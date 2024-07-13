Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık - Son Dakika
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Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'de "güvenli bölge" dedikleri El-Mevasi'de 90 kişinin öldüğü, 300 kişinin yaralandığı saldırıya skandal bir savunma yaptı. Saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Rafa'a Salameh'in hedef alındığını ileri süren Netanyahu ancak öldüklerinden kesin emin olmadıklarını söyledi. Netanyahu, saldırıyla birlikte İran'a da caydırıcı bir mesaj gönderdiklerini savundu.

13.07.2024 22:59
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinde gerçekleşen saldırıyı savundu. Netanyahu, saldırının Hamas liderlerini hedef aldığını belirtti ve İran'a caydırıcı bir mesaj gönderdiklerini ifade etti.

NETANYAHU'DAN 90 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRIYA SKANDAL SAVUNMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan El-Mevasi bölgesinde 90 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırıyı savundu. Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun Muhammed ed-Dayf'ı hedef alması ve Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"KASSAM TUGAYLARI LİDERİNİ HEDEF ALDIK"

Netanyahu, saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Rafa'a Salameh'in hedef alındığını ileri sürdü ancak öldürüldüklerinden "kesin emin olamadıklarını" belirtti. ABD yönetiminin Muhammed ed-Dayff'i hedef alan saldırı öncesi bilgilendirilmemesi üzerine sorulan soruya Netanyahu, "Bir şeylerin sızma riskini neden göze alalım?" şeklinde cevap verdi.

"İRAN'A CAYDIRICI BİR MESAJ GÖNDERDİK"

Netanyahu, Gazze'de belirlenen hedeflere ulaşmadan saldırıların sona erdirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından gelen birçok baskıyı "geri püskürttüklerini" söyledi. Bu sayede Muhammed ed-Dayf saldırısını gerçekleştirebildiklerini savunan Netanyahu, böylece İran'a da caydırıcı bir mesaj gönderdiklerini ifade etti.

Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık

HAMAS, İSRAİL'İN AÇIKLAMALARINI YALANLADI

İsrail ordusu, bugün Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus'ta El- Mevasi bölgesine düzenlenen saldırıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın hedef alındığını iddia etmişti. Hamas ise İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda, Filistinli liderleri hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 90 kişinin öldüğünü, 300 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırısından önce Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesini Filistinliler için "güvenli bölge" şeklinde sınıflandırdığını belirtmişti.

Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık

NETANYAHU GAZZE'YE SALDIRILARIN SÜRMESİNDE ISRARCI

Başbakan Netanyahu, esir takası ve ateşkese ilişkin anlaşma önerisine hala bağlı olduğunu ancak anlaşmaya varmak için İsrail'in "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'de saldırılara devam etmesi gerektiğinde ısrarcı olduklarını duyurdu. Netanyahu, İsrail'in Philadelphia Koridoru üzerindeki kontrolünün sürdürülmesi suretiyle Mısır üzerinden Hamas'a silah kaçakçılığının önlenmesi ve müzakerelerin ilk turunda mümkün olduğu kadar çok esirin sağ olarak teslim edilmesini de şart koştu.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ DOLAYLI MÜZAKERE SÜRECİ

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı. Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti. Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Netanyahu\'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İran, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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