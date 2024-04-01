NEVŞEHİR SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:11
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MERKEZ

Toplam Sandık : 249
Toplam Seçmen : 82.820
Açılan Sandık : 212
Açılan Sandık Oranı : % 85,14
Kullanılan Oy : 55.600
Geçerli Oy : 53.961
Katılım Oranı : % 79,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİRASİM ARI% 52,128.116
AK PARTİMEHMET SAVRAN% 34,7518.752
MHPADNAN DOĞU% 6,133.309
CHPMEHMET BİLGİN% 3,161.705
YENİDEN REFAHNAİL ÇELİK% 1,58852
ZAFER PARTİSİBURAK AŞIKOĞLU% 0,77415
SAADETMERVE IŞIK% 0,42227
DEM PARTİHELİN ELİF GEYİK% 0,29154
DİĞER% 0,23124
DEVA PARTİSİFATMA ALTUNTAŞ% 0,1263
BTPIŞIL ÖZDEMİR% 0,1262
DSPAHMET MÜMTAZ MADEN% 0,0844
MİLLETNADİ KAYNAK% 0,0633
TKPERSEL GÜRBÜZ% 0,0631
HÜDA PARYAHYA AYDIN% 0,0529
HAK-PARZEYCAN KAHRAMAN% 0,0424
TKHAYŞE GÜMÜŞ% 0,0211
HKPBAYRAM KARKIN% 0,0210
ACIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET EROĞLU% 66,272.434
AK PARTİERCAN ERTAŞ% 29,761.093
CHPKEMAL AYTEKİN% 2,0776
YENİDEN REFAHMUSTAFA BAHADIR% 0,622
SAADETHÜSEYİN ÖZERKAN% 0,4918
İYİ PARTİSADULLAH BİÇER% 0,4115
ZAFER PARTİSİZEKERYA BİLADA% 0,166
BTPHALİL UÇMAZ% 0,166
HÜDA PAREDİB AYDIN% 0,083
AVANOS

Açılan Sandık Oranı : % 91,67
Katılım Oranı : % 85,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KENAN SARITAŞ% 35,783.096
CHPCELAL ALPER İBAŞ% 35,453.067
AK PARTİÖMER ÖNAL% 19,231.664
BAĞIMSIZİSMET İNCE% 3,36291
İYİ PARTİGÖKÇEN AKER% 2,75238
ZAFER PARTİSİMUHAMMED YARDIMCI% 0,9683
SAADETLEVENT İLLEEZ% 0,9582
BTPMURAT KAZANCI% 0,5346
YENİDEN REFAHAHMET EDEPLİ% 0,3732
YTPGÖKHAN EROĞLU% 0,2320
TKPYELİZ KARACA% 0,1412
DEM PARTİÖMER DÜNDAR% 0,1311
HÜDA PARMEHMET YAZGİL% 0,1210
DERİNKUYU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANER İNCE% 49,963.544
AK PARTİBÜLENT AKSOY% 40,132.847
MHPYUSUF GEMİCİ% 8,88630
SAADETSERKAN KARASU% 0,4532
YENİDEN REFAHMEHMET BOZÇALI% 0,2719
ZAFER PARTİSİBUĞRA BİLGİN% 0,1410
HÜDA PARSEZAİ KILINÇ% 0,17
BTPONUR MUSTAFA ÇELİKSOY% 0,075
GÜLŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 85,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERKAN ÇİFTCİ% 62,554.281
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 31,722.171
CHPEROL SİPAHİOĞLU% 4,56312
YENİDEN REFAHERSİN BAŞAR% 0,3927
SAADETNADİR DOĞAN% 0,3222
ZAFER PARTİSİBARAN KOYUNCU% 0,2819
BTPİBRAHİM GÜLMEZ% 0,096
HÜDA PARSİRAÇ DURMAZ% 0,096
HACIBEKTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 81,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZALİ KAİM% 43,42980
CHPARİF YOLDAŞ ALTIOK% 30,4686
İYİ PARTİHAKAN TAŞDEMİR% 20,51463
AK PARTİHACI KAYA% 2,4455
TKPIŞIK ALTUĞ% 1,1526
BTPBARIŞ GÖVEÇ% 0,8920
BAĞIMSIZALİ AVCI% 0,4410
MHPHULUSİ KURT% 0,225
YENİDEN REFAHRAMAZAN ÖZBURUN% 0,184
DSPALİ ARSLAN GÜVENÇ% 0,133
HÜDA PARİSMAİL KILINÇ% 0,092
SAADETABDURRAHMAN ALTUNDAL% 0,092
ZAFER PARTİSİHASAN BURAK YAĞCI% 0,041
KOZAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEFER NESLİHANOĞLU% 43,152.076
AK PARTİRIZA AYDIN% 29,581.423
MHPCELALETTİN GÜVEN% 24,881.197
YENİDEN REFAHOKTAY ARSLAN% 1,7584
SAADETMEHMET ERKEK% 0,2311
ZAFER PARTİSİADİL SAYIN% 0,199
BTPALİ ÖKSÜZ% 0,126
HÜDA PARADNAN ÇAMTAY% 0,15
ÜRGÜP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERTUĞRUL BUL% 35,175.170
MHPMUSTAFA ÖZ% 34,925.134
AK PARTİFAHRİ YILDIZ% 24,483.599
YENİDEN REFAHYAVUZ ÖZ% 1,6236
İYİ PARTİOYTUN AKYOL% 1,36200
DİĞER% 0,9133
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ABİDİN AY% 0,72106
SAADETFATİH AYDOĞDU% 0,3551
BAĞIMSIZHÜSEYİN ÖZÜNAL% 0,229
BTPSAMET KARAKAYA% 0,1420
DEM PARTİNAZIM KAYA% 0,0914
HÜDA PARİDRİS YEŞİLMEN% 0,0710

Kaynak: AA

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