8 aydır haber alınamıyordu! Kayıp Nihal Babayiğit'in kemiklerine ulaşıldı - Son Dakika
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8 aydır haber alınamıyordu! Kayıp Nihal Babayiğit'in kemiklerine ulaşıldı

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Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait kemik parçaları bulundu. Babası, kemiklerin teslim alındıktan sonra toprağa verildiğini açıkladı ve cinayet şüphelisinin cezaevinde bulunduğunu belirtti.

19.09.2024 11:52  Güncelleme: 13:15
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Serik'te yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz, kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te 1 çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

BOĞAZI KESİLMİŞ FOTOĞRAFLARI GÖNDERİLDİ

Mehmet Basık, geçen yıl 9 Ekim'de Serik'e gelip Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Babayiğit'ten haber alınamadı. Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; bu yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Babayiğit'in boynunda kan izleri ve yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın Babayiğit'in kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı. Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek, polise başvurdu. Soruşturmada, Serik Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kayıp Nihal Babayiğit'in Kemikleri Bulundu

KEMİK PARÇALARI 9 AY SONRA BULUNDU

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Nihal Babayiğit'in dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Basık, Batman Cezaevi'nden jandarma nezaretinde Serik'e getirildi. 13 Haziran tarihinde Basık'ın yer göstermesi üzerine Serik- Belek kara yolu Eminceler mevkiinde, yol kenarındaki ağaçlıklar arasında arama yapıldı. Aramada Nihal Babayiğit'e ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Polis, olay yeri inceleme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılan kemikler, ceset torbasında toplandı. Sonrasında tabuta konan kemikler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemiklerden alınan örnekler de DNA incelemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cinayet şüphelisi Mehmet Basık ise Antalya'nın Manavgat ilçesindeki cezaevine konuldu.

Kayıp Nihal Babayiğit'in Kemikleri Bulundu

'YERİ YURDU ARTIK BELLİ'

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda kemiklerin Nihal Babayiğit'e ait olduğu tespit edildi. Sonucun bildirilmesinin ardından Vedat Babayiğit, dün kızına ait kemikleri teslim alıp, Serik ilçesinde toprağa verdi. DHA muhabirine konuşan Vedat Babayiğit, "Allah'a şükür kızımın yeri belli oldu. Artık gelip duamızı yapacağız. 1 seneyi geçkindir çocuğum rezil oldu. 7- 8 ay kayıptı. Arandı, bulundu. Yeri, yurdu artık belli. Herkes elinden geleni yaptı. Bundan sonra gelip duamızı yapacağız. Kızımın naaşı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan geldi. Sabah teslim aldık ve defnettik. Otopsi sonucuna göre cenaze kızım Nihal'e ait. Öldüren kişiyle ilgili artık devlet karar verecek. Hakimlerimiz karar verecek ama biz de peşindeyiz, takipçisi olacağız. İnşallah o ömür boyu hapiste yatacak" dedi.

8 aydır haber alınamıyordu! Kayıp Nihal Babayiğit\'in kemiklerine ulaşıldı
Kaynak: DHA

Cezaevi, Antalya, Cinayet, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 aydır haber alınamıyordu! Kayıp Nihal Babayiğit'in kemiklerine ulaşıldı - Son Dakika

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