 'kent uzlaşısı' dedikleri ve ittifakı bölücü terör örgütü liderlerinden, sözde liderlerinden olan birisinin talimatıyla ittifakın işaret edildiğini de tüm Türkiye, tüm dünya duydu. Dolayısıyla bu ittifak gerçek, yaptıkları bir ittifaktır. İmamoğlu, Kandil uzlaşısının adayıdır ve bu ittifakın adı da Kandil ittifakıdır." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'u kimseye parçalatmayacağız, böldürmeyeceğiz"

Bir gazetecinin, "İmamoğlu'nun kendisine yönelik eleştirileri iftira olarak değerlendirdiğini" söylemesi üzerine Kurum, "İstanbul'a, Sancaktepe'ye bir eser mi yaptınız? İstanbul'a bir hizmet mi getirdiniz ki söyleyeceksiniz? Söyleyebileceğiniz hiçbir şey olmadığı için ancak işte böyle bahaneler, iftiralar, dedikodular...Farklı gündemlerle İstanbul'u meşgul ettiniz 5 yıl. Yeter, maskeniz düştü, İstanbullular gördü. CHP'yi birbirine kattınız, İstanbul'a hizmet etmediniz, İstanbul'un kaynaklarını kendi ikbaliniz için harcadınız ve bölme, parçalama konusunda gerçekten yetkinsiniz ama biz İstanbul'u kimseye parçalatmayacağız, böldürmeyeceğiz." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun, "Başkanlığı döneminde ilk defa davet aldığı ve Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı açılışına katılacağı" söylemini de yanıtlayan Kurum, şöyle devam etti:

"Tabii ki biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz ve büyük bir coşkuyla da inşallah İstanbullu kardeşlerimizle birlikte olacağız. Şimdi başkan İstanbul'da yaşamadığı için hayali davetler yapıyor kendi kendine. Ben dün bakanımızla beraberdim, kendisine herhangi bir davet yapılmamış. Zaten 5 yıldır yeni mi aklı başına gelmiş? Yani 5 yıldır hiçbir protokole uymayan, bu manada İstanbul'un hizmetlerinden mutlu olamayan bir başkandan bahsediyoruz. Bugün kalkmış ne hikmetse yine bir polemik ve plan peşinde, oradaki gündemi değiştirme peşinde, 'Davet edildim, edilmedim.' Yani davet edilsen ne olur, edilmesen ne olur? Sen 5 yıldır zaten İstanbul'u üzdün, İstanbul için hiçbir yatırımı yapmadın. Şimdi kalkmış efendim 'davet edildim, edilmedim' siyaseti yapıyorsun. Ne siyasetidir bu? Şimdi ya git işine bak. Hepimiz seni öğrendik, ne yapmaya çalıştığını da biliyoruz. Boşuna böyle farklı senaryolar, işte öyle ajanslar üzerinden siyasi tezgahlar ve senaryolar üzerinden İstanbulluyu, İstanbulluları aldatmaya kalkmasınlar. Dolayısıyla işiniz varsa, bir hizmetiniz varsa onu göğsünüzü gere gere anlatabilirsiniz."

Çocuklara oyuncak hediye etti

Metro açılışına gidip milletin mutluluğuna şahit olacaklarını, o inşaatta alın terleri, mücadeleleri olduğunu vurgulayan Kurum, "Ekrem Bey'e tavsiyemiz davet edilmediği metro açılışına gideceğine gelip Sancaktepe'de hafriyat döktüğü metronun ihalesini yapsın, burada törenini yapsın, biz de gelelim, Sancaktepe Belediye Başkanımız da gelsin. Yani gereksiz polemiklere gireceğine o hafriyat döktükleri, iptal ettikleri metro tünellerini açsınlar, kara yolu tünellerini açsınlar. Gereksiz yere İstanbul'un gündemini meşgul etmesinler." şeklinde konuştu.

Kurum daha sonra seçim otobüsüyle Yenidoğan Mahallesi'nde gezerek seçmenlere seslendi, çocuklara oyuncak hediye etti.

Sancaktepe programına, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmail Erdem ve Adem Yıldırım, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı.